Traduire des vidéos de
bengali en anglais

Traduisez des vidéos en bengali en un anglais clair et naturel avec HeyGen AI. Importez votre vidéo, générez une transcription précise, puis transformez-la en sous-titres anglais, en légendes ou en une vidéo traduite que vous pouvez publier partout.

HeyGen AI aide les créateurs, les enseignants et les équipes à rendre leurs contenus en bengali accessibles à un public anglophone, sans transcription manuelle ni montage complexe. Tout fonctionne directement dans votre navigateur, et vous gardez le contrôle sur le résultat final.

  • Aucune carte de crédit
  • Plus de 1 000 avatars
  • Annulez à tout moment
-Vidéos générées
-Avatars générés
-Vidéos traduites
Journée de travail
Coursera
Miro
Principal
Intel
Komatsu
Journée de travail
Coursera
Miro
Principal
Intel
Komatsu
Journée de travail
Coursera
Miro
Principal
Intel
Komatsu
Plébiscité par plus de 1 000 000 de développeurs et d’entreprises de premier plan.

La traduction vidéo par IA, en toute simplicité

HeyGen AI combine la reconnaissance vocale en bengali et la traduction en anglais dans un seul flux de travail. Le système comprend le bangla parlé, le convertit en texte et le traduit en anglais tout en préservant le sens et le minutage. Cette approche fonctionne très bien pour les interviews, les tutoriels et les vidéos longues. Si vous avez besoin d’une sortie audio plutôt que de sous-titres.

Traduire une Vidéo

Téléchargez votre vidéo pour une traduction hyper-réaliste avec synchronisation labiale naturelle

Déposez les fichiers ici

Ou collez un lien YouTube :
Traduire en :
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour accéder à l'expérience complète
Téléchargez votre vidéo
Step 1:Téléchargez votre vidéo
Générer une transcription en bengali
Step 2:Générer une transcription en bengali
Traduire en anglais
Step 3:Traduire en anglais
Vérifier et exporter
Step 4:Vérifier et exporter
Avantages

Passez instantanément d’une vidéo en bengali à l’anglais

HeyGen AI est approuvé par des créateurs et des organisations qui publient régulièrement du contenu vidéo. Des enseignants qui traduisent leurs cours aux équipes qui localisent des vidéos de formation, les utilisateurs comptent sur HeyGen pour traduire les vidéos en bengali avec précision et constance.

Cette approche fonctionne bien pour les interviews, les tutoriels et les vidéos longues. Si vous avez besoin d’une sortie audio plutôt que de sous-titres, vous pouvez également créer une voix off en anglais à l’aide de AI Dubbing



Pourquoi traduire des vidéos avec HeyGen AI

Touchez un public plus large

Les traductions en anglais rendent les contenus bengalis accessibles aux spectateurs sur différents territoires et plateformes.

Gagnez du temps

La transcription et la traduction se font simultanément, ce qui réduit le travail manuel et élimine le besoin d’outils distincts.

Gardez le contrôle

Vous pouvez relire et modifier les traductions avant de les publier, ce qui est particulièrement utile pour les contenus éducatifs et professionnels.

Utilisez le résultat n’importe où

Exportez des sous-titres, des légendes ou des scripts traduits qui peuvent être réutilisés sur différentes plateformes ou dans différents formats.

Interface de personnalisation d’avatar IA montrant différentes poses photo d’une femme, la sélection de langue avec l’allemand, et des options de ton de voix comme Décontracté et Énergique.

Bonnes pratiques pour la traduction de vidéos en bengali

Pour obtenir les meilleurs résultats lors de la traduction de vidéos bengalies en anglais, gardez ces conseils à l’esprit :

Utilisez des vidéos avec un son clair et un minimum de bruit de fond

Évitez autant que possible que les intervenants se chevauchent

Vérifiez la traduction anglaise avant l’exportation

Ajuster le minutage des sous-titres pour une meilleure lisibilité

Ces étapes permettent de garantir que la version finale en anglais est précise et facile à suivre.


Interface de personnalisation d’avatar IA montrant différentes poses photo d’une femme, une sélection de langue avec l’allemand et l’anglais, ainsi que des options de ton de voix comme Décontracté et Énergique.

Fonctionnalités de la traduction vidéo HeyGen en bengali

HeyGen AI offre bien plus qu’une simple traduction de sous-titres. À partir d’une seule vidéo en bengali, vous pouvez générer plusieurs versions en anglais en fonction de vos besoins.

Les principales fonctionnalités incluent :

Transcription du bengali vers l’anglais

Sous-titres et légendes en anglais

Exportation de sous-titres aux formats SRT et VTT

Scripts traduits pour modification ou réutilisation

Prise en charge des voix off si nécessaire

Pour les utilisateurs travaillant avec d’autres langues d’Asie du Sud, des flux de travail similaires sont disponibles pour la traduction vidéo de l’hindi vers l’anglais

Interface de personnalisation d’avatar IA montrant différentes poses photo d’une femme, la sélection de la langue et des options de ton de voix comme Décontracté et Énergique.
Comment ça marche

Comment traduire votre vidéo bengali en anglais en 4 étapes simples

Traduire une vidéo bengalie avec HeyGen AI suit un processus clair et reproductible.

Étape 1

Téléchargez votre vidéo

Téléchargez votre fichier MP4, MOV ou audio. Le système détecte automatiquement la piste audio bengalie.

Trois portraits d’avatars générés par IA (deux femmes, un homme) avec un bouton « Créer un nouvel avatar » en dessous.
Étape 2

Générer une transcription en bengali

Le système convertit le bengali parlé en texte écrit grâce à la technologie de reconnaissance vocale.


Trois portraits d’avatars générés par IA (deux femmes, un homme) avec un bouton « Créer un nouvel avatar » en dessous.
Étape 3

Traduire en anglais

La transcription est traduite en anglais tout en conservant le sens original et la structure des phrases.

Trois portraits d’avatars générés par IA (deux femmes, un homme) avec un bouton « Créer un nouvel avatar » en dessous.
Étape 4

Vérifier et exporter

Modifiez le texte traduit si nécessaire, puis exportez les sous-titres en anglais ou réutilisez le script pour créer une vidéo traduite.

Trois portraits d’avatars générés par IA (deux femmes, un homme) avec un bouton « Créer un nouvel avatar » en dessous.

Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?

L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo de HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois du temps et de l’argent tout en développant facilement votre portée à l’international.

Facile

réduction des coûts de traduction vidéo

Gratuit

marchés localisés instantanément

Puissant

par vidéo au lieu de semaines ou de mois

Foire aux questions

Puis-je traduire automatiquement des vidéos en bengali vers l’anglais ?

Oui, HeyGen AI convertit automatiquement le bengali parlé en anglais grâce à des modèles de reconnaissance vocale et de traduction. Vous pouvez vérifier et modifier le texte traduit avant d’exporter les sous-titres ou de créer une vidéo traduite.



Puis-je traduire des vidéos YouTube en bengali vers l’anglais ?

Oui, les vidéos YouTube en bengali peuvent être traduites en téléchargeant la vidéo ou en utilisant des liens pris en charge. Les sous-titres traduits peuvent ensuite être téléversés de nouveau sur YouTube ou réutilisés sur d’autres plateformes.



Dans quelle mesure la traduction vidéo du bengali vers l’anglais est-elle précise ?

La précision dépend principalement de la qualité audio et de la clarté de la parole. Des enregistrements nets produisent généralement des traductions plus fiables, et vous pouvez modifier la transcription avant de l’exporter.



Est-ce que je reçois des sous-titres ou une vidéo entièrement traduite ?

Vous pouvez exporter des sous-titres anglais dans des formats standard comme SRT ou VTT, ou réutiliser le script traduit pour créer une vidéo entièrement en anglais avec voix off.



La traduction de vidéos en bengali est-elle gratuite ?

HeyGen AI peut proposer des aperçus limités afin que vous puissiez tester la qualité de la traduction. Les exports complets et les fonctionnalités avancées nécessitent un compte et peuvent faire partie d’une offre payante. Vous pouvez créer un compte ici, Cela permet une collaboration plus fluide et des processus de localisation plus rapides.


Cet outil de traduction prend-il en charge les formats MP4, MOV et autres ?

Oui. La plupart des formats, y compris MP4, MOV, AVI et WebM, sont pris en charge. Cela vous permet de téléverser pratiquement n’importe quelle vidéo en français et de générer des sous-titres ou un doublage en espagnol précis, sans avoir besoin d’outils de conversion séparés ni de travail de préparation supplémentaire.


Traduisez des vidéos en plus de 175 langues

Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.

hi flagTranslate template pageTranslate

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.

CTA background