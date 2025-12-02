Traduire des vidéos de
l'espagnol vers le portugais
Traduisez des vidéos en espagnol en un italien clair et naturel en quelques minutes seulement. Cet outil de traduction vidéo vous aide à créer des sous-titres en italien, des voix off ou des vidéos entièrement localisées. Traduisez des vidéos en espagnol en un portugais clair et naturel en quelques minutes seulement. Cette solution de traduction vidéo vous aide à créer des sous-titres en portugais, des voix off ou des vidéos entièrement localisées, sans montage manuel ni flux de travail compliqués.
Téléchargez votre vidéo en espagnol, choisissez le portugais et effectuez l’ensemble du processus directement dans votre navigateur. Vous obtenez la transcription, la traduction, le doublage, le minutage et les fichiers de sous-titres dans un flux de travail unifié.
- Aucune carte de crédit
- Plus de 1 000 avatars
- Annulez à tout moment
Traduction vidéo de l’espagnol vers le portugais, en toute simplicité
La traduction vidéo de l’espagnol vers le portugais vous permet de convertir un espagnol parlé en un portugais fluide tout en préservant le sens, le ton et le rythme. Que votre audience préfère les sous-titres ou l’audio parlé, le processus est conçu pour être rapide, précis et simple à gérer. Cette solution convient parfaitement aux créateurs, aux équipes marketing, aux enseignants et aux entreprises qui localisent des contenus vidéo pour des publics lusophones. Si votre projet nécessite de l’audio parlé plutôt que des sous-titres, vous pouvez également utiliser le doublage IA pour générer des voix off naturelles en portugais avec un minutage précis.
Traduire une Vidéo
Téléchargez votre vidéo pour une traduction hyper-réaliste avec synchronisation labiale naturelle
Déposez les fichiers iciTéléchargez ou glissez-déposez le fichier ici
Passez instantanément de l’espagnol au portugais
Traduire du contenu vidéo en espagnol vers le portugais ne prend que quelques minutes. Vous pouvez convertir des vidéos complètes, des cours ou des messages marketing sans montage manuel ni complexité technique.
Générez des sous-titres portugais impeccables, des voix off naturelles ou des vidéos entièrement localisées, du début à la fin, en un seul endroit.
Un moyen simple d’atteindre les publics lusophones
Le portugais est largement parlé au Brésil, au Portugal et dans de nombreuses communautés à travers le monde. Traduire des vidéos en espagnol vers le portugais vous aide à élargir votre audience, à améliorer l’accessibilité et à partager votre contenu avec de nouveaux publics.
Si vous localisez également du contenu pour les marchés anglophones, des outils comme traduction vidéo de l’espagnol vers l’anglais vous permettent de réutiliser efficacement la même vidéo dans différentes régions.
Bonnes pratiques pour une traduction fluide de l’espagnol vers le portugais
Un audio espagnol clair permet une meilleure transcription et une traduction portugaise plus précise. Commencez par relire la transcription afin que les modifications soient simples et exactes.
Choisissez soigneusement le portugais brésilien ou le portugais européen pour correspondre à votre public. Gardez les sous-titres concis pour une meilleure lisibilité et prévisualisez de courts extraits avant l’exportation afin de vérifier le minutage, les sous-titres et la clarté de la voix.
Fonctionnalités conçues pour la traduction vidéo de l’espagnol vers le portugais
Le système détecte automatiquement la parole en espagnol et la convertit en un portugais fluide avec sous-titres ou narration. Vous pouvez choisir des voix portugaises naturelles, conçues pour une restitution professionnelle.
L’éditeur intégré vous permet de contrôler le timing, le rythme et les sous-titres. Les sous-titres peuvent être exportés au format SRT ou VTT pour YouTube, les plateformes de formation et les besoins en accessibilité.
La synchronisation labiale aligne l’audio en portugais avec les mouvements de la bouche pour offrir une expérience de visionnage naturelle. Pour les créateurs qui publient sur les réseaux sociaux, ce flux de travail se combine parfaitement avec un YouTube video translator pour localiser des vidéos en espagnol à destination des spectateurs lusophones.
Comment traduire votre vidéo en espagnol en portugais avec l’IA
Ce traducteur vidéo IA détecte automatiquement la parole en espagnol, génère une transcription et la convertit en un anglais fluide. Vous pouvez choisir des sous-titres, des légendes ou des voix off en anglais qui respectent le minutage et le ton d’origine.
Importez votre vidéo en espagnol
Téléchargez votre fichier vidéo ou audio en espagnol. Le système détecte automatiquement la parole en espagnol et la prépare pour la transcription, sans aucune configuration manuelle.
Générer une transcription en espagnol
Créez une transcription espagnole horodatée à l’aide de la transcription automatique. Vous pouvez relire et modifier la transcription pour corriger les noms, la terminologie ou la formulation avant la traduction, ce qui améliore la précision finale.
Traduire l’espagnol en portugais
Convertissez la transcription espagnole en portugais naturel. Choisissez entre des sous-titres en portugais, une voix off en portugais ou les deux. Vous pouvez sélectionner le portugais brésilien ou le portugais européen en fonction de votre public.
Vérifier et exporter
Prévisualisez le minutage, les sous-titres, la synchronisation labiale et l’audio. Apportez les derniers ajustements, puis exportez votre vidéo en italien ou téléchargez les fichiers de sous-titres au format SRT ou VTT.
Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?
L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo de HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous économisez à la fois du temps et de l’argent tout en élargissant facilement votre portée à l’international.
réduction des coûts de traduction vidéo
marchés localisés instantanément
par vidéo au lieu de semaines ou de mois
Foire aux questions
Comment puis-je traduire avec précision une vidéo en espagnol vers le portugais ?
Téléchargez votre vidéo en espagnol, générez une transcription, relisez-la attentivement, traduisez-la en portugais, puis prévisualisez le minutage avant d’exporter les sous-titres ou la voix off. Le système gère automatiquement l’alignement.
Puis-je choisir le portugais brésilien ou le portugais européen ?
Oui. Vous pouvez choisir le portugais brésilien ou le portugais européen en fonction de votre public cible. Cela garantit que la prononciation, le vocabulaire et le ton sonnent naturels et adaptés à la région.
Puis-je ajouter des sous-titres en portugais à une vidéo en espagnol ?
Oui. Vous pouvez générer des sous-titres en portugais à partir de vidéos en espagnol et les exporter au format SRT ou VTT, ou les incruster directement dans la vidéo.
Cet outil prend-il en charge la voix off et le doublage en portugais ?
Oui. Vous pouvez créer des voix off en portugais grâce au doublage IA, qui génère une voix naturelle et synchronise précisément le timing avec l’audio original en espagnol. Pour en savoir plus sur le doublage IA ici :
Puis-je traduire des vidéos YouTube en espagnol vers le portugais ?
Oui. Vous pouvez traduire des vidéos YouTube en espagnol vers le portugais en exportant les sous-titres ou une version doublée à l’aide d’un traducteur de vidéos YouTube.
La traduction vidéo de l’espagnol vers le portugais est-elle gratuite ?
Vous pouvez traduire gratuitement de courtes vidéos en espagnol vers le portugais avant de passer à une offre payante pour les vidéos plus longues ou les fonctionnalités avancées. Cela vous permet de tester la qualité avant de vous engager.
Puis-je créer d’autres versions linguistiques à partir de la même vidéo en espagnol ?
Oui. Une fois que votre vidéo en espagnol est téléchargée, vous pouvez la réutiliser pour créer des versions supplémentaires dans d’autres langues, comme l’anglais vers le portugais sans avoir à téléverser de nouveau le fichier.
Traduisez des vidéos en plus de 175 langues
Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.
Commencez à créer avec HeyGen
Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.