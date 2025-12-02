Traduire des vidéos de
l’italien vers le persan
Vous souhaitez traduire une vidéo en anglais vers le persan sans passer des heures sur des sous-titres manuels ni coordonner tout un flux de post‑production ? Avec HeyGen, vous pouvez transformer des vidéos en anglais en sous‑titres persans clairs, générer des voix off naturelles en persan ou créer un doublage IA prêt à être publié en quelques minutes.
HeyGen est un choix pratique pour les créateurs, les marketeurs, les formateurs et les équipes qui ont besoin de délais rapides, d’une qualité constante et de fichiers prêts à l’export, le tout dans un flux de travail accessible directement depuis le navigateur.
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Traduction vidéo de l’anglais vers le persan simplifiée
La traduction vidéo de l’anglais vers le persan est bien plus simple lorsqu’elle est conçue pour la vidéo, et pas seulement pour le texte. HeyGen écoute l’audio en anglais, le convertit en une transcription horodatée, puis le traduit en un persan naturel tout en préservant le sens, le ton et le rythme.
C’est important, car la langue parlée ne se traduit pas proprement mot à mot. L’approche « vidéo d’abord » de HeyGen permet à votre contenu persan de rester fluide et naturel, que vous exportiez des sous-titres ou que vous prépariez un script traduit pour la voix.
Avantages de la traduction vidéo de l’anglais vers le persan
Passez de l’anglais au persan en quelques minutes
Au lieu de créer les sous-titres manuellement, HeyGen regroupe la transcription, la traduction et le calage temporel dans un seul flux de travail, ce qui réduit considérablement le temps de production.
Touchez les publics persanophones
Les contenus en persan vous aident à toucher des publics en Iran et dans les communautés persanophones du monde entier, en élargissant votre portée sans avoir à recréer toute votre bibliothèque de contenus.
Gagnez du temps et réduisez les coûts de production
En regroupant la transcription, la traduction et les exports en un seul endroit, HeyGen réduit le besoin de recourir à plusieurs outils, à des freelances ou à des processus de transfert complexes.
Publiez sur toutes vos plateformes
Exportez des fichiers compatibles avec vos canaux de diffusion, y compris YouTube, les plateformes de formation, les réseaux sociaux et les outils internes qui prennent en charge le téléversement de sous-titres.
Si vous publiez également dans d’autres langues très demandées, vous pouvez réutiliser le même système pour la localisation de l’anglais vers l’espagnol :
Meilleures pratiques pour une meilleure traduction de l’anglais vers le persan
Quelques petites actions peuvent nettement améliorer les résultats :
Commencez avec un audio en anglais clair et un bruit de fond minimal
Évitez que les interlocuteurs se chevauchent autant que possible
Relisez la transcription en anglais avant de la traduire en persan
Restez concis dans les sous-titres pour que les spectateurs puissent lire confortablement
Prévisualisez avant l’exportation pour vérifier le minutage et les sauts de ligne
Vérifiez soigneusement les noms de clés, les termes produits et les acronymes pour garantir leur cohérence
Ces pratiques permettent à la version finale en persan de paraître soignée, naturelle et prête à être publiée.
Fonctionnalités conçues pour la traduction vidéo de l’anglais vers le persan
HeyGen est conçu pour prendre en charge des workflows professionnels de traduction vidéo de bout en bout. Vous pouvez :
Générez des transcriptions horodatées grâce à la reconnaissance vocale
Traduisez l’anglais en persan naturel tout en préservant le contexte
Ajustez automatiquement le minutage des sous-titres pour une meilleure lisibilité
Exporter les sous-titres persans au format SRT ou VTT
Réutilisez les scripts traduits pour les voix off ou le doublage
Créez un doublage IA avec remplacement de voix lorsque nécessaire
Appliquez le même flux de travail à plusieurs langues sans avoir à recréer votre processus
Pour les créateurs YouTube et les équipes qui publient fréquemment, le flux de travail axé sur YouTube aide à rationaliser la publication des sous-titres :
Comment traduire une vidéo anglaise en persan en 4 étapes simples
Traduire une vidéo italienne en anglais avec l’IA HeyGen est simple.
Importez votre vidéo
Téléchargez un fichier vidéo au format MP4 ou MOV, ou importez un lien vidéo compatible.
Générer la transcription en anglais
HeyGen génère, à partir de votre vidéo, une transcription horodatée en anglais. Vous pouvez relire et modifier cette transcription pour corriger les noms, les termes de marque ou le vocabulaire technique avant la traduction, ce qui améliore la précision.
Traduire l’anglais en persan
La transcription est traduite en russe à l’aide de modèles d’apprentissage automatique contextuels, entraînés pour préserver la structure des phrases et le sens.
Vérifier et exporter
Prévisualisez le résultat, apportez des modifications si nécessaire, puis exportez la vidéo finale ou les fichiers de sous-titres.
Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?
L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois de l’argent et du temps tout en développant facilement votre portée à l’international.
réduction des coûts de traduction vidéo
marchés localisés instantanément
par vidéo au lieu de semaines ou de mois
Foire aux questions
Comment puis-je traduire avec précision une vidéo en anglais vers le persan ?
Importez votre vidéo dans HeyGen, générez une transcription en anglais, vérifiez les noms et les termes clés, puis traduisez-la en persan et prévisualisez le minutage avant d’exporter les sous-titres au format SRT ou VTT.
Puis-je traduire automatiquement une vidéo en anglais vers le persan ?
Oui. HeyGen transcrit l’anglais parlé et le traduit en persan en une seule étape. Pour un usage professionnel, il est préférable de relire le résultat afin de vérifier la terminologie et le ton.
Est-ce que cela prend en charge la voix off et le doublage en persan ?
Oui. Vous pouvez traduire le script en persan et le réutiliser pour des voix off ou du doublage IA. Pour les workflows de remplacement de voix,
Puis-je traduire des vidéos YouTube en anglais vers le persan ?
Oui. Exportez les sous-titres persans et importez-les dans YouTube Studio. Si vous publiez fréquemment, le flux de traduction YouTube facilite la mise en ligne des sous-titres :
La traduction vidéo de l’anglais vers le persan est-elle gratuite ?
Vous pouvez prévisualiser les traductions pour vérifier leur qualité avant l’exportation. Les vidéos plus longues et les exports complets nécessitent généralement de vous connecter afin de garantir un traitement fiable et cohérent.
Puis-je créer des versions dans d’autres langues à partir de la même vidéo en anglais ?
Oui. Une fois votre vidéo téléchargée, vous pouvez la réutiliser pour générer d’autres versions linguistiques sans repartir de zéro, comme anglais vers espagnol,
Quels formats vidéo sont pris en charge ?
La plupart des formats vidéo courants sont pris en charge, y compris le MP4 et d’autres types de fichiers standard. L’exportation des sous-titres en SRT ou VTT garantit une compatibilité optimale sur l’ensemble des plateformes.
Puis-je télécharger n’importe quel format de vidéo pour la traduire ?
HeyGen prend en charge les formats courants comme le MP4 et d’autres types de fichiers vidéo largement utilisés. L’exportation des sous-titres en SRT ou VTT garantit la compatibilité avec YouTube et la plupart des plateformes vidéo.
Si vous prévoyez de remplacer l’audio en anglais, utilisez l’outil de doublage IA de HeyGen pour générer une voix russe naturelle :
Le persan et le farsi sont-ils la même chose dans les outils de traduction ?
Le persan et le farsi désignent la même langue dans la plupart des outils de traduction. Vous pouvez voir « persan » ou « farsi » utilisés indifféremment, mais le résultat s’adresse au même public.
Traduisez des vidéos en plus de 175 langues
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