Passez de l’anglais au persan en quelques minutes

Au lieu de créer les sous-titres manuellement, HeyGen regroupe la transcription, la traduction et le calage temporel dans un seul flux de travail, ce qui réduit considérablement le temps de production.

Touchez les publics persanophones

Les contenus en persan vous aident à toucher des publics en Iran et dans les communautés persanophones du monde entier, en élargissant votre portée sans avoir à recréer toute votre bibliothèque de contenus.

Gagnez du temps et réduisez les coûts de production

En regroupant la transcription, la traduction et les exports en un seul endroit, HeyGen réduit le besoin de recourir à plusieurs outils, à des freelances ou à des processus de transfert complexes.

Publiez sur toutes vos plateformes

Exportez des fichiers compatibles avec vos canaux de diffusion, y compris YouTube, les plateformes de formation, les réseaux sociaux et les outils internes qui prennent en charge le téléversement de sous-titres.

Si vous publiez également dans d’autres langues très demandées, vous pouvez réutiliser le même système pour la localisation de l’anglais vers l’espagnol :