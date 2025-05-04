HeyGen logo

Créateur de vidéos YouTube IA pour créateurs et marques

Transformez des idées, des scripts ou des briefs en vidéos YouTube raffinées à l'aide du créateur de vidéos YouTube IA de HeyGen. Générez des épisodes complets, des explications sans visage et des Shorts avec des visuels générés par IA, des voix off naturelles, des sous-titres automatiques et des exports prêts pour YouTube, sans nécessiter de caméra, d'équipe ou de suite de montage.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Production de chaîne YouTube

Créez des épisodes réguliers, des explications et des séries plus rapidement. Utilisez des modèles de script pour maintenir le rythme et le style dans chaque épisode.

Cours éducatifs et tutoriels

Transformez des plans de cours et des transcriptions en leçons vidéo avec diapositives, sous-titres et ressources téléchargeables pour les apprenants.

Stratégie de réaffectation du créateur et Shorts

Transformez de longs épisodes en dizaines de Shorts et de clips d'aperçu optimisés pour la découverte sur YouTube et l'augmentation du temps de visionnage.

Chaînes de démonstrations et d'avis sur les produits

Produisez des démonstrations de produit propres et reproductibles à partir de scripts et de pages de produit avec des modèles visuels cohérents et des mises en évidence à l'écran.

Canaux d'entreprise et communication interne

Créez des vidéos de leadership éclairé, d'annonces et de formation soignées qui respectent les directives de la marque et peuvent être localisées.

Contenu prêt à la monétisation

Générez des introductions prêtes pour le parrainage, des segments publicitaires et des livrables axés sur la marque avec un timing précis et des valeurs de production soignées.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de vidéos YouTube IA

HeyGen intègre son générateur de vidéos avancé AI video generator, l'interprétation de scripts et des flux de travail privilégiant YouTube pour aider les créateurs et les marques à publier plus rapidement et plus intelligemment. Produisez un volume plus élevé, une qualité constante et du contenu localisé sans les goulots d'étranglement de production habituels.

Publiez plus rapidement et plus souvent

Du script à l'exportation en quelques minutes, vous permettant de créer du contenu YouTube rapidement. HeyGen automatise le storyboarding, les visuels, la voix et le timing pour que vous puissiez vous concentrer sur la création de contenu, et non sur le montage.

Conçu pour le développement sur YouTube

Créez des épisodes longs, des séries de tutoriels, des Shorts, des introductions et des clips réutilisés avec des exports prêts pour les métadonnées, des suggestions de miniatures et des préréglages de format d'image optimisés pour la découverte et la rétention.

Développez-vous à l'échelle mondiale grâce à la localisation

Avec le traducteur vidéo, vous pouvez traduire des scripts, générer des voix off localisées et incruster des sous-titres précis afin que chaque vidéo s'intègre naturellement dans tous les marchés.

Intelligence de script-à-vidéo

Collez un script ou téléchargez une transcription et HeyGen, un outil d'IA, analyse les scènes, les temps forts et les emphases pour créer un storyboard structuré pour la réalisation de vidéos. Le créateur de vidéos YouTube IA associe des visuels et des plans B-roll au script, crée des sous-titres chronométrés et génère des voix off au son naturel qui préservent l'intention.

scénario en vidéo

Génération de contenu long et court

Produisez des épisodes de plus de 8 minutes ou des Shorts de 15 à 60 secondes à partir du même script source. HeyGen propose des préréglages de plateforme et un redimensionnement automatique, vous permettant de créer une œuvre maîtresse et d'exporter tous les formats nécessaires.

Durée des vidéos Youtube

Visuels et composition de scène pilotés par IA

Générez des scènes cinématographiques, des graphiques animés, des démonstrations de produits ou des visuels abstraits à partir de directives. Le moteur compose automatiquement les mouvements de caméra, la variété des plans et les transitions pour un rendu professionnel.

Clonage de voix

Transformation d'image en vidéo et réutilisation de clips

Importez des clips ou des séquences longues et recadrez, coupez et remixez automatiquement en Shorts ou en bobines de faits saillants. Utilisez les fonctionnalités image en vidéo pour animer des images fixes et des images de produits afin d'obtenir des vignettes et des segments plus riches.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre peuvent augmenter la création de contenu et stimuler la croissance grâce à la plateforme de transformation d'images en vidéos la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons augmenté notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le créateur de vidéos YouTube IA

Donnez vie à vos idées de vidéos avec le créateur YouTube AI avancé de HeyGen en suivant ces étapes simples.

Étape 1

Saisissez votre contenu

Collez un script, téléchargez une transcription ou décrivez un concept. Vous pouvez également fournir des séquences existantes ou une URL de produit.

Étape 2

Choisissez un format YouTube

Choisissez un format long, court ou les deux. Sélectionnez un style visuel, une option d'avatar et un modèle de voix. Appliquez des préréglages de marque si nécessaire.

Étape 3

Aperçu et ajustement des scènes

HeyGen génère un storyboard et une ébauche de vidéo. Modifiez les légendes, remplacez les plans B-roll, ajustez le rythme ou mettez à jour le ton de la voix avec des contrôles simples.

Étape 4

Exporter et publier

Exportez des fichiers optimisés pour YouTube, des sous-titres SRT, des vignettes et des métadonnées. Utilisez le téléchargement direct ou l'API pour la publication programmée et les flux de travail par lots.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur de vidéos YouTube IA ?

Un créateur de vidéos YouTube IA transforme des scripts, des briefs ou des séquences existantes en vidéos YouTube complètes en utilisant l'IA pour les visuels, la voix, les sous-titres et la composition des scènes. HeyGen crée des actifs longs et courts prêts à être téléchargés afin que les créateurs puissent se concentrer sur la stratégie de contenu.

Puis-je créer à la fois des vidéos longues et des Shorts avec le même script ?

Oui. HeyGen prend en charge la génération multi-formats. Créez une vidéo longue principale et dérivez automatiquement des formats Shorts, clips et teasers avec des montages et des sous-titres optimisés pour le visionnage sur mobile, améliorant votre capacité à créer des YouTube Shorts.

L'outil crée-t-il des titres et des descriptions optimisés pour le SEO ?

Oui. HeyGen suggère des titres, descriptions, tags et marqueurs de chapitre conformes aux meilleures pratiques de YouTube, aidant les créateurs de contenu à être découverts et indexés plus efficacement.

Puis-je télécharger mes vidéos et faire en sorte que HeyGen les édite pour en faire une vidéo YouTube ?

Absolument. Importez des séquences existantes et HeyGen éditera automatiquement, ajoutera des sous-titres, générera des B-roll et remixer le contenu en vidéos finies et Shorts.

Quelle est la précision des sous-titres automatiques et des traductions ?

HeyGen produit des sous-titres automatiques de haute précision et prend en charge la traduction dans de nombreuses langues. Les sous-titres et les voix off traduites sont modifiables pour garantir la précision régionale et la nuance.

Puis-je utiliser ma propre voix ou créer un animateur récurrent ?

Oui. Téléchargez un échantillon vocal pour cloner votre voix, ou créez un avatar personnalisé pour présenter les scripts de manière cohérente à travers les épisodes et les séries, facilitant ainsi la création de vidéos YouTube.

Quels formats d'exportation et outils YouTube sont inclus ?

Exportez des fichiers MP4 en formats standard et vertical, des fichiers de sous-titres SRT, des images miniatures et des paquets de métadonnées pour créer des vidéos de haute qualité. Les intégrations d'API prennent en charge les téléversements par lots et la publication planifiée.

Combien de temps faut-il pour générer une vidéo ?

La plupart des ébauches se génèrent en quelques minutes. Le temps de rendu final dépend de la longueur et de la complexité. Le traitement par lots et les travaux via API sont conçus pour gérer une production de haut volume pour les créateurs de contenu.

À qui appartiennent les vidéos que je crée ?

Vous conservez la pleine propriété et les droits sur toutes les vidéos et ressources que vous créez avec HeyGen. Assurez-vous que le contenu de tiers que vous incluez dispose des licences appropriées.

HeyGen est-il sécurisé pour les actifs de chaîne ou de marque ?

Oui. HeyGen utilise une sécurité de niveau entreprise, un accès basé sur les rôles et des contrôles d'espace de travail privé pour protéger le contenu et les flux de production.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

