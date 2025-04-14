Turn your photos, video clips, and music into a polished slideshow video online in minutes. No filming, no editing software, no design skills. Pick a template, add your media, and share anywhere.
Fonctionnalités du créateur de diaporamas vidéo
Combinez des photos et des clips vidéo
Importez vos photos et vos clips vidéo, puis faites-les glisser dans l’ordre que vous voulez sur une seule timeline pour créer des diaporamas fluides. L’éditeur fusionne images fixes et séquences vidéo en une histoire visuelle cohérente, et vous pouvez animer n’importe quelle photo statique pour la mettre en mouvement avec image vers vidéo.
Ajoutez de la musique et une narration en voix off IA
Drop in a track from the stock music library or upload your own background music to set the mood. For narrated slideshows, the editor can generate AI voiceover from your written script in seconds, so you never have to record a single line of audio.
Modèles, transitions et effets
Start from a range of slideshow video templates built for weddings, birthdays, travel, or business, then customize the style with transitions and motion effects in one click. Turn a static deck into an animated presentation, adjust pacing, and add premium title cards and text.
Redimensionnez et exportez sans filigrane
Basculez votre diaporama entre les formats vertical, carré et grand écran pour l’adapter à TikTok, Instagram Reels, YouTube ou à un événement sur grand écran. Quand le montage vous convient, exportez une vidéo MP4 complète en HD, sans filigrane, pour un résultat professionnel prêt à être publié, envoyé par e‑mail ou diffusé lors d’un rassemblement.
Narrer des diaporamas dans plus de 175 langues
Créez un seul diaporama, puis touchez tous vos publics dans le monde entier. Le traducteur vidéo IA régénère votre voix off et vos sous-titres dans plus de 175 langues avec un minutage précis, afin que vous puissiez partager des vidéos avec une narration IA sur chaque marché sans avoir à reconstruire tout le projet.
Gather photos and clips from the big day, set them to a song, and build a memorable montage guests want to watch. Share the link at the reception or send it to relatives far away.
Build a respectful tribute from a lifetime of photos. Add a gentle soundtrack and a spoken remembrance using the AI voice generator, then share it quickly at a service or privately with loved ones.
Rassemblez des photos de la fête, des vidéos prises sur le vif et un morceau préféré pour créer un diaporama en quelques minutes. Redimensionnez-le pour un écran de téléphone ou une TV, puis envoyez-le dans la conversation de groupe le jour même.
Transformez un rouleau de photos de voyage et vos meilleurs clips vidéo en un récapitulatif que vous aurez envie de revoir. Choisissez un modèle, importez vos médias, ajoutez de la musique et publiez une vidéo de voyage soignée sur les réseaux sociaux.
Utilisez des vidéos de diaporama pour présenter un lancement de produit, une collection retail ou une annonce immobilière sans faire appel à une équipe de tournage. Importez un jeu de diapositives dans le flux PPT vers vidéo, ajoutez une narration, puis publiez une vidéo promotionnelle prête à vendre.
Create one slideshow, then publish videos using AI voiceover in every market you serve. Regenerate the captions in each language, resize for Reels or Shorts, and reach followers worldwide without rebuilding the video each time.
Comment fonctionne le créateur de diaporamas vidéo
Créez un diaporama vidéo en quatre étapes grâce à un guide simple, en passant de vos photos brutes à une vidéo finalisée, prête à être partagée partout.
Drag in your photos, video clips, and any music or audio you want to use in the slideshow.
Définissez l’ordre, choisissez la durée d’affichage de chaque photo et ajoutez des transitions entre les diapositives en un clic.
Choisissez une bande-son, générez une voix off IA à partir de votre script, puis ajoutez des titres ou des sous-titres.
Redimensionnez pour votre plateforme, exportez une vidéo MP4 HD sans filigrane, puis publiez ou partagez le diaporama où vous voulez.
Un créateur de diaporamas vidéo vous aide à réaliser des vidéos de diaporama attrayantes à partir de photos et de clips vidéo, avec musique, transitions et réglage du timing. Vous importez vos médias, organisez leur ordre, ajoutez une bande-son ou une voix off, puis exportez une vidéo MP4 finalisée à partager.
Oui. Vous définissez l’ordre exact en faisant glisser les diapositives, et vous choisissez combien de secondes chaque photo ou clip reste à l’écran. Rien n’est figé, vous pouvez donc affiner le rythme pour qu’il corresponde parfaitement à la musique ou à la narration avant l’export.
Importez vos photos, puis collez votre script pour que le moteur texte en vidéo crée des scènes narrées autour de chaque image. Ajustez l’ordre et le timing, ajoutez de la musique, et le diaporama se charge du travail de création pour que vous obteniez rapidement une vidéo finalisée.
La plupart des outils s’arrêtent aux photos, à la musique et aux transitions. En tant que créateur de diaporamas avec musique et voix off IA, HeyGen régénère également l’intégralité de la vidéo dans plus de 175 langues, et chaque exportation est sans filigrane, ce qui permet à un seul projet de toucher un public mondial.
Oui. Les créateurs constatent un gain de temps considérable une fois le tournage et le montage supprimés, ce qui rend la production de contenu régulier beaucoup plus simple. L’éducateur Anton Voroniuk a économisé 15,5 heures par semaine et réduit ses coûts de production par 40 après être passé à HeyGen, tout en touchant plus d’un million d’étudiants.
En tant que créateur de diaporamas gratuit, HeyGen vous permet de créer et d’exporter des vidéos de diaporama sans aucun coût, et les téléchargements sont fournis sans filigrane. Les tarifs incluent également des offres payantes qui ajoutent plus de durée, une résolution plus élevée et des langues supplémentaires à mesure que vos besoins évoluent.
Les deux options fonctionnent. Choisissez la piste idéale dans la bibliothèque intégrée ou importez votre propre morceau, puis coupez la piste audio à la bonne longueur et équilibrez-la avec votre narration. L’audio reste synchronisé lorsque vous réorganisez ou ajustez le minutage de vos diapositives.
Oui. Ajoutez des photos fixes et des clips vidéo sur la même timeline et l’éditeur les fusionne en un diaporama continu. Mélangez librement les contenus en mode portrait et paysage, améliorez-les avec des transitions, et l’export s’adapte proprement à n’importe quel format d’image que vous choisissez.
Sélectionnez l’espace entre deux diapositives et choisissez une transition, comme un fondu ou un glissement, puis appliquez-la à l’ensemble du projet ou diapositive par diapositive. Ajoutez du mouvement aux photos fixes pour qu’elles se déplacent et effectuent un zoom, vous offrant un contrôle créatif sur le style de chaque scène.
Exportez en format vertical 9:16 pour TikTok, Reels et Shorts, en carré 1:1 pour les publications dans le fil, ou en format paysage 16:9 pour YouTube et les présentations. Changez le ratio à tout moment et le diaporama se recadre automatiquement, pour un rendu professionnel sans avoir à tout reconstruire.
Oui. Rassemblez des photos prises tout au long de la vie d’une personne, ajoutez une bande-son apaisante et, si vous le souhaitez, un message de souvenir enregistré, puis exportez une vidéo à diffuser lors d’une cérémonie ou à partager en privé. Vous pourrez revenir sur le projet plus tard et le mettre à jour si de nouvelles photos sont retrouvées.
Tenez compte de l’occasion. Un diaporama de cinq minutes contient généralement entre 45 et 60 photos, avec quelques courts clips et trois à cinq secondes par image fixe, mais vous pouvez ajuster la durée en fonction de votre histoire. Ajoutez ou supprimez des médias à tout moment et le minutage se mettra automatiquement à jour.
L’éditeur fonctionne dans n’importe quel navigateur, ce qui vous permet de créer depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Importez des formats courants comme JPG, PNG, HEIC et MP4, puis exportez une vidéo MP4 finalisée ainsi qu’un fichier de sous-titres SRT pour l’accessibilité.
Non. Le créateur de diaporamas fonctionne dans votre navigateur, il ne nécessite donc aucun téléchargement ni installation. Vous pouvez commencer en tant qu’invité, et un compte gratuit permet à chaque utilisateur d’enregistrer ses projets, de revenir sur le processus de création vidéo et de reprendre exactement là où il s’est arrêté.
Oui. Une variété de modèles conçus par des designers, de transitions fluides et de voix off IA permet à vos vidéos de présentation IA d’impressionner et de capter l’attention. Adaptez le style à votre marque, et le résultat final semblera professionnel plutôt que bricolé.
Oui. Rouvrez le projet dans éditeur vidéo IA pour remplacer les photos, changer la musique, réécrire la narration ou ajuster le timing, puis réexportez. Les versions enregistrées rendent le montage rapide, donc mettre à jour un diaporama ne prend que quelques minutes au lieu de tout recommencer.
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