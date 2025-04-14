Créateur de diaporamas vidéo avec musique gratuite

Turn your photos, video clips, and music into a polished slideshow video online in minutes. No filming, no editing software, no design skills. Pick a template, add your media, and share anywhere.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
145 846 892Vidéos générées
120 898 113Avatars générés
20 149 511Vidéos traduites
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Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.
Icône de voiture blanche stylisée sur fond bleu.Fonctionnalités clés

Fonctionnalités du créateur de diaporamas vidéo

Combinez des photos et des clips vidéo

Importez vos photos et vos clips vidéo, puis faites-les glisser dans l’ordre que vous voulez sur une seule timeline pour créer des diaporamas fluides. L’éditeur fusionne images fixes et séquences vidéo en une histoire visuelle cohérente, et vous pouvez animer n’importe quelle photo statique pour la mettre en mouvement avec image vers vidéo.

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A slideshow editor timeline blending uploaded photos and video clips into one sequence.

Ajoutez de la musique et une narration en voix off IA

Drop in a track from the stock music library or upload your own background music to set the mood. For narrated slideshows, the editor can generate AI voiceover from your written script in seconds, so you never have to record a single line of audio.

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A slideshow project panel with a music track and an AI voiceover script.

Modèles, transitions et effets

Start from a range of slideshow video templates built for weddings, birthdays, travel, or business, then customize the style with transitions and motion effects in one click. Turn a static deck into an animated presentation, adjust pacing, and add premium title cards and text.

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Slideshow templates with one-click transition and motion effect options.

Redimensionnez et exportez sans filigrane

Basculez votre diaporama entre les formats vertical, carré et grand écran pour l’adapter à TikTok, Instagram Reels, YouTube ou à un événement sur grand écran. Quand le montage vous convient, exportez une vidéo MP4 complète en HD, sans filigrane, pour un résultat professionnel prêt à être publié, envoyé par e‑mail ou diffusé lors d’un rassemblement.

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A slideshow resized for vertical, square, and widescreen with a watermark-free MP4 export.

Narrer des diaporamas dans plus de 175 langues

Créez un seul diaporama, puis touchez tous vos publics dans le monde entier. Le traducteur vidéo IA régénère votre voix off et vos sous-titres dans plus de 175 langues avec un minutage précis, afin que vous puissiez partager des vidéos avec une narration IA sur chaque marché sans avoir à reconstruire tout le projet.

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A slideshow voiceover and captions regenerated across more than 175 languages.
Icône de boîte cadeau verte.Use cases

Cas d’utilisation des vidéos de présentation IA

Un diaporama de mariage et d’anniversaire monté sur fond musical.

Wedding and Anniversary Slideshows

Gather photos and clips from the big day, set them to a song, and build a memorable montage guests want to watch. Share the link at the reception or send it to relatives far away.

Un diaporama commémoratif et hommage accompagné d’une douce bande sonore.

Diaporamas commémoratifs et d’hommage

Build a respectful tribute from a lifetime of photos. Add a gentle soundtrack and a spoken remembrance using the AI voice generator, then share it quickly at a service or privately with loved ones.

Un diaporama monté pour un anniversaire et une célébration.

Birthday and Celebration Montages

Rassemblez des photos de la fête, des vidéos prises sur le vif et un morceau préféré pour créer un diaporama en quelques minutes. Redimensionnez-le pour un écran de téléphone ou une TV, puis envoyez-le dans la conversation de groupe le jour même.

A travel and vacation recap slideshow video.

Travel and Vacation Recap Videos

Transformez un rouleau de photos de voyage et vos meilleurs clips vidéo en un récapitulatif que vous aurez envie de revoir. Choisissez un modèle, importez vos médias, ajoutez de la musique et publiez une vidéo de voyage soignée sur les réseaux sociaux.

A product promo slideshow built from a slide deck.

Product Promos and Listing Videos

Utilisez des vidéos de diaporama pour présenter un lancement de produit, une collection retail ou une annonce immobilière sans faire appel à une équipe de tournage. Importez un jeu de diapositives dans le flux PPT vers vidéo, ajoutez une narration, puis publiez une vidéo promotionnelle prête à vendre.

Un diaporama multilingue pour les réseaux sociaux avec voix off IA.

Publications multilingues sur les réseaux sociaux

Create one slideshow, then publish videos using AI voiceover in every market you serve. Regenerate the captions in each language, resize for Reels or Shorts, and reach followers worldwide without rebuilding the video each time.

Icône de document blanc flouté avec un bouton lecture sur un fond bleu clair.How it works

Comment fonctionne le créateur de diaporamas vidéo

Créez un diaporama vidéo en quatre étapes grâce à un guide simple, en passant de vos photos brutes à une vidéo finalisée, prête à être partagée partout.

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Importez vos médias

Drag in your photos, video clips, and any music or audio you want to use in the slideshow.

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Organisez vos diapositives

Définissez l’ordre, choisissez la durée d’affichage de chaque photo et ajoutez des transitions entre les diapositives en un clic.

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Ajoutez l’audio et le texte

Choisissez une bande-son, générez une voix off IA à partir de votre script, puis ajoutez des titres ou des sous-titres.

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Exporter et partager

Redimensionnez pour votre plateforme, exportez une vidéo MP4 HD sans filigrane, puis publiez ou partagez le diaporama où vous voulez.

Questions fréquentes sur les vidéos de diaporama

Qu’est-ce qu’un créateur de diaporamas vidéo et comment fonctionne-t-il ?

Un créateur de diaporamas vidéo vous aide à réaliser des vidéos de diaporama attrayantes à partir de photos et de clips vidéo, avec musique, transitions et réglage du timing. Vous importez vos médias, organisez leur ordre, ajoutez une bande-son ou une voix off, puis exportez une vidéo MP4 finalisée à partager.

Puis-je contrôler l’ordre et le timing de chaque photo ?

Oui. Vous définissez l’ordre exact en faisant glisser les diapositives, et vous choisissez combien de secondes chaque photo ou clip reste à l’écran. Rien n’est figé, vous pouvez donc affiner le rythme pour qu’il corresponde parfaitement à la musique ou à la narration avant l’export.

Comment puis-je créer une vidéo diaporama à partir de photos et d’un script ?

Importez vos photos, puis collez votre script pour que le moteur texte en vidéo crée des scènes narrées autour de chaque image. Ajustez l’ordre et le timing, ajoutez de la musique, et le diaporama se charge du travail de création pour que vous obteniez rapidement une vidéo finalisée.

Pourquoi utiliser HeyGen plutôt que d’autres outils de création de vidéos de diaporama ?

La plupart des outils s’arrêtent aux photos, à la musique et aux transitions. En tant que créateur de diaporamas avec musique et voix off IA, HeyGen régénère également l’intégralité de la vidéo dans plus de 175 langues, et chaque exportation est sans filigrane, ce qui permet à un seul projet de toucher un public mondial.

Un créateur de diaporamas peut-il vraiment faire gagner du temps sur la création de contenu régulier ?

Oui. Les créateurs constatent un gain de temps considérable une fois le tournage et le montage supprimés, ce qui rend la production de contenu régulier beaucoup plus simple. L’éducateur Anton Voroniuk a économisé 15,5 heures par semaine et réduit ses coûts de production par 40 après être passé à HeyGen, tout en touchant plus d’un million d’étudiants.

Le créateur de diaporamas vidéo de HeyGen est-il gratuit et les exports comportent-ils un filigrane ?

En tant que créateur de diaporamas gratuit, HeyGen vous permet de créer et d’exporter des vidéos de diaporama sans aucun coût, et les téléchargements sont fournis sans filigrane. Les tarifs incluent également des offres payantes qui ajoutent plus de durée, une résolution plus élevée et des langues supplémentaires à mesure que vos besoins évoluent.

Can I add my own music or use a royalty-free track?

Les deux options fonctionnent. Choisissez la piste idéale dans la bibliothèque intégrée ou importez votre propre morceau, puis coupez la piste audio à la bonne longueur et équilibrez-la avec votre narration. L’audio reste synchronisé lorsque vous réorganisez ou ajustez le minutage de vos diapositives.

Puis-je combiner des photos et des clips vidéo dans un même diaporama ?

Oui. Ajoutez des photos fixes et des clips vidéo sur la même timeline et l’éditeur les fusionne en un diaporama continu. Mélangez librement les contenus en mode portrait et paysage, améliorez-les avec des transitions, et l’export s’adapte proprement à n’importe quel format d’image que vous choisissez.

Comment puis-je ajouter des transitions et des effets entre les diapositives ?

Sélectionnez l’espace entre deux diapositives et choisissez une transition, comme un fondu ou un glissement, puis appliquez-la à l’ensemble du projet ou diapositive par diapositive. Ajoutez du mouvement aux photos fixes pour qu’elles se déplacent et effectuent un zoom, vous offrant un contrôle créatif sur le style de chaque scène.

Quels formats d’image puis-je exporter pour TikTok, Reels et YouTube ?

Exportez en format vertical 9:16 pour TikTok, Reels et Shorts, en carré 1:1 pour les publications dans le fil, ou en format paysage 16:9 pour YouTube et les présentations. Changez le ratio à tout moment et le diaporama se recadre automatiquement, pour un rendu professionnel sans avoir à tout reconstruire.

Puis-je créer un diaporama vidéo en hommage ou en mémoire de quelqu’un ?

Oui. Rassemblez des photos prises tout au long de la vie d’une personne, ajoutez une bande-son apaisante et, si vous le souhaitez, un message de souvenir enregistré, puis exportez une vidéo à diffuser lors d’une cérémonie ou à partager en privé. Vous pourrez revenir sur le projet plus tard et le mettre à jour si de nouvelles photos sont retrouvées.

Combien de photos sont nécessaires et quelle doit être la durée ?

Tenez compte de l’occasion. Un diaporama de cinq minutes contient généralement entre 45 et 60 photos, avec quelques courts clips et trois à cinq secondes par image fixe, mais vous pouvez ajuster la durée en fonction de votre histoire. Ajoutez ou supprimez des médias à tout moment et le minutage se mettra automatiquement à jour.

Puis-je créer un diaporama sur mon téléphone et quels types de fichiers sont pris en charge ?

L’éditeur fonctionne dans n’importe quel navigateur, ce qui vous permet de créer depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Importez des formats courants comme JPG, PNG, HEIC et MP4, puis exportez une vidéo MP4 finalisée ainsi qu’un fichier de sous-titres SRT pour l’accessibilité.

Dois-je télécharger un logiciel ou créer un compte ?

Non. Le créateur de diaporamas fonctionne dans votre navigateur, il ne nécessite donc aucun téléchargement ni installation. Vous pouvez commencer en tant qu’invité, et un compte gratuit permet à chaque utilisateur d’enregistrer ses projets, de revenir sur le processus de création vidéo et de reprendre exactement là où il s’est arrêté.

Puis-je créer des vidéos de diaporama IA au rendu professionnel ?

Oui. Une variété de modèles conçus par des designers, de transitions fluides et de voix off IA permet à vos vidéos de présentation IA d’impressionner et de capter l’attention. Adaptez le style à votre marque, et le résultat final semblera professionnel plutôt que bricolé.

Puis-je modifier ou mettre à jour mon diaporama une fois qu’il est créé ?

Oui. Rouvrez le projet dans éditeur vidéo IA pour remplacer les photos, changer la musique, réécrire la narration ou ajuster le timing, puis réexportez. Les versions enregistrées rendent le montage rapide, donc mettre à jour un diaporama ne prend que quelques minutes au lieu de tout recommencer.

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