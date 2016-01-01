HeyGen logo

Générateur de publicités vidéo IA

Créez des publicités vidéo performantes avec l'intelligence artificielle. Le générateur de publicités vidéo IA de HeyGen transforme vos données produit, texte publicitaire ou script en vidéos prêtes à être publiées en quelques minutes. Pas besoin de caméra, d'acteurs, ni de compétences en montage. Juste des publicités vidéo rapides et efficaces qui donnent des résultats.

  • Générez des publicités vidéo complètes à partir de texte ou d'image
  • Créez 50 à 100 versions d'annonces pour les tests A/B
  • Exportez pour TikTok, Meta, YouTube et plus encore
Hubspot
Journée de travail
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Vide
Komatsu
Coursera
Spring Health
Essayez notre générateur de vidéos d'avatars IA

Cet outil vous permet de transformer une simple photo en un avatar IA réaliste qui reproduit les expressions réelles, les mouvements et l'éclairage pour des vidéos raffinées. Vous pouvez instantanément générer des clips de qualité professionnelle pour du contenu social, de la formation ou du storytelling sans avoir besoin de caméras, d'équipes ou de compétences en montage.

Comment créer des publicités vidéo IA avec HeyGen ?

HeyGen construit automatiquement votre publicité vidéo, du texte à la vidéo finale. Vous pouvez passer d'une idée à une campagne en direct en quelques minutes.

Étape 1

Ajoutez votre produit ou script

Téléchargez la photo/vidéo de votre produit, une brève description ou le texte publicitaire. L'IA identifie les points clés, le ton et l'intention du public.

Étape 2

Laissez l'IA créer la publicité

HeyGen crée un script publicitaire complet avec des visuels, des légendes et de l'audio de fond. Il utilise des structures publicitaires éprouvées et maintient un rythme optimisé pour capter l'attention.

Étape 3

Personnalisez le style

Choisissez le format de votre publicité comme UGC, lifestyle ou explicatif. Vous pouvez ajuster les avatars, le texte, la voix ou les couleurs pour correspondre à votre marque en seulement quelques clics.

Étape 4

Générer et exporter

La vidéo est prête en quelques minutes. Vous pouvez la prévisualiser, l'éditer ou créer rapidement des variantes, puis l'exporter dans des formats adaptés pour TikTok, Meta, YouTube ou Shopify.

Des fonctionnalités puissantes qui rendent notre générateur de publicités vidéo IA unique


Créateur de vidéos IA

Concepteur de script IA

Transformez de courtes entrées telles que des URL de produits ou quelques lignes de texte en un script publicitaire complet. L'IA de HeyGen identifie vos principaux avantages et élabore une structure qui capte l'attention et génère des clics.

Vous pouvez modifier le script instantanément ou créer quelques variantes rapides pour tester différents accroches et appels à l'action.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Créateur de vidéos IA

Création visuelle et vocale par IA

HeyGen génère automatiquement des visuels, des voix off et des avatars.
Les voix semblent réelles, le rythme est naturel, et chaque scène est minutée pour un fort engagement des spectateurs.

Vous pouvez choisir parmi plus de 175 langues et dialectes ou utiliser votre propre voix clonée pour assurer la cohérence.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Créateur de vidéos IA

Générateur de variantes d'annonces

Créez plusieurs versions de publicités à partir d'une seule entrée. HeyGen peut générer plusieurs combinaisons uniques de titres, visuels et appels à l'action.

Cela vous aide à tester plus rapidement des idées créatives et à découvrir ce qui fonctionne le mieux auprès de votre public.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Créateur de vidéos IA

Sortie multiplateforme

Chaque publicité est automatiquement formatée pour TikTok, YouTube, Meta, et plus encore.
Vous pouvez exporter en formats vertical, carré ou paysage sans vous soucier du redimensionnement ou du rognage. Chaque fichier est prêt à être téléchargé ou partagé immédiatement.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Créateur de vidéos IA

Cohérence de la marque

Téléchargez une fois votre logo, vos polices et vos couleurs. HeyGen les applique automatiquement à chaque vidéo, assurant une cohérence visuelle de votre marque à travers les campagnes.

Vous pouvez également enregistrer des modèles personnalisés pour une utilisation récurrente.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés

Questions Fréquemment Posées sur le Générateur de Publicités Vidéo IA

Comment HeyGen crée-t-elle des publicités vidéo à l'aide de l'IA ?

L'agent vidéo IA de HeyGen analyse votre produit, votre public et votre objectif, puis rédige un script, ajoute des visuels, et génère la voix et le mouvement pour produire automatiquement une publicité complète.

Quel type de publicités vidéo puis-je générer avec l'IA ?

Vous pouvez créer des publicités de style UGC, lifestyle, explicatives ou de démonstration de produit. L'IA adapte chaque format pour correspondre à l'objectif de votre campagne et à la plateforme cible.

Puis-je télécharger les données de mon produit ou mon catalogue pour obtenir une publicité vidéo générée par IA ?

Oui. Vous pouvez importer les informations des produits et HeyGen génère automatiquement des vidéos publicitaires pour chaque produit, avec des visuels, du texte et une voix off.

Dans quelle mesure ces publicités vidéo IA sont-elles personnalisables ?

HeyGen vous permet de modifier instantanément la voix, le ton, la mise en page, les sous-titres et l'identité visuelle pour créer des variations personnalisées pour des tests ou du ciblage.

Combien coûte une publicité vidéo IA chez HeyGen ?

HeyGen propose des publicités vidéo AI abordables à partir d'environ 24 $ par mois, offrant des avatars réalistes, des voix off multilingues et une production rapide, ce qui en fait une alternative puissante et économique à la production vidéo traditionnelle et aux studios

HeyGen peut-il gérer les tests A/B à grande échelle ?

Oui. Le générateur de publicités vidéo IA crée plusieurs versions de chaque vidéo avec différents accroches, appels à l'action ou offres, permettant un test facile pour trouver ce qui donne les meilleurs résultats.

Les publicités vidéo IA sont-elles prêtes à être utilisées sur les principales plateformes ?

Oui. Les vidéos sont rendues dans des formats spécifiques à chaque plateforme pour TikTok, Meta, YouTube, et d'autres, optimisées pour la lecture sur mobile, le placement des sous-titres et les limites de durée.

Puis-je utiliser le logo, les polices et les couleurs de ma marque dans les publicités vidéo IA ?

Oui. Téléchargez votre kit de marque une fois, et HeyGen applique automatiquement votre logo, vos polices et vos couleurs à chaque vidéo pour un aspect de marque cohérent.

Combien de temps faut-il pour générer une publicité vidéo IA ?

La plupart des publicités sont produites en moins de cinq minutes. Le processus est entièrement automatisé, permettant aux équipes de créer des dizaines de variantes de publicités en une seule session.

