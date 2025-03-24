HeyGen logo

Générateur de présentations animées pour vidéos de présentation instantanées

Créez une présentation animée à partir de texte en utilisant la plateforme de génération de vidéo IA de HeyGen. Transformez des idées écrites en présentations captivantes avec mouvement, voix, visuels et rythme, sans concevoir de diapositives, filmer ou éditer manuellement.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Présentations commerciales

Présentations commerciales

Les présentations animées traditionnelles nécessitent un travail de conception approfondi et des répétitions. Avec la génération de vidéos IA, les équipes transforment les scripts de vente en présentations animées claires qui mettent en évidence les points clés et maintiennent l'attention des investisseurs.

Activation des ventes

Activation des ventes

Les équipes de vente ont souvent du mal à maintenir leurs présentations à jour. Les présentations animées générées à partir de textes facilitent l'actualisation du message, la personnalisation de la prise de contact et la fourniture d'histoires cohérentes aux prospects.

Séances d'entraînement

Séances d'entraînement

L'animation manuelle des diapositives ralentit la création de formations. Une présentation animée élaborée à partir de procédures écrites offre une clarté étape par étape avec mouvement et narration qui améliore la compréhension.

Leçons éducatives

Leçons éducatives

Les éducateurs peuvent transformer des plans de leçon en présentations animées qui guident visuellement les apprenants. Le mouvement, le rythme et la voix aident à expliquer les sujets complexes plus clairement que des diapositives statiques.

Présentation des produits

Présentation des produits

Au lieu d'enregistrer des démos à répétition, les équipes créent des présentations animées à partir de scripts de produit en utilisant le créateur de présentations. Les mises à jour sont simples, et les explications restent cohérentes à travers les versions.

Communications internes

Communications internes

Les mises à jour d'entreprise sont souvent ignorées lorsqu'elles sont présentées sous forme de diaporamas statiques. Les présentations animées transforment les annonces écrites en vidéos captivantes que les employés sont plus susceptibles de regarder et de retenir.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de présentations animées

HeyGen aide les équipes à créer des présentations animées plus rapidement en transformant automatiquement les scripts en vidéos finies. Avec une voix intégrée, des visuels, des mouvements et un support multilingue, les présentations restent claires, cohérentes et prêtes à être partagées à grande échelle.

Création de présentation plus rapide

Générez une présentation animée directement à partir du texte en quelques minutes. Évitez la conception manuelle de diapositives et les chronologies d'animation tout en livrant un résultat soigné et professionnel avec notre créateur de présentations.

Narration visuelle cohérente

Chaque présentation animée suit une structure claire, un mouvement fluide et un rythme équilibré afin que les idées soient faciles à suivre et mémorables pour tout public.

S'adapte à plusieurs équipes

Créez un modèle de présentation animée ou des centaines à la fois. Standardisez le message à travers les départements tout en adaptant le contenu pour différents spectateurs ou régions.

Moteur d'animation piloté par script

Commencez avec un plan écrit ou un script complet et laissez HeyGen générer automatiquement la présentation animée. Le système structure les scènes, applique des mouvements et aligne les visuels sur votre message afin que vous vous concentriez sur le contenu au lieu de la mécanique des diapositives.

image en vidéo

Contrôle de la voix et de la narration

Ajoutez des voix off naturelles à votre présentation animée en utilisant une narration basée sur le texte. Ajustez le ton, le rythme et la langue pour correspondre à des présentations formelles, des sessions de formation ou des discours éducatifs sans avoir à réenregistrer l'audio.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Mouvement visuel sans édition de diapositives

HeyGen applique des animations, des transitions et des emphases sans chronologies complexes. Votre présentation animée semble dynamique et moderne tout en restant facile à mettre à jour en modifiant le texte.

Clonage de voix

Présentation multilingue

Créez des présentations animées pour un public international à partir d'un seul script. Traduisez le contenu, régénérez la narration et maintenez une synchronisation visuelle cohérente à travers les langues pour une communication claire partout.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de présentations animées

Créez une présentation animée en quatre étapes simples, en passant d'une idée écrite à une vidéo prête à être partagée sans conception de diapositives traditionnelle, en utilisant un modèle de présentation.

Étape 1

Ajoutez votre script

Collez votre plan ou votre script complet dans HeyGen. La plateforme analyse la structure, le déroulement et l'accentuation pour préparer votre présentation animée.

Étape 2

Choisissez le style de présentation

Sélectionnez des styles visuels, des mises en page et un rythme. HeyGen applique automatiquement des animations et des transitions qui correspondent à votre contenu.

Étape 3

Personnaliser la voix et les visuels

Ajustez la narration, la langue, l'identité de marque et le timing. Peaufinez la présentation animée en modifiant le texte, pas les diapositives.

Étape 4

Générer et partager

Réalisez la présentation animée finale sous forme de fichier vidéo prêt à être partagé, présenté ou intégré sur différentes plateformes.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un générateur de présentations animées ?

Un générateur de présentation animée transforme le contenu écrit en une présentation vidéo avec mouvement, narration et visuels. Au lieu de concevoir des diapositives manuellement, la génération de vidéo IA prend en charge automatiquement la structure, l'animation et le timing.

En quoi cela diffère-t-il des outils d'animation de diapositives ?

Les outils traditionnels nécessitent une animation manuelle diapositive par diapositive. HeyGen crée des présentations animées à partir de scripts, générant visuels, mouvements et voix ensemble, de sorte que les mises à jour sont plus rapides et plus cohérentes dans n'importe quel créateur de présentations.

Puis-je contrôler le style de l'animation ?

Oui. Vous pouvez choisir des thèmes visuels, le rythme et le ton de la présentation. La présentation animée s'adapte aux contextes professionnels, éducatifs ou marketing sans montage complexe.

Prend-il en charge plusieurs langues ?

Les présentations animées peuvent être générées en plusieurs langues avec le video translator. Traduisez le script et régénérez la vidéo tout en conservant le mouvement, la structure et la clarté alignés.

Puis-je mettre à jour une présentation animée ultérieurement ?

Absolument. Modifiez le texte, ajustez les visuels ou la narration, et régénérez la présentation animée à l'aide d'un modèle de présentation. Il n'est pas nécessaire de recréer les diapositives ou les animations à partir de zéro.

Quels formats puis-je exporter ?

Vous pouvez exporter des présentations animées sous forme de fichiers vidéo standards adaptés pour les réunions, les plateformes d'apprentissage, les sites web ou les outils de communication interne.

La cohérence de la marque est-elle prise en charge ?

Oui. Appliquez des logos, des couleurs et un style afin que chaque présentation animée reste conforme à l'identité de marque à travers les équipes et les projets.

Qui bénéficie le plus des présentations animées ?

Les équipes qui nécessitent une communication claire à grande échelle sont les plus avantagées, y compris les ventes, la formation, l'éducation, le conseil et les groupes de communication interne.

