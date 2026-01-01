Anton Voroniuk est un formateur en marketing digital qui a été le premier à proposer des cours sur HeyGen sur Udemy et Coursera. En tant que fondateur d’une marque éducative de premier plan, Anton a construit son activité autour de contenus vidéo clairs, engageants et facilement scalables. Mais les exigences d’une création de contenu constante n’étaient pas soutenables.

« Avant HeyGen, produire des vidéos d’aspect professionnel était un processus long et complexe », a déclaré Anton. « Entre l’écriture du script, l’enregistrement, le montage et la post‑production, cela pouvait prendre des heures, voire des jours, pour obtenir un résultat vraiment satisfaisant. »

Tout cela a changé avec HeyGen. Grâce à ses avatars IA avancés et à ses outils de création vidéo intuitifs, Anton a trouvé un moyen de réduire drastiquement le temps de production et d’amplifier la portée de son enseignement sans sacrifier la qualité ni la cohérence.

Passer d’une production vidéo manuelle à une efficacité optimisée par l’IA

Créer du contenu éducatif était autrefois un processus très manuel. Chaque cours, chaque Reel Instagram, chaque webinaire et chaque vidéo promotionnelle exigeait qu’Anton soit devant la caméra. Cela signifiait installer les lumières, se coiffer et se maquiller, tourner les vidéos, puis passer des heures au montage.

« Je suis quelqu’un de très impliqué dans la création de cours et la stratégie vidéo », a déclaré Anton. « Mais HeyGen a révolutionné ma façon de travailler. Maintenant, je peux me concentrer sur mes idées, mes scripts, et laisser HeyGen s’occuper du reste. »

En utilisant les avatars numériques de HeyGen, Anton a éliminé le besoin d’être constamment devant la caméra. Il pouvait produire des vidéos soignées en quelques secondes, sans reprises ni nouveaux tournages. « Ça m’a littéralement sauvé la vie », a déclaré Anton. « Surtout lorsqu’il s’agit de produire du contenu à grande échelle. »

Mise à l’échelle du contenu vidéo sur toutes les plateformes et pour tous les publics

Anton utilise désormais HeyGen pour presque chaque aspect de sa stratégie de contenu, des cours Udemy et des publications sur les réseaux sociaux aux webinaires et aux introductions de conférences en ligne. Il a créé plusieurs avatars, chacun avec son propre ton et cas d’usage : un formel, un dynamique et un avatar principal qui apparaît dans l’ensemble de ses contenus.

« C’est comme ça que je crée mon contenu en quelques secondes à partir de zéro », a déclaré Anton. « Cela me permet de produire rapidement un contenu de haute qualité, que ce soit pour des cours ou pour des projets clients. »

Il exploite la capacité de HeyGen à produire des vidéos multilingues, ce qui étend la portée de ses cours à des audiences internationales. « J’ai utilisé des formateurs générés par l’IA pour dispenser des leçons dans plusieurs langues », a déclaré Anton. « Cela a rendu mon contenu bien plus accessible. »

L’une des fonctionnalités préférées d’Anton est la possibilité d’utiliser HeyGen pour créer des formats courts promotionnels. Grâce à l’outil URL-vers-vidéo, il peut transformer rapidement des pages de cours ou des extraits de podcast en vidéos courtes, propres et professionnelles, idéales pour les campagnes sur les réseaux sociaux et par e-mail.

Gagner du temps sans sacrifier la qualité

Pendant que HeyGen s’occupe des visuels, Anton dirige la partie créative. Il rédige et affine lui‑même les scripts, en veillant à ce qu’ils restent fidèles à sa façon d’enseigner. Puis, en quelques clics, il génère une vidéo entièrement produite grâce à son double numérique.

En coulisses, Anton et son équipe explorent également HeyGen pour créer des avatars interactifs et des formats vidéo prêts pour l’automatisation. « Nous l’utilisons pour découper le contenu de nos podcasts et le réutiliser sous forme de vidéos plus courtes », explique Anton. « Ce niveau de flexibilité est énorme. »

Il travaille toujours avec des monteurs humains pour les dernières retouches, mais l’essentiel de la production est désormais pris en charge par l’IA. « HeyGen me permet de me concentrer sur la stratégie, la recherche et les idées », explique Anton. « C’est un véritable déclencheur de créativité. »

Depuis qu’il a adopté HeyGen, Anton a constaté des améliorations spectaculaires tant en productivité qu’en capacité de mise à l’échelle :

15,5 heures économisées par semaine : La production vidéo automatisée a considérablement réduit le temps consacré aux tâches manuelles.

: La production vidéo automatisée a considérablement réduit le temps consacré aux tâches manuelles. Plus de 1 million d’étudiants atteints : les avatars IA aident Anton à développer son enseignement sur Udemy, Coursera et au-delà.

: les avatars IA aident Anton à développer son enseignement sur Udemy, Coursera et au-delà. Contenu multilingue, prêt pour toutes les plateformes : Les vidéos sont désormais personnalisées pour différentes langues et différents publics.

: Les vidéos sont désormais personnalisées pour différentes langues et différents publics. Possibilités créatives élargies : du contenu rapide et soigné pour les cours, les Reels Instagram, les conférences et les promotions clients.

: du contenu rapide et soigné pour les cours, les Reels Instagram, les conférences et les promotions clients. Donner aux étudiants les moyens de créer: En suivant les cours HeyGen d’Anton sur Udemy, les apprenants déclarent produire du contenu vidéo 40 fois moins cher et 8 fois plus rapidement.

« Ce n’est pas juste un outil, c’est un véritable game changer », a déclaré Anton. « Il me permet d’obtenir des résultats professionnels avec un minimum d’efforts. »

Anton défend désormais l’utilisation de la vidéo IA dans l’éducation et le monde des affaires, encourageant ses pairs créateurs à en exploiter tout le potentiel. « HeyGen est en première ligne pour façonner l’avenir des avatars IA », a déclaré Anton. « Et je ne pourrais pas être plus enthousiaste. »

Que vous soyez enseignant, créateur de contenu ou chef d’entreprise, Anton est convaincu que HeyGen peut transformer votre façon de travailler. « Si vous voulez gagner du temps, diffuser votre message à grande échelle et garder un contenu professionnel, c’est la voie à suivre. »