Vous n’avez pas besoin de partir d’une page blanche. Choisissez parmi une vaste bibliothèque de modèles de vidéos infographiques conçus par des professionnels, chacun pensé pour donner vie à vos données avec des animations, des palettes de couleurs conformes à votre marque et des mises en page que vous pouvez adapter à votre identité en quelques minutes. Importez un PDF, un PowerPoint, une URL ou un script rédigé, et la plateforme le transforme automatiquement en une vidéo infographique structurée. Les équipes qui travaillent à partir de documents existants utilisent PDF vers vidéo et PPT vers vidéo pour éviter la reconstruction manuelle et obtenir en quelques minutes un résultat final prêt à être partagé.