Transformez vos données, graphiques et contenus visuels en vidéos infographiques soignées en quelques minutes. Avec ce créateur de vidéos infographiques, vous partez de vos informations et obtenez une vidéo entièrement narrée et animée, sans caméra, sans logiciel de design et sans expérience en montage. Rendez les idées complexes claires, faciles à partager et adaptées à tous les écrans.
Pourquoi les marques choisissent le créateur de vidéos infographiques HeyGen
Animez automatiquement n’importe quelles données ou graphiques
Arrêtez d’envoyer des diapositives statiques que personne ne lit. Collez vos données, importez un graphique ou décrivez un concept, puis regardez-le se transformer en une vidéo infographique animée, scène par scène, avec des animations graphiques, des transitions fluides et une narration parfaitement synchronisée. Vous obtenez un rendu professionnel sans jamais toucher à une timeline. Que vous présentiez une étude de marché, des indicateurs produit ou une séquence tutorielle, le générateur de vidéos IA s’occupe du plus gros du travail pour que votre contenu ait l’impact qu’il mérite.
Commencez avec un modèle de vidéo infographique personnalisable
Vous n’avez pas besoin de partir d’une page blanche. Choisissez parmi une vaste bibliothèque de modèles de vidéos infographiques conçus par des professionnels, chacun pensé pour donner vie à vos données avec des animations, des palettes de couleurs conformes à votre marque et des mises en page que vous pouvez adapter à votre identité en quelques minutes. Importez un PDF, un PowerPoint, une URL ou un script rédigé, et la plateforme le transforme automatiquement en une vidéo infographique structurée. Les équipes qui travaillent à partir de documents existants utilisent PDF vers vidéo et PPT vers vidéo pour éviter la reconstruction manuelle et obtenir en quelques minutes un résultat final prêt à être partagé.
Personnalisez les visuels, l’identité de marque et la mise en page
Votre vidéo infographique doit refléter votre marque, pas un modèle générique. Ajustez les palettes de couleurs, les styles de police, les icônes et les arrière-plans directement dans l’éditeur intuitif. Importez votre logo, réorganisez les scènes et peaufinez le timing sans écrire une seule ligne de code. Chaque élément est personnalisable pour que vos vidéos restent parfaitement alignées avec votre identité sur toutes vos campagnes et tous vos canaux. L’éditeur vidéo vous offre un contrôle créatif total à chaque étape, et les modifications se rendent instantanément pour des itérations rapides et sans friction.
Traduisez et localisez dans plus de 175 langues
Une seule vidéo infographique devient un atout mondial dès que vous en avez besoin. Faites passer n’importe quelle vidéo finalisée par le moteur de traduction de la plateforme et obtenez une version synchronisée sur les lèvres, avec une narration naturelle, dans l’une des plus de 175 langues, sans reconstruire les scènes ni réenregistrer l’audio. Les marques et les équipes qui diffusent du contenu dans plusieurs régions utilisent le traducteur vidéo IA pour localiser en une après‑midi plutôt qu’en plusieurs mois.
Racontez avec une voix off IA au son naturel
Chaque vidéo infographique prend vie avec une narration claire et professionnelle, générée à partir de votre script en quelques secondes. Choisissez parmi des centaines de styles de voix, ajustez le rythme et adaptez le ton à votre audience. Pas de cabine d’enregistrement, pas de micro, pas de reshoots. Si votre audience est internationale, utilisez Clonage de voix IA pour garder votre voix cohérente sur chaque version localisée que vous produisez.
Cas d’utilisation d’un créateur de vidéos infographiques
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
Comment créer des vidéos infographiques avec l’IA
Passez de données brutes ou d’un script rédigé à une vidéo infographique finalisée en quatre étapes simples, sans aucun outil de design ni expérience en montage nécessaires.
Importez un PDF, collez un script, ajoutez une URL ou saisissez un sujet. La plateforme lit votre contenu source et le transforme automatiquement en une structure de vidéo infographique, scène par scène.
Choisissez un thème visuel, ajustez les couleurs et les mises en page, ajoutez votre image de marque et configurez la voix de la narration. Chaque élément est modifiable avant le rendu.
La plateforme génère votre infographie vidéo complète avec une narration synchronisée, des animations graphiques et des transitions. Prévisualisez chaque scène avant de finaliser.
Téléchargez votre vidéo dans le format dont vous avez besoin ou exportez-la directement vers votre chaîne. Ajoutez des sous-titres, localisez-la dans d’autres langues ou envoyez-la vers votre LMS en une seule étape.
Un créateur de vidéos infographiques est un outil qui transforme automatiquement des données, des graphiques, des schémas de processus et du contenu écrit en vidéos animées avec narration. Vous fournissez le contenu source, qu’il s’agisse d’un script, d’un PDF, d’un résumé de tableau ou d’une description de sujet, et la plateforme l’organise en scènes visuelles avec une narration synchronisée et des animations graphiques. Le résultat est une vidéo finalisée, prête pour les réseaux sociaux, les plateformes de formation, les sites web ou les présentations, sans aucun montage manuel ni travail de design.
Oui. Vous pouvez importer vos propres graphiques, visuels et éléments de marque, puis les appliquer à chaque scène. L’éditeur vous permet de définir votre palette de couleurs, votre typographie et votre logo afin que la vidéo finale respecte vos guidelines de marque sans avoir besoin de faire intervenir un designer. Si vous partez d’un fichier de présentation, PPT To video récupère les visuels de vos diapositives existantes et les reconstruit automatiquement sous forme de scènes vidéo animées.
La plupart des vidéos infographiques sont prêtes en quelques minutes après l’envoi de votre contenu source. La plateforme gère en parallèle la construction des scènes, la synchronisation de la narration et les animations graphiques, de sorte que vous n’attendez pas dans une file de production manuelle. Les vidéos plus longues avec de nombreuses scènes de données peuvent prendre un peu plus de temps, mais le processus, de l’import à l’export, se compte en minutes, pas en jours.
Aucune expérience n’est nécessaire. L’ensemble du processus est facile à utiliser dès la première session. Vous rédigez ou collez vos informations, choisissez un style visuel, et la plateforme produit la vidéo. Des équipes sans aucune expérience en design l’utilisent pour créer, dès le premier essai, des contenus qui ont l’air réalisés par des professionnels. Le monteur vidéo IA gère automatiquement l’alignement, les espacements et le timing des animations.
Oui. Après avoir généré votre vidéo, vous pouvez la traduire dans plus de 175 langues tout en conservant une synchronisation labiale précise et une narration naturelle. Vous n’avez pas besoin de reconstruire les scènes ni de réenregistrer l’audio.traducteur vidéogère la phase de localisation en une seule étape supplémentaire, ce qui rend réaliste la diffusion du même contenu infographique auprès d’équipes, de marchés ou de publics internationaux sans budget de production séparé.
Les outils de conception exigent une animation manuelle, un montage sur timeline, un enregistrement de voix off et un formatage d’export, chacune de ces étapes ajoutant des heures à chaque projet. Cette plateforme remplace tout ce flux de travail par une simple saisie de texte qui génère automatiquement une vidéo finalisée. Les équipes qui utilisent des outils traditionnels disent passer des jours sur ce que ce créateur d’infographies animées produit en quelques minutes. Le flux de travail d’“explicateur vidéo IA” est conçu spécifiquement pour le type de contenu structuré et axé sur les données qui est le plus long à produire manuellement.
Oui. Modifiez le script, remplacez une donnée, changez le style visuel ou ajustez l’ordre des scènes via l’éditeur basé sur le texte, puis relancez le rendu. La vidéo mise à jour est prête en quelques minutes, sans avoir à tout reconstruire depuis zéro. Cela rend la création d’une vidéo infographique pratique pour du contenu qui évolue régulièrement, comme les indicateurs trimestriels, les séquences de mises à jour produit ou les formations de conformité qui doivent refléter la politique en vigueur, ce qui n’est pas réalisable avec une production filmée.
Oui. Vous pouvez exporter dans le format d’image adapté à chaque plateforme, notamment 16:9 pour YouTube et les présentations, 9:16 pour les formats sociaux verticaux, et 1:1 pour les publications dans le fil. Ajoutez automatiquement des sous-titres grâce au générateur de sous-titres afin que votre contenu fonctionne même en lecture automatique silencieuse. Pour les contenus courts destinés aux réseaux sociaux, le générateur de reels et les outils YouTube Shorts vous permettent de transformer en une seule étape vos contenus infographiques en formats natifs pour chaque plateforme.
Un forfait gratuit est disponible sans carte de crédit, ce qui vous permet de générer des vidéos et d’explorer les outils essentiels avant de vous engager. Les forfaits payants commencent à 24 $ par mois et débloquent le clonage de voix, des durées de vidéo plus longues, un accès complet aux modèles et des options d’exportation avancées. Les offres Enterprise incluent l’accès à l’API, des intégrations personnalisées et des fonctionnalités de collaboration en équipe pour les organisations qui gèrent des flux de production à haut volume.
Oui. Vous pouvez utiliser le même document source ou le même script pour produire plusieurs versions avec des styles visuels, des tons de narration ou des pistes audio dans différentes langues. Les équipes qui travaillent à partir d’un même rapport de données créent souvent en parallèle des versions distinctes pour les briefings internes, la diffusion sur les réseaux sociaux et les contenus de formation. Les workflows texte en vidéo et vidéo sans visage rendent très simple la création de plusieurs sorties distinctes à partir d’une seule entrée, sans avoir à répéter le travail de production.
La plateforme comprend une vaste bibliothèque de modèles d’infographies couvrant des frises chronologiques, des schémas de processus, des graphiques comparatifs, des répartitions de données et des séquences étape par étape. Chaque modèle est conçu par des professionnels et entièrement personnalisable, ce qui vous permet d’améliorer la mise en page, d’ajuster la palette de couleurs et d’appliquer votre image de marque sans modifier la structure sous-jacente. Parcourez les modèles par secteur, format ou type de contenu pour trouver le point de départ idéal pour votre infographie vidéo, puis remplacez le contenu fictif par vos propres données en quelques minutes.
C’est un format dynamique conçu précisément pour cela. Les rapports statiques et les présentations informent, mais les vidéos infographiques captivent votre audience en combinant mouvement, narration et illustration d’une manière à la fois engageante et facile à suivre. Des vidéos qui rendent les données visuelles et les maintiennent en mouvement ont bien plus de chances d’être regardées jusqu’au bout, partagées entre équipes et mémorisées par la suite. Si vous souhaitez partager des résultats complexes avec un groupe de parties prenantes, ou à la fois divertir et informer, la vidéo infographique est le format qui laisse une impression durable sans exiger d’expertise en production.
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