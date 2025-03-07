Créez des vidéos marketing AI captivantes qui attirent l'attention et convertissent sans montage complexe ni tournage en studio. Transformez des liens de produits, des scripts ou de simples idées en vidéos conformes à votre marque pour chaque canal en quelques minutes. HeyGen aide les équipes à produire plus de créativité, à tester plus rapidement et à maintenir le marketing toujours en mouvement.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Générez des publicités vidéo IA pour des plateformes telles que TikTok, Instagram et YouTube en quelques minutes. Testez différents accroches, offres et formats sans la surcharge de l'édition manuelle. Optimisez le coût par résultat en repérant rapidement ce qui résonne.
Transformez les nouvelles versions et mises à jour en clips clairs et captivants qui mettent en avant les avantages. Présentez les caractéristiques principales avec des superpositions, des légendes et des visuels de près. Aidez le public à comprendre rapidement la valeur et à se souvenir de pourquoi c'est important.
Ajoutez des vidéos explicatives aux pages d'atterrissage, aux sections tarifaires et aux processus d'intégration. Utilisez la vidéo pour clarifier les étapes suivantes et réduire les obstacles pour les nouveaux utilisateurs. Une meilleure compréhension mène souvent à une plus grande conversion et activation.
Intégrez de courtes vidéos marketing dans les séquences de fidélisation et les annonces. Utilisez des introductions personnalisées, des démonstrations de produit et des moments éducatifs pour maintenir l'engagement des abonnés. La vidéo aide les messages à se démarquer dans les boîtes de réception encombrées.
Fournissez aux équipes de vente des ressources vidéo personnalisées qu'elles peuvent partager lors de la prospection et des relances pour un marketing vidéo plus efficace. Expliquez les offres complexes avec des visuels simples et une narration. De bonnes vidéos facilitent le partage de votre histoire en interne par les acheteurs.
Produisez rapidement des vidéothèques conformes à la marque pour plusieurs clients. Utilisez des modèles et des présélections pour standardiser la qualité tout en restant flexible. Offrez plus d'options créatives par projet sans consacrer d'heures supplémentaires.
Pourquoi HeyGen est le meilleur script pour l'intelligence artificielle de vidéo
HeyGen transforme n'importe quel script en une vidéo de haute qualité et réaliste en quelques minutes. Commencez avec une idée générale, un scénario peaufiné ou même quelques points clés. HeyGen génère des scènes de dialogue réalistes avec des contrôles puissants, vous permettant de passer des mots à une vidéo finie sans suivre un flux de production traditionnel.
Transformez des scripts en vidéos raffinées en quelques minutes. C'est bien plus rapide et économique que de filmer, de refaire des prises ou de suivre des chronologies de montage compliquées.
Réalisez des vidéos de qualité professionnelle avec un flux de travail simple et intuitif. Pas de formation en montage. Pas de configuration technique. Écrivez simplement, générez, peaufinez
De votre premier brouillon jusqu'à l'exportation finale, l'éditeur basé sur le texte de HeyGen simplifie l'ensemble du processus. Mettez à jour les lignes, ajustez le rythme, révisez les scènes et itérez rapidement, comme si vous modifiez un document, et non une chronologie.
Lien et script pour la génération de vidéo
Commencez par une URL, une description de produit ou un script marketing et générez automatiquement des scènes. HeyGen extrait les points clés et les transforme en segments vidéo structurés. Vous pouvez affiner ou régénérer jusqu'à ce que le concept vous convienne.
Modèles pour le marketing et les formats publicitaires
Utilisez des mises en page prêtes à l'emploi pour les promotions, les vidéos explicatives, les mises en avant de produits et les publicités sur les réseaux sociaux. Les modèles gèrent pour vous le rythme, la hiérarchie du texte et le cadrage. Cela permet de maintenir une apparence soignée des vidéos même lorsque les délais sont serrés.
Avatars IA, voix et sous-titres
Ajoutez une présence humaine avec des porte-parole IA et des voix off naturelles dans de nombreuses langues. Les sous-titres automatiques améliorent l'accessibilité et la performance sur les flux sans son. Vous contrôlez le style, le ton et le message sans avoir besoin d'acteurs.
Exportations multiplateformes et rapports d'aspect
Exportez dans des formats verticaux, carrés et horizontaux adaptés à différents canaux. Préservez les zones de sécurité, la lisibilité et le mouvement à travers les versions. Cela vous permet de lancer des campagnes partout à partir d'un seul projet.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de vidéos marketing IA
HeyGen offre aux marketeurs un flux de travail simple qui s'intègre dans la planification de campagne existante. Vous apportez le brief et les objectifs, le générateur de vidéos IA gère les détails de production afin que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie et la direction créative.
Collez une page de produit, rédigez une courte instruction ou ajoutez votre script existant. Définissez votre objectif, votre public et votre message principal.
Sélectionnez des modèles, des couleurs, des polices et des styles visuels qui correspondent à votre marque pour le contenu vidéo. Choisissez une voix ou un avatar IA pour délivrer votre message clairement.
Prévisualisez la vidéo générée et ajustez le texte à l'écran, le timing et les visuels. Essayez des accroches ou des offres alternatives pour préparer les tests.
Téléchargez les vidéos finales dans les formats appropriés pour chaque plateforme. Mettez-les en ligne sur les gestionnaires de publicités, les pages d'atterrissage, les sites web et les outils d'email.
Les vidéos de marketing IA sont des vidéos promotionnelles ou éducatives créées avec l'aide de l'intelligence artificielle. Elles vous permettent de générer des scripts, des visuels et des voix off à partir de simples entrées pour que les campagnes soient lancées plus rapidement. Cela réduit la dépendance à la production vidéo traditionnelle.
Non. HeyGen est conçu pour les marketeurs, pas pour les éditeurs. Les modèles et les flux de travail guidés prennent en charge les détails techniques afin que vous vous concentriez sur le message, le public et les résultats tout en obtenant un résultat professionnel.
Oui. Vous pouvez télécharger directement des logos, des polices, des vidéos de produits et des images de marque dans vos projets. Ces éléments apparaissent dans les modèles afin que chaque vidéo soit cohérente et alignée avec votre identité visuelle.
Vous pouvez créer des vidéos pour les plateformes sociales, les réseaux publicitaires, les sites web et les campagnes d'emailing. Différents formats d'image et options d'exportation vous aident à prendre en charge TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, et plus encore à partir du même concept de base.
Des vidéos simples peuvent être créées en seulement quelques minutes une fois que votre idée est prête. Les campagnes plus complexes comportant de nombreuses variantes avancent toujours beaucoup plus vite que la production traditionnelle. Cette rapidité est idéale pour tester et réagir à la performance.
Oui. Vous pouvez échanger les langues, les voix et le texte à l'écran tout en conservant une cohérence visuelle. Les variantes localisées vous permettent de vous adresser directement aux publics régionaux sans avoir à reconstruire des projets entiers.
Oui. HeyGen exporte des fichiers de haute qualité qui fonctionnent bien dans les campagnes payantes et les placements organiques. Un formatage adéquat, le support des sous-titres et un rythme approprié aident à garantir que les vidéos paraissent soignées sur chaque plateforme.
Oui. Plusieurs membres de l'équipe peuvent partager l'accès aux projets, fournir des retours et gérer les itérations. Cela facilite l'alignement des équipes marketing, créatives et de performance.
Oui. Vous pouvez commencer par des articles de blog, des pages de produits ou des scripts existants. Transformer du contenu écrit en vidéo aide à prolonger la durée de vie des actifs que vous possédez déjà et à atteindre des audiences qui préfèrent la vidéo.
Oui. Les créateurs indépendants, les petites entreprises et les grandes entreprises peuvent tous bénéficier des vidéos marketing IA. Les mêmes outils qui aident les équipes mondiales à augmenter la production vidéo aident également les petites équipes à concurrencer avec un contenu plus rapide et de meilleure qualité.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.