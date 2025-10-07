Accueil Outil Créateur de vidéos éducatives

Créateur de vidéos éducatives : Créez des leçons captivantes en un rien de temps

Créez des vidéos éducatives captivantes en utilisant le créateur de vidéos éducatives alimenté par l'IA de HeyGen. Générez des leçons, des vidéos explicatives et des vidéos de formation à partir d'idées, de scripts, d'images ou de matériaux existants avec des visuels automatisés, une voix, des sous-titres et un rythme adaptés. Pas besoin de filmer, de monter des timelines ou de gérer une surcharge de production.