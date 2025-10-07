HeyGen logo

Créateur de vidéos éducatives : Créez des leçons captivantes en un rien de temps

Créez des vidéos éducatives captivantes en utilisant le créateur de vidéos éducatives alimenté par l'IA de HeyGen. Générez des leçons, des vidéos explicatives et des vidéos de formation à partir d'idées, de scripts, d'images ou de matériaux existants avec des visuels automatisés, une voix, des sous-titres et un rythme adaptés. Pas besoin de filmer, de monter des timelines ou de gérer une surcharge de production.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Cours et conférences en salle de classe

Cours et conférences en salle de classe

Enregistrer des cours à répétition prend beaucoup de temps. Utilisez un créateur de vidéos éducatives pour générer des vidéos de leçons claires que les étudiants peuvent revoir à tout moment.

Cours en ligne et apprentissage électronique

Cours en ligne et apprentissage électronique

La production de vidéos de cours nécessite traditionnellement des studios et des monteurs. La génération de vidéos par IA permet de créer rapidement et de manière cohérente des modules d'apprentissage structurés.

Programmes de formation et d'intégration

Programmes de formation et d'intégration

Les vidéos de formation deviennent souvent obsolètes rapidement, mais l'utilisation de modèles de vidéos peut aider à les maintenir à jour. Générez et mettez à jour facilement des vidéos instructives à mesure que les politiques, outils ou processus changent.

Projets et présentations d'étudiants

Projets et présentations d'étudiants

Aidez les étudiants à communiquer des idées visuellement sans barrières techniques. Les vidéos générées par IA soutiennent la créativité tout en maintenant une structure claire.

Communications scolaires et universitaires

Communications scolaires et universitaires

Partagez des annonces, des orientations et des mises à jour au moyen de vidéos éducatives captivantes plutôt que de longs courriels ou de diapositives statiques.

Contenu éducatif multilingue

Contenu éducatif multilingue

Diffusez des leçons à l'échelle mondiale en utilisant les capacités de traducteur vidéo pour votre contenu vidéo éducatif. Créez des vidéos éducatives en plusieurs langues tout en préservant le rythme et la clarté.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de vidéos éducatives

HeyGen est conçu pour les équipes éducatives modernes qui nécessitent clarté, cohérence et évolutivité. Des salles de classe aux formations en entreprise, la génération de vidéos par IA remplace les flux de production lents par une création de contenu rapide et flexible.

Conçu pour l'enseignement à grande échelle

Générez des vidéos éducatives en quelques minutes au lieu de semaines. L'IA gère les visuels, la narration et la structure pour que les éducateurs puissent se concentrer sur les résultats d'apprentissage, et non sur les tâches de production.

Conçu pour tous les environnements d'apprentissage

Créez des vidéos pour l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement supérieur, la formation et le partage de connaissances internes en utilisant nos outils vidéo éducatifs gratuits. Le contenu s'adapte facilement à différents formats, publics et canaux de diffusion.

Facile pour les éducateurs et les équipes

Aucune expérience en design ou en montage n'est nécessaire pour créer des vidéos éducatives avec notre plateforme facile à utiliser. Un flux de travail simple permet aux enseignants, formateurs et administrateurs de produire des vidéos éducatives professionnelles.

Génération de vidéo IA de bout en bout

Créez des vidéos éducatives complètes en utilisant un générateur de vidéos IA. HeyGen construit des scènes, rythme, sous-titres et narration automatiquement, transformant les vidéos éducatives en vidéos raffinées prêtes à être partagées.

Femme souriante portant une chemise métallique tenant une tablette, avec un graphique "Rapport de sentiment IA 2025".

Apprentissage visuel de l'image à la vidéo

Transformez des diagrammes, des diapositives et des images en mouvement à l'aide d'outils image en vidéo. L'IA ajoute du mouvement et de la structure ce qui améliore la compréhension et maintient l'engagement des apprenants.

Interface de téléchargement d'images affichant plusieurs miniatures de photos, une zone de glisser-déposer et un pointeur avec une image sélectionnée.

Livraison naturelle de la voix et synchronisation labiale

Expliquez clairement les concepts avec une narration réaliste et une synchronisation labiale précise. Choisissez des voix et des langues adaptées à différents sujets, tranches d'âge ou régions.

Clonage de voix

Mises à jour et contrôle basés sur des scripts

Mettez à jour les leçons en modifiant le contenu au lieu de réenregistrer. Changez les sujets, les exemples ou les langues et régénérez la vidéo instantanément avec une qualité constante.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le créateur de vidéos éducatives

Générez des vidéos éducatives avec l'IA en quatre étapes simples.

Étape 1

Ajoutez votre contenu d'apprentissage

Commencez avec une idée, un scénario, des diapositives ou des images. Définissez le sujet, le public et le ton de votre vidéo éducative pour vous assurer qu'elle correspond à vos objectifs de contenu vidéo.

Étape 2

Personnalisez les visuels et la voix

Choisissez des styles visuels, une narration, des sous-titres et des langues. Appliquez une marque ou une mise en forme pour correspondre à votre environnement d'apprentissage.

Étape 3

Générer avec l'IA

Le générateur de vidéos IA de HeyGen produit la vidéo éducative complète avec des visuels synchronisés, une voix et des mouvements.

Étape 4

Exportez et mettez à jour à tout moment

Téléchargez votre vidéo ou modifiez-la plus tard en ajustant le contenu et en la régénérant sans tout recommencer.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur de vidéos éducatives ?

Un créateur de vidéos éducatives utilise la génération de vidéos IA pour créer automatiquement des vidéos d'apprentissage. Il génère des visuels, une narration et des sous-titres sans avoir besoin de filmer ou d'éditer traditionnellement, rationalisant ainsi le processus de création de vidéos.

Comment l'IA améliore-t-elle les vidéos éducatives ?

L'IA structure le contenu de manière claire, ajoute automatiquement des visuels et de la voix, et assure un rythme constant. Cela aide les apprenants à comprendre et à retenir les informations plus efficacement.

Puis-je créer des vidéos pour différents niveaux éducatifs ?

Oui. Le créateur de vidéos éducatives est conçu pour les niveaux K-12, l'enseignement supérieur, la formation en entreprise et les programmes d'apprentissage internes.

Prend-il en charge plusieurs langues ?

Oui. Vous pouvez générer des vidéos éducatives dans plusieurs langues en utilisant les fonctionnalités de traduction et de voix intégrées.

Puis-je utiliser des images ou des diapositives au lieu de séquences vidéo ?

Oui. Les outils de conversion d'image en vidéo animent des diapositives, des schémas et des visuels, rendant les leçons plus captivantes sans avoir à filmer, idéaux pour du contenu vidéo animé.

Les enseignants ou formateurs ont-ils besoin de compétences en rédaction ?

Non. Le flux de travail est conçu pour les utilisateurs non techniques. L'IA gère la production pendant que vous vous concentrez sur le contenu pédagogique.

Dans quels formats puis-je exporter des vidéos éducatives ?

Les vidéos peuvent être exportées dans des formats standards adaptés aux plateformes LMS, sites web, présentations et partage sur les réseaux sociaux.

Puis-je mettre à jour les vidéos éducatives plus tard ?

Oui. Modifiez le contenu, changez les exemples ou mettez à jour la langue et régénérez la vidéo sans la reconstruire entièrement, grâce à notre créateur de vidéos éducatives.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

