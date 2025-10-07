HeyGen logo

Générateur de publicités vidéo IA pour la création instantanée d'annonces

Commencez avec une URL de produit, un court script ou un simple brief et générez des publicités vidéo raffinées sans avoir besoin de caméras ou de montage manuel. HeyGen produit automatiquement le rythme, les voix off, les sous-titres et les exports prêts pour les plateformes afin que les équipes puissent lancer plus de variantes publicitaires et découvrir ce qui est le plus efficace.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur de publicités vidéo IA

Le générateur de publicités vidéo IA vous aide à créer des publicités vidéo performantes sans avoir à filmer ou à éditer manuellement. Commencez avec un script ou une idée, et HeyGen le transforme automatiquement en publicités prêtes pour les plateformes, optimisées pour les réseaux sociaux, les performances et les campagnes numériques. Créez, mettez à jour et développez la création de vos publicités plus rapidement, sans modèles, chronologies ou retards de production.


Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Publicités de lancement de produit rapide

Publicités de lancement de produit rapide

Lorsque les lancements exigent de la rapidité, les méthodes traditionnelles engendrent des retards, mais nos solutions publicitaires IA peuvent rationaliser le processus. HeyGen transforme les pages de produits ou les briefs en vidéos de lancement courtes axées sur les avantages, vous permettant ainsi de démarrer des campagnes payantes en quelques heures au lieu de semaines.

Campagnes de catalogue et de marketplace

Campagnes de catalogue et de marketplace

Les catalogues de références produits importants nécessitent une créativité constante pour chaque produit. HeyGen automatise les plans B-roll, les gros plans et les mises en avant des caractéristiques pour chaque article afin que les équipes eCommerce puissent créer des promotions de catalogue évolutives avec une qualité uniforme.

Publicités courtes axées sur les réseaux sociaux

Publicités courtes axées sur les réseaux sociaux

Le contenu court doit capter l'attention immédiatement et avoir un rythme soutenu. HeyGen crée des montages verticaux avec des plans d'ouverture percutants, des légendes lisibles et un timing adapté aux plateformes pour améliorer le taux de clics et le temps de visionnage sur Reels et Shorts.

Reciblage et création dynamique

Reciblage et création dynamique

Le reciblage nécessite des messages personnalisés pour différents segments d'audience. HeyGen produit des variantes personnalisées mettant en avant des réductions, des avantages ou des témoignages pour augmenter les conversions du trafic tiède.

Livraison de la campagne d'agence

Livraison de la campagne d'agence

Les agences ont besoin de volume et de cohérence entre les clients, surtout lors de la création de publicités vidéo en quelques minutes. HeyGen applique des kits de marque, produit des exports organisés et accélère les itérations pour que les agences livrent plus de créations sans gonfler les coûts.

Lancements sur les marchés internationaux

Lancements sur les marchés internationaux

L'expansion à l'échelle mondiale nécessite des créations localisées. Le traducteur vidéo de HeyGen régénère les voix off, les sous-titres et le rythme pour chaque langue afin que les équipes puissent tester et lancer rapidement des campagnes localisées.

Pourquoi HeyGen est le meilleur script pour l'intelligence artificielle de vidéo

HeyGen transforme n'importe quel script en une vidéo de haute qualité et réaliste en quelques minutes. Commencez avec une idée générale, un scénario peaufiné ou même quelques points clés. HeyGen génère des scènes de dialogue réalistes avec des contrôles puissants, vous permettant de passer des mots à une vidéo finie sans suivre un flux de production traditionnel.

Génération ultra-rapide

Transformez des scripts en vidéos raffinées en quelques minutes. C'est bien plus rapide et économique que de filmer, de refaire des prises ou de suivre des chronologies de montage compliquées.

Aucune courbe d'apprentissage

Réalisez des vidéos de qualité professionnelle avec un flux de travail simple et intuitif. Pas de formation en montage. Pas de configuration technique. Écrivez simplement, générez, peaufinez

Éditeur créatif tout-en-un

De votre premier brouillon jusqu'à l'exportation finale, l'éditeur basé sur le texte de HeyGen simplifie l'ensemble du processus. Mettez à jour les lignes, ajustez le rythme, révisez les scènes et itérez rapidement, comme si vous modifiez un document, et non une chronologie.

Lien vers les flux de travail vidéo à partir des pages produit

Collez l'URL d'un produit ou d'une page d'atterrissage et HeyGen extrait les images, les spécifications et les messages pour créer un storyboard. Le lien vers la page de flux de travail vidéo cartographie le contenu de la page dans des publicités multi-scènes ou des clips promotionnels courts optimisés pour les placements sur les réseaux sociaux avec un minimum de saisie manuelle.

Plusieurs écrans de smartphones affichent une vidéo en direct d'une femme, avec des drapeaux indiquant les langues française, espagnole, chinoise et allemande.

Scénario pour vidéo avec options de voix humaine

Rédigez un court script ou laissez HeyGen créer des accroches et des appels à l'action. Le moteur produit des voix off sonnant naturellement dans plusieurs tons et langues et applique une synchronisation labiale précise lors de l'utilisation de ressources de tête parlante ou d'avatar pour maintenir l'alignement de la narration.

Une interface d'édition de documents numériques affichant du texte, "Aperçu des résultats du T3," et une photo d'un homme souriant.

Automatisation créative et préréglages de style

Choisissez des thèmes visuels, le rythme et les rapports d'aspect et HeyGen applique automatiquement un mouvement fluide, un style de sous-titres et des transitions. Les préréglages de la plateforme garantissent que chaque exportation est optimisée pour le placement de publicité et l'attention des spectateurs sans travail de redimensionnement supplémentaire.

Une vague de cadres colorés en forme de bouton de lecture, chacun représentant la même femme souriante dans divers rôles professionnels.

Prise en charge de la génération par lots, des tests et des analyses

Générez des centaines de variantes de publicités en modifiant les accroches, les images ou les appels à l'action à grande échelle avec notre plateforme publicitaire IA. Les exportations sont organisées pour les gestionnaires de publicités et les tests A/B. Utilisez les suggestions intégrées pour les audiences et suivez les signaux de performance afin que les équipes puissent rapidement isoler les éléments créatifs gagnants.

Un homme souriant portant des lunettes, avec en superposition un appareil aux boutons colorés et le texte '+ Ajouter un produit'.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le générateur de publicités vidéo IA

Créez des vidéos prêtes pour la publicité en quatre étapes claires, du brief aux éléments publiables.

Étape 1

Ajoutez votre source

Collez l'URL d'un produit, téléchargez des images ou saisissez un court script. HeyGen analyse le contenu, extrait les caractéristiques clés et prépare un storyboard scène par scène pour guider la génération.

Étape 2

Choisissez le style et le format

Sélectionnez le rapport d'aspect, le thème visuel et le rythme. Appliquez votre kit de marque pour que les logos, les polices et les couleurs restent cohérents sur chaque variante et emplacement.

Étape 3

Générer et affiner les variantes

Produisez plusieurs brouillons avec différents accroches, visuels et appels à l'action. Prévisualisez côte à côte, ajustez le texte ou les images, et régénérez des variantes pour les tests A/B sans édition manuelle de la chronologie en utilisant notre créateur de publicité.

Étape 4

Exporter et lancer des campagnes

Téléchargez des MP4 et des images optimisés pour le Fil d'actualité, les Reels, les Stories et les placements en flux continu. Utilisez les exportations groupées pour télécharger directement des ressources organisées dans les gestionnaires de publicités et commencez les tests immédiatement.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un générateur de publicités vidéo IA et comment HeyGen l'utilise-t-il ?

Un générateur de publicités vidéo IA transforme des briefs, des URL, des images ou des scripts en créations publicitaires finies en utilisant la composition automatique de scènes, la synthèse vocale, le sous-titrage et le formatage de l'exportation. HeyGen combine le texte en vidéo et les avatars IA pour créer du contenu captivant. image en vidéo les flux pour créer des publicités polies sans caméras ni montage manuel.

En quoi HeyGen se distingue-t-elle des autres outils de publicité vidéo IA ?

HeyGen met l'accent sur la clarté, le contrôle et la rapidité plutôt que sur une forte dépendance aux modèles. En permettant aux équipes de mettre à jour les scripts au lieu de reconstruire des vidéos, il est plus facile d'itérer, de rester cohérent à travers les campagnes et d'augmenter la production créative publicitaire sans ralentir le flux de production

Les publicités vidéo générées par IA peuvent-elles réellement donner de bons résultats ?

L'IA vous aide à créer plus rapidement davantage de variantes publicitaires, ce qui améliore les tests et l'optimisation. La performance dépend toujours de votre offre et de votre message, mais une itération plus rapide facilite l'apprentissage à partir des résultats et l'affinement de la création sans les goulots d'étranglement de la production.

Ce générateur de publicités vidéo IA est-il adapté pour les publicités sur les réseaux sociaux ?

Oui. HeyGen prend en charge la création de publicités pour TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et Google Ads. De nombreuses équipes utilisent également Repurpose Video pour adapter la même création publicitaire sur plusieurs plateformes sans recommencer à zéro.

Ai-je besoin d'expérience en design ou en montage vidéo pour utiliser HeyGen ?

Non. HeyGen est conçu pour les marketeurs, les fondateurs et les équipes qui veulent des résultats sans outils d'édition complexes. La plupart des modifications impliquent de simples mises à jour de texte, ce qui le rend accessible même si vous n'avez jamais édité de vidéo auparavant.

Quelles sont les commandes disponibles pour la marque ?

Appliquez une charte graphique avec des logos, des polices et des couleurs. HeyGen fait respecter les règles de la marque sur les ébauches et les modèles générés, et permet de verrouiller les éléments clés afin que les équipes maintiennent une cohérence à grande échelle.

Quels formats d'exportation et emplacements sont pris en charge ?

HeyGen exporte des fichiers vidéo MP4 et des images haute résolution formatées pour le Feed, les Reels, les Stories, Messenger et les placements en flux continu. L'exportation par lot organise les fichiers avec des noms clairs pour les gestionnaires de publicités et les outils de campagne.

Les publicités HeyGen sont-elles conformes aux politiques des plateformes ?

HeyGen suit les meilleures pratiques des plateformes communes telles que le rapport d'aspect, la lisibilité des sous-titres et les proportions de texte habituelles, mais la conformité finale aux politiques et l'approbation des publicités restent de la responsabilité de l'annonceur.

HeyGen est-il gratuit pour un essai ?

Vous pouvez démarrer rapidement et tester le flux de travail avant de le déployer à grande échelle. HeyGen vous permet de créer votre première publicité vidéo IA directement dans votre navigateur, afin que vous puissiez voir comment elle s'intègre à votre processus marketing avant de vous engager.

Quels types de publicités vidéo puis-je créer avec cet outil ?

Vous pouvez créer des promotions de produits, des publicités de sensibilisation à la marque, des créations axées sur la performance, des publicités éducatives et des annonces. Pour des mises en page structurées, de nombreuses équipes commencent par un Modèle Vidéo pour maintenir une image de marque cohérente à travers les campagnes.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.

CTA background