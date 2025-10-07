Commencez avec une URL de produit, un court script ou un simple brief et générez des publicités vidéo raffinées sans avoir besoin de caméras ou de montage manuel. HeyGen produit automatiquement le rythme, les voix off, les sous-titres et les exports prêts pour les plateformes afin que les équipes puissent lancer plus de variantes publicitaires et découvrir ce qui est le plus efficace.
Essayez notre générateur de publicités vidéo IA
Le générateur de publicités vidéo IA vous aide à créer des publicités vidéo performantes sans avoir à filmer ou à éditer manuellement. Commencez avec un script ou une idée, et HeyGen le transforme automatiquement en publicités prêtes pour les plateformes, optimisées pour les réseaux sociaux, les performances et les campagnes numériques. Créez, mettez à jour et développez la création de vos publicités plus rapidement, sans modèles, chronologies ou retards de production.
Lorsque les lancements exigent de la rapidité, les méthodes traditionnelles engendrent des retards, mais nos solutions publicitaires IA peuvent rationaliser le processus. HeyGen transforme les pages de produits ou les briefs en vidéos de lancement courtes axées sur les avantages, vous permettant ainsi de démarrer des campagnes payantes en quelques heures au lieu de semaines.
Les catalogues de références produits importants nécessitent une créativité constante pour chaque produit. HeyGen automatise les plans B-roll, les gros plans et les mises en avant des caractéristiques pour chaque article afin que les équipes eCommerce puissent créer des promotions de catalogue évolutives avec une qualité uniforme.
Le contenu court doit capter l'attention immédiatement et avoir un rythme soutenu. HeyGen crée des montages verticaux avec des plans d'ouverture percutants, des légendes lisibles et un timing adapté aux plateformes pour améliorer le taux de clics et le temps de visionnage sur Reels et Shorts.
Le reciblage nécessite des messages personnalisés pour différents segments d'audience. HeyGen produit des variantes personnalisées mettant en avant des réductions, des avantages ou des témoignages pour augmenter les conversions du trafic tiède.
Les agences ont besoin de volume et de cohérence entre les clients, surtout lors de la création de publicités vidéo en quelques minutes. HeyGen applique des kits de marque, produit des exports organisés et accélère les itérations pour que les agences livrent plus de créations sans gonfler les coûts.
L'expansion à l'échelle mondiale nécessite des créations localisées. Le traducteur vidéo de HeyGen régénère les voix off, les sous-titres et le rythme pour chaque langue afin que les équipes puissent tester et lancer rapidement des campagnes localisées.
Pourquoi HeyGen est le meilleur script pour l'intelligence artificielle de vidéo
HeyGen transforme n'importe quel script en une vidéo de haute qualité et réaliste en quelques minutes. Commencez avec une idée générale, un scénario peaufiné ou même quelques points clés. HeyGen génère des scènes de dialogue réalistes avec des contrôles puissants, vous permettant de passer des mots à une vidéo finie sans suivre un flux de production traditionnel.
Transformez des scripts en vidéos raffinées en quelques minutes. C'est bien plus rapide et économique que de filmer, de refaire des prises ou de suivre des chronologies de montage compliquées.
Réalisez des vidéos de qualité professionnelle avec un flux de travail simple et intuitif. Pas de formation en montage. Pas de configuration technique. Écrivez simplement, générez, peaufinez
De votre premier brouillon jusqu'à l'exportation finale, l'éditeur basé sur le texte de HeyGen simplifie l'ensemble du processus. Mettez à jour les lignes, ajustez le rythme, révisez les scènes et itérez rapidement, comme si vous modifiez un document, et non une chronologie.
Lien vers les flux de travail vidéo à partir des pages produit
Collez l'URL d'un produit ou d'une page d'atterrissage et HeyGen extrait les images, les spécifications et les messages pour créer un storyboard. Le lien vers la page de flux de travail vidéo cartographie le contenu de la page dans des publicités multi-scènes ou des clips promotionnels courts optimisés pour les placements sur les réseaux sociaux avec un minimum de saisie manuelle.
Scénario pour vidéo avec options de voix humaine
Rédigez un court script ou laissez HeyGen créer des accroches et des appels à l'action. Le moteur produit des voix off sonnant naturellement dans plusieurs tons et langues et applique une synchronisation labiale précise lors de l'utilisation de ressources de tête parlante ou d'avatar pour maintenir l'alignement de la narration.
Automatisation créative et préréglages de style
Choisissez des thèmes visuels, le rythme et les rapports d'aspect et HeyGen applique automatiquement un mouvement fluide, un style de sous-titres et des transitions. Les préréglages de la plateforme garantissent que chaque exportation est optimisée pour le placement de publicité et l'attention des spectateurs sans travail de redimensionnement supplémentaire.
Prise en charge de la génération par lots, des tests et des analyses
Générez des centaines de variantes de publicités en modifiant les accroches, les images ou les appels à l'action à grande échelle avec notre plateforme publicitaire IA. Les exportations sont organisées pour les gestionnaires de publicités et les tests A/B. Utilisez les suggestions intégrées pour les audiences et suivez les signaux de performance afin que les équipes puissent rapidement isoler les éléments créatifs gagnants.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de publicités vidéo IA
Créez des vidéos prêtes pour la publicité en quatre étapes claires, du brief aux éléments publiables.
Collez l'URL d'un produit, téléchargez des images ou saisissez un court script. HeyGen analyse le contenu, extrait les caractéristiques clés et prépare un storyboard scène par scène pour guider la génération.
Sélectionnez le rapport d'aspect, le thème visuel et le rythme. Appliquez votre kit de marque pour que les logos, les polices et les couleurs restent cohérents sur chaque variante et emplacement.
Produisez plusieurs brouillons avec différents accroches, visuels et appels à l'action. Prévisualisez côte à côte, ajustez le texte ou les images, et régénérez des variantes pour les tests A/B sans édition manuelle de la chronologie en utilisant notre créateur de publicité.
Téléchargez des MP4 et des images optimisés pour le Fil d'actualité, les Reels, les Stories et les placements en flux continu. Utilisez les exportations groupées pour télécharger directement des ressources organisées dans les gestionnaires de publicités et commencez les tests immédiatement.
Un générateur de publicités vidéo IA transforme des briefs, des URL, des images ou des scripts en créations publicitaires finies en utilisant la composition automatique de scènes, la synthèse vocale, le sous-titrage et le formatage de l'exportation. HeyGen combine le texte en vidéo et les avatars IA pour créer du contenu captivant. image en vidéo les flux pour créer des publicités polies sans caméras ni montage manuel.
HeyGen met l'accent sur la clarté, le contrôle et la rapidité plutôt que sur une forte dépendance aux modèles. En permettant aux équipes de mettre à jour les scripts au lieu de reconstruire des vidéos, il est plus facile d'itérer, de rester cohérent à travers les campagnes et d'augmenter la production créative publicitaire sans ralentir le flux de production
L'IA vous aide à créer plus rapidement davantage de variantes publicitaires, ce qui améliore les tests et l'optimisation. La performance dépend toujours de votre offre et de votre message, mais une itération plus rapide facilite l'apprentissage à partir des résultats et l'affinement de la création sans les goulots d'étranglement de la production.
Oui. HeyGen prend en charge la création de publicités pour TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et Google Ads. De nombreuses équipes utilisent également Repurpose Video pour adapter la même création publicitaire sur plusieurs plateformes sans recommencer à zéro.
Non. HeyGen est conçu pour les marketeurs, les fondateurs et les équipes qui veulent des résultats sans outils d'édition complexes. La plupart des modifications impliquent de simples mises à jour de texte, ce qui le rend accessible même si vous n'avez jamais édité de vidéo auparavant.
Appliquez une charte graphique avec des logos, des polices et des couleurs. HeyGen fait respecter les règles de la marque sur les ébauches et les modèles générés, et permet de verrouiller les éléments clés afin que les équipes maintiennent une cohérence à grande échelle.
HeyGen exporte des fichiers vidéo MP4 et des images haute résolution formatées pour le Feed, les Reels, les Stories, Messenger et les placements en flux continu. L'exportation par lot organise les fichiers avec des noms clairs pour les gestionnaires de publicités et les outils de campagne.
HeyGen suit les meilleures pratiques des plateformes communes telles que le rapport d'aspect, la lisibilité des sous-titres et les proportions de texte habituelles, mais la conformité finale aux politiques et l'approbation des publicités restent de la responsabilité de l'annonceur.
Vous pouvez démarrer rapidement et tester le flux de travail avant de le déployer à grande échelle. HeyGen vous permet de créer votre première publicité vidéo IA directement dans votre navigateur, afin que vous puissiez voir comment elle s'intègre à votre processus marketing avant de vous engager.
Vous pouvez créer des promotions de produits, des publicités de sensibilisation à la marque, des créations axées sur la performance, des publicités éducatives et des annonces. Pour des mises en page structurées, de nombreuses équipes commencent par un Modèle Vidéo pour maintenir une image de marque cohérente à travers les campagnes.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.