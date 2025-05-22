Créez du contenu vidéo promotionnel IA qui semble soigné et performant, sans caméras ni montage complexe. Transformez des liens de produits, de courts scénarios et des idées simples en vidéos promotionnelles conformes à la marque en quelques minutes. HeyGen aide les équipes à lancer plus créativement, à tester plus d'angles et à avancer plus rapidement que la production traditionnelle.
Annoncez de nouveaux produits et fonctionnalités avec de courtes promotions qui montrent clairement la valeur. Utilisez des incrustations, des coupes rapides et une voix off pour mettre en évidence ce qui compte le plus. Aidez le public à comprendre pourquoi ils devraient s'en soucier en quelques secondes.
Créez rapidement des promos époustouflantes pour les soldes de vacances, les remises éclair et les campagnes à durée limitée en utilisant notre créateur de vidéos. Mettez à jour le texte, les prix et la voix off sans avoir à refilmer. Cette flexibilité est idéale pour des promotions rapides.
Favorisez les inscriptions aux webinaires, conférences et événements en direct avec des clips promotionnels ciblés. Combinez visuels des intervenants, programmes et preuves sociales pour susciter l'intérêt. Partagez sur les réseaux sociaux, par e-mail et sur les sites web avec un effort minimal supplémentaire.
Racontez l'histoire de votre marque avec des promotions qui renforcent votre positionnement et vos valeurs. Combinez des séquences de style de vie, des visuels de produit et une narration en éléments cohérents. Utilisez des variantes pour vous adresser à différents segments tout en conservant la même idée centrale.
Créez des promotions verticales et carrées optimisées pour les fils d'actualité et les stories. Concevez du contenu qui capte l'attention dès les premières secondes et maintient l'intérêt des spectateurs. Réutilisez les promotions sur plusieurs plateformes sans redimensionnement manuel.
Expliquez ce que fait votre produit et en quoi il est différent en utilisant des promos rapides et claires. Utilisez des visuels d'écran et un langage simple pour réduire les obstacles pour les nouveaux utilisateurs. Ces vidéos aident les pages d'atterrissage, les boutiques d'applications et les publicités à mieux convertir.
Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de vidéos promotionnelles IA
HeyGen est conçu pour les marketeurs et créateurs qui ont besoin de vidéos promotionnelles à fort impact rapidement. Commencez avec un brief ou une URL et préparez-vous à éditer des concepts qui correspondent déjà à votre message. Vous gardez le contrôle créatif, tandis que l'IA s'occupe des visuels, de la voix et de la structure.
Collez un lien de produit ou une idée brève et générez des ébauches de vidéo qui incluent déjà des scènes, des légendes et une voix off. Au lieu de créer chaque promotion à partir de zéro, vous peaufinez ce que l'IA crée. Cela vous permet de passer du concept au téléchargement en une fraction du temps avec notre créateur de vidéos promotionnelles IA.
Appliquez votre kit de marque pour que les logos, couleurs et polices restent cohérents sur chaque promotion. Enregistrez les mises en page et les styles que vous aimez et réutilisez-les pour les campagnes futures. Le résultat est une bibliothèque de vidéos qui paraissent unifiées, même lorsque de nombreuses personnes contribuent.
Créez plusieurs versions de la même promotion avec des introductions, visuels ou appels à l'action différents. Exportez les éléments pour les canaux payants et organiques et suivez les performances. Cela vous aide à améliorer le retour sur les dépenses publicitaires tout en maintenant les coûts de production faibles.
URL et script pour la génération de vidéo promotionnelle
Commencez à partir d'une page produit, d'une page d'atterrissage ou d'un script et générez automatiquement une vidéo promotionnelle structurée en utilisant notre créateur de vidéos promotionnelles IA. HeyGen identifie les avantages clés et les transforme en scènes avec du texte et des visuels. Vous pouvez affiner ou régénérer jusqu'à ce que la promo corresponde à votre vision.
Modèles et mises en page prêts pour les promotions
Utilisez des modèles conçus pour les promotions de produits, les offres et les campagnes d'annonces afin de créer du contenu vidéo impressionnant. Les mises en page sont optimisées pour la lisibilité, le rythme et l'emplacement des appels à l'action. Cela vous offre une base visuelle solide pour chaque promotion.
Avatars IA, voix off et sous-titres
Ajoutez une présence humaine en utilisant des avatars IA et des voix off naturelles dans de nombreuses langues pour vos projets de création vidéo. Les sous-titres automatiques rendent les vidéos compréhensibles même lorsque le son est coupé. Vous pouvez adapter le ton et la livraison pour correspondre à la performance ou au style de la marque.
Exportation multi-format pour chaque canal
Exportez des promotions en formats vertical, carré et horizontal adaptés pour chaque plateforme. Maintenez des zones de sécurité et un texte lisible sur tous les emplacements. Un seul projet peut alimenter des publicités, des publications de flux, des stories et des éléments de site web en même temps.
Comment utiliser le générateur de vidéos promotionnelles IA
HeyGen s'intègre aux flux de travail marketing existants afin que les équipes puissent ajouter de la vidéo sans ralentir les campagnes. De l'idée à l'exportation, vous restez concentré sur la stratégie tandis que la plateforme gère l'exécution.
Collez une URL, décrivez votre promotion ou ajoutez un court script. Précisez le public cible et l'objectif principal afin que la direction de la vidéo reste alignée avec vos buts. Cela établit la base pour la promo générée.
Choisissez des modèles et des rapports d'aspect adaptés à vos canaux cibles. Sélectionnez une voix ou un avatar IA qui correspond au ton de votre marque. Ajustez le style visuel pour qu'il corresponde à la création de performance, aux campagnes de marque, ou aux deux.
Visualisez le promo généré et ajustez les introductions, les déclarations d'avantages et les offres. Ajoutez ou supprimez des scènes, ajustez le timing et mettez à jour le texte à l'écran. De petits changements vous aident à préparer plusieurs variations pour les tests.
Téléchargez les vidéos finales dans les bons formats et mettez-les en ligne sur les plateformes publicitaires, les réseaux sociaux ou votre site. Surveillez la performance et revenez sur HeyGen pour créer rapidement de nouvelles variantes. Cette boucle aide vos promotions à s'améliorer à chaque campagne.
Une vidéo promotionnelle d'IA est une vidéo créée avec l'aide de l'intelligence artificielle. Elle utilise l'IA pour générer des visuels, des voix off et une structure à partir d'entrées simples, permettant ainsi de lancer des campagnes plus rapidement et avec moins de ressources de production.
Non. HeyGen est conçu pour que les marketeurs, fondateurs et équipes de contenu puissent créer des promotions sans compétences traditionnelles en montage. Des flux de travail guidés, des modèles et des commandes simples rendent la production accessible et efficace.
Oui. Vous pouvez télécharger des clips de produits, des images de marque et des logos pour les inclure dans vos promotions. Ces éléments sont accompagnés de visuels générés par IA afin que votre contenu soit unique et authentique.
Vous pouvez utiliser les promotions exportées sur les plateformes sociales, les réseaux publicitaires, les sites web et les campagnes par courriel. Les préréglages de format d'image vous aident à prendre en charge TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et plus à partir d'un seul projet source.
Oui. Vous pouvez générer des voix off et des sous-titres en plusieurs langues pour vos vidéos promotionnelles générées par IA avec la fonctionnalité de video translator. Cela facilite la localisation des campagnes pour différentes régions tout en gardant votre création principale cohérente dans votre générateur de vidéos promotionnelles AI video generator.
Oui. HeyGen exporte des fichiers de haute qualité adaptés aux placements payants et à la distribution organique pour vos campagnes publicitaires vidéo. La clarté visuelle, le rythme et les sous-titres sont optimisés pour les plateformes publicitaires modernes et les environnements de flux dans votre publicité vidéo.
Oui. Les équipes peuvent partager des projets, réutiliser des modèles et coordonner les versions pour leur vidéo en utilisant notre plateforme. Cela aide les agences, les équipes internes et les partenaires à gérer de nombreuses promotions sans perdre de vue la marque ou le message.
Les flux de travail promotionnels IA peuvent réduire le temps de production de plusieurs jours à quelques minutes pour de nombreuses campagnes, vous permettant de créer une vidéo promotionnelle sans effort. Au lieu de reconstruire chaque vidéo, vous itérez sur des structures éprouvées et générez rapidement de nouvelles variantes.
Oui. Vous pouvez rouvrir des projets, ajuster des scripts, des offres ou des visuels, et régénérer la promotion mise à jour. Cela vous aide à maintenir des campagnes perpétuelles fraîches et alignées avec les prix actuels, le message ou les visuels.
