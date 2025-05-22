Étape 1 Commencez avec un produit, une offre ou une idée Collez une URL, décrivez votre promotion ou ajoutez un court script. Précisez le public cible et l'objectif principal afin que la direction de la vidéo reste alignée avec vos buts. Cela établit la base pour la promo générée.

Étape 2 Choisissez le style, le format et la voix Choisissez des modèles et des rapports d'aspect adaptés à vos canaux cibles. Sélectionnez une voix ou un avatar IA qui correspond au ton de votre marque. Ajustez le style visuel pour qu'il corresponde à la création de performance, aux campagnes de marque, ou aux deux.

Étape 3 Affiner les crochets, scènes et appels à l'action Visualisez le promo généré et ajustez les introductions, les déclarations d'avantages et les offres. Ajoutez ou supprimez des scènes, ajustez le timing et mettez à jour le texte à l'écran. De petits changements vous aident à préparer plusieurs variations pour les tests.