Application de génération d’images IA pour la création vidéo
Créez des ressources visuelles personnalisées pour vos projets vidéo grâce au générateur d’images IA intégré de HeyGen. Décrivez l’image dont vous avez besoin et générez en quelques secondes des arrière-plans, des photos de produits, des illustrations de scènes et des visuels de marque. Chaque image s’intègre directement dans le flux de création vidéo de HeyGen, ce qui vous permet de passer du prompt à la vidéo finalisée sans changer d’outil ni téléverser de fichiers.
Fonctionnalités du générateur d’images IA
Génération de texte en image pour les scènes vidéo
Décrivez le visuel dont vous avez besoin et générez‑le instantanément. Le générateur d’images IA de HeyGen transforme des invites textuelles en images haute qualité conçues pour la vidéo, y compris des environnements, des photos de produits, des arrière‑plans abstraits et des scènes illustrées. Contrairement aux outils d’images autonomes, chaque résultat est dimensionné, formaté et prêt à être intégré directement dans votre timeline vidéo. Associez les images générées à la narration d’un générateur de voix IA et à des transitions de scène pour créer des vidéos complètes sans avoir à chercher des banques d’images ni à faire appel à un designer.
Arrière-plans et environnements personnalisés
Générez des arrière-plans spécifiques à un lieu ou à votre marque sans avoir besoin d’une bibliothèque de photos. Décrivez une salle de conférence, un paysage urbain, un studio ou un environnement de vente au détail et créez un décor personnalisé qui correspond au ton de votre vidéo. Utilisez ces arrière-plans derrière votre présentateur dans un projet texte en vidéo, ou intégrez-les dans des vidéos explicatives multi-scènes et du contenu de démonstration de produit. Chaque arrière-plan généré conserve un éclairage et un style cohérents d’une image à l’autre, offrant à votre vidéo un rendu homogène et professionnel, sans aucun compositing en post-production.
Prise de vue produit et génération de ressources
Créez des visuels produits soignés à partir d’une simple description. Générez des images héro, des mises en situation lifestyle et des scènes contextuelles mettant en avant votre produit ou concept, sans organiser de séance photo physique. Ces images s’intègrent aux capacités de placement de produit par IA de HeyGen, ce qui vous permet de créer des campagnes complètes de vidéo produit combinant images générées, narration et présentateurs à l’écran dans un seul flux de travail. Passez facilement d’un visuel unique à des centaines à travers vos campagnes et vos canaux.
Intégration fluide à votre flux de travail vidéo
Chaque image générée dans HeyGen est immédiatement disponible dans votre éditeur vidéo. Il n’y a aucune étape d’exportation, de téléversement ou de conversion de fichier. Sélectionnez une image générée, assignez-la à une scène, puis continuez à construire votre vidéo aux côtés de AI lip Sync, de voix off et de sous-titres. Cette intégration étroite signifie que vos ressources visuelles et votre production vidéo partagent la même timeline, ce qui accélère les itérations créatives. Les équipes qui produisent des vidéos marketing ou du contenu de vidéo de formation peuvent générer et placer des visuels sans quitter l’éditeur.
Création d’images par lots pour des campagnes à grande échelle
Générez plusieurs variantes d’images à partir d’un seul prompt pour soutenir vos tests A/B, vos campagnes régionales ou vos publications multi‑plateformes. Produisez en masse des arrière‑plans saisonniers, des visuels produits localisés ou des scènes thématiques, puis associez chaque variante à une narration traduite à l’aide du video translator afin de créer des ressources vidéo localisées. Ce flux de travail transforme un seul brief créatif en des dizaines de variantes vidéo uniques, chacune avec des visuels personnalisés et un audio multilingue, le tout produit depuis le même éditeur que vous utilisez pour vos projets AI video generator.
Cas d’utilisation
Visuels de campagne marketing
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
Présentations de produits e-commerce
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Supports de formation et d’intégration
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Contenu pour les réseaux sociaux à grande échelle
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
Prospection commerciale et présentations
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
Communications internes et mises à jour
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Comment ça marche
Générez des images personnalisées et utilisez-les dans vos vidéos en quatre étapes, du prompt au contenu publié.
Ouvrez le générateur d’images
Accédez à l’application Generate Images dans HeyGen. Ouvrez-la directement depuis l’éditeur vidéo ou via le menu des applications pour commencer à créer des ressources visuelles pour votre projet.
Décrivez votre image
Rédigez une invite textuelle décrivant le visuel dont vous avez besoin. Précisez le style, le décor, les couleurs et la composition pour guider l’IA vers le rendu exact requis pour votre vidéo.
Générer et sélectionner
Examinez les images générées et choisissez le meilleur résultat. Relancez la génération avec des invites ajustées si nécessaire, jusqu’à ce que le visuel corresponde à votre intention créative.
Ajouter à votre projet vidéo
Insérez l’image sélectionnée directement dans la timeline de votre vidéo comme arrière-plan, visuel de scène ou superposition. Continuez le montage en parallèle de la narration, des sous-titres et des transitions.
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’un générateur d’images IA pour la vidéo et comment fonctionne-t-il dans HeyGen ?
Un générateur d’images IA pour la vidéo crée des visuels personnalisés à partir de descriptions textuelles, conçus pour être utilisés directement dans un flux de production vidéo. Dans HeyGen, vous saisissez une instruction décrivant l’image dont vous avez besoin, l’IA la génère, et le résultat est immédiatement disponible dans votre éditeur vidéo. Aucun téléchargement ni téléversement de fichier n’est nécessaire. L’outil est spécialement conçu pour produire des arrière-plans, des visuels de scène et des photos de produits qui complètent votre contenu vidéo.
Les images générées par l’IA auront-elles un rendu suffisamment professionnel pour du contenu vidéo de marque ?
Oui. Le générateur d’images IA produit des visuels haute résolution adaptés aux rendus vidéo HD et 4K. Vous contrôlez le style, la composition et les couleurs via votre prompt texte, ce qui garantit que les résultats respectent les standards de votre marque. Des équipes chez des entreprises comme PepsiCo et Samsung utilisent le pipeline de production de HeyGen pour leurs contenus de marque, et les images générées maintiennent le même niveau de qualité que le reste des vidéos produites sur la plateforme.
Puis-je créer des photos de produits sans séance photo physique ?
Vous pouvez décrire votre produit, son environnement et le style visuel souhaité, et l’IA génère une image de produit contextuelle. Ces visuels sont particulièrement adaptés aux publicités vidéo IA pour des campagnes, des présentations e-commerce et du contenu pour réseaux sociaux IA lorsque vous avez besoin de multiples angles ou environnements sans organiser de séance photo en studio.
Comment le générateur d’images se connecte-t-il aux outils de création vidéo de HeyGen ?
Les images générées se trouvent dans le même éditeur que celui où vous créez vos vidéos. Après avoir généré une image, vous l’assignez à une scène comme arrière-plan ou élément visuel, puis vous ajoutez la narration, générateur de sous-titres en sortie, ainsi que les séquences du présentateur. Cela signifie que l’intégralité de votre vidéo, des visuels à la voix off, est produite sur une seule plateforme, sans avoir à passer d’un outil d’image à un outil vidéo séparé.
Puis-je créer plusieurs variantes d’images pour effectuer des tests A/B sur différentes campagnes ?
Oui. Exécutez le même prompt avec de légers ajustements pour générer plusieurs options visuelles, puis associez chacune à des scripts différents ou à une narration traduite pour créer des variantes distinctes de campagne. Cela permet un test rapide image vers vidéo auprès de différents publics, régions et plateformes, sans multiplier le temps de production.
En quoi le générateur d’images de HeyGen est-il différent des outils autonomes comme Midjourney ou DALL-E ?
Les générateurs autonomes produisent des images que vous devez ensuite télécharger, redimensionner et importer dans un éditeur vidéo séparé. Le générateur d’images IA de HeyGen crée des visuels directement dans le flux de travail vidéo, de sorte que les images générées vont immédiatement sur votre timeline, aux côtés des avatars, des voix off et des transitions. Résultat : un cycle de production plus rapide et moins de passages d’un outil à l’autre, ce qui est essentiel lorsque vous créez du contenu vidéo à grande échelle.
Le générateur d’images IA est-il inclus dans l’offre gratuite de HeyGen ?
HeyGen propose une formule gratuite, sans carte bancaire requise, qui donne accès aux principales fonctionnalités de la plateforme, y compris la génération d’images. Vous pouvez explorer l’outil, générer des images et créer des vidéos pour évaluer le flux de travail. Des offres payantes à partir de 24 $ par mois permettent de débloquer des rendus en plus haute résolution, des crédits de génération supplémentaires et l’accès à l’ensemble complet des outils de création vidéo.
Quels types d’images fonctionnent le mieux pour la production vidéo avec cet outil ?
Le générateur est particulièrement performant pour créer des arrière-plans, des scènes d’environnement, des mises en situation de produits, des textures abstraites et des concepts illustrés. Ce sont les éléments visuels de base les plus couramment utilisés en production vidéo. Pour les contenus face caméra, associez les arrière-plans générés aux fonctionnalités AI face swap de HeyGen ou à des prises de vue de présentateur. Pour les vidéos explicatives, générez des visuels de scènes étape par étape et enchaînez-les avec une narration en utilisant le workflow AI video explainer.
Puis-je utiliser des images générées par IA dans des vidéos qui seront traduites dans d’autres langues ?
Oui. Comme l’image générée est une ressource visuelle indépendante de la langue, elle fonctionne avec chaque version localisée de votre vidéo. Générez un seul ensemble de visuels de scène, puis utilisez le doublage IA pour produire une narration dans plus de 175 langues tout en conservant les mêmes images. Cela rend les campagnes mondiales plus efficaces, car les visuels n’ont besoin d’être créés qu’une seule fois.
En combien de temps puis-je passer d’une simple invite texte à une vidéo finalisée en utilisant des images générées ?
La plupart des utilisateurs génèrent une image en moins d’une minute et réalisent une vidéo complète avec narration, sous-titres et transitions en moins de dix minutes. Cette rapidité vient du fait que tout se fait dans un seul éditeur : pas de gestion de fichiers, pas de conversion de formats, pas de va-et-vient entre différentes applications. Les équipes qui produisent du contenu de générateur de clips ou des vidéos sociales quotidiennes peuvent maintenir un rythme de production régulier sans goulots d’étranglement.
Commencez à créer avec HeyGen
Générez des images personnalisées pour vos projets vidéo à partir de simples invites textuelles. Arrière-plans, photos de produits et visuels de scènes, le tout directement dans HeyGen.