Générez des arrière-plans spécifiques à un lieu ou à votre marque sans avoir besoin d’une bibliothèque de photos. Décrivez une salle de conférence, un paysage urbain, un studio ou un environnement de vente au détail et créez un décor personnalisé qui correspond au ton de votre vidéo. Utilisez ces arrière-plans derrière votre présentateur dans un projet texte en vidéo, ou intégrez-les dans des vidéos explicatives multi-scènes et du contenu de démonstration de produit. Chaque arrière-plan généré conserve un éclairage et un style cohérents d’une image à l’autre, offrant à votre vidéo un rendu homogène et professionnel, sans aucun compositing en post-production.