Étape 1 Choisissez un format de démo Sélectionnez une mise en page, un style et un format d'image pour votre vidéo de démonstration de produit. Configurez les visuels, l'identité de marque et les préférences linguistiques pour correspondre à votre public et à votre cas d'utilisation.

Étape 2 Ajoutez votre script Collez le texte d'explication ou de présentation de votre produit. HeyGen analyse la structure, le rythme et l'accentuation pour préparer des scènes qui démontrent clairement les fonctionnalités et les processus.

Étape 3 Personnalisez les visuels et la voix Ajustez les arrière-plans, les légendes, le style vocal et l'identité visuelle. Ajoutez des images aux éléments vidéo, des sous-titres ou des traductions pour garantir la clarté et l'accessibilité dans toutes les régions.