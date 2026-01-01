Générez des centaines de vidéos personnalisées avec échange de visage à partir d’un seul modèle grâce à l’API de HeyGen et à ses outils de flux de travail par lot. Importez une liste de noms, de scripts ou de variables personnalisées et produisez des vidéos uniques à grande échelle, sans rendu manuel. Chaque vidéo générée conserve la même qualité, la même cohérence du visage et le même niveau de finition qu’une vidéo réalisée à la main. Cela fait de l’IA d’échange de visage un moteur idéal pour la prospection personnalisée, les séquences d’onboarding et les vidéos marketing pour des campagnes qui doivent toucher individuellement des milliers de destinataires.