Application d’échange de visage IA pour avatars vidéo
Transformez n’importe quel avatar parmi les plus de 1 000 avatars HeyGen en présentateur personnalisé grâce à l’AI face swap. Téléchargez une seule photo de vous et appliquez instantanément votre apparence à des avatars professionnels, pour créer des vidéos qui vous ressemblent et sonnent comme vous, sans jamais passer devant la caméra. Produisez en quelques minutes des vidéos de formation, du contenu pour les réseaux sociaux et des annonces d’équipe mettant en scène votre propre visage.
Fonctionnalités de l’échange de visage par IA
Cartographie instantanée du visage à partir d’une seule photo
Téléchargez une photo nette et le moteur de face swap IA de HeyGen cartographie vos traits sur n’importe quel avatar de la bibliothèque. Le système analyse la structure osseuse, le teint de peau et les proportions pour créer une fusion homogène qui préserve votre identité à chaque image. Aucun passage en studio, aucune prise de vue multi‑angle et aucun réglage manuel nécessaires. Votre visage s’intègre naturellement au corps, aux vêtements et aux gestes de l’avatar, pour un rendu qui semble authentiquement vous dès la première génération. Le résultat fonctionne avec n’importe quel flux de travail de texte vers vidéo que vous créez.
Préservation naturelle des expressions et des gestes
Votre visage échangé conserve toute l’amplitude des mouvements originaux de l’avatar, y compris les sourcils qui se lèvent, les sourires subtils, les inclinaisons de la tête et les gestes de conversation. Le moteur de rendu de HeyGen synchronise votre identité faciale avec chaque micro‑expression, de sorte que la vidéo finale donne l’impression d’une performance réellement filmée. Cela signifie que vos vidéos personnalisées conservent la même palette émotionnelle et la même crédibilité visuelle qu’un contenu tourné en prise de vue réelle. Combinée à la technologie de synchronisation labiale par IA, chaque parole s’aligne précisément avec les mouvements de votre bouche pour un rendu fluide et convaincant qui capte l’attention des spectateurs.
Accès à plus de 1 000 avatars professionnels
Choisissez parmi plus de 1 000 avatars prêts à l’emploi, couvrant une grande diversité d’ethnies, d’âges, de styles professionnels et de looks décontractés. Appliquez votre visage à un cadre en costume, à un créateur décontracté ou à un porte-parole de marque, et passez librement de l’un à l’autre. Chaque avatar est livré avec des gestes préconfigurés, des options de tenue et un positionnement prêt pour la scène qui s’adapte directement à votre visage remplacé. Parcourez l’intégralité de la générateur d’avatars IA pour trouver le look idéal pour votre marque, votre campagne ou vos communications internes, sans avoir à recruter de talents ni à organiser de tournages.
Diffusion multilingue avec correspondance vocale
Associez votre avatar au visage remplacé à une narration disponible dans plus de 175 langues et dialectes. Rédigez votre script en anglais, puis générez des versions localisées avec une prononciation et un timing précis pour n’importe quel marché. La clonage de voix IA de HeyGen vous permet de cloner votre propre voix et de l’appliquer à travers différentes langues, afin que votre avatar personnalisé parle avec votre ton, quel que soit le marché ciblé. Cela élimine le besoin d’enregistrements séparés, de séances de doublage ou de prestataires de traduction tiers pour chaque traducteur vidéo que vous produisez.
Production par lots évolutive via API
Générez des centaines de vidéos personnalisées avec échange de visage à partir d’un seul modèle grâce à l’API de HeyGen et à ses outils de flux de travail par lot. Importez une liste de noms, de scripts ou de variables personnalisées et produisez des vidéos uniques à grande échelle, sans rendu manuel. Chaque vidéo générée conserve la même qualité, la même cohérence du visage et le même niveau de finition qu’une vidéo réalisée à la main. Cela fait de l’IA d’échange de visage un moteur idéal pour la prospection personnalisée, les séquences d’onboarding et les vidéos marketing pour des campagnes qui doivent toucher individuellement des milliers de destinataires.
Cas d’utilisation
Prospection commerciale personnalisée à grande échelle
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With ai face swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI video ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
Vidéos de formation et d’intégration des employés
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With ai face swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
Communications exécutives sans tournage
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With ai face swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI spokesperson avatar.
Contenu de créateur sur plusieurs formats
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With ai face swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a reel generator, and maintain a personal presence everywhere.
Marketing localisé pour des campagnes mondiales
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With ai face swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
Vidéos de démonstration produit avec un présentateur à l’image de votre marque
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With ai face swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
Comment ça marche
Créez des vidéos personnalisées avec échange de visage en quatre étapes, en partant d’une seule photo pour obtenir une vidéo soignée, prête à être partagée, mettant en scène votre propre visage.
Téléchargez votre photo
Fournissez une photo nette de vous, prise de face. L’IA de HeyGen cartographie vos traits du visage et les prépare pour une intégration fluide à votre avatar.
Choisissez un avatar
Parcourez plus de 1 000 avatars professionnels et sélectionnez celui qui correspond le mieux à votre contenu. Votre visage sera automatiquement appliqué à l’apparence de l’avatar.
Rédigez votre script
Saisissez ou collez votre script dans l’éditeur. Sélectionnez une voix, ajustez le rythme et choisissez la langue de la narration de votre vidéo.
Générez et partagez
Générez votre vidéo en quelques minutes. Téléchargez le fichier final en HD, partagez-le directement ou exportez-le pour la publier sur n’importe quelle plateforme.
Foire aux questions
Qu’est-ce que l’échange de visage par IA et en quoi est-il différent des outils classiques de face swap ?
Le face swap IA sur HeyGen vous permet d’appliquer votre propre visage à plus de 1 000 avatars professionnels pour créer des contenus vidéo personnalisés. Contrairement aux applications de face swap ludiques qui produisent des images fixes ou de courts clips à des fins de divertissement, cet outil génère des vidéos complètes, basées sur un script, avec synchronisation labiale, expressions naturelles et une qualité de production professionnelle adaptée à un usage business.
La vidéo avec échange de visage sera-t-elle suffisamment réaliste pour un usage professionnel ?
Oui. Le moteur de rendu de HeyGen préserve la structure de votre visage, votre carnation et vos proportions tout en synchronisant, image par image, les gestes et expressions de l’avatar. Le résultat est conçu pour les communications professionnelles, la prospection commerciale et les contenus de marque où la crédibilité visuelle est essentielle. Associé à une synchronisation labiale naturelle et à une voix assortie, le rendu est indiscernable d’une vidéo de présentateur filmée de manière traditionnelle.
Puis-je utiliser ma propre voix avec un avatar au visage remplacé ?
Absolument. Vous pouvez cloner votre voix à partir d’un court échantillon audio et l’appliquer à chaque vidéo que vous produisez. Cela signifie que votre avatar avec échange de visage ne se contente pas de vous ressembler, il sonne aussi comme vous. La voix clonée fonctionne dans plus de 175 langues prises en charge, ce qui vous permet de diffuser des contenus localisés avec votre propre ton, sans avoir à réenregistrer.
Combien d’avatars puis-je créer avec mon visage ?
Vous pouvez appliquer votre visage à n’importe quel avatar de la bibliothèque HeyGen, qui compte plus de 1 000 options prédéfinies. Il n’y a aucune limite au nombre d’avatars différents que vous pouvez utiliser, et vous pouvez passer de l’un à l’autre librement d’un projet à l’autre. Chaque avatar propose des tenues, postures et styles distincts, vous offrant une flexibilité créative totale pour adapter vos contenus à différents formats et publics.
Puis-je produire des vidéos avec échange de visage dans plusieurs langues ?
Oui. Après avoir généré votre vidéo initiale, vous pouvez la traduire en plus de 175 langues grâce au video translator de HeyGen, avec une synchronisation labiale précise et une intonation de voix préservée. Votre visage reste identique dans chaque version localisée, et la narration s’adapte automatiquement au rythme et à la prononciation de chaque langue.
Combien de temps faut-il pour générer une vidéo avec échange de visage ?
La plupart des vidéos sont générées en moins de cinq minutes après la finalisation de votre script et la sélection de votre avatar. HeyGen traite simultanément le mappage du visage, la synthèse vocale, la synchronisation labiale et le rendu visuel. Les vidéos plus longues comportant plusieurs scènes peuvent prendre un peu plus de temps, mais l’ensemble du processus, du téléversement de la photo à la vidéo finale, se termine généralement en une seule session.
Le face swap par IA convient-il aux campagnes à grande échelle comportant des centaines de vidéos ?
Oui. HeyGen prend en charge la production par lots via son API, ce qui vous permet de générer des centaines ou des milliers de vidéos de face swap uniques à partir d’un seul modèle. Chaque rendu conserve une qualité de visage homogène et une finition professionnelle. Les équipes qui gèrent des campagnes de prospection personnalisée, des séquences d’onboarding ou des campagnes régionales utilisent cette fonctionnalité pour passer à l’échelle sans ajouter de charge de production.
Quel type de photo dois-je télécharger pour obtenir le meilleur résultat ?
Une seule photo de face, bien éclairée, avec une expression neutre et sans éléments gênants comme des lunettes de soleil ou de fortes ombres, donne les meilleurs résultats. L’image doit être récente et en haute résolution. L’IA de HeyGen s’occupe du reste, notamment de faire correspondre votre visage à l’amplitude des mouvements et des expressions de l’avatar, de sorte qu’aucun autre angle ni séquence vidéo n’est nécessaire.
HeyGen est-il gratuit pour utiliser le swap de visage IA ?
HeyGen propose une formule gratuite, sans carte bancaire requise, qui vous permet d’explorer la plateforme et de générer des vidéos. La fonctionnalité de face swap est disponible sur tous les forfaits, et les offres payantes à partir de 24 $ par mois débloquent des vidéos plus longues, le clonage de voix et l’accès complet à la bibliothèque d’avatars. Les offres Enterprise incluent un accès API pour la production en lot et la collaboration en équipe.
En quoi l’échange de visage par IA se compare-t-il à l’embauche d’un présentateur à l’écran ?
Engager un présentateur implique du casting, de la planification, la location d’un studio, le tournage, le montage et des reshoots pour chaque mise à jour ou nouvelle langue. Ce processus prend généralement plusieurs jours et coûte des milliers de dollars par vidéo. Avec l’IA de remplacement de visage, vous téléchargez une photo, saisissez votre script et produisez une vidéo finalisée en quelques minutes pour une fraction du coût. Les mises à jour ne nécessitent que la modification du texte et un nouveau rendu, sans avoir à retourner de séquences.
Commencez à créer avec HeyGen
Transformez n’importe lequel des plus de 1 000 avatars HeyGen en le vôtre grâce au face swap IA. Importez une photo et créez en quelques minutes un contenu vidéo personnalisé.