Les outils autonomes exigent de télécharger des logiciels, d’apprendre des interfaces différentes et de transférer manuellement des fichiers entre plusieurs applications. Les Apps HeyGen sont intégrées dans une seule plateforme, ce qui signifie que vos clips générés, vos séquences améliorées, vos vidéos traduites et vos montages de moments forts se trouvent tous dans le même espace de travail.