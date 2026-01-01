Des applications alimentées par l’IA pour chaque flux de travail vidéo

Les applications HeyGen vous donnent un accès instantané à des outils vidéo IA spécialisés. Créez des clips à partir de texte, améliorez la résolution jusqu’en 4K, générez des publicités UGC, échangez des visages, extrayez les meilleurs moments, et bien plus encore. Chaque application s’exécute directement dans votre navigateur, sans aucun logiciel à installer.

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119,804,233Vidéos générées
93,390,644Avatars générés
16,474,540Vidéos traduites
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Temps forts vidéo IA
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Temps forts vidéo IA

Transformez vos vidéos longues en extraits percutants et faciles à partager. L’IA identifie automatiquement les moments les plus marquants.

Amélioration vidéo par IA en haute résolution
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Amélioration vidéo par IA en haute résolution

Améliorez n’importe quelle vidéo en 4K grâce à une IA basée sur la diffusion. Réduisez le bruit, accentuez la netteté et augmentez la fréquence d’images jusqu’à 120 ips.

Plébiscité par des millions de créateurs dans le monde entier

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

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5Xincrease in video creation
100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
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Foire aux questions

Que sont les applications HeyGen ?

Les applications HeyGen sont des outils vidéo IA spécialisés qui s’exécutent directement dans votre navigateur. Chaque application gère une tâche précise, comme l’upscaling de vidéos en 4K, la génération de publicités UGC, la création de clips vidéo IA ou l’extraction des moments forts à partir d’enregistrements longs. Aucune installation de logiciel ni expérience en montage n’est requise.

Les applications HeyGen sont-elles gratuites à utiliser ?

HeyGen propose une formule gratuite, sans carte bancaire requise, qui vous permet d’explorer les applications et de générer des vidéos. Des offres payantes à partir de 24 $ par mois débloquent des fonctionnalités supplémentaires, des vidéos plus longues, le clonage de voix et des exports en plus haute résolution.

Ai-je besoin d’une expérience en montage vidéo ?

Non. Chaque application est conçue autour d’entrées simples comme des invites textuelles, le téléversement de photos ou de fichiers. L’IA se charge automatiquement de la production, du rendu et de la mise en forme. La plupart des utilisateurs obtiennent des résultats professionnels dès leur première tentative.

Puis-je utiliser plusieurs applications en même temps ?

Oui. Toutes les applications HeyGen fonctionnent au sein de la même plateforme. Vous pouvez générer un clip vidéo, le mettre à l’échelle en 4K, ajouter une personnalisation avec face swap, le traduire en plus de 175 langues et en extraire des extraits pour les réseaux sociaux, le tout sans quitter HeyGen.

Quels formats et quelles résolutions les applications prennent-elles en charge ?

La plupart des applications exportent au format MP4 en résolution HD ou 4K. Vous pouvez choisir des formats d’image optimisés pour YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn et d’autres plateformes. Certaines applications, comme l’AI Video Upscaler, prennent en charge des formats d’entrée tels que MP4, MOV et WEBM.

Comment les applications HeyGen se comparent-elles aux outils vidéo autonomes ?

Les outils autonomes exigent de télécharger des logiciels, d’apprendre des interfaces différentes et de transférer manuellement des fichiers entre plusieurs applications. Les Apps HeyGen sont intégrées dans une seule plateforme, ce qui signifie que vos clips générés, vos séquences améliorées, vos vidéos traduites et vos montages de moments forts se trouvent tous dans le même espace de travail.

Puis-je traduire les vidéos créées avec les applications HeyGen ?

Oui. Toute vidéo produite avec HeyGen Apps peut être traduite en plus de 175 langues grâce au clonage vocal naturel et à une synchronisation labiale précise. Cela s’applique aux clips générés par l’IA, aux publicités UGC, aux vidéos de podcast et à tout autre contenu créé sur la plateforme.

En combien de temps puis-je créer une vidéo ?

La plupart des applications produisent des vidéos finalisées en moins de cinq minutes. La génération de texte en vidéo, l’extraction des moments forts, le face swap et la création de vidéos en lot se font en quelques minutes, au lieu des heures ou des jours nécessaires à une production vidéo traditionnelle.

Commencez à créer avec HeyGen

Accédez à des applications vidéo alimentées par l’IA pour créer, améliorer et monter du contenu professionnel en quelques minutes. Pas de caméras, pas de compétences en montage, aucun logiciel à installer.

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