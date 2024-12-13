Atteignez un public mondial avec du contenu vidéo multilingue

Des vidéos de formation et des démos de vente aux traductions en langue des signes et aux courts métrages YouTube, le traducteur vidéo IA de HeyGen vous aide à vous connecter avec des publics à travers le monde. Brisez les barrières linguistiques en transformant une vidéo en plusieurs—redoublées de votre propre voix et synchronisées labialement dans plus de 70 langues et 175 dialectes.

Vous avez essayé Akool, BlipCut ou Maestra ? HeyGen se distingue par la préservation précise de la voix, la synchronisation labiale naturelle et les liens vidéo partageables instantanément—aucune installation de logiciel, aucun filigrane, aucun tracas.