Traducteur vidéo IA – Traduire et synchroniser les lèvres des vidéos dans plus de 70 langues

Traduisez instantanément vos vidéos en plus de 70 langues et 175 dialectes avec HeyGen. Votre propre voix, parfaitement synchronisée avec le mouvement des lèvres—sans doublage, sans acteurs de voix, sans montage manuel.

Devenez multilingue avec la traduction vidéo alimentée par l'IA

Le traducteur vidéo IA de HeyGen vous aide à atteindre un public mondial avec du contenu vidéo localisé. Traduisez votre vidéo originale en plus de 70 langues et 175 dialectes en utilisant la préservation de la voix et la synchronisation labiale alimentée par l'IA. Que vous travailliez sur des vidéos de formation, du contenu YouTube ou des traductions en langue des signes américaine (ASL), votre voix reste intacte—reproduite naturellement, sans avoir besoin de réenregistrer ou de doubler.

Meilleures pratiques pour traduire des vidéos avec l'IA

Pour obtenir les meilleurs résultats avec le traducteur HeyGen :

  • Commencez avec un audio clair et un minimum de bruit de fond
  • Choisissez des langues source et cible précises
  • Vérifiez les sous-titres générés automatiquement avant de les traduire
  • Utilisez votre propre voix avec la synchronisation labiale IA, ou sélectionnez une voix IA naturelle
  • Exportez en HD et prévisualisez avant de partager
Atteignez un public mondial avec du contenu vidéo multilingue

Des vidéos de formation et des démos de vente aux traductions en langue des signes et aux courts métrages YouTube, le traducteur vidéo IA de HeyGen vous aide à vous connecter avec des publics à travers le monde. Brisez les barrières linguistiques en transformant une vidéo en plusieurs—redoublées de votre propre voix et synchronisées labialement dans plus de 70 langues et 175 dialectes.

Vous avez essayé Akool, BlipCut ou Maestra ? HeyGen se distingue par la préservation précise de la voix, la synchronisation labiale naturelle et les liens vidéo partageables instantanément—aucune installation de logiciel, aucun filigrane, aucun tracas.

Comment ça marche ?

Traduisez votre vidéo en 4 étapes faciles

Atteignez un public mondial avec des voix off alimentées par l'IA, une traduction précise et une localisation transparente.

Étape 1

Téléchargez votre vidéo source

Commencez par télécharger une vidéo claire et de haute qualité dans votre langue originale. Cela servira de base pour la traduction et le doublage.

Étape 2

Sélectionnez votre langue cible

Choisissez parmi plus de 175 langues prises en charge. L'IA de HeyGen traduira automatiquement votre contenu tout en préservant le ton, le contexte et l'intention.

Étape 3

Générer une voix off IA avec synchronisation labiale

Remplacez votre audio original par une voix off IA réaliste dans la langue sélectionnée. Les mouvements des lèvres sont parfaitement synchronisés pour une livraison naturelle.

Étape 4

Aperçu, Polissage & Publication

Revoyez la vidéo traduite, apportez les dernières modifications et exportez votre contenu localisé, prêt à captiver un public international.

Parlez toutes les langues.

Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.

La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

FAQ sur le traducteur vidéo IA

Comment fonctionne le traducteur vidéo IA ?

Notre traducteur vidéo IA transforme n'importe quelle vidéo en plus de 70 langues et 175 dialectes avec une synchronisation labiale parfaite et une parole naturelle. Contrairement aux outils de traduction traditionnels, notre IA garantit que votre voix sonne authentique dans chaque langue - pas de texte à parole robotique, pas de doublage préenregistré.

👉 Regarder la démo →

Puis-je utiliser le traducteur vidéo AI gratuitement ?

Oui ! Nous proposons une option de traducteur vidéo IA gratuite pour les utilisateurs qui souhaitent faire l'expérience de la traduction assistée par IA de première main. Pour ceux qui recherchent une plus grande précision, plus d'options de langues et des fonctionnalités améliorées, nos plans premium offrent une personnalisation avancée et une synthèse vocale supérieure.

👉 Voir les plans détaillés →

Qu'est-ce qui différencie la traduction vidéo alimentée par l'IA des sous-titres ?

Contrairement aux sous-titres qui affichent simplement le texte traduit à l'écran, la traduction vidéo alimentée par l'IA recrée votre voix dans plusieurs langues tout en la synchronisant parfaitement avec votre vidéo originale. Cela crée une expérience totalement immersive, permettant à votre public de sentir que vous parlez leur langue maternelle de manière naturelle.

👉 Sous-titres ou doublage – qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? →

👉 Apprenez comment fonctionne la traduction vidéo par IA →

Comment les avatars IA améliorent-ils la traduction vidéo par IA ?

Avec notre avatar IA pour la traduction vidéo, vous pouvez créer une version numérique de vous-même qui imite vos gestes, expressions et modèles de parole. Que vous présentiez, racontiez des histoires ou enseigniez, votre avatar rend le contenu multilingue personnel et captivant - sans nécessiter d'enregistrements supplémentaires.

Voici pourquoi les avatars IA sont en vogue →

Quels secteurs bénéficient le plus de la traduction linguistique vidéo par IA ?

Les créateurs, éducateurs, entreprises et marques mondiales utilisent notre traducteur de vidéo AI pour augmenter facilement leur contenu. Que vous produisiez des vidéos éducatives, des campagnes marketing, des démonstrations de produits ou du contenu pour les réseaux sociaux, la traduction AI vous aide à atteindre instantanément un public mondial - sans coûts de production élevés.

👉 Découvrez comment les industries utilisent HeyGen →

Quelle est la précision du doublage labial dans les contenus vidéo multilingues alimentés par l'IA ?

Nous avons développé une technologie de synchronisation labiale avancée lip-sync technology qui garantit que la voix traduite correspond précisément aux mouvements du visage. Contrairement aux outils basiques de synthèse vocale, notre système ajuste l'articulation et le timing pour que le contenu vidéo multilingue paraisse aussi naturel que votre vidéo originale.

👉 Regardez la précision du playback en action →

Quelles langues et dialectes sont pris en charge par le traducteur vidéo IA ?

Notre traducteur vidéo IA prend en charge plus de 70 langues et 175 dialectes, avec des améliorations continues pour étendre la précision et la prononciation. Que vous ayez besoin de l'espagnol, du français, du mandarin ou des accents régionaux, notre IA s'adapte pour offrir l'expérience multilingue la plus authentique.

