Créateur de publicités IA : Créez des publicités vidéo performantes

Créez des publicités vidéo prêtes à la performance à partir de scripts, de liens de produits ou de briefs en utilisant le créateur de publicités IA de HeyGen. Collez votre texte, sélectionnez un style et un public, et générez plusieurs variantes de publicité avec voix, visuels et timing—pas besoin de caméras, de studios, ni de montage complexe.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Publicités de produits de commerce électronique

Publicités de produits de commerce électronique

Transformez les URL de produits ou les entrées de catalogue en annonces produits courtes et attrayantes. Le créateur de publicités IA met en avant les caractéristiques, les prix et les avis, puis génère plusieurs versions d'annonces pour les tests A/B afin de maximiser le ROAS.

Campagnes de marketing de performance

Campagnes de marketing de performance

Accélérez les cycles de création publicitaire en produisant des dizaines de variantes de concepts en une seule session. Les outils d'optimisation de HeyGen aident à développer les gagnants et à retirer les moins performants sans augmenter les frais de production.

Créatifs d'installation d'applications

Créatifs d'installation d'applications

Créez des vidéos captivantes pour l'installation d'applications avec des accroches percutantes et des extraits de démonstration. Utilisez des formats spécifiques à chaque plateforme et des variantes rapides pour améliorer les métriques de CTR et de CPI sur mobile.

Notoriété de la marque et spots publicitaires vedettes

Notoriété de la marque et spots publicitaires vedettes

Produisez des teasers de marque cinématographiques et des spots principaux à partir de briefs. Combinez des visuels IA, de la musique personnalisée et une narration pour créer des pièces émotionnellement résonnantes prêtes pour des campagnes publicitaires à fort impact.

Déploiement localisé de publicités

Déploiement localisé de publicités

Créez des publicités adaptées régionalement avec des scripts traduits, des voix off et des sous-titres. Le traducteur vidéo de HeyGen garantit que le timing et la synchronisation labiale restent naturels dans toutes les langues pour une narration globale cohérente.

Accélération d'agence & studio

Accélération d'agence & studio

Réduisez le temps de cycle créatif pour le travail client en automatisant l'idéation, la production et les tests de variantes. HeyGen aide les agences à produire plus de livrables avec la même équipe et à réduire les coûts.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de publicités IA

HeyGen combine la génération créative automatisée, l'optimisation basée sur les données et les exportations évolutives pour produire des publicités performantes. Les équipes utilisent notre générateur de publicités IA pour rationaliser leur processus de création de publicités. Générateur de vidéos IA pour raccourcir les délais de production, augmenter la vitesse de test et localiser les campagnes sur les marchés plus rapidement que les flux de travail traditionnels.

Génération rapide d'annonces

Générez plusieurs concepts publicitaires et versions pour les plateformes en quelques minutes. HeyGen automatise l'écriture de scripts, le séquençage des scènes, la voix off et le rendu pour que vous puissiez tester rapidement les créations et itérer sur les gagnants.

Flux de travail axé sur la performance

Créez des variantes de publicités structurées pour les tests et l'optimisation à l'aide d'un créateur de publicités IA. Générez automatiquement des accroches, des appels à l'action et des variantes A/B avec des modèles basés sur des données probantes pour améliorer le taux de clics et les conversions.

Mise à l'échelle de l'entreprise & localisation

Produisez en série des centaines de publicités localisées avec le traducteur vidéo et le clonage vocal. Automatisez la distribution et intégrez-vous aux plateformes publicitaires via API pour des campagnes mondiales cohérentes.

Lien vers la création de publicité créative

HeyGen analyse les pages de produits, le contenu des pages d'atterrissage et les briefs pour créer des storyboards publicitaires complets. Le créateur de publicités IA extrait les avantages clés, les images et les spécifications, puis compose de courts scénarios, associe des plans B-roll et organise les scènes optimisées pour la conversion et l'attention. Ce flux de travail de lien vers publicité élimine la manipulation manuelle des actifs et produit plusieurs concepts de variantes prêts pour les tests.

url de la vidéo

Scénariste de script IA et créateur de crochet avec synchronisation vocale

Générez automatiquement des titres, accroches et courts scripts adaptés aux formats de plateformes (15s, 30s, 60s) en utilisant l'IA pour garantir un contenu publicitaire captivant. HeyGen produit des voix off naturelles et applique une synchronisation labiale précise lors de l'utilisation d'avatars ; le système calibre également les appels à l'action et les temps forts des scènes pour maximiser la rétention dans les publicités gagnantes. Utilisez le clonage vocal pour conserver un ton conforme à la marque ou choisissez parmi un catalogue de voix de studio pour les marchés régionaux.

Démonstration du produit

Outils de test et d'optimisation créative

Les suites de tests intégrées automatisent la création de variantes, les tests A/B et l'analyse des performances. HeyGen aide à identifier les accroches, visuels et rythmes les plus performants en générant 5 à 20 variations par brief et en fournissant des insights structurés pour guider le ciblage de l'audience et l'allocation du budget.

Clonage de voix

Préréglages de plateforme et exportations par lot

Exportez des MP4 optimisés pour les fils d'actualité, les stories ou les placements en flux et choisissez des préréglages pour TikTok, Reels, YouTube et les réseaux sociaux payants. Utilisez le mode par lots ou l'API pour produire des centaines de variantes de publicités, personnalisez par audience ou région, et transférez automatiquement les actifs finaux à votre gestionnaire de publicités ou CDN.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos auteurs d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça marche

Comment utiliser le créateur de publicités IA

Créez des vidéos prêtes pour la publicité en quatre étapes claires, du brief au lancement.

Étape 1

Collez les informations du produit ou téléchargez votre script

Fournissez une URL de produit, un bref résumé ou un script pour permettre au créateur de publicités IA de générer un texte publicitaire efficace. HeyGen extrait les détails clés et prépare un storyboard publicitaire axé sur les accroches d'attention et les points de conversion.

Étape 2

Choisissez des formats et des styles créatifs

Choisissez des préréglages de plateforme, un ton visuel et une voix. Sélectionnez des modèles axés sur la performance tels que UGC, cinématographique ou de démonstration pour personnaliser vos publicités avec l'IA afin de les aligner sur les objectifs de la campagne.

Étape 3

Peaufiner les scènes et les messages

Ajustez les crochets, appels à l'action, visuels et musique. Utilisez la conversion d'image en vidéo ou l'échange de visages pour inclure des prises de produits ou des talents. Appliquez des ajustements de synchronisation labiale et de timing pour améliorer la livraison.

Étape 4

Générer des variantes et exporter

Produisez automatiquement plusieurs variantes de publicités. Utilisez des exportations par lot ou l'API pour livrer des fichiers optimisés pour les plateformes et déclencher des téléversements sur le gestionnaire de publicités ou des webhooks pour une publication automatisée.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur de publicités IA et comment crée-t-il des publicités vidéo ?

Un créateur de publicités IA transforme des briefs, des scripts ou des URL de produits en publicités vidéo prêtes à la production en utilisant la génération automatique de scripts, la construction de scènes, la voix off et le rendu. Le moteur de HeyGen compose des accroches, séquence des visuels et programme des appels à l'action pour créer des publicités courtes et longues sans tournage ni montage traditionnels.

Comment HeyGen aide-t-il à améliorer les performances publicitaires ?

HeyGen accélère les tests créatifs en générant plusieurs variantes (accroches, rythme, visuels) à partir d'un seul brief et en fournissant des insights structurés. Une itération plus rapide et une optimisation basée sur les données augmentent la vitesse des tests, révèlent les éléments créatifs gagnants, et améliorent le taux de clics (CTR) et le retour sur dépenses publicitaires (ROAS) au fil du temps.

HeyGen peut-il créer des publicités de style UGC ou pilotées par des avatars ?

Oui, l'utilisation de l'IA peut améliorer l'efficacité de vos stratégies de marketing. La plateforme prend en charge les modifications de style UGC et les avatars réalistes. Choisissez un avatar au look naturel pour délivrer des scripts ou utilisez des esthétiques UGC générées pour imiter le contenu authentique de créateurs qui performe bien sur les fils d'actualité sociaux.

Dois-je filmer ou fournir des images pour créer des publicités ?

Non. HeyGen peut générer des publicités complètes à partir de liens ou de scripts en utilisant des visuels générés par IA et des séquences vidéo sous licence. Vous pouvez également télécharger vos propres ressources ou photos de produits pour créer des prises de vue de produits plus authentiques via des pipelines de conversion d'image IA en vidéo.

Comment fonctionne la localisation pour les publicités ?

Utilisez le traducteur vidéo pour créer des versions localisées de publicités avec des scripts traduits, des voix off et des sous-titres. HeyGen préserve le rythme et la synchronisation labiale tout en recréant une livraison naturelle à travers les langues cibles pour un message cohérent à l'échelle mondiale.

Quels formats de publicité et plateformes sont pris en charge ?

Exportez des MP4 optimisés pour les flux, Reels/Stories verticaux, en diffusion continue et pour les placements sur ordinateur. Des préréglages sont disponibles pour TikTok, Instagram, YouTube, Facebook et les plateformes programmatiques afin de garantir les bons ratios d'aspect et codecs.

Puis-je exécuter des campagnes par lot et automatiser la création de publicités ?

Oui. HeyGen fournit des API, des notifications par webhook et des outils de génération par lots afin que vous puissiez créer programmatiquement des centaines de variantes de publicités, personnaliser par segment et livrer les actifs directement aux gestionnaires de publicités ou aux compartiments de stockage.

Combien de temps faut-il pour générer des annonces et des variantes ?

La plupart des variantes de publicités courtes sont générées en quelques minutes, selon leur longueur et leur complexité. Les travaux par lots évoluent avec le volume et peuvent être traités en parallèle ; les API renvoient des mises à jour de statut afin que les équipes puissent orchestrer les flux de publication de manière efficace.

À qui appartiennent les publicités que je crée avec HeyGen ?

Vous conservez la pleine propriété de tous les actifs générés. HeyGen ne revendique aucun droit sur vos publicités. Assurez-vous d'avoir les droits pour tout contenu tiers que vous incluez dans la création pour éviter des problèmes avec votre campagne publicitaire.

HeyGen est-il sécurisé pour les actifs de marque et de campagne ?

Oui. HeyGen suit des pratiques de sécurité de niveau entreprise, incluant le chiffrement, le contrôle d'accès basé sur les rôles, et des options de conformité pour les industries réglementées. Utilisez des intégrations de stockage privé et des contrôles d'espace de travail pour gérer l'accès aux actifs.

Quels contrôles créatifs ai-je sur les publicités générées ?

Vous pouvez modifier des scripts, échanger des visuels, ajuster la musique, peaufiner les voix off et appliquer des kits de marque. L'outil prend en charge les modifications au niveau des scènes et les changements globaux basés sur des invites, vous permettant d'itérer sans utiliser un éditeur de timeline traditionnel, ce qui en fait une solution puissante alimentée par l'IA.

HeyGen peut-il s'intégrer à mes outils d'analyse publicitaire ou de campagne ?

Oui. HeyGen s'intègre via API et webhooks pour envoyer des actifs générés et des métadonnées dans votre pile de campagnes. Connectez les exportations aux CDN, plateformes publicitaires ou systèmes d'analyse pour rationaliser le lancement et la mesure.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

