Étape 1 Collez les informations du produit ou téléchargez votre script Fournissez une URL de produit, un bref résumé ou un script pour permettre au créateur de publicités IA de générer un texte publicitaire efficace. HeyGen extrait les détails clés et prépare un storyboard publicitaire axé sur les accroches d'attention et les points de conversion.

Étape 2 Choisissez des formats et des styles créatifs Choisissez des préréglages de plateforme, un ton visuel et une voix. Sélectionnez des modèles axés sur la performance tels que UGC, cinématographique ou de démonstration pour personnaliser vos publicités avec l'IA afin de les aligner sur les objectifs de la campagne.

Étape 3 Peaufiner les scènes et les messages Ajustez les crochets, appels à l'action, visuels et musique. Utilisez la conversion d'image en vidéo ou l'échange de visages pour inclure des prises de produits ou des talents. Appliquez des ajustements de synchronisation labiale et de timing pour améliorer la livraison.