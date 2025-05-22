HeyGen logo

Créateur d'intro vidéo : Créez des intros accrocheuses instantanément

Créez des introductions vidéo professionnelles qui renforcent la reconnaissance et donnent le ton pour chaque vidéo. Votre public se souvient de ce qu'il voit en premier, alors faites en sorte que vos premiers instants soient marquants avec une qualité de studio et l'IA à vos côtés. Lancez des intros polies qui montrent instantanément qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi votre contenu est important. Transformez les spectateurs en abonnés avec un branding à fort impact dès le début.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Introductions de chaînes YouTube

Introductions de chaînes YouTube

Captez l'attention de votre public en quelques secondes et mettez en valeur l'identité de votre chaîne. Faites une forte impression qui renforce la rétention dès le tout premier plan.

Vidéos promotionnelles et marketing

Vidéos promotionnelles et marketing

Ajoutez une image de marque soignée qui renforce l'autorité et la confiance. Assurez-vous que chaque campagne commence avec une apparence et un message cohérents.

Lancements de produits et démonstrations

Lancements de produits et démonstrations

Montrez aux spectateurs qu'ils regardent quelque chose qui mérite leur attention. Un générique de marque augmente immédiatement la valeur perçue de votre offre.

Contenu éducatif et cours

Contenu éducatif et cours

Utilisez des introductions pour structurer les leçons avec un style reconnaissable. Enseignez avec clarté et encouragez les élèves à rester impliqués dès le début.

Courtes vidéos sur les réseaux sociaux

Courtes vidéos sur les réseaux sociaux

Donnez une finition professionnelle à vos contenus courts avec des filtres et des effets sonores sans ralentir votre flux de travail. Gardez tout rapide, personnalisé et optimisé pour la performance.

Communications d'entreprise

Communications d'entreprise

Des annonces internes aux vidéos explicatives d'entreprise, les introductions donnent à votre société une voix cohérente, appuyée par des effets sonores. Présentez les informations avec assurance et élégance.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur d'intro vidéo

Faites de votre première impression la plus marquante avec des introductions qui renforcent la crédibilité et le récit. Construisez votre identité de marque en quelques secondes sans expérience de montage nécessaire en utilisant des modèles de montage vidéo.

Notoriété de la marque intégrée

Créez des introductions qui mettent en valeur votre nom, logo et message avec des visuels correspondant à votre marque. Chaque introduction est cohérente pour que votre public sache immédiatement qu'il s'agit de vous.

Vitesse qui évolue avec le contenu

Produisez des vidéos plus raffinées plus rapidement avec un créateur de vidéos et respectez votre calendrier de publication. Que vous publiez chaque semaine ou chaque jour, les introductions vidéo IA vous aident à prendre de l'avance.

Qualité professionnelle à chaque fois

Un mouvement fluide, un design épuré et un excellent audio font passer votre contenu du niveau amateur à crédible. Impressionnez les spectateurs dès le premier regard et maintenez leur attention.

Graphismes animés générés par IA

Générez automatiquement des transitions cinématographiques, des révélations de logo et des animations de texte cinétique sans clé d'animation manuelle ou chronologies. Décrivez simplement votre style et rythme préférés, et l'IA construit une introduction prête à être publiée qui semble intentionnelle et professionnelle. Cela rend facile la création d'une forte première impression en quelques secondes, et non en heures.

Trois personnes (homme, femme, homme) dans des cadres arrondis séparés sur un fond bleu, tous avec la bouche ouverte comme s'ils parlaient ou chantaient.

Contrôles de personnalisation de la marque

Téléchargez votre logo, appliquez les couleurs de votre marque et sélectionnez des polices qui correspondent à votre identité visuelle sur différentes plateformes. Chaque introduction devient une extension homogène de votre contenu existant, aidant les spectateurs à reconnaître instantanément votre marque. Ces contrôles garantissent une cohérence même lors de la création de plusieurs variantes d'introduction.

Un homme souriant sur un écran, avec des outils de conception de marque pour les polices et les couleurs superposés, modifiant un message personnalisé « Hey Maya ! Nous avons une offre spéciale juste pour toi ! » avec plusieurs curseurs collaboratifs.

Voix off et musique incluses

Ajoutez des voix off d'IA qui sonnent naturellement ou choisissez des bandes sonores qui renforcent l'ambiance, l'énergie et l'émotion. Les éléments audio sont automatiquement équilibrés pour que la musique ne domine jamais les visuels ou la narration. Cela crée des introductions qui paraissent immersives et captivantes dès la toute première seconde.

Clonage de voix

Exportations instantanées multiplateformes

Créez une seule fois et publiez partout en utilisant un générateur de vidéos IA qui adapte votre introduction pour YouTube, TikTok, Instagram, et plus encore. Exportez des versions verticales, carrées ou en écran large tout en préservant le cadrage, le timing et la mise en page. Votre introduction s'adapte à n'importe quelle chaîne et à tout public sans étapes de montage supplémentaires.

Homme souriant à côté d'une boîte de dialogue affichant les options d'exportation SCORM avec SCORM 1.2 sélectionné.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le créateur d'intro vidéo

Passez de l'idée à une introduction personnalisée en quelques étapes guidées. L'IA crée et organise les éléments de votre vidéo pour que vous puissiez produire plus de contenu avec moins d'effort.

Étape 1

Décrivez votre introduction

Partagez le thème de votre vidéo, votre public cible et le ton souhaité. L'IA génère un scénario qui garantit que votre introduction est en accord avec votre message.

Étape 2

Personnalisez votre style

Ajoutez des éléments de marque, ajustez la mise en page et peaufinez votre timing. Obtenez exactement l'aspect animé que vous imaginez sans nécessiter d'outils complexes.

Étape 3

Ajouter de l'audio et des sous-titres

Choisissez des voix off, de la musique et un texte clair pour renforcer votre message. L'accessibilité et l'engagement sont intégrés dans chaque introduction automatiquement.

Étape 4

Exporter et publier

Téléchargez votre introduction dans le meilleur format pour n'importe quelle plateforme. Appliquez-la à toutes vos vidéos et offrez une expérience cohérente sur l'ensemble de votre contenu.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur d'intro vidéo ?

Un créateur d'introduction vidéo est un outil qui crée de courtes ouvertures de marque pour vos vidéos. Il ajoute un début professionnel qui améliore la reconnaissance, la confiance et la rétention du public grâce à l'utilisation de modèles de vidéo d'introduction.

Quelle devrait être la durée d'une introduction de vidéo ?

Gardez votre introduction courte et ciblée, généralement entre 3 et 10 secondes. Des intros plus courtes maintiennent l'intérêt des spectateurs et les amènent rapidement au contenu principal.

Puis-je inclure mon logo dans mon introduction ?

Oui, vous pouvez télécharger des logos et appliquer les couleurs et polices de votre marque. Cela permet de conserver votre identité de manière cohérente et immédiatement reconnaissable.

Ai-je besoin d'expérience en édition ?

Non, l'IA gère l'animation et la conception pour vous. Vous pouvez créer des introductions qui semblent être faites par des experts sans avoir à apprendre à utiliser des logiciels complexes.

Puis-je ajouter de la musique et des voix off ?

Oui, vous pouvez choisir parmi des voix off IA et des pistes musicales sélectionnées pour améliorer vos introductions. L'audio apporte de l'énergie et de l'émotion à vos premiers instants.

Puis-je utiliser la même introduction sur toutes les plateformes ?

Oui, exportez dans plusieurs formats d'aspect qui fonctionnent partout. Une introduction devient un atout flexible pour tout votre contenu.

Puis-je mettre à jour ma présentation plus tard ?

Vous pouvez facilement modifier le timing, les visuels ou les messages à tout moment. Votre introduction évolue au fur et à mesure que votre marque se développe et change.

Les introductions sont-elles utiles pour les vidéos d'entreprise ?

Absolument, les introductions signalent le professionnalisme et aident le public à faire confiance au message. Les communications d'entreprise bénéficient d'un démarrage de marque cohérent avec des modèles de vidéo d'introduction professionnels.

Quels formats de vidéo puis-je télécharger ?

Exportez en formats MP4 de haute qualité prêts pour les publications sur les réseaux sociaux, les présentations et le streaming. Tout est optimisé pour une publication rapide.

Puis-je utiliser mon introduction à des fins commerciales ?

Oui, vos introductions peuvent être utilisées librement dans des projets clients, des campagnes marketing et du contenu monétisé. Elles sont conçues pour une utilisation professionnelle dans le monde réel.

