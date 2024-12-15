Le moteur de HeyGen analyse le rythme, le phrasé et la dynamique de votre piste pour générer des scènes et des mouvements correspondants. Ajoutez des paroles, des descriptions ou une direction créative et le système crée des visuels cohérents qui s'alignent avec votre musique. Que vous ayez besoin de vidéos de paroles, de boucles animées, d'éléments promotionnels ou de visuels conceptuels, HeyGen produit automatiquement des vidéos pilotées par la musique.