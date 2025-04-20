Amplía tu alcance con un traductor de videos de YouTube con IA que incluye voces en off realistas, sincronización labial precisa y traducciones en más de 175 idiomas.
¿Quieres conectar con audiencias internacionales y hacer crecer tu comunidad?
Con el traductor de videos de YouTube con IA de HeyGen, puedes traducir rápidamente tus videos a más de 175 idiomas y al mismo tiempo garantizar voces en off naturales y una sincronización labial perfecta. Olvídate de los costosos servicios de doblaje: solo sube tu video, elige el idioma que quieras y deja que la IA se encargue de todo el proceso de traducción.
Esta herramienta es ideal para youtubers, creadores de contenido, educadores y negocios que buscan ampliar su alcance global y aumentar el engagement en distintas regiones. Gracias a la traducción impulsada por IA, avatares multilingües y voiceovers personalizables, tu contenido puede conectar fácilmente con audiencias de todo el mundo.
Mejores prácticas para traducir videos de YouTube
Para maximizar tus resultados con el eficiente YouTube Video Translator de HeyGen, aplica las mejores prácticas para asegurar traducciones fluidas y auténticas.
Impulsa al máximo tu crecimiento en YouTube con videos en varios idiomas
No limites tu contenido a un solo idioma: los videos multilingües te permiten atraer suscriptores internacionales, aumentar el tiempo de reproducción y mejorar tu posicionamiento SEO en YouTube. Con el traductor de video con IA de HeyGen, puedes crear doblajes precisos y de alta calidad que se sientan naturales en cualquier idioma.
El traductor de videos de YouTube de HeyGen va más allá de solo poner subtítulos a tu contenido: ofrece voiceovers generados con IA, sincronización labial en tiempo real y traducciones completas. Esto significa que puedes localizar tu contenido rápidamente sin necesidad de contratar actores de voz ni editores.
Traduce tus videos en 4 pasos sencillos
Llega a audiencias internacionales con voiceovers impulsados por IA, traducción precisa y localización sin fricciones.
Empieza subiendo un video claro y en alta resolución en tu idioma original. Este será el punto de partida para la traducción y el doblaje.
Elige entre más de 175 idiomas disponibles. La IA de HeyGen traducirá tu contenido automáticamente, conservando el tono, el contexto y la intención.
Sustituye tu audio original por una narración realista con voz de IA en el idioma que elijas. Los movimientos de labios se sincronizarán a la perfección para una entrega natural.
Revisa el video traducido, haz los últimos ajustes y exporta tu contenido localizado, listo para conectar con audiencias en todo el mundo.
Pega tu enlace de YouTube, elige tu idioma de destino y HeyGen genera automáticamente subtítulos, transcripciones o una narración con IA. No necesitas software ni herramientas de edición. Para localización al español, prueba el Traductor de videos de inglés a español
Sí. HeyGen crea subtítulos directamente desde el audio del video usando reconocimiento de voz con IA, incluso cuando no existen subtítulos. Puedes editar la transcripción antes de exportar para lograr una precisión perfecta.
Sí. Puedes reemplazar el audio original con una voz de IA natural y multilingüe que coincida con el tono y el ritmo. La compatibilidad con sincronización labial garantiza que el discurso traducido se alinee con los movimientos de la boca de la persona que habla para que se vea natural.
La precisión depende principalmente de qué tan claro se escuche el audio, pero HeyGen está entrenado con patrones de habla reales y acentos de todo el mundo para ofrecer traducciones muy confiables. Puedes revisar y ajustar los subtítulos o la pronunciación antes de exportar.
La mayoría de las traducciones se completan en solo unos minutos. HeyGen se encarga automáticamente de la transcripción, traducción, sincronización y voz en off, lo que la convierte en una de las herramientas de traducción para YouTube más rápidas que existen.
No. HeyGen mantiene la resolución de tu video exactamente igual. Puedes exportar tu video traducido con la calidad original, sin compresión ni pérdida visual.
Sí. HeyGen incluye herramientas de edición integradas para que puedas ajustar los tiempos, corregir terminología, afinar los saltos de línea o corregir nombres antes de exportar tus archivos en formatos SRT o VTT.
Sí. Tu contenido se procesa de forma segura y no se almacena más tiempo del necesario. También puedes subir archivos privados en lugar de URLs para tener más control sobre la privacidad. Si quieres almacenar resultados personalizados y seguros a gran escala, explora la Plataforma de videos personalizados
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