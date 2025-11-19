Creador de personas virtuales para videos realistas con IA

Crea una persona virtual para presentar, explicar, vender y enseñar sin tener que salir en cámara cada vez. Con HeyGen, puedes crear una persona virtual realista impulsada por IA que hable de forma natural, mantenga un mensaje consistente y se adapte a diferentes videos, idiomas y casos de uso. Genera confianza, ahorra tiempo y comunica con claridad usando una presencia digital con apariencia humana.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Escribe en cualquier idioma
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Ventas y contacto con prospectos

Ventas y contacto con prospectos

Use a virtual person to greet visitors, explain offerings, and guide prospects. Humanlike delivery increases trust while enabling 24/7 availability.

Marketing y storytelling de marca

Marketing y storytelling de marca

Present campaigns, product launches, and updates with a consistent face. Virtual persons, as digital humans, help brands feel approachable without increasing production time.

Capacitación e incorporación de empleados

Capacitación e incorporación de empleados

Deliver lessons and instructions clearly using a familiar presenter. Updates can be made instantly as processes change.

Educación y soporte al cliente

Educación y soporte al cliente

Explain workflows, answer common questions, and guide users visually. Virtual persons reduce support load while improving clarity.

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas

Share leadership messages and company updates consistently across teams. Virtual persons remove scheduling friction while maintaining a personal tone, similar to that of a real human.

Contenido multilingüe y global

Contenido multilingüe y global

Reuse the same virtual person across languages. This keeps identity consistent while expanding reach.

Por qué HeyGen es el mejor creador de personas virtuales

La producción de video no debería depender de agendas de grabación, estudios ni tomas repetidas. El creador de personas virtuales de HeyGen elimina estas limitaciones mientras conserva la claridad, personalidad y credibilidad que el público espera de presentadores humanos reales.

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Siempre disponible, siempre consistente

Una persona virtual mantiene el mismo tono, apariencia y calidad en cada video. Esta consistencia fortalece el reconocimiento de tu marca y elimina la variabilidad de las grabaciones en vivo, asegurando una experiencia uniforme con tu humano digital.

Diseñado para escalar y ser rápido

Crea una persona virtual y úsala en decenas o miles de videos. Los equipos de contenido pueden publicar más rápido sin aumentar la complejidad de producción.

Presencia humana sin las limitaciones humanas

Las personas virtuales combinan la familiaridad de un presentador humano con la eficiencia de la IA, creando interacciones realistas. Sigues presente en pantalla sin tener que grabar cada actualización.

Apariencia humana realista

Las personas virtuales están diseñadas para verse naturales y profesionales en pantalla, con una postura equilibrada, rasgos faciales definidos y gran claridad visual. Los movimientos sutiles ayudan a evitar una sensación estática o artificial. Este nivel de realismo mantiene la atención en el mensaje y no en la tecnología que hay detrás.

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Three people visible in overlapping video call windows: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

Voz natural y expresión auténtica

Cada persona virtual habla con un ritmo fluido, pronunciación clara y entonación natural. El habla se genera para que se sienta conversacional, no como algo leído o robótico. Esto hace que los videos largos sean más fáciles de ver y mejora la comprensión de la audiencia gracias a expresiones faciales atractivas.

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A woman interacts with a voice cloning app on a tablet, showing three smiling women and a "Christine Voice Clone" option.

Presentación coherente y alineada con tu marca

Tu persona virtual mantiene la misma identidad visual y el mismo estilo de presentación en todos los videos. Esto ayuda a que las marcas sigan siendo reconocibles incluso cuando el contenido escala rápidamente. La consistencia también simplifica las revisiones y aprobaciones para equipos más grandes.

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A smiling woman with overlaid UI elements for brand fonts, colors, and a "Safety & Security" title.

Reutilizable en diferentes formatos y canales

La misma persona virtual puede aparecer en videos explicativos, de capacitación, anuncios y soporte. Esto reduce la necesidad de tener varios presentadores o estilos. Tu audiencia se familiariza con una sola cara digital consistente.

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SCORM export interface with 'Export as SCORM' enabled, version 'SCORM 1.2' selected, and a smiling man in the background.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de personas virtuales

Da vida a cualquier persona virtual con este generador realista de personas virtuales en cuatro sencillos pasos.

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Paso 1

Elige a tu persona virtual

Elige una persona virtual predefinida o crea una personalizada. Cada opción está diseñada para una presentación profesional.

Paso 2

Escribe tu guion

Escribe o pega el texto que quieras que diga un humano virtual. Elige el idioma y el tono que necesites.

Paso 3

Personaliza tu video

Ajusta el fondo, el diseño y los elementos visuales de apoyo. Mantén la marca consistente en todo tu contenido.

Paso 4

Genera y publica

Crea tu video y expórtalo para cualquier plataforma. Vuelve a usar a la misma persona virtual para futuras actualizaciones.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es una persona virtual?

Una persona virtual es un presentador digital con apariencia humana creado con IA. Puede hablar, presentar información y aparecer en videos sin necesidad de grabación en vivo, similar a un avatar en un mundo virtual.

¿En qué se diferencia una persona virtual de un chatbot?

Un chatbot se comunica por texto. Una persona virtual se comunica de forma visual y verbal a través de video, creando una conexión humana más fuerte.

¿Puedo usar una persona virtual para videos de negocios?

Sí. Las personas virtuales se usan comúnmente para marketing, ventas, capacitación y comunicación interna, aprovechando la animación para generar mayor interacción. Están diseñadas para entornos profesionales.

¿Las personas virtuales se ven realistas?

Sí. Las personas virtuales de HeyGen están diseñadas con movimientos faciales naturales, tiempos de habla realistas y una presentación fluida. Esto hace que los videos sean fáciles de ver y generar confianza.

¿Puedo actualizar los videos sin volver a crear a la persona virtual?

Sí. La misma persona virtual se puede reutilizar en una cantidad ilimitada de videos. Solo actualizas el guion para generar contenido nuevo con el generador de videos con IA.

¿Una persona virtual es adecuada para audiencias globales?

Sí. Las personas virtuales pueden presentar contenido en varios idiomas mientras mantienen la misma identidad visual con la función de traductor de video. Esto ayuda a mantener una comunicación global consistente.

¿Quién controla el contenido de la persona virtual?

Tú mantienes el control total sobre los guiones, los videos y su uso. Las personas virtuales solo están disponibles dentro de tu espacio de trabajo de HeyGen.

¿Por qué usar una persona virtual en lugar de un video en vivo?

Las personas virtuales ahorran tiempo, reducen los costos de producción y permiten hacer actualizaciones más rápido. Ofrecen una presencia humana sin las limitaciones de las grabaciones.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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