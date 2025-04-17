Crea videos profesionales con un portavoz virtual usando el video con IA de HeyGen. Convierte texto, guiones o imágenes en videos de portavoz de alta calidad con avatares realistas, voz natural, sincronización labial precisa y un mensaje consistente con tu marca. No necesitas cámaras, actores ni estudios. Solo mensajes claros, entregados a gran escala.
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Replace static text with a video spokesperson that greets visitors, explains your product, or guides users through key pages. Talking videos increase engagement and help visitors understand your offering faster, enhancing your video marketing strategy.
Use video spokespersons to deliver clear value propositions, product explanations, and campaign messages. Consistent delivery helps build trust while reducing the cost of repeated professional video production.
Create instructional videos where a professional video spokesperson explains processes, policies, or workflows. AI spokespersons keep training content clear, repeatable, and easy to update as information changes.
Answer common questions with short spokesperson videos that guide users step by step. This reduces support volume while improving clarity and user experience.
Deliver announcements, updates, and leadership messages through a consistent video presenter. This keeps communication personal without requiring frequent recordings.
Generate spokesperson videos in multiple languages to reach global audiences by using the video translator. AI handles voice and captions without hiring multilingual presenters.
Por qué HeyGen es el mejor generador de voceros en video
HeyGen reemplaza la producción tradicional de voceros por creación de videos con IA que es más rápida, más consistente y más fácil de escalar para marketing en video. Las empresas usan voceros en video para comunicarse con claridad, generar confianza y transmitir mensajes sin costos de producción recurrentes ni retrasos.
Los voceros de video con IA le dan a tu mensaje una cara y una voz sin tener que agendar talento, sesiones de grabación ni flujos de edición. Los videos se generan directamente a partir de tu guion.
Cada video de vocero mantiene la misma apariencia, tono y forma de expresarse. Esta consistencia ayuda a que las marcas se vean profesionales mientras actualizan su contenido con frecuencia.
Crea videos de voceros que hablen con claridad a diferentes audiencias usando voz y subtítulos en varios idiomas, sin tener que volver a grabar.
Avatares realistas de portavoces con IA
Elige entre una amplia biblioteca de voceros profesionales con IA, diseñados para verse naturales y confiables en cámara. Las expresiones faciales, el contacto visual y la postura se generan para coincidir con el discurso, ayudando a que quienes ven el video se mantengan atentos.
Sincronización labial precisa y voz natural
Tu guion se entrega con sincronización labial precisa y una voz realista. El ritmo del habla, la pronunciación y el énfasis se optimizan para que la persona vocera suene clara y natural. Así tu mensaje se siente conversacional, no sintético.
Generación de video de guion a vocero
Convierte guiones escritos directamente en videos terminados con un portavoz, sin necesidad de grabar ni editar. La IA se encarga automáticamente de la narración, el tiempo y la entrega visual a partir de un solo texto. Esto le permite a tu equipo crear videos con personas hablando de forma rápida, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Consistencia visual alineada con tu marca
Controla el fondo, el encuadre y el estilo general para que coincidan con tus lineamientos de video profesional. Cada video de portavoz mantiene el mismo aspecto y tono profesional. Esta consistencia es clave cuando creas contenido a gran escala.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de voceros en video con IA
Crea un vocero de video con IA en cuatro pasos sencillos.
Escribe o pega el mensaje que quieres que tu portavoz diga. Define el tono y el objetivo para tus servicios de video.
Elige un avatar de IA profesional o usa tu vocero en video personalizado.
Configura el idioma, la voz, los subtítulos y las preferencias visuales para que coincidan con tu audiencia y tu marca.
Genera el video con el portavoz y descárgalo o publícalo en la web, redes sociales o plataformas internas.
Un vocero en video es un presentador digital que transmite tu mensaje frente a la cámara. Con un generador de videos con IA, los guiones se transforman en videos realistas de personas hablando sin necesidad de grabaciones, actores ni equipo de producción, lo que hace que la comunicación en video sea más rápida y fácil de escalar.
Un portavoz de video con IA usa síntesis de voz, sincronización labial y animación de avatar para convertir texto en video. Tú proporcionas un guion, eliges un portavoz y el sistema genera automáticamente el audio sincronizado, los movimientos faciales y la presentación.
Sí. Puedes crear un vocero profesional en video personalizado que se vea y suene como tú o como alguien de tu equipo. Esto te permite mantener una cara familiar mientras eliminas la necesidad de hacer grabaciones una y otra vez.
Sí. Los voceros en video se usan comúnmente para marketing, capacitación, onboarding, soporte al cliente y comunicación interna. Ofrecen un mensaje consistente y profesional sin costos de producción continuos.
Sí. Puedes editar el guion y volver a generar el video con el portavoz al instante. Esto hace que sea fácil mantener el contenido de video preciso sin regrabaciones ni tiempos de edición largos.
Sí. Puedes generar videos de voceros en varios idiomas y acentos, lo que facilita comunicarte con audiencias globales usando al mismo presentador visual.
No. Todo el proceso está diseñado para personas sin conocimientos técnicos. La IA se encarga de la grabación, la narración y la sincronización para que cualquiera pueda crear videos profesionales con un portavoz.
Tú conservas la propiedad total de todos los videos de portavoz que generes. Tus guiones, avatares y videos finales siguen siendo tuyos para usarlos y distribuirlos libremente.
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