Portavoz en video para videos hablados con IA

Crea videos profesionales con un portavoz virtual usando el video con IA de HeyGen. Convierte texto, guiones o imágenes en videos de portavoz de alta calidad con avatares realistas, voz natural, sincronización labial precisa y un mensaje consistente con tu marca. No necesitas cámaras, actores ni estudios. Solo mensajes claros, entregados a gran escala.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Videos de bienvenida y explicación para tu sitio web

Videos de bienvenida y explicación para tu sitio web

Replace static text with a video spokesperson that greets visitors, explains your product, or guides users through key pages. Talking videos increase engagement and help visitors understand your offering faster, enhancing your video marketing strategy.

Videos de ventas y marketing

Videos de ventas y marketing

Use video spokespersons to deliver clear value propositions, product explanations, and campaign messages. Consistent delivery helps build trust while reducing the cost of repeated professional video production.

Contenido de capacitación y onboarding

Contenido de capacitación y onboarding

Create instructional videos where a professional video spokesperson explains processes, policies, or workflows. AI spokespersons keep training content clear, repeatable, and easy to update as information changes.

Videos de soporte y ayuda al cliente

Videos de soporte y ayuda al cliente

Answer common questions with short spokesperson videos that guide users step by step. This reduces support volume while improving clarity and user experience.

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas

Deliver announcements, updates, and leadership messages through a consistent video presenter. This keeps communication personal without requiring frequent recordings.

Comunicación multilingüe

Comunicación multilingüe

Generate spokesperson videos in multiple languages to reach global audiences by using the video translator. AI handles voice and captions without hiring multilingual presenters.

Por qué HeyGen es el mejor generador de voceros en video

HeyGen reemplaza la producción tradicional de voceros por creación de videos con IA que es más rápida, más consistente y más fácil de escalar para marketing en video. Las empresas usan voceros en video para comunicarse con claridad, generar confianza y transmitir mensajes sin costos de producción recurrentes ni retrasos.

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Presencia humana sin costos de producción

Los voceros de video con IA le dan a tu mensaje una cara y una voz sin tener que agendar talento, sesiones de grabación ni flujos de edición. Los videos se generan directamente a partir de tu guion.

Entrega consistente en cada video

Cada video de vocero mantiene la misma apariencia, tono y forma de expresarse. Esta consistencia ayuda a que las marcas se vean profesionales mientras actualizan su contenido con frecuencia.

Creado para la comunicación global

Crea videos de voceros que hablen con claridad a diferentes audiencias usando voz y subtítulos en varios idiomas, sin tener que volver a grabar.

Avatares realistas de portavoces con IA

Elige entre una amplia biblioteca de voceros profesionales con IA, diseñados para verse naturales y confiables en cámara. Las expresiones faciales, el contacto visual y la postura se generan para coincidir con el discurso, ayudando a que quienes ven el video se mantengan atentos.

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Overlapping video call screens featuring a red-haired woman, a woman with braided hair, and a blurry man.

Sincronización labial precisa y voz natural

Tu guion se entrega con sincronización labial precisa y una voz realista. El ritmo del habla, la pronunciación y el énfasis se optimizan para que la persona vocera suene clara y natural. Así tu mensaje se siente conversacional, no sintético.

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A "Video Agent" menu overlaying three smiling people in video frames, with options for scripts and presentations.

Generación de video de guion a vocero

Convierte guiones escritos directamente en videos terminados con un portavoz, sin necesidad de grabar ni editar. La IA se encarga automáticamente de la narración, el tiempo y la entrega visual a partir de un solo texto. Esto le permite a tu equipo crear videos con personas hablando de forma rápida, sin necesidad de conocimientos técnicos.

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Smiling man with a chat bubble reading "Hey Jake!" and an editable course chapter list.

Consistencia visual alineada con tu marca

Controla el fondo, el encuadre y el estilo general para que coincidan con tus lineamientos de video profesional. Cada video de portavoz mantiene el mismo aspecto y tono profesional. Esta consistencia es clave cuando creas contenido a gran escala.

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A smiling woman in front of user interface elements displaying "Safety & Security", brand fonts, and color options.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de voceros en video con IA

Crea un vocero de video con IA en cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Agrega tu guion

Escribe o pega el mensaje que quieres que tu portavoz diga. Define el tono y el objetivo para tus servicios de video.

Paso 2

Elige a tu portavoz

Elige un avatar de IA profesional o usa tu vocero en video personalizado.

Paso 3

Personaliza el idioma y el estilo

Configura el idioma, la voz, los subtítulos y las preferencias visuales para que coincidan con tu audiencia y tu marca.

Paso 4

Genera y comparte

Genera el video con el portavoz y descárgalo o publícalo en la web, redes sociales o plataformas internas.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un portavoz en video?

Un vocero en video es un presentador digital que transmite tu mensaje frente a la cámara. Con un generador de videos con IA, los guiones se transforman en videos realistas de personas hablando sin necesidad de grabaciones, actores ni equipo de producción, lo que hace que la comunicación en video sea más rápida y fácil de escalar.

¿Cómo funciona un portavoz de video con IA?

Un portavoz de video con IA usa síntesis de voz, sincronización labial y animación de avatar para convertir texto en video. Tú proporcionas un guion, eliges un portavoz y el sistema genera automáticamente el audio sincronizado, los movimientos faciales y la presentación.

¿Puedo crear un vocero personalizado en video?

Sí. Puedes crear un vocero profesional en video personalizado que se vea y suene como tú o como alguien de tu equipo. Esto te permite mantener una cara familiar mientras eliminas la necesidad de hacer grabaciones una y otra vez.

¿Los portavoces en video son adecuados para uso empresarial?

Sí. Los voceros en video se usan comúnmente para marketing, capacitación, onboarding, soporte al cliente y comunicación interna. Ofrecen un mensaje consistente y profesional sin costos de producción continuos.

¿Puedo actualizar un video de portavoz después de crearlo?

Sí. Puedes editar el guion y volver a generar el video con el portavoz al instante. Esto hace que sea fácil mantener el contenido de video preciso sin regrabaciones ni tiempos de edición largos.

¿Los portavoces en video son compatibles con varios idiomas?

Sí. Puedes generar videos de voceros en varios idiomas y acentos, lo que facilita comunicarte con audiencias globales usando al mismo presentador visual.

¿Necesito experiencia en producción de video?

No. Todo el proceso está diseñado para personas sin conocimientos técnicos. La IA se encarga de la grabación, la narración y la sincronización para que cualquiera pueda crear videos profesionales con un portavoz.

¿Quién es dueño de los videos creados con HeyGen?

Tú conservas la propiedad total de todos los videos de portavoz que generes. Tus guiones, avatares y videos finales siguen siendo tuyos para usarlos y distribuirlos libremente.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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