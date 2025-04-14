Convierte tus fotos favoritas en un emotivo video conmemorativo en minutos. No necesitas saber editar video ni usar cámaras. Anima suavemente un retrato, agrega narración y una pista de música, y crea un recuerdo que toda tu familia pueda atesorar.
Funciones del creador de videos conmemorativos
Movimiento suave para una foto especial
Sube un solo retrato y la herramienta de imagen a video agrega una ligera sonrisa o un pequeño giro de cabeza, para que una foto fija parezca un momento vivo. Es una forma sutil de dar vida a su historia sin que el resultado se sienta extraño o poco natural.
Combine Photos and Video Clips
Arrastra y suelta las fotos y tomas que hayas reunido, y HeyGen combinará las fotos y clips de video en una presentación de video fluida, con transiciones y tiempos configurados por ti. Reordena escenas o cambia una imagen desde un sencillo editor basado en texto.
Homenaje narrado a partir de tus palabras
Escribe unas cuantas frases sobre la vida de tu ser querido y el motor de texto a video las convierte en una narración hablada con una voz natural. Un elogio o un poema se transforma en una voz cálida en off, una forma sencilla de honrar a tu ser querido y crear un video a la altura de ese día.
Subtítulos, nombres y fechas en pantalla
Customize each slide with names, life dates, quotes, or a favorite saying as clean on-screen text that everyone can read. Type the words once and place them on any slide. Make your tribute personal with the words that mattered most.
Un video conmemorativo en más de 175 idiomas
Families are rarely in one place anymore. Generate the finished video in more than 175 languages with lip-synced narration, so relatives overseas can hear the same loving words in a language they grew up speaking.
Building a funeral slideshow by hand the week of a service is brutal. Our slideshow maker turns your photos into a paced memorial slideshow that tells their story, a touching tribute ready to export as an MP4 and hand to the funeral home.
Un montaje solemne no es para todos. Usa fotos cálidas con una canción alegre que sus amigos reconozcan, mezcla pequeños clips de risas y crea un homenaje emotivo que haga que todos salgan con una sonrisa en lugar de solo con tristeza.
When no one can face reading the eulogy aloud, the AI voice generator narrates your written words in a calm voice, so you can pay tribute to them without anyone breaking down.
Perder a una mascota merece el mismo cuidado. Agrega fotos desde sus días de cachorro hasta esas últimas tardes tranquilas, ponlas con una melodía suave y conmemora a ese amigo que fue parte de tu familia.
Los familiares que no pudieron viajar también merecen participar. El traductor de video con IA reconstruye todo el video homenaje en su idioma con sincronización labial, para que la distancia nunca impida que nadie se despida.
En cada aniversario, vuelve a abrir el proyecto y agrega fácilmente las fotos que te haya enviado un familiar, luego regenera todo en minutos. Se convierte en un video de legado que mantiene viva su memoria con una presentación conmemorativa que la familia puede atesorar para siempre, en lugar de un archivo olvidado en una memoria USB vieja.
Cómo funciona el creador de videos conmemorativos
Nuestro creador de presentaciones conmemorativas te ayuda a crear un video conmemorativo en 3 o 4 pasos sencillos, pasando de una carpeta de fotos a un homenaje listo para compartir. Con el creador de videos conmemorativos puedes armar una presentación de fotos y compartir tu video en minutos, sin tener que pelearte con una línea de tiempo.
Sube fotos, retratos y clips cortos. Casi cualquier formato funciona y puedes agregar más después.
Pick from a variety of templates and explore more video styles, then customize the background and font. Every video template is editable, so you can choose a beautiful memorial slideshow template for memorial and funeral services alike.
Elige o sube una canción para crear un video con música, luego agrega nombres, fechas, subtítulos y una narración opcional con una voz natural.
Render in HD or 4K, then download your tribute video as an MP4 and hand a copy to the funeral home or send a private link.
Un creador de videos conmemorativos es una herramienta que te ayuda a armar un slideshow conmemorativo usando fotos, clips de video, música y texto. Subes tus imágenes, eliges una plantilla y en minutos se genera un tributo conmemorativo. Muchas familias lo usan para crear un video de homenaje para una ceremonia o como un recuerdo que dure para siempre.
La mayoría de las familias usan de 60 a 100 fotos en una presentación de fotos conmemorativa, mostrando cada una de tres a cinco segundos, lo que llena un video de cinco a diez minutos. Para un video en bucle durante la recepción, funcionan bien de diez a quince minutos. Ajusta la duración a tus canciones para que la música y las fotos terminen al mismo tiempo.
Sí, cuando el movimiento se mantiene sutil. HeyGen's Avatar IV agrega una sonrisa ligera o un suave giro de cabeza en lugar de un movimiento exagerado, así que un retrato estático se siente como un homenaje conmovedor y no como algo extraño. Tú controlas qué tanto se mueve.
Escanea cada foto impresa a 300 DPI o tómale una foto plana con buena iluminación y luego sube los archivos. HeyGen acepta JPG, PNG y HEIC, mejora la nitidez de cada imagen y la coloca en tu presentación de funeral. Es una forma sencilla de crear un video conmemorativo a partir de una caja llena de fotos impresas.
Para un servicio privado puedes usar casi cualquier canción que tenga un significado especial. Para cualquier cosa que publiques en línea de forma pública, elige pistas libres de regalías o con licencia para que no la silencien ni la bajen. Una o dos canciones funcionan bien para la mayoría de los videos conmemorativos o presentaciones de fotos de un funeral.
Most tribute video makers stop at a photo slideshow. HeyGen also animates a portrait, narrates your written words, and rebuilds the whole video in 175+ languages. That mix lets you create a beautiful tribute video in minutes for both the service and family far away.
Sí. HeyGen también funciona como un editor de video en línea. Abre el proyecto en el editor de video con IA para cambiar una foto, corregir un subtítulo o cambiar la canción, luego vuelve a generar el video en minutos. No hay ningún software de edición adicional que tengas que aprender ni nada que reconstruir desde cero.
Expórtalo como un archivo MP4 en HD o 4K, el formato que la mayoría de las capillas prefiere, y envía el video del funeral a tu director con al menos 48 horas de anticipación para que pueda probarlo. Un enlace privado también permite que un video conmemorativo del funeral llegue a cualquier persona que no pudo asistir.
Sí, el proceso está pensado para quienes lo hacen por primera vez, sin necesidad de tener experiencia en edición. Creadores que nunca han trabajado en un estudio han visto la misma facilidad: el educador Anton Voroniuk reportó que ahorra 15.5 horas cada semana y que su producción es hasta 40 veces más barata. Si ellos pueden crear un video rápido, una familia en duelo también puede hacerlo.
Sí. Este creador de videos conmemorativos gratis te permite empezar y armar un homenaje completo sin pagar por adelantado. Los planes de pago comienzan desde $24 al mes y desbloquean videos más largos, exportación en HD y 4K, y más idiomas. Como creador de videos de homenaje gratuito, el plan inicial suele ser suficiente para un solo video de servicio.
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