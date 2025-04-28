Crea intros de video con tu marca usando IA en minutos. Agrega logotipos, motion graphics y música para YouTube, podcasts y anuncios. Prueba gratis, no necesitas conocimientos de diseño.
Prueba gratis nuestro generador de video a partir de imágenes
Give every video a short, branded opener that helps viewers recognize your channel instantly and improves perceived production value.
Create compact, high-impact intros formatted for vertical and square formats, helping ads hook viewers in the first second of your YouTube videos.
Start internal or external presentations with a consistent branded intro, reinforcing credibility for stakeholders and employees.
Use dynamic logo reveals and short taglines before product videos, so launches feel cinematic and on-brand.
Quickly produce intros for client videos, proposals, and reels, delivering polished assets without long turnaround times.
Make countdown openers and sponsor-tag intros for event promos, live streams, and highlight reels, ready to drop into any edit.
Por qué HeyGen es la mejor herramienta para intros con IA
HeyGen combina velocidad y calidad, para que tengas intros de nivel profesional sin contratar a un diseñador de motion. Nuestra IA se encarga del layout, el movimiento y el timing mientras tú mantienes el control total del estilo, los colores y la música para tus intros de YouTube. Publica una apertura de marca consistente en todos tus canales de video.
Genera intros animadas de alta calidad con movimientos de cámara profesionales, tipografía y transiciones. Todo está optimizado para captar la atención, para que los primeros 3 a 8 segundos de tus videos de YouTube se vean como trabajo de estudio.
Empieza con plantillas creadas por diseñadores y luego cambia logotipos, colores, fuentes y música para que coincidan con tu identidad. Guarda kits de marca para mantener las intros consistentes en todas tus campañas y creadores.
Crea decenas de variantes de intros en minutos usando nuestro generador, expórtalas en múltiples relaciones de aspecto y actualiza las intros rápido cuando cambien tus campañas o temporadas, sin tener que volver a contratar diseñadores.
Animación inteligente de logo y revelado
Sube el logo como imagen a video o texto a video. Elige una herramienta, selecciona un estilo y HeyGen genera movimiento que resalta tu marca, con cámara, brillo y tiempos de aparición configurables para tu intro de gaming. Ajusta la duración y los efectos de entrada en segundos.
Selección de música y sincronización con el ritmo
Elige entre pistas seleccionadas o sube tu propio audio, luego sincroniza automáticamente el movimiento y los cortes al ritmo, dándole a tu intro un flujo natural y lleno de energía.
Biblioteca de plantillas y compatibilidad con kit de marca
Accede a una biblioteca de plantillas de diseño optimizadas para distintos tonos y verticales, aplica el kit de tu marca y bloquea colores y fuentes para mantener la coherencia en todo tu equipo.
Accede a una biblioteca de plantillas de diseño optimizadas para distintos tonos y sectores, aplica el kit de tu marca y bloquea colores y fuentes para mantener la coherencia en todo tu equipo.
Exportación y optimización en múltiples formatos
Exporta intros como archivos MP4 en formato 16:9, 1:1 o 9:16, o descarga videos con fondo transparente para usarlos como overlays. Usa nombres preestablecidos para exportaciones por lotes, listos para subir a tus plataformas.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de intros con IA
Crear una intro con HeyGen es rápido y repetible, perfecto para creadores y equipos de marketing.
Selecciona una imagen clara y de alta calidad (PNG, JPG, HEIC o WebP de hasta 200 MB) mientras HeyGen la analiza para detectar los sujetos, objetos y elementos de fondo clave para planear el movimiento.
Escribe un guion o sube tu voz para que Avatar IV pueda mapear el habla con precisión a las expresiones faciales y los movimientos de labios.
HeyGen predice trayectorias de movimiento naturales, genera automáticamente cuadros intermedios y agrega efectos cinematográficos como paneos, acercamientos y giros de cámara para una animación dinámica.
La IA ajusta la iluminación, la continuidad de las sombras y las transiciones para crear un video pulido y realista, listo para compartir en cualquier plataforma.
Un creador de intros con IA convierte automáticamente insumos sencillos como logotipos, eslóganes o prompts cortos en intros de video animadas, ahorrando tiempo y costos de diseño.
Las intros suelen durar de 3 a 8 segundos para contenido digital; mantenerlas cortas ayuda a retener a los espectadores y permite que tu contenido principal comience rápido.
Sí, sube logotipos en formato vectorial o PNG y agrega fuentes personalizadas a tu kit de marca para que cada intro de YouTube use exactamente tu identidad visual.
HeyGen ofrece una biblioteca de música seleccionada y efectos de sonido opcionales; también puedes subir pistas con licencia para crear un branding de audio personalizado en tus videos de YouTube.
Sí, exporta con un canal alfa donde sea compatible; es ideal para colocar intros de logo sobre material existente o fondos en movimiento en tus proyectos de edición de video.
Genera múltiples relaciones de aspecto desde el mismo proyecto, como 16:9 para YouTube, 1:1 para publicaciones en el feed y 9:16 para Stories y Reels.
Los límites dependen de tu plan de HeyGen; los planes gratuitos suelen tener topes de generación, mientras que los planes de pago incluyen más o exportaciones ilimitadas.
Sí, HeyGen admite flujos de trabajo en equipo con plantillas guardadas, kits de marca compartidos y acceso basado en roles para lograr resultados consistentes.
Muy editable: puedes ajustar el tiempo, reemplazar la música, cambiar los estilos de animación o editar las capas de texto sin tener que reconstruir todo desde cero, lo que lo hace perfecto para crear intros de YouTube.
Los recursos que crees son tuyos según los términos de HeyGen; asegúrate de que cualquier música o imagen de terceros que subas esté autorizada para uso comercial.
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