Creador de intros con IA para aperturas de video con tu marca

Crea intros de video con tu marca usando IA en minutos. Agrega logotipos, motion graphics y música para YouTube, podcasts y anuncios. Prueba gratis, no necesitas conocimientos de diseño.

128,466,033Videos generados
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Identidades de canales de YouTube

Identidades de canales de YouTube

Give every video a short, branded opener that helps viewers recognize your channel instantly and improves perceived production value.

Anuncios y reels para redes sociales

Anuncios y reels para redes sociales

Create compact, high-impact intros formatted for vertical and square formats, helping ads hook viewers in the first second of your YouTube videos.

Presentaciones corporativas y webinars

Presentaciones corporativas y webinars

Start internal or external presentations with a consistent branded intro, reinforcing credibility for stakeholders and employees.

Demos de producto y teasers de lanzamiento

Demos de producto y teasers de lanzamiento

Use dynamic logo reveals and short taglines before product videos, so launches feel cinematic and on-brand.

Entregables para freelancers y agencias

Entregables para freelancers y agencias

Quickly produce intros for client videos, proposals, and reels, delivering polished assets without long turnaround times.

Videos y promos de eventos

Videos y promos de eventos

Make countdown openers and sponsor-tag intros for event promos, live streams, and highlight reels, ready to drop into any edit.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta para intros con IA

HeyGen combina velocidad y calidad, para que tengas intros de nivel profesional sin contratar a un diseñador de motion. Nuestra IA se encarga del layout, el movimiento y el timing mientras tú mantienes el control total del estilo, los colores y la música para tus intros de YouTube. Publica una apertura de marca consistente en todos tus canales de video.

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Intros pulidas, cero esfuerzo de diseño

Genera intros animadas de alta calidad con movimientos de cámara profesionales, tipografía y transiciones. Todo está optimizado para captar la atención, para que los primeros 3 a 8 segundos de tus videos de YouTube se vean como trabajo de estudio.

Plantillas listas para tu marca y personalización

Empieza con plantillas creadas por diseñadores y luego cambia logotipos, colores, fuentes y música para que coincidan con tu identidad. Guarda kits de marca para mantener las intros consistentes en todas tus campañas y creadores.

Iteraciones rápidas y resultados fáciles de escalar

Crea decenas de variantes de intros en minutos usando nuestro generador, expórtalas en múltiples relaciones de aspecto y actualiza las intros rápido cuando cambien tus campañas o temporadas, sin tener que volver a contratar diseñadores.

Animación inteligente de logo y revelado

Sube el logo como imagen a video o texto a video. Elige una herramienta, selecciona un estilo y HeyGen genera movimiento que resalta tu marca, con cámara, brillo y tiempos de aparición configurables para tu intro de gaming. Ajusta la duración y los efectos de entrada en segundos.

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Selección de música y sincronización con el ritmo

Elige entre pistas seleccionadas o sube tu propio audio, luego sincroniza automáticamente el movimiento y los cortes al ritmo, dándole a tu intro un flujo natural y lleno de energía.

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Three portraits of diverse people—a young man, a young woman with braces, and a young girl—with a chat bubble reading 'Hey Michael!'.

Biblioteca de plantillas y compatibilidad con kit de marca

Accede a una biblioteca de plantillas de diseño optimizadas para distintos tonos y verticales, aplica el kit de tu marca y bloquea colores y fuentes para mantener la coherencia en todo tu equipo.


Accede a una biblioteca de plantillas de diseño optimizadas para distintos tonos y sectores, aplica el kit de tu marca y bloquea colores y fuentes para mantener la coherencia en todo tu equipo.

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A dashboard displays six presentation slides titled "Product launch," "Concept proposal," "Creative brief," "Go-to-market strategy," "Sales pitch," and "Investor update," with a pink cursor pointing to "Sales pitch."

Exportación y optimización en múltiples formatos

Exporta intros como archivos MP4 en formato 16:9, 1:1 o 9:16, o descarga videos con fondo transparente para usarlos como overlays. Usa nombres preestablecidos para exportaciones por lotes, listos para subir a tus plataformas.

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SCORM export settings for version 1.2 displayed next to a smiling man.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de intros con IA

Crear una intro con HeyGen es rápido y repetible, perfecto para creadores y equipos de marketing.

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Paso 1

Sube tu foto

Selecciona una imagen clara y de alta calidad (PNG, JPG, HEIC o WebP de hasta 200 MB) mientras HeyGen la analiza para detectar los sujetos, objetos y elementos de fondo clave para planear el movimiento.

Paso 2

Agrega tu guion o audio

Escribe un guion o sube tu voz para que Avatar IV pueda mapear el habla con precisión a las expresiones faciales y los movimientos de labios.

Paso 3

Genera movimiento y cuadros

HeyGen predice trayectorias de movimiento naturales, genera automáticamente cuadros intermedios y agrega efectos cinematográficos como paneos, acercamientos y giros de cámara para una animación dinámica.

Paso 4

Perfecciona y exporta el video

La IA ajusta la iluminación, la continuidad de las sombras y las transiciones para crear un video pulido y realista, listo para compartir en cualquier plataforma.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de intros con IA?

Un creador de intros con IA convierte automáticamente insumos sencillos como logotipos, eslóganes o prompts cortos en intros de video animadas, ahorrando tiempo y costos de diseño.

¿Cuánto debe durar la intro de un video?

Las intros suelen durar de 3 a 8 segundos para contenido digital; mantenerlas cortas ayuda a retener a los espectadores y permite que tu contenido principal comience rápido.

¿Puedo subir mi propio logo y mis fuentes?

Sí, sube logotipos en formato vectorial o PNG y agrega fuentes personalizadas a tu kit de marca para que cada intro de YouTube use exactamente tu identidad visual.

¿La música y los efectos de sonido están incluidos?

HeyGen ofrece una biblioteca de música seleccionada y efectos de sonido opcionales; también puedes subir pistas con licencia para crear un branding de audio personalizado en tus videos de YouTube.

¿Puedo exportar intros transparentes para usarlas como overlays?

Sí, exporta con un canal alfa donde sea compatible; es ideal para colocar intros de logo sobre material existente o fondos en movimiento en tus proyectos de edición de video.

¿Cómo hago intros para diferentes plataformas?

Genera múltiples relaciones de aspecto desde el mismo proyecto, como 16:9 para YouTube, 1:1 para publicaciones en el feed y 9:16 para Stories y Reels.

¿Hay un límite en la cantidad de intros que puedo crear?

Los límites dependen de tu plan de HeyGen; los planes gratuitos suelen tener topes de generación, mientras que los planes de pago incluyen más o exportaciones ilimitadas.

¿Varios miembros del equipo pueden colaborar en proyectos de intros?

Sí, HeyGen admite flujos de trabajo en equipo con plantillas guardadas, kits de marca compartidos y acceso basado en roles para lograr resultados consistentes.

¿Qué tanto se pueden editar las intros generadas?

Muy editable: puedes ajustar el tiempo, reemplazar la música, cambiar los estilos de animación o editar las capas de texto sin tener que reconstruir todo desde cero, lo que lo hace perfecto para crear intros de YouTube.

¿Las intros generadas son libres de regalías para uso comercial?

Los recursos que crees son tuyos según los términos de HeyGen; asegúrate de que cualquier música o imagen de terceros que subas esté autorizada para uso comercial.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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