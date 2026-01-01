App de generación de videos UGC para anuncios creativos a escala
Crea anuncios de video tipo UGC que detengan el scroll directamente desde texto usando el generador de videos ugc de HeyGen. Produce testimonios, reseñas de producto y videos de prueba social con apariencia auténtica, sin contratar creadores ni coordinar grabaciones. Escribe tu guion, elige un presentador con estilo de creador y genera anuncios UGC pulidos que se vean y se sientan orgánicos en todas las plataformas.
Funciones del generador de videos UGC
Presentadores estilo creador que se sienten reales
Elige entre más de 1,100 videos UGC con IA con presentadores diseñados para verse como creadores de todos los días, no como voceros corporativos. Cada presentador interpreta tu guion con expresiones naturales, gestos casuales y una entrega auténtica que encaja con el estilo sin pulir y cercano que el público espera del contenido UGC. Combina cualquier presentador con clonación de voz con IA para mantener una voz de marca consistente en decenas de variaciones de anuncios sin grabar ni una sola toma.
Pruebas instantáneas de variaciones de anuncios a gran escala
Genera decenas de variaciones de anuncios UGC a partir de un solo guion en minutos en lugar de semanas. Cambia presentadores, fondos, hooks y llamados a la acción para hacer pruebas A/B de tus creatividades en todas las plataformas. HeyGen Text to Video te permite, como marketer de performance, iterar sobre conceptos ganadores y producir creatividades nuevas antes de que tu audiencia se canse, todo sin volver a brifar a un solo creador.
Anuncios UGC multilingües sin volver a grabar
Expande tus anuncios UGC de mayor rendimiento a nuevos mercados al instante. HeyGen AI Video Translator localiza cualquier video a más de 175 idiomas con una AI Lip Sync precisa y un tono de voz preservado, para que tus anuncios traducidos suenen nativos para cada audiencia. Usa la misma creatividad ganadora en español, japonés, portugués y decenas de idiomas más a partir de un solo original.
Producción guiada por guion con control total
Escribe o pega el guion de tu anuncio y HeyGen se encarga del resto. Usa el Generador de videos con IA para controlar el ritmo, el tono, las transiciones de escena y el énfasis visual directamente desde tu texto. Integra Colocación de productos con IA para mostrar artículos de forma natural dentro del encuadre, agregar fondos con tu marca e incluir el resultado del Generador de subtítulos para que se pueda ver sin sonido en redes sociales.
Exportación lista para plataforma para cada canal de anuncios
Renderiza anuncios de video UGC exactamente en el formato que exige cada plataforma. Exporta en vertical para TikTok y Reels, cuadrado para anuncios en el feed y horizontal para pre-roll de YouTube. HeyGen produce videos en HD y 4K con subtítulos incrustados, audio limpio y tamaños de archivo optimizados, para que tu creativo esté listo para subirse directamente a los administradores de anuncios sin necesidad de postproducción adicional ni conversión de formato.
Casos de uso
Videos de reseñas de productos para e-commerce
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Anuncios con prueba social para campañas pagadas
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI Actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across Facebook ad and Instagram Ad Maker campaigns.
Creativos de anuncios para TikTok y Reels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical TikTok video and Reel Generator content optimized for engagement.
Promociones de onboarding para apps y SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Contenido de marca al estilo influencer
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Creativos publicitarios localizados para mercados globales
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI Dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
Cómo funciona
Crea anuncios de video estilo UGC en cuatro pasos que te llevan del concepto de anuncio a una pieza creativa lista para publicar en plataformas en cuestión de minutos.
Elige tu formato
Elige una plantilla de anuncio UGC o empieza desde cero. Configura la relación de aspecto, el estilo visual y el tipo de anuncio que quieres crear. El sistema prepara encuadres casuales, iluminación natural y ajustes de presentación al estilo creador.
Escribe tu guion
Escribe o pega el guion de tu anuncio. Define el gancho, los beneficios clave y el llamado a la acción. HeyGen analiza tu texto para ajustar el tono, el ritmo y la estructura de las escenas y así optimizar la entrega con autenticidad estilo UGC.
Elige a tu presentador
Explora más de 1,100 presentadores con estilo de creador y elige al que mejor conecte con tu público objetivo. Ajusta la voz, el estilo de entrega y el fondo para que el anuncio se sienta orgánico y cercano.
Genera y exporta
Renderiza el video final de anuncio UGC. HeyGen sincroniza la presentación del creador, los visuales, los subtítulos y las transiciones, y luego exporta un archivo listo para usar en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube o cualquier administrador de anuncios.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un generador de videos UGC y cómo crea anuncios?
Un generador de videos UGC usa IA para crear anuncios en video que se ven y se sienten como contenido generado por usuarios reales. La versión de HeyGen te permite escribir un guion, elegir entre más de 1,100 presentadores con estilo de creador y generar testimonios, reseñas y anuncios de prueba social que se ven auténticos, sin contratar a nadie ni grabar nada.
¿Los anuncios UGC se verán lo suficientemente auténticos como para funcionar bien en redes sociales?
Sí. Los presentadores de HeyGen están diseñados específicamente para el formato UGC, con gestos casuales, expresiones naturales y una forma de hablar cercana que refleja cómo se comunican los creadores reales frente a la cámara. Combinado con fondos informales y guiones conversacionales, el resultado mantiene la estética orgánica con la que las audiencias interactúan en TikTok, Instagram y Facebook.
¿Cuántas variaciones de anuncios puedo crear a partir de un solo guion?
No hay un límite fijo. Puedes cambiar presentadores, fondos, hooks y llamados a la acción para generar tantas variaciones como necesite tu estrategia de pruebas. La mayoría de los equipos producen de 10 a 50 variaciones por concepto en una sola sesión, cada una lista para pruebas A/B en plataformas de anuncios en cuestión de minutos, en lugar de las semanas que exige la producción tradicional de UGC.
¿Puedo agregar mi propio producto al anuncio de video UGC?
Sí. HeyGen es compatible con AI Product Placement que te permite mostrar tu producto de forma natural dentro del encuadre del video. También puedes incluir overlays de marca, logotipos y fondos personalizados para mantener una alta visibilidad del producto mientras conservas la sensación auténtica de contenido creado por creadores.
¿Cómo se compara la creación de videos UGC con contratar creadores reales?
Contratar creadores normalmente cuesta entre $200 y más de $2,000 por video, implica contratos, envío de producto, rondas de revisiones y tiempos de entrega de 2 a 4 semanas. HeyGen crea contenido estilo UGC comparable en minutos por una fracción del costo, con revisiones ilimitadas y la capacidad de escalar a decenas de variaciones al instante. Tú mantienes el control creativo total sin tener que gestionar relaciones externas.
¿Puedo traducir mis anuncios UGC con mejor rendimiento a otros idiomas?
Claro que sí. HeyGen Video Translator localiza cualquier anuncio UGC a más de 175 idiomas con clonación de voz natural y movimientos labiales sincronizados. Tu anuncio en inglés con mejor rendimiento puede correr en español, alemán, japonés, portugués y más, sin volver a grabar ni contratar creadores locales para cada mercado.
¿Qué plataformas y formatos de anuncios admite el generador de videos UGC?
HeyGen exporta anuncios UGC en todos los formatos principales: vertical 9:16 para TikTok e Instagram Reels, cuadrado 1:1 para ubicaciones en el feed y horizontal 16:9 para YouTube y display. El resultado está disponible en HD y 4K con subtítulos incrustados, audio limpio y tamaños de archivo optimizados, listos para subirlos directamente a Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads y otras plataformas.
¿HeyGen es gratis para crear anuncios de video UGC?
HeyGen ofrece un plan gratis sin necesidad de tarjeta de crédito que te permite generar anuncios de video UGC y explorar las funciones principales. Los planes de pago desde $24 al mes desbloquean presentadores adicionales con estilo de creador, videos más largos, clonación de voz con IA, y acceso a toda la biblioteca de plantillas UGC y opciones de personalización.
¿Puedo usar un generador de videos UGC para anuncios de testimonios sin clientes reales?
Sí. Puedes escribir guiones de testimoniales basados en las propuestas de valor de tu producto y combinarlos con presentadores tipo creador de contenido, diversos y auténticos, para producir anuncios de prueba social. Muchos equipos de marketing de performance usan este enfoque para probar distintos ángulos de mensaje antes de invertir en testimoniales de clientes filmados, y luego escalar los conceptos ganadores en todas sus campañas.
¿Cómo hago que mis anuncios UGC generados con IA destaquen frente a la competencia?
Enfócate en ganchos fuertes en los primeros dos segundos, usa guiones que reflejen cómo hablan realmente tus clientes sobre tu producto y prueba varios estilos de presentador con tu público objetivo. HeyGen's AI Video Editor te permite afinar el ritmo, agregar estilos de audio en tendencia y ajustar elementos visuales para que cada anuncio se sienta nativo de la plataforma donde se publica.
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