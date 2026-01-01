Generador de influencers con IA – Crea influencers virtuales en minutos
Deja de esperar colaboraciones con influencers o equipos de producción. Con el AI Influencer Generator de HeyGen, puedes crear múltiples variaciones al estilo influencer sin contratar talento.
Prueba hooks, itera ángulos y escala campañas más rápido que nunca con avatares de IA realistas que actúan como influencers digitales.
Crea videos de influencers que detengan el scroll con avatares de IA
Crea contenido al estilo influencer por una fracción del costo, aprovechando el poder del engagement liderado por creadores para impulsar resultados con nuestro generador de videos con IA.
Escala tus campañas con influencers con IA
Crea fácilmente contenido de influencer al estilo creador usando avatares de IA. Sube tus guiones y genera videos de influencer auténticos que funcionen en TikTok, Reels y YouTube con nuestro creador de videos con IA.
Probar guiones infinitos para influencers
Haz pruebas A/B de tus mensajes con influencers usando diferentes voces y personalidades. Optimiza campañas en muchas variaciones de avatares generados con IA y descubre rápido el impacto de influencers digitales a gran escala.
Genera cientos de influencers con IA
Lanza cientos de personas de influencers con IA sin contratos, sin agendas y sin negociaciones. Prueba caras, voces y tonos para identificar las combinaciones de mejor rendimiento para tu marca.
Reemplaza las colaboraciones con influencers sin el riesgo
Crea videos confiables al estilo influencer sin depender de creadores, contratos ni tiempos de entrega. Mantén el control total sobre el mensaje, la seguridad de tu marca y la entrega, mientras produces contenido constante bajo demanda con influencers impulsados por IA.
Crea videos de influencers con IA en minutos
Elige entre una amplia colección de avatares de influencers con IA o crea un avatar personalizado que se parezca a ti. Perfecto para marcas, agencias y personas de marketing que quieren generar videos de influencers atractivos sin contratar talento.
Por qué los equipos eligen HeyGen Generador de influencers con IA
Crea contenido al estilo influencer por una fracción del costo, aprovechando el poder del engagement liderado por creadores para impulsar resultados. Genera confianza, prueba ideas y escala campañas con nuestro generador de videos de influencers con IA, sin depender de equipos de producción tradicionales.
Biblioteca versátil de avatares de influencer con IA
Elige entre más de 1100 avatares de influencers realistas con IA, diseñados para diferentes audiencias, estilos y tipos de campaña. Encuentra la cara, la voz y la vibra ideal para tu marca y lanza contenido que se sienta nativo en TikTok, Reels y Shorts.
Opciones específicas por industria
Crea videos al estilo influencer diseñados para tu nicho, ya sea moda, retail, comercio electrónico, corporativo o creativo. Ajusta rápido el tono, la apariencia y la forma de presentar para conectar con tu audiencia y lograr mejores resultados.
Solución que ahorra tiempo
Olvídate de la coordinación, las regrabaciones y los retrasos de edición. Con avatares de influencers de IA listos para usar, puedes pasar del guion a un video que detenga el scroll en minutos, lo que hace muy fácil hacer pruebas A/B de ángulos, escalar variaciones y publicar contenido de forma constante.
Crea videos de influencer con IA al instante
Crea videos al estilo influencer en minutos usando IA generador de avatares y nuestras herramientas de IA. Desde la selección de avatares hasta el contenido multilingüe, cada paso está diseñado para la velocidad y la escala.
Elige tu avatar
Elige entre una biblioteca de avatares de influencers con IA o crea un avatar personalizado que se parezca a ti.
Personaliza con prompts
Ajusta la apariencia, la voz, el fondo y el estilo para que coincidan con los objetivos de tu campaña.
Habla cualquier idioma
Traduce tus videos de influencers a varios idiomas con voz natural y sincronización labial.
Genera y comparte
Crea y exporta videos estilo influencer para TikTok, Reels, YouTube Shorts y anuncios.
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Qué es un generador de influencers con IA?
Es una plataforma que crea videos realistas con estilo de influencer usando avatares de IA. HeyGen te permite escribir el guion, personalizar y generar estos videos a gran escala.
¿Cómo funciona el generador de influencers con IA de HeyGen junto con otras herramientas de IA?
Subes un guion, eliges un avatar de la biblioteca o creas el tuyo propio, y HeyGen genera un video. Los avatares están completamente animados con sincronización labial realista y gestos naturales, lo que los convierte en influencers de IA consistentes que se ven como influencers reales diciendo tus líneas.
¿Puedo crear un avatar de influencer con IA gratis?
Sí, HeyGen ofrece una opción gratuita para que empieces. Puedes probar diferentes avatares, generar videos de prueba con influencers de IA y ver cómo funcionan antes de elegir un plan para escalar tus campañas.
¿Se pueden usar los avatares parlantes de IA de HeyGen como influencers?
Sí, pueden. Los avatares están diseñados para actuar como influencers en anuncios, demostraciones de producto, testimonios y publicaciones en redes sociales. Puedes usarlos para reemplazar o apoyar a influencers reales mientras mantienes el control total de tu contenido y creas influencers de IA que se adapten a tu marca.
¿Puedo crear videos de influencers con IA en diferentes idiomas?
Sí, puedes crear un influencer de IA con nuestras herramientas. Con HeyGen puedes traducir videos a muchos idiomas. La voz y la sincronización labial se mantienen naturales, así que tu avatar se ve como un hablante nativo. Esto hace que las campañas de influencers globales sean simples y rentables, y te permite crear un influencer de IA que conecte con las audiencias.
¿Qué tan personalizables son los influencers de IA?
Son muy flexibles. Puedes cambiar su apariencia, estilo, voz y fondo. Ya sea que quieras un vocero de negocios, un creador de estilo de vida o una persona joven con estilo TikTok, puedes ajustar al influencer para que encaje con tu marca.
¿Quién usa influencers de IA?
Marcas, agencias, mercadólogos y equipos de ventas usan influencers con IA para crear contenido rápido y escalable. Son útiles para cualquiera que necesite videos constantes con influencers sin depender de colaboraciones costosas o difíciles de gestionar, gracias a nuestras soluciones personalizadas de IA.
¿Cómo agrego movimiento a mi avatar de influencer?
El movimiento es automático, lo que facilita crear rápidamente influencers ultra realistas con IA. El avatar mueve la cara, la boca y el cuerpo para coincidir con el guion. También puedes elegir diferentes estilos y tonos para que el influencer se vea más expresivo, usando nuestras herramientas de IA.
¿Dónde puedo encontrar estilos de influencers de IA prediseñados usando prompts de texto?
HeyGen tiene una gran biblioteca de avatares prediseñados que parecen influencers de muchos nichos, lo que te permite generar influencers de IA ultrarrealistas. Puedes elegir uno que encaje con tu marca o diseñar tu propia persona de influencer personalizada.
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