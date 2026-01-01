Generador de influencers con IA – Crea influencers virtuales en minutos

Deja de esperar colaboraciones con influencers o equipos de producción. Con el AI Influencer Generator de HeyGen, puedes crear múltiples variaciones al estilo influencer sin contratar talento.

Prueba hooks, itera ángulos y escala campañas más rápido que nunca con avatares de IA realistas que actúan como influencers digitales.