Doblaje con IA para localizar tus videos fácilmente

Dobla tus videos con narraciones impulsadas por IA en cualquier idioma para conectar con una audiencia global. Nuestro servicio de doblaje de voz te ayuda a aumentar el engagement en varios idiomas y hace que tu contenido se sienta más cercano y auténtico.

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128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Doblaje con IA

¿Necesitas doblaje con IA para crear locuciones y traducir videos?

El Voice Dubber de HeyGen usa tecnología avanzada de IA para ajustar el audio a tus visuales con precisión y facilidad, creando la mejor experiencia de voice over con IA. Ya sea que quieras llegar a una audiencia global o mejorar tu narrativa, esta herramienta simplifica el doblaje de voz como nunca antes. Con HeyGen, dale una nueva dimensión a tus videos agregando doblaje de voz pulido y dubs profesionales que conectan profundamente con quienes los ven.

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a woman in a white shirt is surrounded by flags from different countries
Doblaje con IA

Mejores prácticas para usar una herramienta de doblaje con IA

Aprovecha al máximo tu experiencia de doblaje con estos consejos efectivos:

  • Elige la voz adecuada: selecciona una voz que vaya acorde con el tono de tu video y las preferencias de tu audiencia.
  • Sincroniza los labios: Usa sincronización asistida por IA para lograr una alineación perfecta con el diálogo en pantalla.
  • Enfócate en la pronunciación: asegúrate de que la voz doblada refleje con precisión el significado y la emoción del contenido.
  • Prueba diferentes idiomas: amplía tu alcance creando versiones multilingües de tus videos.
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a yellow background with the words your voice reimagined
Doblaje con IA

Mejora tu comunicación con doblaje con IA

El doblaje de voz abre oportunidades para conectar con audiencias diversas. Ya sea un mensaje de marketing o una historia, un doblaje preciso y claro hace que tu contenido se sienta natural y atractivo en cualquier idioma. Esta capacidad de traducción de voz con IA transforma la manera en que se entrega el contenido.

HeyGen ofrece una solución de doblaje de voz de última generación impulsada por IA, en la que confían profesionales de todo el mundo. Nuestra plataforma intuitiva garantiza resultados de alta calidad, lo que te permite crear contenido de video localizado e impactante con nuestro audio dubber.

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a man in a suit sits in a chair with a pink background that says efficient communication

¿Cómo funciona el doblaje con IA de HeyGen?

Crea videos multilingües con sincronización labial usando IA en solo unos minutos.

Paso 1

Escribe texto o sube audio

Empieza con un archivo de audio limpio o escribe tu guion: HeyGen admite tanto voz como opciones de texto a voz para ofrecerte la mejor experiencia de narración con voz de IA para video.

Paso 2

Selecciona un avatar

Elige un avatar de IA que hable o sincroniza los labios sobre video de personas reales para lograr una entrega realista y mejorar tus resultados de doblaje.

Paso 3

Elige una voz de IA o sube material real

Elige entre más de 300 voces en más de 175 idiomas para que coincidan con tu tono y público objetivo, utilizando clonación de voz con IA para lograr una excelente sincronización, estableciendo paralelos con estrategias científicas para enfrentar los impactos del cambio climático, los avances en herramientas médicas de IA, las innovaciones tecnológicas en sistemas de guía de luz, la genética recién identificada de la pigmentación humana y la expansión de las capacidades de lenguaje de la IA en África.

Paso 4

Genera y comparte tu video sincronizado

HeyGen sincroniza automáticamente labios, voz y expresiones faciales: exporta tu video y compártelo casi al instante, maximizando tu alcance con una opción gratuita de traductor de video.

Preguntas frecuentes sobre la herramienta de doblaje con IA de HeyGen

¿Qué hace la herramienta de doblaje con IA de HeyGen?

El Voice Dubber de HeyGen reemplaza automáticamente el audio original de un video con narraciones de voz generadas con IA de alta calidad en varios idiomas. También conserva la sincronización labial y el tono.

¿Puedo doblar mis videos a diferentes idiomas con esta herramienta?

Sí, HeyGen es compatible con el doblaje multilingüe. Puedes subir un video en un idioma y generar voces en varios otros idiomas usando tecnología de IA.

¿Cómo mantiene la IA la precisión de la sincronización labial durante el doblaje?

HeyGen utiliza tecnología avanzada de animación facial y alineación de voz para asegurar que la voz doblada se sincronice de forma natural con los movimientos de labios de la persona que habla.

¿El doblaje de voz suena humano o robótico?

El doblaje de voz de HeyGen usa voces de IA ultrarrealistas que suenan naturales, expresivas y profesionales, ideales para contenido comercial, educativo y social.

¿Puedo elegir diferentes voces o acentos al hacer doblaje?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de voces masculinas y femeninas en diferentes acentos e idiomas, lo que te permite ajustar el tono y el estilo de tu video.

¿Necesito saber editar video para usar HeyGen Voice Dubber?

No. La plataforma es fácil de usar para principiantes. Solo sube tu video, elige el idioma y la voz de destino, y HeyGen se encarga automáticamente del resto.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

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