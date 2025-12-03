Subtítulos precisos: genera subtítulos directamente desde el audio de YouTube y tradúcelos a cualquier idioma. HeyGen es compatible con formatos SRT y VTT para YouTube y plataformas LMS.

Narraciones con voz de IA natural: reemplaza el audio original con una voz de IA expresiva en tu idioma objetivo. Elige el tono, acento o variaciones regionales.

Transcripciones editables: revisa, corrige o ajusta las transcripciones antes de exportar.

Sincronización labial automática: el audio traducido se alinea con el movimiento de la boca para una experiencia de visualización natural.

Múltiples opciones de exportación: descarga un video traducido, archivos de subtítulos o pistas solo de audio.

Compatibilidad multilenguaje: traduce de y hacia inglés, español, francés, alemán, portugués, árabe, japonés, coreano, hindi y más.

Si trabajas con videos en idiomas europeos, prueba nuestro traductor de video de alemán a inglés.