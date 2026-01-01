HeyGen vs D-ID:

¿Cuál es el mejor generador de video con IA?

Descubre cómo HeyGen les permite a las empresas crear videos con IA seguros y con calidad de estudio para comunicaciones ejecutivas, cumplimiento normativo, onboarding y programas de Learning and Development a gran escala. Diseñada para cumplir con los requisitos de TI empresarial con alineación a SOC 2 Tipo II, SSO e integración con LMS, HeyGen ayuda a organizaciones globales a producir contenido de capacitación coherente con la marca en más de 175 idiomas y dialectos, en minutos en lugar de semanas, manteniendo siempre el gobierno y control total.

Estándares de seguridad empresarial y control de acceso

Integración directa con tu LMS para un despliegue ágil

Escalabilidad multilingüe para potenciar a tu fuerza laboral global