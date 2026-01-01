HeyGen vs D-ID:
¿Cuál es el mejor generador de video con IA?
Descubre cómo HeyGen les permite a las empresas crear videos con IA seguros y con calidad de estudio para comunicaciones ejecutivas, cumplimiento normativo, onboarding y programas de Learning and Development a gran escala. Diseñada para cumplir con los requisitos de TI empresarial con alineación a SOC 2 Tipo II, SSO e integración con LMS, HeyGen ayuda a organizaciones globales a producir contenido de capacitación coherente con la marca en más de 175 idiomas y dialectos, en minutos en lugar de semanas, manteniendo siempre el gobierno y control total.
Estándares de seguridad empresarial y control de acceso
Integración directa con tu LMS para un despliegue ágil
Escalabilidad multilingüe para potenciar a tu fuerza laboral global
Más de 170,000 equipos confían en HeyGen, desde startups hasta empresas Fortune 100
HeyGen
D-ID
Enfoque principal en empresas (L&D, capacitación, comunicación, marketing, ventas)
Yes
No
Realismo del avatar (cuerpo completo, hiperrealista vs. retrato/solo rostro)
5/5
4/5
Idiomas compatibles (con lip-sync y clonación de voz)
175+
120+
Exportación SCORM (nativa con reglas de finalización)
Yes
No
Integración con LMS (inserción HTML, sincronización en vivo, Workday, Moodle)
Yes
No
Avatares interactivos (integrables en LMS/intranet)
Yes
No
Escenarios ramificados / cuestionarios
Yes
No
PPT/PDF a video
Yes
No
Avatar personalizado y clonación de voz
Yes
No
Agente de video (automatización de flujos de alto volumen)
Yes
No
Kit de marca y control de versiones (centralizado, multidisciplinario)
Yes
No
RBAC (control de acceso basado en roles)
Yes
No
SSO / SAML (con aprovisionamiento SCIM)
Yes
No
SOC 2 Tipo II
Yes
No
Cumplimiento con el RGPD
Yes
No
ISO 42001 (gobernanza de IA)
No
No
Cumplimiento de la CCPA
Yes
No
Datos NO utilizados para el entrenamiento de IA (garantía explícita)
Yes
No
Registros de auditoría
Yes
No
MFA
Yes
No
aprovisionamiento SCIM
Yes
No
API para automatización (REST API, generación programática de video)
Yes
No
Integraciones con CRM/LMS/MarTech (HubSpot, Zapier, Make, n8n)
Yes
No
Comunicaciones internas (RH, gestión del cambio, onboarding remoto)
Yes
No
Onboarding remoto global (multirregión, multilenguaje)
Yes
No
Documentos de seguridad bajo NDA (SOC 2, pentest, políticas de seguridad)
Yes
No
Calificación en G2
4.8/5
4.6/5
3 ventajas para elegir HeyGen sobre Synthesia
¿Te sientes abrumado por tantas opciones? Aquí tienes 3 ventajas clave para elegir HeyGen en lugar de Synthesia, el principal creador de videos con IA.
Mejor calidad de avatar de IA
HeyGen ofrece una sincronización labial superior y movimientos de avatar más naturales, una mayor variedad de estilos de avatar y elimina de forma efectiva cualquier inquietante efecto del valle inquietante en la tecnología de IA. Esto lo convierte en un destacado generador de video con IA, perfecto para crear contenido de video realista generado con IA.
Más tipos de avatares y funciones
Disfruta de una amplia variedad de tipos de avatar y funciones: Avatar Pro, Avatar Lite y Talking Photo. Cada uno de ellos es compatible con tres modos de vista diferentes (primer plano, medio cuerpo y vista en círculo), además de una función única de FaceSwap, lo que aumenta la versatilidad de este generador de video con IA líder en su categoría.
Funciones superiores de edición de video y medios
HeyGen ofrece todas las herramientas integradas que necesitas para la creación de videos, con una gama más amplia de elementos multimedia. Incluye guiones con IA gracias a ChatGPT, funciones de traducción automática y opciones de URL a video, lo que lo convierte en un excelente generador de video con IA tanto para personas que van empezando como para usuarios con más experiencia.
Precios de HeyGen vs D-ID
D-ID limita la duración de los videos por minutos en todos sus planes. Incluso su plan Advanced de $299.99/mes te restringe a 65 minutos. HeyGen ofrece creación ilimitada de videos en todos los planes de pago desde $24/mes, con exportación nativa a SCORM, RBAC completo, SCIM, MFA y registros de auditoría incluidos como estándar. A nivel empresarial, ambos ofrecen precios personalizados, pero HeyGen incluye de entrada una biblioteca de avatares más grande y un conjunto de herramientas de seguridad más amplio.
HeyGen
D-ID
Plan gratis
Yes, full studio
14-day trial only (watermarked)
Starter / Creador
$24/mo
$5.99/mo Lite / $16/mo Pro
Avanzado / Negocios
$149/mo
$299.99/mo
Empresas
Custom
Custom
Límites de video
Unlimited on all paid plans
Minute-capped (10 to 65 min/mo)
Cargos por minuto
None at any tier
Minutes deducted per video
Exportar SCORM
All plans
Available (fewer languages)
Traducción con 1 clic
All paid plans
Available (fewer languages)
RBAC, SCIM y MFA
Full support
Limited or not offered
Registros de auditoría
Included
Not standard
Idiomas
175+
30+
Avatares prediseñados
500+
Limited selection
Costo de avatar personalizado
Included in plans
Varies by tier
HeyGen vs. alternativas.
Comparación de las mejores funciones de HeyGen.
En comparación con Synthesia, Veed.io, Colossyan y Deepbrain, HeyGen destaca como el mejor generador de videos con IA gracias a su calidad, flexibilidad y funciones todo en uno que mejoran la creación de videos con IA
Crear videos se acaba de convertir en tu superpoder
Crea contenido de capacitación, marketing, ventas e interno desde un solo espacio de trabajo, con seguridad de nivel empresarial y controles avanzados de administración.
Crea al instante con calidad de estudio
Convierte guiones, PDFs y presentaciones en videos realistas de avatares de cuerpo completo en minutos. Sin cámaras. Sin líneas de tiempo de edición. Sin costos de producción. Solo contenido rápido y alineado con tu marca, creado por cualquiera en tu equipo. La salida solo de retrato de D-ID limita los formatos de video a clips de cabeza parlante, lo que requiere herramientas adicionales para una producción de escenas completas.
Un solo video. Todos los idiomas. Todos los mercados.
Traduce contenido existente a más de 175 idiomas con calidad nativa, sincronización labial precisa y corrección integrada. HeyGen ayuda a equipos globales a llegar a nuevas audiencias en minutos, no en meses. D-ID ofrece voces multilingües, pero no iguala el alcance de idiomas ni la precisión de lip-sync de HeyGen.
La biblioteca de avatares profesionales más grande
Haz que cada persona que vea tu contenido se sienta tomada en cuenta. Crea videos auténticos y personalizados que ayuden a los equipos de ventas, marketing y capacitación a construir conexiones más fuertes en cada punto de contacto, sin necesidad de grabaciones manuales. La selección de avatares de D-ID es más limitada y está optimizada principalmente para formatos verticales tipo retrato, en lugar de composiciones variadas de escena completa.
Integración sin fricciones con tus flujos de trabajo existentes
Integra con Zapier, HubSpot, Make y n8n para activar la creación de videos automáticamente. Genera contenido personalizado a partir de actualizaciones en tu CRM, formularios completados o cualquier evento en tu stack. Exporta con seguimiento SCORM para entregar directamente a tu LMS. La API de HeyGen le da a los equipos de ingeniería acceso programático para incorporar la generación de videos en cualquier producto o flujo de trabajo. D-ID tiene una API REST sólida para desarrolladores, pero su ecosistema de integraciones con CRM, LMS y MarTech es más limitado.
Seguridad y cumplimiento listos para empresas
El cumplimiento con SOC 2 Tipo II, GDPR y CCPA viene incluido desde el inicio. Los controles de acceso basados en roles, los registros de auditoría, las herramientas de administración centralizada y el SSO protegen tu flujo de contenido. Los datos de los clientes nunca se usan para entrenar modelos. D-ID ofrece SOC 2 y GDPR, pero no cumple con CCPA ni cuenta con MFA, aprovisionamiento SCIM, registros de auditoría ni una exclusión clara para el uso de datos en entrenamiento de modelos, lo que deja brechas importantes para los equipos de TI y cumplimiento en empresas.
No te quedes solo con lo que decimos.
Los mejores creadores del mundo confían en HeyGen.
Con una calificación de 4.7 de 5 estrellas y un montón de distinciones en G2.
- Sin tarjeta de crédito
- Más de 1000 avatares
"Esta herramienta es muy fácil de usar y tiene instrucciones útiles paso a paso. El avatar de video con IA personalizado funciona a la perfección, e incluso el plan gratis cubre mis necesidades."
"HeyGen es increíblemente intuitivo y fácil de usar para crear contenido de video con IA. Me impresionó la calidad de los avatares y la sincronización labial, haciendo que los videos se vean muy naturales."
"Ahora logro esto en mucho menos tiempo y sin viajar. Ahora puedo sentarme con ropa casual y producir todos mis videos de una sola toma, ahorrando muchas horas cada semana."
"Lo que antes me tomaba días ahora me toma horas. HeyGen acelera la producción de video como nada más, sin sacrificar nada de calidad."
"No soy muy bueno con la tecnología, pero HeyGen es tan fácil de usar. Hice un video profesional en mi primer intento. Me encanta absolutamente."
Al principio era escéptico, pero la calidad de la IA me impresionó. Las voces y los avatares son de primera. Definitivamente hace nuestro flujo de trabajo mucho más eficiente.
The fastest-growing product on G2 for a reason
Preguntas frecuentes
¿Los equipos de marketing pueden reutilizar un mismo video en varias campañas y canales?
HeyGen les permite a los equipos de marketing cambiar guiones, avatares e idiomas dentro de un solo proyecto para crear decenas de variaciones para anuncios, redes sociales, email y landing pages sin tener que reconstruir todo desde cero. El enfoque de marketing de D-ID se centra en el alcance personalizado y los clips de talking head, lo que limita el rango creativo disponible para reutilizar campañas en múltiples formatos a gran escala.
¿Cómo pueden empezar los creadores y emprendedores independientes sin presupuesto?
HeyGen ofrece un plan gratis con acceso completo al estudio, para que las personas creadoras puedan producir y publicar videos antes de gastar nada. D-ID ofrece una prueba gratis de 14 días con créditos limitados, después de lo cual se requiere una suscripción de pago. No hay un nivel gratuito permanente.
¿Qué plataforma es mejor para habilitación de ventas y outreach?
HeyGen les permite a los equipos de ventas crear videos personalizados con avatares para prospección, demos y seguimientos usando gemelos digitales personalizados y clonación de voz. La personalización uno a uno escala a lo largo de todo el pipeline. D-ID admite video personalizado a escala mediante API, lo que lo hace viable para automatizar el alcance impulsado por desarrolladores, pero carece de los flujos de trabajo de estudio integrados y la profundidad de avatares que los equipos de ventas no técnicos necesitan para operar de forma independiente.
¿Los equipos de comunicación interna pueden reemplazar las costosas grabaciones de reuniones generales y las actualizaciones ejecutivas?
HeyGen te permite convertir a una persona ejecutiva en un gemelo digital y producir actualizaciones en video de alta calidad solo a partir de un guion. Sin grabaciones, sin coordinar agendas, sin reservar estudio. D-ID puede generar videos de una persona hablando a partir de una foto y un guion, pero su formato solo vertical y su kit de marca y herramientas de gobernanza limitados lo hacen menos adecuado para comunicaciones ejecutivas pulidas, a nivel de toda la empresa, que necesitan verse y sentirse alineadas con la marca.
¿Qué plataforma les da a las agencias y consultores más flexibilidad creativa para el trabajo con clientes?
Los controles granulares de HeyGen sobre el encuadre de cámara, los gestos, las transiciones y la apariencia del avatar les permiten a las agencias entregar videos diferenciados y específicos para cada cliente. Varios avatares pueden aparecer en una sola escena para formatos tipo panel o conversaciones. El resultado de D-ID está limitado a videos de un solo presentador en formato vertical, lo que ofrece menos margen creativo para agencias que producen entregables variados para sus clientes.
¿Cómo ayuda cada plataforma con los videos de anuncios de productos y funciones?
El rápido flujo de trabajo de guion a video de HeyGen permite que los equipos de marketing de producto produzcan videos de lanzamiento, recorridos de funciones y contenido de notas de versión con plazos muy ajustados. Cuando las especificaciones cambian a último minuto, solo actualiza el guion y vuelve a generar el video en cuestión de minutos, en lugar de tener que reagendar una grabación. D-ID también puede generar videos rápidos tipo talking head, pero la falta de composición de escenas completas y los controles de marca limitados hacen más difícil producir contenido de anuncios que cumpla con los estándares de marca de nivel empresarial.
¿Qué opción es mejor para los equipos de Recursos Humanos que crean programas de onboarding en varias regiones?
HeyGen combina plantillas de onboarding guiadas por avatares, traducción con lip-sync a más de 175 idiomas y entrega directa a tu LMS con seguimiento SCORM en un solo flujo de trabajo. Los equipos de RH pueden crear programas específicos por región sin herramientas ni proveedores adicionales. D-ID ofrece compatibilidad limitada con SCORM y no tiene una integración profunda con LMS, lo que significa que los equipos de RH tendrían que armar herramientas adicionales para gestionar el onboarding en múltiples regiones a gran escala.