Generadores de video con IA: una comparación completa
Los generadores de video con IA como HeyGen y Elai han revolucionado la accesibilidad y la personalización del contenido en video para negocios de todos los tamaños. Estas herramientas no son iguales. En esta comparación de generadores de video con IA, analizamos sus funciones clave y diferencias de precios, enfocándonos en cómo la calidad de los avatares y las opciones de personalización de HeyGen ofrecen videos superiores en comparación con sus competidores. Sumérgete en los casos de uso de generadores de video con IA para descubrir todo lo que pueden hacer.
HeyGen
Elai
Calificación en G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Precios
Free (3 min. of video) $24/month* (5 min. of video) $69/month* (30 min. of video) Custom
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) Custom
Avatares prediseñados
120+
120+
Idiomas
170+
75+
Acentos de voz
300+
300+
Creación de guiones con IA
Plantillas de guiones prediseñados
200+
160+
Medios de música
90+
70+
Atención al cliente
24/7
*Cuando se factura anualmente
Compara las funciones del producto
HeyGen y Elai son generadores de video con IA fáciles de usar, creados para impulsar el crecimiento de los negocios y mejorar la creación de videos. Ambas plataformas ofrecen avatares de IA realistas e interacciones de texto a voz naturales. Sin embargo, sus funciones y servicios de soporte son muy diferentes. Para quienes priorizan la alta calidad, opciones avanzadas de personalización y una selección más amplia de avatares, estilos de música e idiomas, HeyGen destaca en esta comparación de generadores de video con IA. Aunque Elai resuelve tareas básicas, sus funciones limitadas no pueden igualar las herramientas necesarias para fortalecer una identidad de marca única. Profundiza en cómo los deepfake videos y su impacto resaltan la necesidad de una personalización superior en el contenido de video.
HeyGen
Elai
Avatares prediseñados
250+
129+
Avatares personalizados de estudio
Avatares web personalizados
Avatares personalizados a partir de fotos
Avatares personalizados de IA con atuendos
Sincronización labial
4.7/5
2.5/5
Estilo de avatar
FaceSwap
Compara los planes de precios
El precio es clave para elegir las mejores herramientas de creación de videos con IA. HeyGen les permite a las personas principiantes empezar a crear videos gratis con tres minutos de contenido disponible, mientras que Elai solo ofrece un minuto. En HeyGen hay planes de precios personalizados, para que se adapten a distintos presupuestos.
Free
Creator
Team
Enterprise
Precios de HeyGen (facturación anual)
$ 0
$ 24/month
$ 69/month
Custom
Opiniones de clientes de HeyGen vs. Elai
HeyGen
Elai
G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Trustpilot
4.5/5 (1,328 reviews)
4.5/5 (104 reviews
¿Por qué elegir HeyGen en lugar de Elai?
Aunque comparte muchas funciones fundamentales, la calidad de los avatares de HeyGen y sus capacidades de personalización no tienen comparación. Para crear videos ultra personalizados, HeyGen destaca con más estilos de avatar, plantillas de video más diversas y más idiomas.
Avatar
HeyGen cuenta con más de 250 avatares prediseñados, además de atuendos de IA personalizados, avatares de estudio y funciones únicas de FaceSwap. Su tecnología de sincronización labial es superior a la de Elai, que solo ofrece 120 avatares prediseñados y no incluye la función de FaceSwap.
Plantilla
HeyGen ofrece acceso a más de 400 plantillas de video profesionales, con actualizaciones frecuentes en la biblioteca. Elai ofrece solo un poco más de 160 plantillas, lo que le da a los usuarios de HeyGen una ventaja del 88% para crear y personalizar videos increíbles de forma rápida.
Funciones de voz
HeyGen les permite a los usuarios ajustar la velocidad y el tono de la voz de IA, subir grabaciones de voz personales o grabar en línea, algo que Elai no ofrece. La opción de HeyGen de tener múltiples asientos de usuario y acceso para invitados impulsa la colaboración en equipo desde cualquier lugar y agiliza el proceso de creación de video.
HeyGen vs. alternativas
Comparación de las mejores funciones de HeyGen.
Al comparar HeyGen con herramientas como Synthesia, Veed.io, Colossyan y Deepbrain, es evidente que HeyGen destaca por su calidad, flexibilidad y funciones completas.
Crear videos se acaba de convertir en tu superpoder
Crea contenido de capacitación, marketing, ventas y comunicación interna desde un solo espacio de trabajo, con seguridad de nivel empresarial y controles avanzados de administración.
Personaliza videos a gran escala con impacto humano
Haz que cada persona que vea tu contenido se sienta tomada en cuenta. Crea videos auténticos y personalizados que ayuden a los equipos de ventas, marketing y capacitación a construir conexiones más fuertes en cada punto de contacto, sin necesidad de grabaciones manuales.
Inicio de sesión único (SSO) y gobierno listo para empresas
Mantén tu marca y el control con espacios de trabajo para equipos, roles personalizados, inicio de sesión único (SSO), uso compartido y herramientas de administración centralizadas. Escala con seguridad gracias a SOC 2 Tipo II, GDPR y una gobernanza de IA integrada desde el primer día.
No te quedes solo con lo que decimos.
Los mejores creadores del mundo confían en HeyGen.
Con una calificación de 4.7 de 5 estrellas y un montón de distinciones en G2.
- Sin tarjeta de crédito
- Más de 1000 avatares
"Esta herramienta es muy fácil de usar y tiene instrucciones útiles paso a paso. El avatar de video con IA personalizado funciona a la perfección, e incluso el plan gratis cubre lo que necesito."
"HeyGen es increíblemente intuitivo y fácil de usar para crear contenido de video con IA. Me impresionó la calidad de los avatares y la sincronización labial, haciendo que los videos se vean muy naturales."
"Ahora logro esto en mucho menos tiempo y sin viajar. Ahora puedo sentarme con ropa casual y producir todos mis videos de una sola toma, ahorrando muchas horas cada semana."
"Lo que antes me tomaba días ahora me toma horas. HeyGen acelera la producción de video como nada más, sin sacrificar nada de calidad."
"No soy muy bueno con la tecnología, pero HeyGen es tan fácil de usar. Hice un video profesional en mi primer intento. Me encanta."
"Al principio era escéptico, pero la calidad de la IA me impresionó. Las voces y los avatares son de primera. Definitivamente hace nuestro flujo de trabajo mucho más eficiente."
The fastest-growing product on G2 for a reason
Preguntas frecuentes
¿HeyGen y Elai son fáciles de usar?
Los diseñadores de HeyGen y Elai los crearon para que fueran fáciles de usar, lo que permite que las empresas los utilicen fácilmente para mejorar la creación de videos.
¿HeyGen o Elai son gratis?
HeyGen tiene un plan gratis que te permite crear hasta tres minutos de video. Es una excelente manera de empezar.
¿Cómo creas videos con IA usando HeyGen?
Para crear videos con HeyGen, eliges avatares y plantillas. También puedes personalizar las funciones de texto a voz para tu contenido. Esto ofrece una experiencia de uso muy fluida.
¿Qué dicen los testimonios de clientes sobre HeyGen?
Los testimonios reflejan la satisfacción con la personalización superior y la calidad de los avatares de HeyGen, destacando sus ventajas frente a la competencia.