HeyGen vs Hour One: ¿cuál generador de video con IA es mejor?
Vamos a descubrir qué producto se adapta mejor a tus necesidades comparando las funciones y precios de HeyGen y Hour One, los principales generadores de video con IA.
Compara funciones lado a lado
HeyGen y Hour One son plataformas avanzadas de creación de videos con IA que ofrecen funciones similares, como avatares de IA y capacidades de texto a voz que transforman las experiencias educativas al crear videos personalizados generados con IA. Comparemos funciones, reseñas de clientes y precios para determinar las mejores herramientas de generación de videos con IA para tus necesidades.
HeyGen
Hour one
Avatares
120+
100+
Avatares prediseñados
Avatares personalizados de estudio
Avatares web personalizados
Avatares personalizados a partir de fotos
Avatares personalizados de IA con atuendos
Emociones
Gestos
Sincronización labial
4.7/5
2.0/5
Varios avatares en pantalla
Estilo de avatar
Intercambio de rostro
Comparación de planes de precios
Al elegir una plataforma de generación de video con IA, el precio es un aspecto clave, junto con las funciones que ofrece. Entonces, ¿cómo se compara el precio de HeyGen con el de Hour One? El papel de la estrategia de precios en la selección de software es fundamental para tomar decisiones informadas.
Free Plan
Creator
Team
Precios de HeyGen
$ 0
$ 29/month
$ 39/mo
Tres ventajas de elegir HeyGen en lugar de Hour One
Si sientes que te abruma la cantidad de información que aparece en las gráficas, aquí tienes tres ventajas contundentes que hacen de HeyGen una mejor opción que Hour One como creador de videos con IA.
Más tipos de avatares y funciones
HeyGen ofrece una gama más amplia de tipos de avatar y funciones: Avatar Pro, Avatar Lite y Talking Photo. Los dos primeros admiten tres modos de vista (primer plano, medio cuerpo y vista circular) y una función única de FaceSwap, lo que mejora tu experiencia de creación de videos con IA.
Múltiples opciones de voz
HeyGen cuenta con una biblioteca de voces muy completa que soporta más de 175 idiomas, con más de 300 voces y acentos. Además, las personas usuarias pueden ajustar la velocidad y el tono de la voz o incluso crear una voz clonada con IA, lo que hace que este generador de video con IA sea increíblemente versátil.
Experiencia excepcional de edición de video
Además de contar con un completo conjunto de herramientas integradas, HeyGen también ofrece una amplia biblioteca de elementos multimedia. Las personas usuarias pueden aprovechar estos recursos para crear contenido de video generado con IA que sea atractivo y convincente.
Alternativas a HeyGen
HeyGen vs. alternativas: comparando las mejores funciones de HeyGen
En comparación con alternativas como Synthesia, Veed.io, Colossyan y Deepbrain, HeyGen destaca por su calidad, flexibilidad y funciones todo en uno, reforzando su posición como el mejor generador de video con IA.
Crear videos se acaba de convertir en tu superpoder
Crea contenido de capacitación, marketing, ventas e interno desde un solo espacio de trabajo, con seguridad de nivel empresarial y controles avanzados de administración.
Personaliza videos a gran escala con impacto humano
Haz que cada persona que vea tu contenido se sienta tomada en cuenta. Crea videos auténticos y personalizados que ayuden a los equipos de ventas, marketing y capacitación a construir conexiones más fuertes en cada punto de contacto, sin necesidad de grabaciones manuales.
Inicio de sesión único (SSO) y gobierno listo para empresas
Mantén tu marca y el control con espacios de trabajo para equipos, roles personalizados, inicio de sesión único (SSO), uso compartido y herramientas de administración centralizadas. Escala con seguridad gracias a SOC 2 Tipo II, GDPR y una gobernanza de IA integrada desde el primer día.
No te quedes solo con lo que decimos.
Los mejores creadores del mundo confían en HeyGen.
Con una calificación de 4.7 de 5 estrellas y un montón de distinciones en G2.
- Sin tarjeta de crédito
- Más de 1000 avatares
"Esta herramienta es muy fácil de usar y tiene instrucciones útiles paso a paso. El avatar de video con IA personalizado funciona a la perfección, e incluso el plan gratis cubre mis necesidades."
"HeyGen es increíblemente intuitivo y fácil de usar para crear contenido de video con IA. Me impresionó la calidad de los avatares y la sincronización labial, haciendo que los videos se vean muy naturales."
"Ahora logro esto en mucho menos tiempo y sin viajar. Ahora puedo sentarme con ropa casual y producir todos mis videos de una sola toma, ahorrando muchas horas cada semana."
"Lo que antes me tomaba días ahora me toma horas. HeyGen acelera la producción de video como nada más, sin sacrificar nada de calidad."
"No soy muy bueno con la tecnología, pero HeyGen es tan fácil de usar. Hice un video profesional en mi primer intento. Me encanta, de verdad."
"Al principio era escéptico, pero la calidad de la IA me impresionó. Las voces y los avatares son de primera. Definitivamente hace nuestro flujo de trabajo mucho más eficiente."
The fastest-growing product on G2 for a reason
Preguntas frecuentes
¿Qué es HeyGen?
HeyGen es una plataforma de video con IA que te permite crear videos de alta calidad usando avatares de IA realistas y clonación de voz multilingüe, sin necesidad de conocimientos técnicos.Más información.
¿Cómo creas un avatar de IA con HeyGen?
Con HeyGen, puedes crear un avatar de IA realista que refleje tus expresiones y gestos usando sus herramientas avanzadas. Descubre cómo.
¿Cómo acceder a la API de HeyGen?
La API de HeyGen ofrece funciones similares a la aplicación web, lo que te permite integrarla en tus flujos de trabajo. Accede a la API.
¿Cómo empezar con la creación de videos en HeyGen?
Visita el sitio web de HeyGen, haz clic en 'Try HeyGen for Free', elige una de las plantillas y selecciona la relación de aspecto. Comienza aquí y empieza a transformar gratis tu proceso de creación de video.
¿Qué funciones ofrece HeyGen?
HeyGen ofrece texto a video, intercambio de rostro, videos con múltiples escenas, numerosos avatares y compatibilidad con varios idiomas. Mira todas las funciones.
¿Qué es un generador de videos con IA?
Un generador de video con IA usa inteligencia artificial para crear videos a partir de prompts de texto u otros tipos de contenido. Simplifica la creación de videos con imágenes generadas por IA, narración y avatares. Conoce más sobre los generadores con IA.
¿Los generadores de video con IA son fáciles de usar para principiantes?
Sí, los generadores de video con IA modernos como HeyGen están diseñados para ser intuitivos y fáciles de usar, accesibles para principiantes y con funciones avanzadas para usuarios con más experiencia. Explora HeyGen y empieza a crear gratis.
¿Los generadores de video con IA pueden usar mis propias imágenes o mi voz?
Muchas herramientas para crear videos con IA permiten subir imágenes o grabaciones de voz, ofreciendo avatares de IA y funciones de texto a voz en varios idiomas. Aprovecha estas funciones.