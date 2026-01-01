HeyGen vs Synthesia:
¿Cuál es el mejor generador de video con IA?
HeyGen es una alternativa a Synthesia para empresas que quieren crear videos con IA seguros y con calidad de estudio a escala, para capacitación, cumplimiento, marketing, onboarding y más. Permite que equipos globales produzcan contenido coherente con la marca en más de 175 idiomas en cuestión de minutos, con control y gobierno total.
- Realismo líder en la industria en avatares de IA, con un desempeño que se adapta a tu guion
- Integración directa con tu LMS y exportación SCORM para una implementación más ágil
- Escalabilidad multilingüe para capacitar a una fuerza laboral global y seguridad de nivel empresarial con controles de acceso robustos
Más de 170,000 equipos, desde startups hasta empresas Fortune 100, confían en HeyGen
HeyGen y Synthesia son plataformas populares para crear y editar videos generados con IA. Ambas automatizan tareas usando algoritmos de IA en la edición de video, como la generación de avatares humanos de IA y funciones de texto a voz. Para elegir la herramienta adecuada para ti, compara funciones, reseñas de clientes y precios en varias tablas.
HeyGen
Synthesia
Enfoque principal en empresas
Enterprise L&D, Training, Comms, Marketing, Sales
Multi-dept
Realismo del avatar
Hyper-realistic
Near-human
Idiomas compatibles
175+
140+
Sincronización labial
5/5
4.7/5
Exportar SCORM
Yes
Yes
Integración con LMS
Yes
Yes
Avatares interactivos (integrados)
Yes
Limited
Escenarios ramificados / cuestionarios
Via Interactive Avatar integration
No
PPT/PDF a video
Yes
Yes
Avatar personalizado
Yes
Yes
Agente de video (automatización con IA)
High-volume pipeline automation
No
Kit de marca y control de versiones
Yes
Yes
RBAC (acceso basado en roles)
Yes
Yes
SSO / SAML
Yes
Yes
SOC 2 Tipo II
Yes
Yes
Cumplimiento con el RGPD
Yes
Yes
Cumplimiento con CCPA
Yes
Yes
Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU.
Yes
Yes
Datos NO utilizados para el entrenamiento de IA
Explicitly guaranteed
No explicit guarantee
Registros de auditoría
Yes
Yes
MFA
Yes
Yes
aprovisionamiento SCIM
Yes
Yes
API para automatización
Yes
Yes
Integraciones con CRM/LMS/MarTech
Yes
Yes
Casos de uso para comunicación interna
Yes
Yes
Onboarding remoto global
Yes
Yes
Documentos de seguridad bajo NDA
Yes
Yes
La mejor opción para empresas
Training, Comms & Marketing at global scale, Multi-dept enterprise with strict governance
Multi-dept enterprise with strict governance
Calificaciones en G2
4.8/5
4.7/5
¿Por qué elegir HeyGen en lugar de Synthesia?
HeyGen ofrece los avatares más realistas del mercado, con tiempos de entrega más rápidos y un control creativo mucho más preciso.
Realismo de avatar de mayor fidelidad
Los avatares de HeyGen están creados con mapeo facial avanzado y modelos de movimiento que capturan microexpresiones sutiles, patrones naturales de parpadeo y una articulación de la boca precisa. Esto produce un lip-sync más exacto, transiciones más fluidas entre expresiones y una forma de hablar más humana que mantiene la atención en contenido de formato largo.
Salida de guion a video más rápida
El flujo de trabajo de renderizado y edición de HeyGen permite actualizar guiones, ajustar escenas y regenerar casi al instante sin reiniciar los proyectos. Los equipos pueden iterar rápidamente múltiples versiones, reduciendo el tiempo de producción mientras mantienen una calidad visual consistente en todos los resultados.
Control creativo más granular
HeyGen ofrece un control mucho más profundo sobre la apariencia del avatar, el encuadre de la cámara, la replicación del tono de voz, el ritmo y la composición en pantalla. Esto le permite a los equipos ajustar al detalle la entrega, alinearse con precisión con los estándares de la marca y crear videos diferenciados en lugar de depender de plantillas rígidas.
Seguridad de nivel empresarial que puedes documentar
HeyGen y Synthesia tienen bases de seguridad similares: ambas cuentan con certificación SOC 2 Tipo II, cumplen con GDPR, CCPA y el EU-US Data Privacy Framework, y son compatibles con SAML SSO, SCIM, RBAC y registros de auditoría. Ninguna utiliza datos empresariales para entrenar modelos, pero HeyGen lo garantiza explícitamente para ofrecer mayor tranquilidad.
Precios de HeyGen vs Synthesia: descubre cuánto puedes ahorrar con HeyGen.
Synthesia bloquea la exportación SCORM y la traducción con 1 clic en su plan Enterprise, y los avatares personalizados cuestan $1,000/año adicionales a tu plan. HeyGen incluye SCORM, traducción, ramificaciones y cuestionarios desde el plan gratis, sin cargos extra por función.
HeyGen
Synthesia
Plan gratis
Yes, full studio
Yes, limited (watermarked, no downloads)
Inicial / Creador
$24/mo
$29/mo Starter | $89/mo Creator
Empresas
Custom
Custom
Cargos por minuto
None at any tier
Credit-based on Starter and Creator
Exportar SCORM
All plans
Enterprise only
Traducción con 1 clic
All plans
Enterprise only
Ramas y cuestionarios
All plans
Creator and above
SSO / kit de marca
Enterprise only
Enterprise only
Idiomas
175+
140+
Avatares prediseñados
1,100+
240+
Costo de avatar personalizado
Included in plans
$1,000/year add-on
Crear videos se acaba de convertir en tu superpoder
Crea contenido de L&D, capacitación, cumplimiento, marketing, ventas y comunicación interna desde un solo espacio de trabajo, con seguridad de nivel empresarial y controles de administración.
Crea al instante con calidad de estudio
Convierte guiones, PDFs, presentaciones y URLs en videos realistas con avatares en minutos. Sin cámaras. Sin líneas de tiempo de edición. Sin costos de producción. Solo contenido rápido y alineado con tu marca, creado por cualquiera en tu equipo.
Un solo video. Todos los idiomas. Todos los mercados
Traduce contenido existente a más de 175 idiomas y dialectos con calidad nativa, sincronización labial precisa y corrección de estilo integrada. HeyGen ayuda a los equipos globales a llegar a nuevas audiencias en minutos, no en meses.
La biblioteca de avatares profesionales más grande
Haz que cada persona que vea tu contenido se sienta tomada en cuenta. Crea videos auténticos y personalizados que ayuden a los equipos de ventas, marketing y capacitación a construir conexiones más fuertes en cada punto de contacto, sin necesidad de grabaciones manuales.
Integración sin fricciones con tus flujos de trabajo existentes
Intégrate con Zapier, HubSpot, Make, n8n y más para activar la creación de videos automáticamente. Genera contenido personalizado a partir de actualizaciones en tu CRM, formularios completados o cualquier evento en tu stack. Exporta con seguimiento SCORM para entregar directamente a tu LMS. La API de HeyGen le da a los equipos de ingeniería acceso programático para integrar la generación de videos en cualquier producto o flujo de trabajo.
Seguridad y cumplimiento listos para empresas
El cumplimiento con SOC 2 Tipo II, GDPR y CCPA viene incluido desde el inicio. Los controles de acceso basados en roles, los registros de auditoría, las herramientas de administración centralizada y el SSO protegen tu flujo de contenido. Los datos de los clientes nunca se usan para entrenar modelos. Synthesia ofrece seguridad a nivel empresarial, pero el marco de gobernanza de HeyGen les da a los equipos de TI y cumplimiento un control más profundo desde el primer día.
No te quedes solo con lo que decimos.
Los mejores creadores del mundo confían en HeyGen.
Con una calificación de 4.7 de 5 estrellas y un montón de distinciones en G2.
- Sin tarjeta de crédito
- Más de 1000 avatares
"Esta herramienta es muy fácil de usar y tiene instrucciones útiles paso a paso. El avatar de video con IA personalizado funciona a la perfección, e incluso el plan gratis cubre mis necesidades."
"HeyGen es increíblemente intuitivo y fácil de usar para crear contenido de video con IA. Me impresionó la calidad de los avatares y la sincronización labial, haciendo que los videos se vean muy naturales."
"Ahora logro esto en mucho menos tiempo y sin viajar. Ahora puedo sentarme con ropa casual y producir todos mis videos de una sola toma, ahorrando muchas horas cada semana."
"Lo que antes me tomaba días ahora me toma horas. HeyGen acelera la producción de video como nada más, sin sacrificar nada de calidad."
"No soy muy bueno con la tecnología, pero HeyGen es tan fácil de usar. Hice un video profesional en mi primer intento. Me encanta absolutamente."
"Al principio era escéptico, pero la calidad de la IA me impresionó. Las voces y los avatares son de primera. Definitivamente hace nuestro flujo de trabajo mucho más eficiente."
The fastest-growing product on G2 for a reason
Preguntas frecuentes
¿Los equipos de marketing pueden reutilizar un mismo video en varias campañas y canales?
HeyGen les permite a los equipos de marketing cambiar guiones, avatares e idiomas dentro de un solo proyecto para crear decenas de variaciones para anuncios, redes sociales, email y landing pages sin tener que reconstruir todo desde cero. El enfoque basado en plantillas de Synthesia es más rígido, lo que hace que la reutilización rápida en múltiples canales sea más difícil a gran escala.
¿Cómo pueden empezar los creadores y emprendedores independientes sin presupuesto?
HeyGen ofrece un plan gratis con acceso completo al estudio, para que las personas creadoras puedan producir y publicar videos antes de gastar un solo dólar. Synthesia no tiene una versión gratuita; exige un plan de pago desde el inicio, antes de que puedas probar si la plataforma se adapta a tu flujo de trabajo.
¿Qué plataforma es mejor para habilitación de ventas y outreach?
HeyGen les permite a los equipos de ventas crear videos personalizados con avatares para prospección, demos y seguimientos usando gemelos digitales personalizados y clonación de voz. La personalización uno a uno se escala a lo largo de todo el pipeline. Synthesia se enfoca en contenido corporativo estandarizado, lo que la hace menos flexible para el alcance individualizado que impulsa las conversiones.
¿Qué es mejor para capacitación corporativa: HeyGen o Synthesia?
HeyGen es una mejor opción que Synthesia para capacitación corporativa porque ofrece avatares más realistas y de alta calidad que hacen que el contenido sea más atractivo y parecido a la vida real. También va más allá de la capacitación estándar al permitir videos personalizados con gemelos digitales y clonación de voz, lo que le da a los equipos mucha más flexibilidad e impacto, mientras que Synthesia se enfoca principalmente en contenido corporativo más rígido y estandarizado.
¿Pueden los equipos de comunicación interna reemplazar las costosas grabaciones de reuniones generales y las actualizaciones ejecutivas?
HeyGen te permite convertir a una persona ejecutiva en un gemelo digital y producir actualizaciones de video pulidas solo a partir de un guion. Sin grabaciones, sin agendas complicadas, sin reservar estudio. Synthesia requiere una sesión de grabación dedicada para crear cada avatar personalizado, lo que agrega tiempo de espera y costo cada vez que integras a una nueva persona presentadora.
¿Qué plataforma les da a las agencias y consultores más flexibilidad creativa para el trabajo con clientes?
Los controles granulares de HeyGen sobre el encuadre de cámara, los gestos, las transiciones y la apariencia del avatar les permiten a las agencias entregar videos diferenciados y específicos para cada cliente. Varios avatares pueden aparecer en una sola escena para formatos tipo panel o conversaciones. El resultado más estandarizado de Synthesia hace más difícil producir trabajos creativos que realmente destaquen.
¿Cómo ayuda cada plataforma con videos para anunciar productos y nuevas funciones?
El rápido flujo de trabajo de guion a video de HeyGen permite que los equipos de marketing de producto produzcan videos de lanzamiento, recorridos de funciones y contenido de notas de versión con plazos muy ajustados. Cuando las especificaciones cambian a último minuto, solo actualiza el guion y vuelve a generar el video en minutos en lugar de tener que reagendar una grabación.
¿Qué opción es mejor para los equipos de Recursos Humanos que crean programas de onboarding en varias regiones?
HeyGen combina plantillas de onboarding con avatares, traducción con lip-sync a más de 175 idiomas y entrega directa a tu LMS con seguimiento SCORM en un solo flujo de trabajo. Los equipos de RH pueden crear programas específicos por región sin herramientas ni proveedores adicionales. Synthesia admite video multilingüe, pero no tiene la misma profundidad nativa de LMS ni las plantillas de onboarding que simplifican el despliegue en múltiples regiones.