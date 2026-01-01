Voz infantil de texto a voz
Crea en segundos una voz infantil de texto a voz para cuentos, lecciones y canales. Escribe un guion, elige una voz de niño y obtén una narración natural o un vídeo terminado. Sin grabaciones ni programas de edición.
Funciones de voz infantil de texto a voz que superan a las herramientas solo de audio
Opciones de voces infantiles para cada proyecto
Explora más de 300 voces en el generador de voz con IA de HeyGen y filtra por edad, emoción y estilo para encontrar una locución juvenil y enérgica para tu guion. Previsualiza las opciones una al lado de la otra y luego fija la que mejor encaje con tu personaje, lección o historia antes de generar.
Control directo del tono, el ritmo y la emoción
Da forma a la interpretación línea por línea. Ajusta la velocidad, las pausas, la pronunciación y el estilo emocional desde el editor de texto hasta que la voz infantil de texto a voz encaje con tu personaje, desde un narrador tranquilo de cuentos para dormir hasta un acompañante de dibujos animados entusiasmado, para que cada frase tenga exactamente el efecto que buscas.
Contenido infantil en más de 175 idiomas
Graba una vez y llega a todo el mundo. HeyGen traductor de vídeo con IA regenera tu narración en más de 175 idiomas y dialectos con una voz clonada y sincronización labial precisa, para que una historia o lección creada para un mercado llegue a audiencias jóvenes de todo el mundo en la misma tarde.
Diseño y clonación de voz personalizada
Genera una nueva voz de IA a partir de una descripción sencilla o clona una voz para la que tengas permiso de uso y aplícala después en todos tus vídeos. Ambos métodos se basan en políticas de consentimiento con supervisión humana, algo fundamental cuando tu audiencia son niños y sus padres.
De audio de voz infantil a vídeo finalizado
Otras herramientas se quedan en un simple MP3. Combina la voz de tu hijo con escenas, subtítulos, música y elementos visuales mediante texto a vídeo, y un guion pegado se convierte en cuestión de minutos en un clip de cuento o una lección lista para compartir, en lugar de un archivo de audio pendiente de un editor.
Casos de uso de conversión de texto a voz infantil en los medios para niños
Narración para canal infantil de YouTube
Contratar actores de voz infantiles para cada vídeo es lento y caro. Genera una narración infantil coherente para cada guion, intégrala en tu edición o renderiza el vídeo completo y publícalo el mismo día.
Cuentos para dormir y audiolibros
La narración de audiolibros infantiles suele implicar tiempo de estudio. Pega un capítulo de un cuento ilustrado, o redacta uno con el generador de guiones de vídeo, y obtén una narración cálida y reconfortante, lista para un canal para padres o un pódcast.
E-learning diseñado para jóvenes estudiantes
Los narradores adultos pierden rápidamente la atención de los jóvenes estudiantes. Las voces infantiles amistosas y acordes a su edad en texto a voz mantienen las lecciones, los cuestionarios y las aplicaciones de idiomas atractivos, y actualizar un módulo significa editar el guion en lugar de volver a reservar una sesión.
Voces de personajes de dibujos animados y videojuegos
Contratar a un actor infantil para un único compañero animado o NPC de un juego casi nunca compensa. Escribe los diálogos, elige una voz juvenil y divertida, ajusta la energía y exporta las líneas listas para tu motor o línea de tiempo.
Lectura guiada y contenido accesible
Los jóvenes lectores con dislexia o problemas de visión siguen mejor cuando una voz similar a la de sus compañeros lee en voz alta. Combina la narración con el generador de subtítulos para que cada palabra aparezca en pantalla a medida que se pronuncia.
Contenido infantil multilingüe a gran escala
Localizar contenido infantil antes significaba volver a grabar en cada mercado. Traduce una historia o lección terminada a más de 175 idiomas manteniendo intacta la voz original del personaje, un alcance que ningún generador de voces infantiles limitado solo al audio puede igualar.
Cómo crear una voz infantil a partir de texto en cuatro pasos
Convierte un guion en una narración con voz infantil en cuatro pasos, desde el texto pegado hasta una pista de audio descargable o un vídeo terminado.
Pega el guion de tus hijos
Escribe o pega tu historia, lección o diálogo en el editor. Los guiones largos se dividen en escenas.
Elige una voz de IA joven
Filtra la biblioteca de voces por edad, emoción y estilo, y escucha las muestras hasta que encuentres la que encaje.
Perfecciona la interpretación
Ajusta el ritmo, las pausas y la carga emocional de cada línea hasta que todo el guion suene perfecto.
Exportar audio o vídeo
Descarga la narración o genera un vídeo completo con imágenes y subtítulos y compártelo en cualquier lugar.
¿Qué es una voz infantil de texto a voz y cómo funciona?
Una voz infantil de texto a voz es un habla generada por IA con el tono, el ritmo y la energía de un joven hablante. Un generador de voz infantil con IA lee tu guion escrito y lo convierte en audio natural para historias, lecciones, juegos y vídeos, sin necesidad de micrófono ni de la participación de un niño actor.
¿Sonará la voz infantil robótica en historias más largas?
No. Las voces de HeyGen mantienen su calidad incluso en guiones largos, de modo que una historia de diez minutos suena tan estable como un clip de diez segundos. Los controles de emoción te permiten suavizar la interpretación para un ritmo de cuento antes de dormir o hacerla más brillante para escenas de aventura sin cambiar de voz.
¿Cómo convierto el guion de un cuento infantil en un vídeo narrado?
Pega la historia en HeyGen, elige una voz joven y genera. El guion se divide en escenas automáticamente, y el generador de vídeo con IA añade imágenes, música y subtítulos, de modo que un cuento para dormir o una lección de clase pasa de texto pegado a un vídeo terminado y listo para ver en una sola sesión.
¿Por qué elegir HeyGen en lugar de otros generadores de voces infantiles?
La mayoría de las herramientas de voz infantil solo entregan un MP3 y nada más. HeyGen convierte ese mismo guion en un vídeo terminado con escenas, subtítulos y una voz clonada o personalizada, todo en una sola plataforma, para que publiques contenido infantil completo en lugar de audio en bruto pendiente de edición.
¿Puede un solo creador producir contenido educativo para niños a gran escala?
Sí, una sola persona puede gestionar por completo un canal educativo para niños. El creador Anton Voroniuk ahorró 15,5 horas a la semana y llegó a más de 1 millón de estudiantes con HeyGen, con unos costes de producción 40 veces inferiores a los de una grabación tradicional. La historia de Anton Voroniuk detalla paso a paso el flujo de trabajo exacto que hay detrás de esas cifras.
¿Hay un plan gratuito de voz infantil de texto a voz en HeyGen?
Sí. El plan Free te permite generar voz y vídeo sin tarjeta de crédito, y los planes de pago empiezan en 24 $ al mes para creadores que publican con regularidad. El precio escala según el uso, en lugar de hacerlo por horas de estudio o por honorarios por actor y grabación.
¿Puedo usar una voz infantil de IA para personajes de dibujos animados y juegos?
Sí. Genera diálogos para compañeros animados, NPCs de juegos y mensajes de tutorial de aplicaciones, ajustando la energía y la emoción línea por línea hasta que cada personaje suene único. Exporta audio limpio para tu motor o línea de tiempo de edición y cambia las voces por personaje dentro del mismo guion.
¿Es seguro y ético utilizar una voz infantil generada por IA?
Sí. Todas las voces se generan con IA, por lo que no se graba a ningún menor, y HeyGen respalda esto con requisitos de consentimiento, revisión humana y una política según la cual los datos de los clientes nunca se utilizan para entrenar modelos. Ese marco es importante cuando tu audiencia incluye a niños y padres.
¿Puedo crear una voz joven personalizada para mis personajes?
Sí. Describe con tus propias palabras la voz que quieres y HeyGen generará una voz personalizada que coincida, o utiliza clonación de voz con IA con una grabación para la que tengas permiso de uso. Cualquiera de las dos opciones se mantiene consistente en cada episodio, lección o vídeo que produzcas.
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