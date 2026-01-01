Da forma a la interpretación línea por línea. Ajusta la velocidad, las pausas, la pronunciación y el estilo emocional desde el editor de texto hasta que la voz infantil de texto a voz encaje con tu personaje, desde un narrador tranquilo de cuentos para dormir hasta un acompañante de dibujos animados entusiasmado, para que cada frase tenga exactamente el efecto que buscas.