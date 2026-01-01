Nehmen Sie eine kurze Sprachprobe auf und KI-Stimmenklon erstellt eine weibliche Stimme, die jedes Skript spricht und dabei Ihren wiedererkennbaren Klang beibehält. Teams nutzen eine einzige geklonte Stimme, um in jedem Video einen einheitlichen Markenklang zu wahren – ganz ohne für jedes neue Projekt einen Sprecher buchen zu müssen.