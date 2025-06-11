Verwandle jedes Video in ein bis-zum-Ende-sehen Erlebnis mit KI-Untertiteln, die perfekt zu deinem Audio synchronisiert sind. HeyGen transkribiert, zeitlich abgestimmt und gestaltet deine Untertitel automatisch, sodass mehr Zuschauer folgen können, selbst wenn der Ton ausgeschaltet ist. Kein manuelles Tippen, keine unhandlichen Werkzeuge, nur klare, ansprechende Untertitel, die zu deiner Marke passen.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Verwandle schnelle Clips in auffälligen Inhalt mit großen, animierten Untertiteln, die für Mobilgeräte optimiert sind. Hebe Schlüsselphrasen hervor, damit deine Botschaft auch ohne Ton ankommt.
Erstellen Sie automatisch Untertitel für längere Inhalte und schneiden Sie diese in einem Arbeitsgang in beschriftete Clips. Steigern Sie die Bindung, die Sehdauer und die Auffindbarkeit mit klarem, durchsuchbarem Text auf dem Bildschirm.
Machen Sie interne Videos leichter verständlich für globale Teams und laute Umgebungen. Fügen Sie Untertitel in mehreren Sprachen hinzu, damit jeder in seinem eigenen Tempo und in seiner bevorzugten Sprache lernen kann.
Kombinieren Sie aussagekräftige Visuals mit dynamischen kinetischen Untertiteln für Ihre TikTok-Videos. Verwenden Sie fette Schriftarten, Farbblöcke und animierte Wort-für-Wort-Enthüllungen, um Haken, Angebote und Handlungsaufforderungen zu betonen.
Laden Sie Aufnahmen hoch und erstellen Sie in wenigen Klicks Untertitel. Exportieren Sie beschriftete Versionen oder laden Sie Untertiteldateien herunter, um sie auf Ihrer Webseite, Ihrem LMS oder Ihrer Videoplattform einzubinden.
Verwandle Lektionen und Erklärungsvideos in leicht verdauliche, untertitelte Lernerfahrungen. Untertitel helfen Schülern, sich zu konzentrieren, Notizen zu machen und Schlüsselkonzepte schnell zu rekapitulieren.
Warum Sie sich für HeyGens KI-Untertitelgenerator entscheiden sollten
Machen Sie jede Sekunde Ihres Videos mit Untertiteln wertvoll, die genau, markengerecht und bereit für jeden Kanal sind. HeyGen kümmert sich um Transkription, Timing, Übersetzung und Gestaltung in einem einfachen Arbeitsablauf.
Ob Sie vorhandene Inhalte wiederverwenden oder in HeyGen neue Videos erstellen, Untertitel werden mit einem einzigen Klick generiert und synchronisiert. Verbringen Sie Ihre Zeit mit Story und Strategie, nicht mit Bild-für-Bild-Bearbeitungen, mit unserem kostenlosen KI-Untertitelgenerator.
Laden Sie Ihr Video hoch oder erstellen Sie es, klicken Sie auf Generieren, und lassen Sie die KI automatisch das Transkript und die Zeitmarken erstellen. Überprüfen und bearbeiten Sie schnell jede Zeile in einem übersichtlichen Editor, damit Sie die volle Kontrolle über das Endergebnis behalten.
Wenden Sie fettgedruckte Social-First-Beschriftungen, saubere Unternehmensuntertitel oder Karaoke-Stil Wort-Highlights in Sekunden an. Speichern Sie Ihre Lieblingsuntertitel-Voreinstellungen, damit jedes Video über alle Ihre Videoinhalte hinweg konsistent aussieht und wirkt.
Erstellen Sie Untertitel und Übersetzungen für mehrere Sprachen in einem Arbeitsbereich mit unserem automatischen Untertitelgenerator. Machen Sie Ihre Inhalte zugänglich für gehörlose und schwerhörige Zuschauer, Nicht-Muttersprachler und jeden, der stumm schaut.
Ein-Klick-Automatikuntertitel
Erkennen Sie Sprache, transkribieren Sie Audio und synchronisieren Sie automatisch Untertitel zu jeder Szene. Keine manuelle Zeitcodierung oder Kopieren und Einfügen aus separaten Transkriptionswerkzeugen.
Fortgeschrittene Gestaltung & Animation
Wählen Sie aus sauberen Untertiteln im unteren Drittel, auffälligen Untertiteln im Social-Media-Stil, „Talking-Head“-Formaten und Karaoke-Stil Wort-Hervorhebungen. Passen Sie Schriftarten, Größen, Farben, Hintergründe und Timing mit nur wenigen Klicks an.
Mehrsprachige Übersetzung
Erzeugen Sie Untertitel in Ihrer Hauptsprache mit unserem automatischen Untertitelgenerator und übersetzen Sie diese dann sofort in mehr als 50 Sprachen. Ideal für globale Marken, internationale Teams und Kreative, die Inhalte in großem Umfang lokalisieren.
Flexible Exportoptionen
Brennen Sie Untertitel direkt in Ihr Video für soziale Plattformen ein oder laden Sie Untertiteldateien (wie SRT) herunter, um sie überall dort hochzuladen, wo Sie hosten. Erstellen Sie verschiedene Sprachversionen, ohne das Video neu bearbeiten zu müssen.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den KI-Untertitelgenerator benutzt
Sie müssen kein Toningenieur oder professioneller Untertitler sein, um hochwertige Untertitel zu erhalten. HeyGen automatisiert die aufwendigen Arbeiten und bietet Ihnen einfache Kontrollmöglichkeiten, um die Details zu verfeinern.
Beginnen Sie mit einem beliebigen Video: Nehmen Sie in HeyGen auf, laden Sie eine vorhandene Datei hoch oder ziehen Sie ein bereits erstelltes Video heran. Unsere Engine erkennt Sprache und bereitet die Spur für die Untertitelung vor.
Öffnen Sie das Untertitel-Panel und klicken Sie auf Automatisch generieren. HeyGen transkribiert die Audioaufnahme, teilt gesprochene Phrasen in lesbare Abschnitte und synchronisiert die Untertitel mit Ihrer Zeitleiste.
Überprüfen Sie das Transkript, passen Sie Formulierungen an und wählen Sie Ihren Untertitelstil. Justieren Sie Schriftarten, Farben und Effekte oder wenden Sie ein gespeichertes Preset an, damit Ihre Untertitel zum Rest Ihrer Marke passen.
Fügen Sie bei Bedarf übersetzte Untertitelspuren hinzu, exportieren Sie dann Ihr Video mit eingebrannten Untertiteln oder laden Sie Untertiteldateien herunter. Veröffentlichen Sie auf Ihren bevorzugten Plattformen und halten Sie Ihr Publikum überall dort, wo sie zuschauen, engagiert.
Ein KI-Untertitelgenerator transkribiert automatisch die Tonspur Ihres Videos, wandelt sie in lesbare Untertitel um und synchronisiert den Text mit den richtigen Zeitstempeln. Anstatt jede Zeile manuell zu tippen, können Sie in wenigen Minuten automatisch eine komplette Untertitelspur erstellen.
HeyGen verwendet fortschrittliche Spracherkennung, um hochpräzise Transkripte für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu erstellen. Sie können schnell jede Zeile im Untertitel-Editor überprüfen und bearbeiten, sodass Ihre endgültigen Untertitel Ihrer Markenstimme und Terminologie entsprechen.
Ja, Sie können den Stil Ihrer Untertitel vollständig anpassen. Wählen Sie Schriftarten, Größen, Farben, Hintergründe und Animationen und speichern Sie Ihre Lieblingskombinationen als Voreinstellungen, um sie in all Ihren Videoinhalten für ein einheitliches Erscheinungsbild wiederzuverwenden.
Der Generator kann mit vielen wichtigen Sprachen sowohl für die Transkription als auch für die Übersetzung über den Videoübersetzer arbeiten. Sie können Untertitel in einer Sprache erstellen und diese dann in mehrere andere Sprachen übersetzen, damit Ihr Inhalt weltweit mit Publikum in Verbindung tritt.
Sie können Untertitel direkt in Ihr Video einbrennen oder sie als Untertiteldateien wie SRT exportieren, je nachdem, wie Sie veröffentlichen möchten. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, dieselben Untertitel auf Plattformen zu verwenden, die Closed Captions unterstützen.
Untertitel erhöhen in der Regel die Sehdauer und die Abschlussraten, besonders auf Mobilgeräten, wo viele Zuschauer stumm schauen. Klare, gut lesbare Untertitel erleichtern es den Menschen, der Handlung zu folgen, was das Engagement und die Gesamtleistung des Inhalts verbessern kann.
Ja, der KI-Untertitel-Generator eignet sich ideal für längere Inhalte wie Webinare, Schulungssitzungen und Präsentationen. Sie können ganze Sitzungen automatisch untertiteln und anschließend Schlüsselmomente in kürzere, vollständig untertitelte Clips umwandeln, indem Sie vtt- oder txt-Formate verwenden.
Es sind keine Bearbeitungserfahrungen erforderlich. Die Untertitelwerkzeuge sind für nicht-technische Benutzer konzipiert, mit einer einfachen Schnittstelle und einem intuitiven Texteditor für die einfache Erstellung von Videoinhalten. Wenn Sie ein Dokument bearbeiten können, können Sie auch Untertitel in HeyGen generieren und verfeinern.
Sie können das Timing einzelner Untertitel direkt im Untertitel-Panel feinjustieren. Verschieben, verbinden oder teilen Sie Zeilen, sodass sie genau dann erscheinen, wenn Sie möchten, ohne sich mit komplizierten Zeitcode-Schnittstellen auseinandersetzen zu müssen.
Der Untertitelgenerator ist Teil des HeyGen Videoerstellungserlebnisses, sodass Sie vom Skripten und Aufnehmen bis zum exportieren von beschrifteten Videos alles an einem Ort erledigen können. Überprüfen Sie die Details Ihres Plans, um zu sehen, welche Untertitel- und Übersetzungsoptionen für Ihr Konto verfügbar sind.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.