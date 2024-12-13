AI Smart Ventures, ein führendes Unternehmen im Bereich KI-getriebener Lösungen, ist seit 2015 Wegbereiter für die Einführung von KI. Seine Mission ist es, Unternehmen zu fördern und mit der internen KI-Expertise auszustatten, die sie benötigen, um in einer technologisch getriebenen Welt führend zu sein. Durch maßgeschneiderte KI-Schulungen, umfassende Implementierungsdienste und aufschlussreiche strategische Beratung leitet AI Smart Ventures Unternehmen durch die Komplexität der Einführung von KI in der Unternehmenslandschaft und bietet hochmoderne KI-Lösungen an.

Mit Abteilungen für AI Smart Marketing und AI Smart Insiders stand AI Smart Ventures vor der Herausforderung, skalierbaren, mehrsprachigen Videoinhalt für eine vielfältige Kundenbasis zu produzieren. Unternehmenskunden benötigten eine schnelle Lokalisierung von Schulungsmaterialien, doch traditionelle Methoden der Videoproduktion waren ressourcenintensiv, zeitaufwendig und mangelten an der Flexibilität, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Die nächste Generation in der Kraft der KI-Videos schulen

Um Geschäftsinhaber und ihre Teams zu befähigen, KI-Werkzeuge effektiv in ihren Organisationen einzusetzen, bietet AI Smart Ventures ein 10-wöchiges AI Smart Insiders Trainingsprogramm an. Aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, Avatar-Qualität und Vielseitigkeit wird HeyGen als eines der drei wesentlichen KI-Videotools vorgestellt.

„Wir bieten angewandte KI-Schulungen an, um zu lernen, wie man KI unternehmensweit einsetzt, und dann führen wir fortgeschrittene Schulungen zu spezifischen Werkzeugen durch“, sagte Nicole Donnelly, Gründerin von AI Smart Ventures. „Wir lehren es allen unseren Gruppen innerhalb unserer AI Smart Insiders-Schulungen, wie man HeyGen verwendet.“

HeyGen bot die perfekte Lösung für AI Smart Ventures und deren Kunden, indem es eine intuitive Plattform zur Erstellung mehrsprachiger Videos mit realistischen Avataren und Sprachaufnahmen anbot. Die Plattform lässt sich nahtlos in die Abläufe von AI Smart Ventures integrieren, was es dem Team ermöglicht, schnell Videoinhalte zu produzieren, zu lokalisieren und auf verschiedenen Plattformen zu verteilen.

„So viele Menschen haben Angst vor Videos. Das Feedback, das wir bekommen, lautet: ‚Ich mag keine Videoaufnahmen machen, weil ich sehr selbstbewusst bin‘“, sagte Nicole. „Nachdem wir das erste auf HeyGen gemacht haben, fühlen sie sich viel besser, weil sie nicht mehr aufnehmen müssen und eine Quelle haben, um neue Videos zu erstellen.“

Vereinfachung der Videountersetzung für you.com

Durch die Nutzung von HeyGen hat AI Smart Ventures neue Möglichkeiten in der Erstellung mehrsprachiger Videos erschlossen, was schnellere und wirkungsvollere Schulungs- und Marketinglösungen ermöglicht. Die Plattform von HeyGen ist für die Mission von AI Smart Ventures, Innovationen voranzutreiben und Wert für Kunden zu schaffen, unverzichtbar geworden.

Millionen von Menschen nutzen you.com, eine KI-Produktivitätsplattform, die umfassende Suchen durchführt, Code ausführt, Bilder generiert und Werkzeuge zur Steigerung der Produktivität verwendet. Um seinen Prozess der Videoübersetzung zu optimieren, hat you.com AI Smart Ventures beauftragt, um unternehmerische Schulungs- und Anleitungsvideos schnell und effizient ins Deutsche zu übersetzen.

„Ein großer Teil des Erfolgs, den Vertrag mit you.com zu bekommen, war, dass wir Unternehmensschulungen schnell ins Deutsche übersetzen konnten. Und zwar wirklich schnell. Mit HeyGen können wir es am selben Tag machen, an dem sie ihre englischen Kurse erstellen und sie ins Deutsche übertragen“, sagte Nicole.

Lebensrettende Schulungen weltweit skalieren