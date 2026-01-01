الخطوة 1: افتح Face Swap
افتح التطبيقات، ثم مرّر لأسفل إلى كل التطبيقات، واختر Face Swap.
الخطوة 2: اختر صورة المصدر الخاصة بك
اختر صورة المصدر التي تريد تعديلها.
الخطوة 3: حمّل الوجه المستهدف
حمّل صورة واضحة للوجه من الأمام للوجه الذي تريد تطبيقه. تأكد أن الصورة:
الخطوة 4: تنفيذ عملية الاستبدال
انقر على «Process». سترى معاينة للتحويل.
الخطوة 5: مراجعة النتيجة
إذا كنت راضيًا عن النتيجة، فاحفظها في الأفاتار الخاص بك. وإذا لم تكن كذلك، فارجع وغيّر أيًا من الصورتين قبل المعالجة مرة أخرى.
الخطوة 6: تسمية الأفاتار وحفظه
امنح الأفاتار الخاص بك اسمًا، ثم انقر على Save Avatar لإتمام الأفاتار المخصص لك.
الخطوة 7: استخدم الأفاتار الخاص بك
يمكنك الآن استخدام هذا الأفاتار في مشاريع الاستوديو بالذكاء الاصطناعي أو في تطبيقات HeyGen الأخرى.