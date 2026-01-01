كيفية إنشاء أفاتار جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي

الخطوة 1: انتقل إلى الأفاتارات
من قائمة HeyGen، انتقل إلى قسم Avatars ثم انقر على Create Avatar.
الخطوة 2: اختر التصميم بالذكاء الاصطناعي
في نافذة Create Your Avatar، حرّك المؤشر فوق Create a Virtual Character ثم اختر Design with AI.
الخطوة 3: أدخل التفاصيل الأساسية لأفاتارك
في قسم الأساسيات، أدخل معلومات مثل:
الخطوة 4: أضف موجّه المظهر الخاص بك
انتقل إلى قسم المظهر واصفًا كيف ينبغي أن يبدو الأفاتار الخاص بك. إذا كنت بحاجة إلى إلهام، انقر على Try a Sample لاستخدام أحد الموجّهات الجاهزة من HeyGen للبدء بسرعة.
الخطوة 5: اختر الاتجاه والوضعية والأسلوب
بعد أن تصبح وصفك جاهزًا، اختر ما يخص الأفاتار لديك:
عندما يبدو كل شيء جيدًا، انقر على «إنشاء معاينة».
الخطوة 6: مراجعة الأفاتار وحفظه
سيقوم HeyGen بإنشاء عدد من نماذج الأفاتار لتقوم بمراجعتها. إذا لم تكن راضيًا عن النتائج، يمكنك:
وإلا فانقر على حفظ.
الخطوة 7: اختر صوتًا
ستتلقى مطالبة لاختيار صوت لأفاتارك. الخيارات المتاحة أمامك هي:
الخطوة 8: التأكيد والإنشاء
بمجرد تأكيد صوتك، سيقوم HeyGen بإنشاء الأفاتار الجديد الخاص بك وإضافته إلى مكتبة الأفاتارات لديك.