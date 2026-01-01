كيفية إنشاء أفاتار جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي

الخطوة 1: انتقل إلى الأفاتارات

من قائمة HeyGen، انتقل إلى قسم Avatars ثم انقر على Create Avatar.

الخطوة 2: اختر التصميم بالذكاء الاصطناعي

في نافذة Create Your Avatar، حرّك المؤشر فوق Create a Virtual Character ثم اختر Design with AI.

الخطوة 3: أدخل التفاصيل الأساسية لأفاتارك

في قسم الأساسيات، أدخل معلومات مثل:

الاسم

العمر

النوع الاجتماعي

العرق

الخطوة 4: أضف موجّه المظهر الخاص بك

انتقل إلى قسم المظهر واصفًا كيف ينبغي أن يبدو الأفاتار الخاص بك. إذا كنت بحاجة إلى إلهام، انقر على Try a Sample لاستخدام أحد الموجّهات الجاهزة من HeyGen للبدء بسرعة.

الخطوة 5: اختر الاتجاه والوضعية والأسلوب

بعد أن تصبح وصفك جاهزًا، اختر ما يخص الأفاتار لديك:

الاتجاه

الوضعية

الأسلوب

عندما يبدو كل شيء جيدًا، انقر على «إنشاء معاينة».

الخطوة 6: مراجعة الأفاتار وحفظه

سيقوم HeyGen بإنشاء عدد من نماذج الأفاتار لتقوم بمراجعتها. إذا لم تكن راضيًا عن النتائج، يمكنك:

أنشئ مرة أخرى

عدّل الموجّه الخاص بك

وإلا فانقر على حفظ.

الخطوة 7: اختر صوتًا

ستتلقى مطالبة لاختيار صوت لأفاتارك. الخيارات المتاحة أمامك هي:

اختر صوتًا من مكتبتك الحالية

استنسخ صوتاً

صمّم صوتاً جديداً

اسمح لـ HeyGen باختيار واحد تلقائيًا من خلال النقر على Cancel

الخطوة 8: التأكيد والإنشاء

بمجرد تأكيد صوتك، سيقوم HeyGen بإنشاء الأفاتار الجديد الخاص بك وإضافته إلى مكتبة الأفاتارات لديك.