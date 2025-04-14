فيديوهات تثقيف المرضى هي شروحات بصرية قصيرة مع تعليق صوتي تشرح حالات صحية، أو خطط علاج، أو إجراءات طبية، أو تعليمات رعاية. وهي أكثر فعالية من المواد المكتوبة لأن معظم المرضى يحتفظون بقدر أكبر بكثير من المعلومات من الفيديو مقارنة بالنص المطبوع، خاصة عندما يكونون في حالة قلق أو يتعاملون مع تشخيص جديد. يجمع الفيديو بين التعليق الصوتي والنصوص الظاهرة على الشاشة وإشارات الإيقاع التي ترشد المشاهد عبر معلومات معقدة بطريقة منظمة. بالنسبة لمؤسسات الرعاية الصحية، تكون النتيجة التزاماً أفضل يمكن قياسه، وعدداً أقل من مكالمات المتابعة بعد الخروج، ومستويات أعلى من رضا المرضى.