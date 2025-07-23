مرحبًا بك في دليلك السريع لبدء إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي لصنّاع المحتوى
هل تريد إنشاء المزيد من محتوى الفيديو لكن تشعر بأنك مقيّد بسبب الوقت أو الميزانية أو موارد الإنتاج المحدودة؟ لست وحدك. الخبر الجيد؟ مع HeyGen يمكنك بسهولة إنشاء مقاطع فيديو احترافية المظهر، وترجمتها، وإعادة توظيفها، دون التكاليف العالية أو فترات التنفيذ الطويلة المرتبطة بالإنتاج التقليدي.
تم إعداد هذا الدليل خصيصًا لصنّاع المحتوى الذين يريدون تنمية علامتهم التجارية، والوصول إلى عملاء جدد، وتوسيع نطاق إنتاج المحتوى. ستتعلّم كيف تنتقل من الفكرة إلى فيديو جاهز بسرعة. لا حاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو ظهور على الشاشة!
لا تفوّت تمرين إنشاء الفيديو التطبيقي في قسم Making Your First Video، فهو مصمَّم لمساعدتك على التعلّم بالممارسة والوصول إلى مستوى متقدّم في وقت قصير.
أهم حالات الاستخدام: كيف يستفيد صُنّاع المحتوى من HeyGen
HeyGen ليست مجرد أداة فيديو، بل هي محرّك إبداعي مُصمَّم للمحترفين الذين يحتاجون إلى العمل بسرعة، وتوسيع حجم المحتوى، وتحقيق نتائج ملموسة دون التنازل عن الجودة. من الدورات متعددة اللغات إلى إعلانات السوشيال ميديا، إليك كيف تستخدم الشركات الصغيرة وروّاد الأعمال من مختلف المجالات HeyGen لإنشاء فيديوهات عالية التأثير على نطاق واسع.
فيديوهات صُنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي
مثالي للشركات التي تعتمد على قوة آراء وتجارب العملاء: الشركات المعتمدة على المنتجات (العناية بالبشرة، الديكور، وغيرها)، والشركات المعتمدة على الخدمات (العقارات، المدربون، المستشارون)، والشركات المتخصصة أو المبنية على الشغف (علامات تجارية للحيوانات الأليفة، الشركات المهتمة بالاستدامة والبيئة)
إعلانات فيديو
مثالي لـ: التسويق للعلامات التجارية أو الشركات أو الخدمات
- كيف زادت Ask The Agent عدد العملاء الجدد من خلال بناء الثقة وإبراز العلامات التجارية الشخصية لوكلاء العقارات على نطاق واسع
- كيف استخدمت فنانة الكريستال Crystal Ninja الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإطلاق متجر تجزئة، وموقع تجارة إلكترونية، ومركز تعليمي لكبار العملاء (VIP)، وفعاليات
دورات تعليمية
مثالي لـ: المعلّمين، والاستشاريين، والمدرّبين، والمتخصصين في مجال الصحة والرفاهية، وتعليم المنتجات
لماذا يُعد الفيديو عنصرًا أساسيًا اليوم
التحدي
- الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج محتوى الفيديو تستنزف ميزانيتك ووقتك
- تصوير نفسك يوميًا؟ هذا مجهد ويبعدك عن التركيز على تنمية علامتك التجارية
- أنت بحاجة إلى محتوى لافت يوقف التمرير، وجاهز للأداء على كل منصة وبكل اللغات.
ما الذي يتيحه الفيديو بالذكاء الاصطناعي
السرعة، القابلية للتوسّع وتوفير التكاليف
تم تقليص الجدول الزمني لإنتاج الدورات الفيديو من 4 أسابيع إلى 15 دقيقة لكل فيديو بواسطة آنيلين برو، خبيرة سلوك القطط ومدرِّسة عبر الإنترنت في Happy Cats
الترجمة والتوطين
تسويق ودورات متاحة بأكثر من 6 لغات من خلال Kung Fu Kendra باستخدام مزايا الترجمة من HeyGen
التخصيص
مئات من المتخصصين في العقارات زادوا عدد العملاء المحتملين من خلال فيديوهات بناء العلامة التجارية الشخصية
هل تريد التعمّق أكثر؟
→ استراتيجية التسويق بالفيديو بالذكاء الاصطناعي كتاب إلكتروني
→ 5 طرق لزيادة كفاءة ميزانية التسويق الخاصة بك كتاب إلكتروني
→ اطّلع على دليلنا العملي لمتخصصي التعلم والتطوير (L&D) كتاب إلكتروني
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تجرّب HeyGen لأول مرة؟ لا تقلق، الأمر بسيط. هذا القسم سيرشدك خطوة بخطوة لمساعدتك على إنشاء فيديو رائع بسرعة.
فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
الأفضل لمقاطع الفيديو الرأسية على وسائل التواصل الاجتماعي
دورة تعليمية
مثالي للدروس التعليمية أو الشروحات التي تحتاج إلى تسجيلات شاشة أو عناصر مرئية أخرى
تحب التعلّم بالممارسة؟
اختر نوع الفيديو من الأعلى لفتح قالب جاهز في HeyGen واتّبع الخطوات أثناء التقدّم.
طموح بشكل زائد؟
نحن نحب ذلك! انتقل مباشرة إلى الخطوة 4: اختيار الأفاتار المناسب بالذكاء الاصطناعي ليكون المتحدث باسمك وأنشئ أفاتارك بالذكاء الاصطناعي — توأمك الرقمي ونجم فيديوهاتك القادم.
لست مستعدًا للبدء الآن؟
لا تقلق. اطّلع سريعًا على الخطوات الآن وارجع إلى الدليل الكامل عندما تكون مستعدًا.
جاهز للبدء؟ ابدأ مع هذا جولة مدتها دقيقتان في محرر الاستوديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، ثم لنبدأ العمل معًا!
لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة دروس الفيديو التعليمية خطوة بخطوة لدينا
→ أكاديمية HeyGen: 101
نظرة عامة شاملة على جميع مزايا HeyGen
→ أكاديمية HeyGen: استوديو الذكاء الاصطناعي
تعرّف بعمق أكثر على تحرير الفيديو
الخطوة 1: إعداد مساحة عمل HeyGen الخاصة بك للتوسّع
روّاد الأعمال الأذكياء لا يبدؤون من الصفر في كل مرة، بل يبنون أنظمة قابلة للتوسّع.
مع HeyGen، يصبح من السهل الحفاظ على اتساق هوية علامتك في الفيديوهات من خلال إعداد Brand Kit لاستخدام الخطوط والألوان والشعارات والمواد الخاصة بعلامتك تلقائياً.
ما عليك سوى لصق رابط موقعك الإلكتروني للبدء، أو رفع عناصر هويتك البصرية يدويًا.
مستعجل؟ لا مشكلة. يمكنك دائمًا العودة لاحقًا لإكمال هذه الخطوة.
نصيحة احترافية
بمجرد أن يحتوي Brand Kit على ألوان علامتك التجارية، يمكنك بسهولة تحديث معظم HeyGen Templates لتتوافق معها. فقط استبدل الألوان بألوان علامتك التجارية ليبقى كل فيديو متوافقًا مع الهوية البصرية، أو اضغط على زر Shuffle Colors ليقوم HeyGen بتبديل الألوان تلقائيًا.
الخطوة 2: حدّد استراتيجيتك
قبل البدء في إنشاء الفيديو، خُذ لحظة لتوضيح هدفك، الجمهور المستهدف والمنصّة، والرسالة. سيساعدك ذلك على إنشاء فيديوهات لا تبدو رائعة فحسب، بل تُحقّق النتائج التي تدعم أرباحك النهائية.
الهدف
ما الذي تريد أن يحققه هذا الفيديو؟
أمثلة: زيادة عدد متابعيك، الترويج لمنتج جديد، مشاركة شرح سريع لكيفية القيام بشيء ما، مراجعة منتج
الجمهور المستهدف
من الذي يشاهد هذا الفيديو الآن، وما الذي يهمّه في هذه اللحظة؟
أمثلة: متابعون جدد على TikTok، معجبون أوفياء، شركاء محتملون للتعاون، متصفّحون عابرون
قناة التوزيع الأساسية
لأي منصة صُمّم هذا المحتوى، وكيف سيصل إليه الناس؟
أمثلة: Instagram Reels، TikTok، YouTube، صفحة الرابط في النبذة التعريفية (link in bio page)
الرسالة أو الفكرة الجاذبة
ما المشكلة التي تحلّها وكيف ستجذب الانتباه وتمنع التمرير خلال أول 5 ثوانٍ؟
أمثلة: "هل تساءلت يومًا لماذا لا ترى نتائج بعد تمرين شاق؟" أو "هذا التطبيق ساعدني أصل إلى 10k متابعين في 30 يومًا."
[استراتيجية نموذجية]
نصيحة احترافية
تحتاج إلى رأي ثانٍ؟ انتقل إلى ChatGPT أو Claude أو أي أداة أخرى تفضّلها واستخدم البرومبت التالي:
"أنا أُنشئ فيديو لنشاطي التجاري الصغير. هدفي هو [goal]، والجمهور المستهدف هو [audience]، وسأشاركه على [platform]، وخطّاف الرسالة هو: [hook]. ما الملاحظات أو التحسينات التي تقترحها؟"
الخطوة 3: اكتب النص الخاص بك
النص الذي تكتبه هو العمود الفقري لإعلان فيديو قوي أو تجربة تعليمية واضحة وفعّالة.
في فيديو ترويجي أو إعلان، إليك كيفية جعله فعّالًا:
- ابدأ بمُقدّمة قوية (أول 3-5 ثوانٍ هي الأهم) توضّح مشكلة شائعة أو عرض القيمة الذي تقدّمه.
- اختم بـ CTA واضح (دعوة لاتخاذ إجراء)، مثل توجيه المشاهد إلى موقعك الإلكتروني أو عرض جديد أو غير ذلك.
- استخدم لغة بسيطة وأسلوباً قريباً من المحادثة، وتحدّث مباشرةً وبوضوح إلى جمهورك.
لفيديو تعليمي، إليك الطريقة الصحيحة للقيام بذلك:
- ابدأ بسياق وارتباط واضح بالموضوع مثل طرح سيناريو أو سؤال أو تحدٍّ شائع يوضّح لماذا هذا الموضوع مهم. هذا يعزّز الدافعية ويزيد من تقبّل المتعلّم للمحتوى.
- حافظ على أن يكون المحتوى منظّمًا ومركّزًا، من خلال تقسيمه إلى خطوات منطقية وسهلة المتابعة وبوتيرة واضحة وثابتة.
- استخدم لغة بسيطة وأسلوباً قريباً من المحادثة، وتحدّث مباشرةً وبوضوح إلى المتعلّم.
- عزّز النقاط الأساسية المستفادة والخطوات التاليةمن خلال إنهاء المحتوى بملخص بسيط، أو دعوة للتفكير في التعلّم أو تطبيقه، أو توجيه واضح إلى الوحدة أو المورد التالي.
نصيحة احترافية
هل تريد إنجاز العمل بشكل أسرع؟ اطّلع على صفحة أفضل الممارسات التالية للحصول على إرشادات حول استخدام أدوات مثل ChatGPT لكتابة النص الخاص بك.
ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ إليك بعض النماذج المبدئية للإلهام.
إذا كنت تتابع العمل في HeyGen، فهذه النصوص مدمجة بالفعل في القالب الخاص بك.
يمكنك الوصول إلى القوالب التي تتضمن هذه النصوص من هنا:
فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
استكشف قوالب النصوص والمزيد من النصائح لأنواع الفيديو التسويقي الشائعة
→ إعلانات الفيديو
→ فيديوهات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي
→ فيديوهات الشرح «How-To»
→ فيديوهات شرح المنتجات
تعمّق أكثر في كتابة النصوص
أفضل الممارسات: اكتب النصوص بشكل أفضل وأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
لديك الكثير من المحتوى لتنشئه، لذا دع الذكاء الاصطناعي يتولى الجزء الأصعب من كتابة النصوص. بين المونتاج والنشر ومتابعة الترندات، لا ينبغي أن يستغرق إعداد نصوص الفيديو ساعات. أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini يمكن أن تساعدك على إنشاء نصوص مصقولة وجاهزة للمنصات في دقائق.
الخطوة 1: ابدأ بطلب واضح
أخبر الذكاء الاصطناعي بنوع الفيديو الذي تنشئه وما تريد أن يقدّمه لنشاطك التجاري. تضمّن تفاصيل مثل:
- نوع الفيديو (مثل Reel، مقدمة YouTube، تعاون مع علامة تجارية)
- لمن موجّه هذا الفيديو (مثل المتابعين الجدد، المعجبين المخلصين، العلامات التجارية)
- هدفك (مثل زيادة المشاهدات، الترويج للمنتجات، أو شرح شيء ما)
- نبرة أو أسلوب الصوت (مثل هادئ، حماسي، ساخر، خبير)
موجّه نموذجي:
"اكتب نص فيديو مدته 60 ثانية، مناسب للمبتدئين، عن التمويل الشخصي على TikTok يشرح كيفية بناء صندوق طوارئ. يجب أن تكون النبرة واثقة، معلوماتية، وقريبة من شاب أو شابة في بداية حياتهما. اختم بنداء لاتخاذ إجراء يدعو إلى التسجيل عبر الرابط في النبذة التعريفية الخاصة بي (bio)."
الخطوة 2: أضف النقاط الرئيسية للحديث
تريد نصًا يبدو فعلًا وكأنه بصوتك؟ قدّم للذكاء الاصطناعي بعض النقاط الأساسية ليعتمد عليها.
مثال:
- منتجك أو خدمتك أو عرضك
- عرض القيمة الأساسية
- الدعوة إلى اتخاذ إجراء (ما تريد من المشاهدين القيام به)
موجّه نموذجي:
"ضمّن هذه النقاط: ابدأ بهدف ادخار قدره 1,000$. 60% من الأمريكيين لا يستطيعون تغطية حالة طارئة بقيمة 400$. تجنّب الاحتفاظ بهذا المبلغ في حساب جاري. الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA): استخدم أداة التتبع في الدرس لتخطيط هدف الادخار الخاص بك."
الخطوة 3: اطلب التنسيق المناسب
أخبر الذكاء الاصطناعي كيف ستقدّم الفيديو. هل ستتحدث مباشرة إلى الكاميرا؟ أم ستستخدم تعليقًا صوتيًا (voiceover)؟ وضّح ذلك للذكاء الاصطناعي حتى يضبط النبرة بالشكل الصحيح.
مثال:
- نص مُلقى بصوتي أمام الكاميرا
- سيتم توزيعها على Instagram Reels
- نبرة غير رسمية وشبابية تجذب المراهقين
موجّه نموذجي:
"اكتب هذا كنص مُلقى بصوت أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بي لمنصة Instagram Reels. اجعله بسيطًا، مشوّقًا، وقريبًا من اهتمامات المراهقين."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
انسخ النص إلى HeyGen، وشاهده مسبقًا مع الأفاتار الخاص بك، واستمع إليه. هل يبدو وكأنه صوتك؟ إذا لم يكن كذلك، عدّل عليه باستخدام برومبتات متابعة مثل:
- اجعله أكثر حوارية وطبيعية
- أضِف مقدّمة جذّابة تشد الانتباه خلال أول 3 ثوانٍ
- حوّل هذا إلى نسخة أقصر مدتها 30 ثانية لوسائل التواصل الاجتماعي
- أضف إحصائية سريعة عن الحي
- جرّب ثلاث نسخ من عبارة الحث على الإجراء الختامية
تعمّق أكثر في كتابة السكربتات
→ كيفية كتابة نصوص فيديو ناجحة بالذكاء الاصطناعي: دليل المسوّق العصري (كتاب إلكتروني)
الخطوة 4: أنشئ أفاتار فائق الواقعية
تصفّح مكتبة HeyGen التي تضم أكثر من 700 أفاتار جاهز ومتنوّع من Public Avatars أو أنشئ Custom Avatar يشبهك تمامًا في الشكل والصوت.
سواء كنت تبني علامة شخصية لنفسك أو تنشئ محتوى لتعاون مع علامة تجارية، يوفّر لك HeyGen خيارات مرنة ومناسبة للمبدعين لإنشاء أفاتارات مخصّصة.
اطّلع على ما يلي لتكتشف كيف تنشئ ما يناسبك بأفضل شكل.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
نسخة رقمية مطابقة فائقة الواقعية
10-15 صورة
مظهر واقعي يعتمد على صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
نسخة رقمية واقعية مطابقة لك
موجّه نصي
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
مظهر واقعي جدًا يعتمد على صورة، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يتطلّب رصيدًا لإجراء عملية الإنشاء.
فيديوهات أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
عند إنشاء أفاتار مخصص، تذكّر أن جودة المدخلات تساوي جودة المخرجات. كلما كانت صورك، وفيديوهاتك، والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار الخاص بك أكثر واقعية واحترافية.
كل ما يتضمّنه فيديو تدريب Hyper Realistic Avatar الخاص بك، من الإيماءات إلى تعابير الوجه أو نبرة الصوت، سينعكس في النتيجة النهائية.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
أفضل الممارسات
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 صورة
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة البرومبتات، اطّلع على أفضل ممارسات كتابة البرومبت
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص فقط، بإضاءة جيدة وجودة عالية
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generating Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو الملابس باستخدام موجّه نصي فقط.
هل تريد التعمّق أكثر؟
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصّصة عالية الجودة
تقدّم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يحتاج الفيديو المثالي إلى صوت مخصّص. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصّصة.
نوع الصوت المخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيماتك، مع دعم لعدة حالات عاطفية.
نسخة صوتية تشبه صوتك تمامًا
موجّه نصي يحدّد السمات (العمر، اللكنة، النوع الاجتماعي، النبرة، طبقة الصوت، العاطفة)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي اعتمادًا على الموجّه.
صوت خيالي أو أصوات ذات طابع تمثيلي قوي
خدمة صوت خارجية بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
استنساخ صوت واقعي مُدرَّب على صوتك الحقيقي وطريقة إلقائك. عناصر التحكّم في الضبط الدقيق تختلف حسب الخدمة. خيار ممتاز لإنشاء توأم رقمي، لكنه عادةً يتطلّب دفعة إضافية.
نسخة مستنسخة من صوتك تبدو تمامًا مثلك
لأفضل جودة صوت، ابدأ بتسجيل صوتي أصلي قوي. إليك كيفية الحصول على تسجيل ممتاز:
• استخدم ميكروفونًا أو موبايلًا عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8 بوصات من فمك
• سجّل في مكان هادئ خالٍ من الضوضاء
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي بسيط
• حمّل عدة عينات بصيغ مختلفة من النبرات العاطفية للحصول على مزيد من المرونة (مخصص لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
هل تريد التعمق أكثر؟
→ الدليل الشامل لاستنساخ الصوت المخصص فائق الواقعية
أفضل الممارسات: استخدام البرومبت باحتراف
البرمجة بالموجّهات هي عملية صياغة تعليمات نصية دقيقة وتكرار تحسينها (تُسمى موجّهات) لاستخدامها في توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى من الصفر مثل الصور أو الحركة أو الصوت.
صياغة الموجّهات مهارة قوية لأي منشئ محتوى بالذكاء الاصطناعي. عند استخدامها مع HeyGen، تفتح لك الموجّهات عددًا لا حصر له من الطرق لإنشاء فيديوهات عالية التأثير، حيث تكون مخيلتك هي الحد الوحيد! استعد للتجربة والتكرار.
الميزة
الوظيفة
استخدمه من أجل
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو البيئة المحيطة به أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
إنشاء أفاتارات مخصّصة (واقعية أو متحركة)
إنشاء أصوات مخصّصة
أفضل الممارسات لكتابة البرومبت
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (من حيث النبرة، والمظهر، والإيماءة، والعاطفة)، استطاع الذكاء الاصطناعي أن يطابق رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكل
استخدم هيكلًا ثابتًا: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق هذا على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
تضمين السياق والهدف
وضّح للذكاء الاصطناعي الهدف من المحتوى: هل هو لعرض توضيحي للمنتج؟ إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ توضيح السياق يساعد على تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
استخدم صفات تعبّر عن المشاعر أو الأسلوب أو الوضوح (مثل: "واثق"، "بسيط"، "طاقة عالية"، "إيقاع هادئ").
كرّر التحسين وطوّره
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. التعديلات البسيطة على الموجّه يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
أفضل ممارسات كتابة البرومبت يمكن أن تختلف قليلًا حسب ما تريد إنشاءه
استكشف الموارد التالية للتعمق في كل نوع وتحقيق أقصى استفادة من موجّهاتك!
الخطوة 5: أنشئ مشاهدك وصقّلها في AI Studio
الآن بعد أن أصبح النص والأفاتار جاهزين، حان الوقت لإضفاء الحيوية على رسالتك في محرر AI Studio من HeyGen، حيث يمكنك بسهولة تخصيص كل جزء من الفيديو وتحسينه وصقله — دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج!
- صمّم المشاهد الخاصة بك في دقائق باستخدام Brand Kit أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة واضبط ظهورها واختفائها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة من HeyGen للحصول على فيديوهات b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات المشاهد المميزة لمنح فيديوهاتك مظهراً سلساً واحترافياً.
- أضف وخصّص الترجمة النصية لجعل فيديوهاتك أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.
- ترجم مقاطع الفيديو الخاصة بك للوصول إلى المتعلمين والزملاء والجمهور حول العالم
نصيحة احترافية
أنشئ وقارن عدّة نسخ من فيديوهاتك لمعرفة ما الذي يحسّن التفاعل والأداء.
هل أنت مستعد لتحرير الفيديو باحتراف؟
→ HeyGen Academy: AI Studio، دورة فيديو متعمقة تغطي مزايا التحرير في HeyGen
أفضل الممارسات: ضبط النطق والمشاعر والتنغيم
تحتاج أن يبدو صوت الأفاتار مضبوطًا تمامًا؟ يوفّر لك HeyGen أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي ودقيق يبدو واقعيًا وقريبًا من الحقيقة.
الميزة
وظيفة
استخدمه لـ
أضف فواصل واضبط نطق كلمات معيّنة مباشرة في لوحة النص
ارفع أو سجّل مقطعًا صوتيًا بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص
شكّل إحساس ونبرة النص بضغطة زر واحدة
أضِف نطاقاً أوسع إلى الصوت المخصص الخاص بك عن طريق رفع تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة
هل تريد رؤيته أثناء العمل؟
استراتيجيات لتوسيع نطاق تأثيرك
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات مختلفة من الجمهور، فإن هذه أفضل الممارسات والأدوات المتقدمة ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة.
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة وتوطين فيديوهاتك إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، بدون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤدي أصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في الفيديوهات المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض ترجمة مصطلحات معيّنة أو منع ترجمتها).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
تبحث عن أفكار جديدة؟ اطّلع على كيفية استخدام Trivago لمنصة HeyGen لتوطين الإعلانات التلفزيونية في 30 سوقًا في الوقت نفسه.
ادعم إدارة التغيير بمحتوى مرن وقابل للتحديث
التغيير مستمر، ومواد التعلّم لديك تحتاج إلى مواكبة الوتيرة. سواء كنت تُحدّث وحدة تدريبية كاملة أو تعدّل فيديو تدريبيًا واحدًا فقط، فإن إنتاج المحتوى بالطريقة التقليدية مع إعادة التصوير والمونتاج يمكن أن يحوّل حتى التحديث البسيط إلى عبء كبير.
مع HeyGen، يستغرق تحديث الفيديوهات دقائق بدلًا من أيام. بدّل النصوص، عدّل المحتوى المكتوب، غيّر العناصر البصرية، وأنشئ إصدارات جديدة ببضع نقرات فقط. لا مزيد من عنق الزجاجة في الإنتاج؛ فقط فيديو سريع ومرن يساعد المتعلمين لديك على التكيّف بالسرعة نفسها التي تتحرك بها مؤسستك. تعرّف أكثر على استخدام HeyGen لإدارة التغيير.
تخصيص على نطاق واسع
أضف لمسة شخصية إلى حملات البريد الإلكتروني، وجهود المبيعات، أو دعم العملاء باستخدام فيديوهات مخصّصة. من خلال استخدام عناصر ديناميكية، مثل اسم المشاهد أو تفاصيل مُصمَّمة وفقًا لاهتماماته، يمكنك إنشاء تجربة فريدة وأكثر تفاعلًا لكل شخص.
أفاتار تفاعلي
سواء لأغراض المبيعات أو دعم العملاء أو التعليم، الأفاتارات التفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو أحادية الاتجاه إلى محادثات ديناميكية ثنائية الاتجاه. إنها طريقة قوية لزيادة التفاعل، وتخصيص التجربة، ودفع العملاء لاتخاذ الإجراء.
تبحث عن أفكار جديدة؟ اطّلع على كيفية استخدام getitAI لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال تجارب تسوّق مباشرة وشخصية.
حالة استخدام 1: فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
قصص العملاء وأمثلة عملية
كيف عززت Reply.io حضور المدير التنفيذي على تيك توك باستخدام أفاتار HeyGen الخاص به
Favoured تضاعف محتوى UGC بمقدار 6 مرات باستخدام HeyGen لتحقيق الكمية والجودة معًا
كيف وسّعت مدرّبة الفنون القتالية «كونغ فو كندرا» انتشار دوراتها من خلال الترويج متعدد اللغات على وسائل التواصل الاجتماعي
مثالي لـ
الأنشطة التجارية التي تعتمد على قوة آراء وتجارب العملاء، بما في ذلك: الأنشطة التجارية المعتمدة على المنتجات (مثل منتجات العناية بالبشرة، الديكور، وغيرها)، والأنشطة التجارية المعتمدة على الخدمات (مثل العقارات، المدربين، المستشارين)، والأنشطة التجارية المتخصصة أو المعتمدة على الشغف (مثل علامات منتجات الحيوانات الأليفة، والشركات المهتمة بالاستدامة والبيئة)
أفضل الممارسات
- اجذب انتباه المشاهدين بسرعة.استهدف لفت الانتباه في أول 1-2 ثانية من خلال الحركة، أو النص الواضح البارز، أو عنصر بصري جذاب.
- صمّم للفيديوهات التي تُشغَّل تلقائياً بدون صوت، واستخدم الترجمة النصية، والطبقات النصية، والسرد البصري لأن كثيراً من المستخدمين يشاهدون بدون صوت.
- اجعله قصيرًا.الأقل هو الأكثر. استهدف مدة أقل من 15-30 ثانية على TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts. اضبط سرعة النص الصوتي باستخدام إعدادات الصوت المتقدمة.
- اضبط الإطار ليناسب الخلاصة.استخدم تنسيقات عمودية (9:16) أو مربعة حسب المنصة. تجنّب الوضع الأفقي إلا إذا كنت تنشر على YouTube.
- ابدأ بلحظة "آها". أبرز التحوّل أو الفائدة أو الأثر العاطفي في وقت مبكر، وليس فقط مزايا المنتج.
- اجعل المظهر طبيعيًا وأصليًا.استخدم ترندات المنصات، وتعديلات سريعة الإيقاع بأسلوب صُنّاع المحتوى، أو أفاتارات UGC لتندمج بسلاسة في الخلاصة.
أهم المميزات
- أفاتارات UGC: تصفّح مئات الأفاتارات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بإحساس صانعي المحتوى الحقيقيين.
- الترجمة النصية: تأكد من وصول رسالتك بوضوح، حتى عندما يكون الصوت مغلقًا.
نصيحة احترافية
إليك هيكل محتوى فعّال يستخدمه أبرز صنّاع المحتوى على TikTok وReels وShorts:
- عناصر مرئية تلفت الانتباه: ابدأ بنص بارز أو حركة أو عنصر بصري مفاجئ لإيقاف التمرير
- لحظة يمكن الارتباط بها: عكس مشكلة حقيقية أو موقف من نوع «مررت بهذا من قبل» لبناء اتصال فوري
- التحوّل أو العائد: أظهر قيمة منتجك أثناء الاستخدام
- من منظور المُنشئ: استخدم تعليقًا صوتيًا أو نصًا على الشاشة للسرد بأسلوب شخصي وأصيل
- دعوة لاتخاذ إجراء بسيطة: اجعل الخطوة التالية واضحة! ("جرّب هذا"، "شاهد المزيد"، أو "زر الموقع الإلكتروني")
هل أنت مستعد للتعمق أكثر؟
→ شاهد دليلاً إرشادياً خطوة بخطوة لإنشاء فيديوهات لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي
→ اطّلع على كتاب HeyGen الإلكتروني 5 طرق لتحسين إعلانات الفيديو والأداء
حالة استخدام رقم 2: إعلانات الفيديو
قصص العملاء وأمثلة عملية
Ask The Agent عزّز الثقة لزيادة عدد العملاء المحتملين الجدد
فيديو بالذكاء الاصطناعي ساعد Crystal Ninja على إطلاق أنشطة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتعليم والفعاليات
المؤلف Jason Felts روّج لكتابه باستخدام فيديوهات أفاتار
مناسب لـ
تسويق العلامات التجارية أو الشركات أو الخدمات
أفضل الممارسات
- اجعل مقاطع الفيديو قصيرة.استهدف أن تكون أقل من 60 ثانية للحفاظ على الانتباه وزيادة احتمالية مشاهدة جمهورك لها حتى النهاية.
- ابدأ بالقيمة. شارك رسالتك الأساسية أو الفائدة التي تقدّمها مباشرة. لا تنتظر حتى النهاية لتوضيح ما الذي سيستفيده الجمهور.
- طابِق رسالتك مع هدفك.عدّل أسلوب الفيديو وطوله والدعوة إلى الإجراء بناءً على مكان عرضه، سواء كان Instagram Reel أو صفحة هبوط على موقعك الإلكتروني أو رسالة بريد إلكتروني للعميل.
- فكّر في الموبايل أولًا.يشاهد معظم الناس الفيديو على هواتفهم، لذا اجعل الكادر ضيقًا، والإيقاع سريعًا، والعناصر البصرية سهلة المتابعة.
- اجعل تعديلاتك لافتة للانتباه.استخدم حركات نصية بسيطة، ولقطات للمنتج، أو أمثلة من العملاء حتى لا يبدو الفيديو مسطحًا أو جامدًا.
- اختبر وطور أداءك بمرور الوقتجرّب نسخًا مختلفة من المقدمة، أو الرسالة، أو الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) لترى ما الذي يحقق أكبر عدد من النقرات أو الاتصالات أو المبيعات، ثم ركّز أكثر على ما يحقق أفضل النتائج.
أهم المميزات
- إدراج المنتجات： أضف منتجاتك المادية إلى فيديوهاتك بنقرة واحدة.
- إنشاء إطلالات، اجعل الأفاتار أكثر حيوية من خلال تغيير وضعيته أو البيئة المحيطة به أو ملابسه باستخدام موجّه نصي فقط.
نصيحة احترافية
إليك هيكل نص مجرّب وفعّال من منتج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جورج «GG» غوسلاند من Favoured:
- العنصر الجاذب (Hook) – شيء بصري غير مألوف أو غير متوقَّع.
- المشكلة – ما التحديات التي يواجهها المشاهد لديك؟
- الحل – كيف يخفف المنتج أو الخدمة من هذه التحديات؟
- نقاط البيع الفريدة (USPs) – أي «unique selling point». اعرض المزايا التي تميّز منتجك وتجعله يبرز!
- CTA – احرص دائمًا على أن تعطي المشاهدين خطوة تالية يقومون بها.
هل أنت مستعد للارتقاء إلى المستوى التالي؟
→ شاهد دليلًا إرشاديًا خطوة بخطوة لإنشاء إعلانات فيديو
→ اطّلع على كتاب «5 طرق لتحسين إعلانات الفيديو والأداء» من HeyGen بصيغة ebook
حالة الاستخدام رقم 3: الدورات التعليمية
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات جماهيرية مختلفة، فإن هذه أفضل الممارسات والأدوات المتقدمة ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة.
قصص وتجارب العملاء
مدرِّسة Happy Cats عبر الإنترنت وسّعت إنشاء الدورات باستخدام الأفاتارات
Kung Fu Kendra قلّصت وقت إنتاج الفيديو ووصلت إلى جماهير عالمية
HeyGen Academy: دورة فيديو تطبيقية في استوديو الذكاء الاصطناعي
مثالي لـ
المعلّمون، والاستشاريون، والمدرّبون، والمتخصصون في مجال الصحة والرفاهية، وتعليم المنتجات
أفضل الممارسات
قسّم المحتوى إلى أجزاء صغيرة يسهل استيعابها
اجعل كل درس قصيرًا ومركّزًا، ويفضّل أن يكون بين 3 و7 دقائق، حتى يكون من الأسهل على جمهورك المتابعة والمراجعة والتذكّر.
اجعل النص الذي تكتبه واضحًا وأقرب إلى أسلوب المحادثة
لا تكتفِ بالتعليم فقط —بل تواصل. استخدم لغة بسيطة يومية، وبسّط المصطلحات التقنية، واجعل الأفكار تنبض بالحياة من خلال القصص أو الأمثلة الواقعية.
كن مقصودًا في استخدام العناصر البصرية
استخدم مقدّمي الأفاتار إلى جانب تسجيلات الشاشة، والعروض التوضيحية، أو الرسومات الداعمة لجعل المحتوى أكثر حيوية وأسهل في الفهم.
أضف تفاعلية بسيطة
شجّع التفاعل من خلال اختبارات سريعة للتحقق من الفهم، أو موجّهات للتفكير، أو تمارين بسيطة. حتى اختبار مكوّن من سؤال واحد يمكن أن يعزّز الاحتفاظ بالمعلومات.
حدّث المحتوى بسهولة مع نموّك
استخدم HeyGen لمراجعة المحتوى وتحديثه بناءً على الملاحظات أو تحديثات المنتج، دون الحاجة إلى إعادة تصوير كل شيء من البداية.
أهم المميزات
- الرسوم المتحركة: أضف نصوصًا أو عناصر مرئية متحركة لإبراز الخطوات الأساسية، وتعزيز التعلم، والحفاظ على تفاعل المشاهدين.
- القوالب: سهّل عملية الإنشاء وحافظ على الاتساق. لا تنسَ أنه يمكنك تخصيص قوالب HeyGen الجاهزة بألوان علامتك التجارية!
- Generate Looks: استخدم موجّهات نصية لتكييف ملابس مُدرِّس الأفاتار أو البيئة أو الوضعية بما يناسب الموضوع أو الجمهور
نصيحة احترافية
إذا كان فيديو الشرح الخاص بك يحتاج إلى عناصر بصرية إضافية مثل تسجيلات الشاشة، فتأكّد من أنها متوافقة مع النص الذي كتبته. ابدأ بكتابة النص أولًا، ثم استخدم زر المعاينة لتشغيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة بشكل متزامن مع التعليق الصوتي للحصول على أفضل توقيت.
هل أنت مستعد للتعمّق أكثر؟
→ تعرّف بتعمّق أكثر من خلال الدليل العملي لمتخصصي التعلم والتطوير (L&D) بصيغة كتاب إلكتروني
→ تفضّل بزيارة دليلنا التفصيلي لإنشاء دورات تعليمية جذّابة