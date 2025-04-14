Speech Cleanup tự động chỉnh sửa các đoạn a-roll của bạn, loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng, nói nhầm và các lần quay lại, sau đó xử lý phần dựng video bằng cách ghép nối những đoạn tốt nhất lại với nhau. Các chuyển cảnh gần như vô hình lấp đầy mọi khoảng trống trong trình chỉnh sửa video AI, khiến cho cảnh quay trông như được ghi hình hoàn hảo ngay từ lần đầu.