Trình tạo B-Roll AI cho video điện ảnh

Biến một đoạn mô tả ngắn thành cảnh b-roll điện ảnh chỉ trong vài phút. Trình tạo b-roll AI tạo ra các cảnh quay sẵn sàng để dựng, không cần máy quay, không tốn phí stock và không cần phần mềm chỉnh sửa, hoàn hảo cho quảng cáo, video giải thích và nội dung mạng xã hội.

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Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.
Biểu tượng chiếc ô tô màu trắng cách điệu trên nền xanh dương.Tính năng chính

Các tính năng của AI B-Roll Generator

Tạo cảnh quay B-Roll từ một đoạn mô tả

Nhập mô tả cảnh quay và AI sẽ tạo ra cảnh b-roll sẵn sàng để dựng chỉ trong vài phút, không cần thư viện stock hay ê-kíp quay phim. Các mô hình text-to-video mới nhất trong HeyGen, bao gồm Sora, Veo và Kling, sẽ biến prompt của bạn thành những cảnh cắt dựng điện ảnh chất lượng cao, shot sản phẩm và phông nền chuyển động.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

Chụp ảnh và biến thành B-roll chất lượng cao

Thả vào một hình tĩnh hoặc chụp nhanh một bức ảnh, và công cụ chuyển ảnh thành video sẽ tự động thêm các chuyển động pan, zoom và di chuyển camera để tạo ra những đoạn b‑roll mượt mà. Chỉ cần nhập một mô tả ngắn để đặt hướng quay cho video, giúp một tài sản thương hiệu duy nhất trở thành một cảnh quay trau chuốt mà không cần ghi hình.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

Tự động chỉnh sửa các lần quay trong Trình chỉnh sửa video AI

Speech Cleanup tự động chỉnh sửa các đoạn a-roll của bạn, loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng, nói nhầm và các lần quay lại, sau đó xử lý phần dựng video bằng cách ghép nối những đoạn tốt nhất lại với nhau. Các chuyển cảnh gần như vô hình lấp đầy mọi khoảng trống trong trình chỉnh sửa video AI, khiến cho cảnh quay trông như được ghi hình hoàn hảo ngay từ lần đầu.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

Phối Hợp B-Roll và Màu Sắc Chuẩn Thương Hiệu

Thay thế các cảnh quay stock chung chung bằng tài sản thương hiệu riêng của bạn để phù hợp với phong cách và nâng tầm từng khung hình. Điều chỉnh nhịp độ, tinh chỉnh chuyển cảnh và áp dụng hiệu chỉnh màu sắc chuẩn chuyên nghiệp để hình ảnh sống động luôn bám sát thông điệp. Kết hợp cảnh quay được tạo với một nhân vật AI nói chuyện để dẫn dắt câu chuyện.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

Nền tảng tất cả trong một, từ kịch bản đến video

Vượt xa những đoạn clip rời rạc với một video hoàn chỉnh trên một nền tảng tất cả‑trong‑một. Chỉ cần dán bản tóm tắt vào quy trình chuyển từ kịch bản sang video, Video Agent sẽ viết kịch bản, xây dựng storyboard, tạo b-roll phù hợp và thêm giọng thuyết minh cùng các bản phụ đề động để cho ra một video sẵn sàng xuất bản.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
Biểu tượng hộp quà màu xanh lá.Trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng của trình tạo b-roll AI

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị quảng cáo video dọc do AI tạo cho một sản phẩm không gắn thương hiệu, với chú thích “Shop the drop” và thẻ giao diện “Video ad”, trên nền màu oải hương.

Thu hút người mua bằng quảng cáo video AI

Các buổi quay với agency ngốn ngân sách và hàng tuần lễ. Giờ đây, marketer có thể tạo ra các cảnh cắt, cảnh chuyển động bắt mắt từ một kịch bản để tiết kiệm thời gian và thu hút người mua, rồi chèn chúng vào video marketing, sẵn sàng cho mọi kênh chỉ trong vài phút.

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị một đoạn video ngắn dọc trên mạng xã hội với câu mở đầu “Xem cái này”, các biểu tượng tương tác và những cảnh b-roll cắt ghép, trên nền màu xanh bạc hà.

Các đoạn clip mạng xã hội giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của bạn

Quay những đoạn clip mới mỗi ngày vừa chậm vừa thiếu nhất quán. Hãy biến ý tưởng chớp nhoáng thành các cảnh b-roll và đoạn hook đậm chất điện ảnh để tăng độ phủ, rồi xuất bản những video TikTok, Reels và Shorts dễ viral với quy trình làm video TikTok được tối ưu cho tương tác.

Bản demo sản phẩm với thẻ người dẫn chương trình và các thumbnail cận cảnh b-roll được nối với nhau bằng các điểm cắt liền mạch, cùng một thẻ giao diện “Product demo”, trên nền xanh da trời.

Demo sản phẩm với B-Roll mượt mà

Quay một bản demo chỉn chu thường cần nhiều khâu chuẩn bị, thiết bị và hậu kỳ. Chỉ cần mô tả tính năng, HeyGen sẽ tạo b-roll và các cảnh cận phù hợp để bổ trợ cho video demo sản phẩm với những cú cắt mượt mà, trông như được làm trong studio và sẵn sàng xuất bản.

Một cảnh video giải thích với thẻ người dẫn, sơ đồ khái niệm gồm các nút được kết nối và các hình thu nhỏ b-roll minh họa có nhãn giao diện “Explainer”, trên nền màu oải hương.

Video giải thích và kể chuyện bằng hình ảnh

Những ý tưởng trừu tượng rất khó truyền tải chỉ với người dẫn nói trước ống kính. Hãy thêm các hình minh họa động và cảnh quay bổ trợ để video giải thích bằng AI giúp những chủ đề phức tạp trở nên dễ hiểu, biến các kịch bản dài và nặng thành câu chuyện rõ ràng, dễ xem.

Giao diện mô-đun đào tạo từng bước với hình thu nhỏ b-roll phong cách sống cho Bước 1 và Bước 2, một thẻ giao diện “Training”, cùng thẻ giảng viên bên cạnh, trên nền màu xanh bạc hà.

Mở rộng quy mô tạo nội dung đào tạo

Việc quay lại toàn bộ cảnh quay đào tạo mỗi khi có bản cập nhật rất tốn kém. Hãy tạo các cảnh đời thường mô tả và minh họa từng bước trong video đào tạo, sau đó chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video để quy trình sản xuất nội dung luôn tiếp tục mỗi khi tài liệu thay đổi.

Trình chỉnh sửa kênh cho nhà sáng tạo nội dung dài với danh sách tập và lưới thư viện media gồm các clip b-roll có thể tái sử dụng, một thẻ hồ sơ nhà sáng tạo và linh vật Orby màu xanh lá, trên nền xanh da trời.

Kênh nội dung dài và kênh nhà sáng tạo

Không còn phải tìm nguồn video mới cho từng tập, podcast hay dự án tái sử dụng nội dung. Hãy tạo không giới hạn các đoạn b-roll theo yêu cầu để vận hành quy trình tạo video YouTube tự động, giúp duy trì phong cách nhất quán cho nhà sáng tạo xuyên suốt hàng trăm tập.

Biểu tượng tài liệu màu trắng bị làm mờ với nút phát trên nền xanh lam nhạt.Cách hoạt động

Cách hoạt động của trình tạo b-roll AI

Tạo cảnh b-roll điện ảnh chỉ với bốn bước, từ lời nhắc bằng văn bản đến đoạn phim hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào dựng.

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Bước 1: Chọn phong cách của bạn

Chọn định dạng, tỷ lệ khung hình và phong cách hình ảnh, sau đó thiết lập tâm trạng và hướng dẫn bối cảnh.

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Bước 2: Viết lời nhắc của bạn

Mô tả cảnh bạn muốn hoặc kéo thả một hình ảnh tham chiếu vào, hệ thống sẽ tự động lên kế hoạch cho cảnh quay.

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Bước 3: Tạo cảnh quay

AI tạo b-roll phong cách điện ảnh với chuyển động mượt mà chỉ trong vài phút, không cần thư viện stock hay quay phim.

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Bước 4: Tinh chỉnh và Xuất

Điều chỉnh nhịp độ, chuyển cảnh và màu sắc, rồi xuất video ở bất kỳ tỷ lệ nào cho quảng cáo, mạng xã hội hoặc YouTube.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

AI b-roll generator là gì và nó hoạt động như thế nào?

Trình tạo b-roll bằng AI sẽ biến một đoạn mô tả văn bản hoặc hình ảnh tham chiếu thành các cảnh quay sẵn sàng để dựng. Công cụ AI này đọc kịch bản của bạn, xác định các phân cảnh cần thiết và tạo ra những cảnh cắt dựng mang tính điện ảnh, cảnh quay sản phẩm và phông nền chuyển động cho video không lộ mặt hoặc bất kỳ dự án nào.

AI b-roll có mang lại chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp không?

Có. Cảnh quay được tạo từ các mô hình hàng đầu có sẵn trong HeyGen như Sora, Veo, Kling và Seedance, với chuyển động mượt mà, ánh sáng và chiều sâu chân thực. Bạn có thể tinh chỉnh nhịp độ, chuyển cảnh và chỉnh màu ngay trong trình tạo video AI để mỗi phân cảnh đều đạt chất lượng chuyên nghiệp.

Tôi có phải tự đi tìm cảnh b-roll trên các trang stock hay Pexels không?

Không. Thay vì phải lục lọi các trang stock như Pexels, trình tạo sẽ thông minh nhận diện những cảnh mà kịch bản của bạn cần và tạo mới cảnh b-roll theo yêu cầu. Bạn cũng có một thư viện media lưu trữ các clip đã tạo để tái sử dụng cho nhiều dự án khác.

Tôi có thể tạo b-roll từ chính video và hình ảnh của mình không?

Có. Bạn chỉ cần đưa video và hình ảnh của mình vào, hệ thống sẽ tự động thêm chuyển động tự nhiên, hiệu ứng lia và di chuyển camera. Đây là cách nhanh nhất để biến các nội dung sẵn có thành cảnh quay cho video sản phẩm, không cần quay lại hay mua thêm kho tư liệu.

Tôi có thể tải lên video của riêng mình và thêm cảnh b-roll bằng trình chỉnh sửa hỗ trợ AI không?

Có. Hãy tải video của bạn lên và trình chỉnh sửa được hỗ trợ bởi AI sẽ cho phép bạn thêm các đoạn b-roll ở những chỗ giúp củng cố thông điệp. Việc thêm các cảnh cắt phù hợp sẽ giúp nâng tầm video và khiến nội dung của bạn trông chuyên nghiệp hơn, mà không cần hàng giờ chỉnh sửa thủ công.

Tôi có thể thêm phụ đề và caption cho b-roll chỉ với một lần nhấp không?

Có. Trình tạo phụ đề sẽ thêm phụ đề và caption chỉ với một lần nhấp, sau đó tự động đồng bộ chúng với phần lồng tiếng của bạn. Bạn có thể tải xuống tệp video có thể chia sẻ ở bất kỳ tỷ lệ khung hình nào, với phụ đề được đốt cháy trực tiếp vào video hoặc giữ thành một track riêng.

Tôi có thể sử dụng AI b-roll cho mục đích thương mại trong quảng cáo và các dự án khách hàng không?

Có. Tất cả video được tạo trên gói trả phí đều đi kèm đầy đủ quyền thương mại để dùng cho quảng cáo, ra mắt sản phẩm và các dự án cho khách hàng. Bạn có thể đưa các clip này vào quy trình tạo quảng cáo bằng AI hoặc bất kỳ sản phẩm bàn giao nào. Các bản xuất miễn phí sẽ có watermark; gói trả phí sẽ xóa watermark và mở khóa toàn bộ quyền sử dụng thương mại.

Tôi có thể tạo được bao nhiêu b-roll và có giới hạn số lượng clip không?

Bạn có thể tạo hàng loạt các clip bối cảnh, cận cảnh sản phẩm và phông nền chuyển động trong Thư viện Ứng dụng trước khi bắt đầu chỉnh sửa chính. Các gói trả phí mở khóa số lần tạo không giới hạn, vì vậy bạn có thể xây dựng một thư viện đầy đủ các cảnh cắt cho cả chiến dịch hoặc kênh mà không phải trả phí theo từng clip.

Tại sao nên dùng trình tạo b-roll thay vì thư viện video stock?

Thư viện stock chỉ cung cấp những đoạn clip chung chung mà nhiều thương hiệu khác cũng dùng, và chi phí bản quyền thì tăng dần theo thời gian. Trình tạo b-roll sẽ tạo cảnh quay đúng với bối cảnh và thương hiệu của bạn, giúp hình ảnh trông độc đáo hơn. Kết hợp nó với trình tạo kịch bản video để lên ý tưởng và sản xuất tất cả tại một nơi.

Trình tạo b-roll có phù hợp với quy trình dựng phim và các tích hợp hiện tại của tôi không?

Có. Giao diện dựng theo từng cảnh phù hợp với quy trình dựng video hiện có, kèm tích hợp API cho các tác vụ hàng loạt. Các đoạn b-roll được tạo ra sẽ khớp với phong cách dự án của bạn, nên các cảnh cắt xen có thể chèn thẳng vào timeline mà không làm gián đoạn mạch sáng tạo.

Trình tạo b‑roll AI có miễn phí không, và các gói trả phí mang lại thêm những gì?

Bạn có thể bắt đầu miễn phí mà không cần thẻ tín dụng và tạo video để thử quy trình làm việc, với watermark trên các lượt xuất miễn phí. Các gói trả phí từ 24 USD/tháng sẽ xóa watermark, mở khóa độ phân giải cao hơn, video dài hơn và toàn quyền sử dụng thương mại.

Tôi có thể thêm lồng tiếng vào b-roll và tải xuống video đã hoàn chỉnh không?

Có. Bạn có thể tạo chuỗi các đoạn clip với người dẫn, lời thuyết minh bằng giọng nói AI, nhạc nền và phụ đề trong cùng một dự án. Mọi thứ được dựng chung trên một dòng thời gian, và bạn có thể tải video hoàn chỉnh ở chất lượng HD hoặc chia sẻ trực tiếp lên các kênh của mình.

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