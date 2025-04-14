Biến một đoạn mô tả ngắn thành cảnh b-roll điện ảnh chỉ trong vài phút. Trình tạo b-roll AI tạo ra các cảnh quay sẵn sàng để dựng, không cần máy quay, không tốn phí stock và không cần phần mềm chỉnh sửa, hoàn hảo cho quảng cáo, video giải thích và nội dung mạng xã hội.
Các tính năng của AI B-Roll Generator
Tạo cảnh quay B-Roll từ một đoạn mô tả
Nhập mô tả cảnh quay và AI sẽ tạo ra cảnh b-roll sẵn sàng để dựng chỉ trong vài phút, không cần thư viện stock hay ê-kíp quay phim. Các mô hình text-to-video mới nhất trong HeyGen, bao gồm Sora, Veo và Kling, sẽ biến prompt của bạn thành những cảnh cắt dựng điện ảnh chất lượng cao, shot sản phẩm và phông nền chuyển động.
Chụp ảnh và biến thành B-roll chất lượng cao
Thả vào một hình tĩnh hoặc chụp nhanh một bức ảnh, và công cụ chuyển ảnh thành video sẽ tự động thêm các chuyển động pan, zoom và di chuyển camera để tạo ra những đoạn b‑roll mượt mà. Chỉ cần nhập một mô tả ngắn để đặt hướng quay cho video, giúp một tài sản thương hiệu duy nhất trở thành một cảnh quay trau chuốt mà không cần ghi hình.
Tự động chỉnh sửa các lần quay trong Trình chỉnh sửa video AI
Speech Cleanup tự động chỉnh sửa các đoạn a-roll của bạn, loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng, nói nhầm và các lần quay lại, sau đó xử lý phần dựng video bằng cách ghép nối những đoạn tốt nhất lại với nhau. Các chuyển cảnh gần như vô hình lấp đầy mọi khoảng trống trong trình chỉnh sửa video AI, khiến cho cảnh quay trông như được ghi hình hoàn hảo ngay từ lần đầu.
Phối Hợp B-Roll và Màu Sắc Chuẩn Thương Hiệu
Thay thế các cảnh quay stock chung chung bằng tài sản thương hiệu riêng của bạn để phù hợp với phong cách và nâng tầm từng khung hình. Điều chỉnh nhịp độ, tinh chỉnh chuyển cảnh và áp dụng hiệu chỉnh màu sắc chuẩn chuyên nghiệp để hình ảnh sống động luôn bám sát thông điệp. Kết hợp cảnh quay được tạo với một nhân vật AI nói chuyện để dẫn dắt câu chuyện.
Nền tảng tất cả trong một, từ kịch bản đến video
Vượt xa những đoạn clip rời rạc với một video hoàn chỉnh trên một nền tảng tất cả‑trong‑một. Chỉ cần dán bản tóm tắt vào quy trình chuyển từ kịch bản sang video, Video Agent sẽ viết kịch bản, xây dựng storyboard, tạo b-roll phù hợp và thêm giọng thuyết minh cùng các bản phụ đề động để cho ra một video sẵn sàng xuất bản.
Các buổi quay với agency ngốn ngân sách và hàng tuần lễ. Giờ đây, marketer có thể tạo ra các cảnh cắt, cảnh chuyển động bắt mắt từ một kịch bản để tiết kiệm thời gian và thu hút người mua, rồi chèn chúng vào video marketing, sẵn sàng cho mọi kênh chỉ trong vài phút.
Quay những đoạn clip mới mỗi ngày vừa chậm vừa thiếu nhất quán. Hãy biến ý tưởng chớp nhoáng thành các cảnh b-roll và đoạn hook đậm chất điện ảnh để tăng độ phủ, rồi xuất bản những video TikTok, Reels và Shorts dễ viral với quy trình làm video TikTok được tối ưu cho tương tác.
Quay một bản demo chỉn chu thường cần nhiều khâu chuẩn bị, thiết bị và hậu kỳ. Chỉ cần mô tả tính năng, HeyGen sẽ tạo b-roll và các cảnh cận phù hợp để bổ trợ cho video demo sản phẩm với những cú cắt mượt mà, trông như được làm trong studio và sẵn sàng xuất bản.
Những ý tưởng trừu tượng rất khó truyền tải chỉ với người dẫn nói trước ống kính. Hãy thêm các hình minh họa động và cảnh quay bổ trợ để video giải thích bằng AI giúp những chủ đề phức tạp trở nên dễ hiểu, biến các kịch bản dài và nặng thành câu chuyện rõ ràng, dễ xem.
Việc quay lại toàn bộ cảnh quay đào tạo mỗi khi có bản cập nhật rất tốn kém. Hãy tạo các cảnh đời thường mô tả và minh họa từng bước trong video đào tạo, sau đó chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video để quy trình sản xuất nội dung luôn tiếp tục mỗi khi tài liệu thay đổi.
Không còn phải tìm nguồn video mới cho từng tập, podcast hay dự án tái sử dụng nội dung. Hãy tạo không giới hạn các đoạn b-roll theo yêu cầu để vận hành quy trình tạo video YouTube tự động, giúp duy trì phong cách nhất quán cho nhà sáng tạo xuyên suốt hàng trăm tập.
Cách hoạt động của trình tạo b-roll AI
Tạo cảnh b-roll điện ảnh chỉ với bốn bước, từ lời nhắc bằng văn bản đến đoạn phim hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào dựng.
Chọn định dạng, tỷ lệ khung hình và phong cách hình ảnh, sau đó thiết lập tâm trạng và hướng dẫn bối cảnh.
Mô tả cảnh bạn muốn hoặc kéo thả một hình ảnh tham chiếu vào, hệ thống sẽ tự động lên kế hoạch cho cảnh quay.
AI tạo b-roll phong cách điện ảnh với chuyển động mượt mà chỉ trong vài phút, không cần thư viện stock hay quay phim.
Điều chỉnh nhịp độ, chuyển cảnh và màu sắc, rồi xuất video ở bất kỳ tỷ lệ nào cho quảng cáo, mạng xã hội hoặc YouTube.
Trình tạo b-roll bằng AI sẽ biến một đoạn mô tả văn bản hoặc hình ảnh tham chiếu thành các cảnh quay sẵn sàng để dựng. Công cụ AI này đọc kịch bản của bạn, xác định các phân cảnh cần thiết và tạo ra những cảnh cắt dựng mang tính điện ảnh, cảnh quay sản phẩm và phông nền chuyển động cho video không lộ mặt hoặc bất kỳ dự án nào.
Có. Cảnh quay được tạo từ các mô hình hàng đầu có sẵn trong HeyGen như Sora, Veo, Kling và Seedance, với chuyển động mượt mà, ánh sáng và chiều sâu chân thực. Bạn có thể tinh chỉnh nhịp độ, chuyển cảnh và chỉnh màu ngay trong trình tạo video AI để mỗi phân cảnh đều đạt chất lượng chuyên nghiệp.
Không. Thay vì phải lục lọi các trang stock như Pexels, trình tạo sẽ thông minh nhận diện những cảnh mà kịch bản của bạn cần và tạo mới cảnh b-roll theo yêu cầu. Bạn cũng có một thư viện media lưu trữ các clip đã tạo để tái sử dụng cho nhiều dự án khác.
Có. Bạn chỉ cần đưa video và hình ảnh của mình vào, hệ thống sẽ tự động thêm chuyển động tự nhiên, hiệu ứng lia và di chuyển camera. Đây là cách nhanh nhất để biến các nội dung sẵn có thành cảnh quay cho video sản phẩm, không cần quay lại hay mua thêm kho tư liệu.
Có. Hãy tải video của bạn lên và trình chỉnh sửa được hỗ trợ bởi AI sẽ cho phép bạn thêm các đoạn b-roll ở những chỗ giúp củng cố thông điệp. Việc thêm các cảnh cắt phù hợp sẽ giúp nâng tầm video và khiến nội dung của bạn trông chuyên nghiệp hơn, mà không cần hàng giờ chỉnh sửa thủ công.
Có. Trình tạo phụ đề sẽ thêm phụ đề và caption chỉ với một lần nhấp, sau đó tự động đồng bộ chúng với phần lồng tiếng của bạn. Bạn có thể tải xuống tệp video có thể chia sẻ ở bất kỳ tỷ lệ khung hình nào, với phụ đề được đốt cháy trực tiếp vào video hoặc giữ thành một track riêng.
Có. Tất cả video được tạo trên gói trả phí đều đi kèm đầy đủ quyền thương mại để dùng cho quảng cáo, ra mắt sản phẩm và các dự án cho khách hàng. Bạn có thể đưa các clip này vào quy trình tạo quảng cáo bằng AI hoặc bất kỳ sản phẩm bàn giao nào. Các bản xuất miễn phí sẽ có watermark; gói trả phí sẽ xóa watermark và mở khóa toàn bộ quyền sử dụng thương mại.
Bạn có thể tạo hàng loạt các clip bối cảnh, cận cảnh sản phẩm và phông nền chuyển động trong Thư viện Ứng dụng trước khi bắt đầu chỉnh sửa chính. Các gói trả phí mở khóa số lần tạo không giới hạn, vì vậy bạn có thể xây dựng một thư viện đầy đủ các cảnh cắt cho cả chiến dịch hoặc kênh mà không phải trả phí theo từng clip.
Thư viện stock chỉ cung cấp những đoạn clip chung chung mà nhiều thương hiệu khác cũng dùng, và chi phí bản quyền thì tăng dần theo thời gian. Trình tạo b-roll sẽ tạo cảnh quay đúng với bối cảnh và thương hiệu của bạn, giúp hình ảnh trông độc đáo hơn. Kết hợp nó với trình tạo kịch bản video để lên ý tưởng và sản xuất tất cả tại một nơi.
Có. Giao diện dựng theo từng cảnh phù hợp với quy trình dựng video hiện có, kèm tích hợp API cho các tác vụ hàng loạt. Các đoạn b-roll được tạo ra sẽ khớp với phong cách dự án của bạn, nên các cảnh cắt xen có thể chèn thẳng vào timeline mà không làm gián đoạn mạch sáng tạo.
Bạn có thể bắt đầu miễn phí mà không cần thẻ tín dụng và tạo video để thử quy trình làm việc, với watermark trên các lượt xuất miễn phí. Các gói trả phí từ 24 USD/tháng sẽ xóa watermark, mở khóa độ phân giải cao hơn, video dài hơn và toàn quyền sử dụng thương mại.
Có. Bạn có thể tạo chuỗi các đoạn clip với người dẫn, lời thuyết minh bằng giọng nói AI, nhạc nền và phụ đề trong cùng một dự án. Mọi thứ được dựng chung trên một dòng thời gian, và bạn có thể tải video hoàn chỉnh ở chất lượng HD hoặc chia sẻ trực tiếp lên các kênh của mình.
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