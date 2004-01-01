Tạo Video Đào Tạo Tuân Thủ Có Khả Năng Mở Rộng Trên Toàn Cầu
Vấn đề trong đào tạo tuân thủ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển văn bản thành video AI tiên tiến nhất.
Các nghĩa vụ tuân thủ của bạn thì không bao giờ chậm lại. Cập nhật HIPAA, quy trình an toàn, chính sách nhân sự (HR) – tất cả đều thay đổi liên tục. Nhưng việc tạo video đào tạo để theo kịp những thay đổi đó thì sao? Điều đó đồng nghĩa với việc phải điều phối ekip quay phim, sắp lịch với các chuyên gia nội dung luôn bận rộn, và chờ đợi hàng tháng trời cho những nội dung đã lỗi thời ngay trước khi được ra mắt. Trong khi đó, lực lượng lao động của bạn trải rộng trên nhiều địa điểm, ngôn ngữ và múi giờ khác nhau, mỗi nơi đều cần nhận được cùng một thông điệp nhất quán. Tài liệu PDF tĩnh thì không ai đọc. Các buổi đào tạo trực tiếp thì không thể mở rộng quy mô. Và mỗi khoảng trống trong đào tạo chính là một khoảng trống trong bảo vệ tổ chức.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến tài liệu tuân thủ của bạn thành các video đào tạo hấp dẫn mà lực lượng lao động của bạn thực sự xem. Tải lên tài liệu chính sách, chọn một avatar AI và tạo các video đào tạo chuyên nghiệp chỉ trong vài phút—không phải vài tháng. Cập nhật một quy định mới? Tạo lại video chỉ trong vài giờ. Cần bản tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại và tiếng Đức? Chỉ một cú nhấp chuột. Thông điệp tuân thủ của bạn luôn nhất quán ở mọi địa điểm, mọi ngôn ngữ và với mọi nhân viên. Và với xuất SCORM, nó tích hợp trực tiếp vào hệ thống LMS hiện có của bạn.
Mọi thứ mà các nhóm tuân thủ cần để đào tạo trên quy mô lớn
Chuyển đổi chính sách thành video
Chuyển đổi các tài liệu tuân thủ hiện có—SOP, tệp PDF chính sách, bộ slide PowerPoint—thành các mô-đun đào tạo do avatar dẫn dắt. Không cần viết kịch bản từ đầu. Không cần sắp lịch với chuyên gia nội dung. Chỉ cần tải tài liệu của bạn lên và để AI lo phần sản xuất.
• Tự động chuyển đổi tài liệu chính sách thành kịch bản video
• Tạo khóa đào tạo từ các bộ slide hiện có
• Cập nhật nội dung mà không cần quay lại
Tuân thủ đa ngôn ngữ
Một video đào tạo, hơn 175 ngôn ngữ. Dịch video bằng AI với nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình giúp khóa đào tạo HIPAA của bạn nghe như bản địa ở mọi thị trường — không giống một bộ phim nước ngoài lồng tiếng. Thông điệp nhất quán, triển khai tại địa phương.
• Nhân bản giọng nói giữ nguyên tính chân thực của người thuyết trình
• Đồng bộ khẩu hình giúp cử động miệng khớp với âm thanh đã dịch
• Triển khai cho lực lượng lao động toàn cầu chỉ từ một video nguồn
Tích hợp LMS
Xuất trực tiếp các mô-đun tuân thủ sang hệ thống quản lý học tập của bạn. Gói nội dung tuân thủ SCORM hoạt động với Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors và nhiều nền tảng khác. Theo dõi việc hoàn thành, điểm số và các bản xác nhận giống như bất kỳ khóa học nào khác.
• Xuất SCORM 1.2 và 2004
• Hỗ trợ tải lên trực tiếp lên LMS
• Sẵn sàng theo dõi hoàn thành
Bản sao số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
Các chuyên gia tuân thủ của bạn không thể có mặt ở khắp mọi nơi. Nhân bản các chuyên gia am hiểu chuyên môn của bạn một lần, rồi triển khai chuyên môn của họ trên mọi mô-đun đào tạo. Giọng điệu nhất quán, cách truyền đạt nhất quán, không còn xung đột lịch trình.
• Tạo bản sao kỹ thuật số từ một đoạn video ghi hình ngắn
• Tái sử dụng các hình đại diện chuyên gia trên số lượng mô-đun không giới hạn
• Cập nhật kịch bản mà không cần ghi hình lại
Kiểm soát Thương hiệu và Tuân thủ Quy định
Cố định các thông điệp, logo và thuật ngữ đã được phê duyệt với Brand Kit. Brand Glossary đảm bảo các thuật ngữ như "HIPAA" và tên công ty của bạn luôn được phát âm chính xác mọi lúc. Không còn diễn giải sai lệch. Không còn đào tạo lệch chuẩn thương hiệu.
• Đảm bảo tính nhất quán về thương hiệu trên tất cả video
• Bảng thuật ngữ kiểm soát cách phát âm các thuật ngữ kỹ thuật
• Thư viện ảnh đại diện đã được phê duyệt cho tổ chức của bạn
Chu kỳ cập nhật nhanh
Quy định luôn thay đổi, và chương trình đào tạo của bạn cũng nên như vậy. Khi OSHA cập nhật hướng dẫn hoặc nhóm chính sách của bạn điều chỉnh quy trình, hãy tái tạo video chỉ trong vài giờ—thay vì mất hàng tuần để sắp xếp quay lại. Luôn cập nhật mà không phải gánh thêm chi phí sản xuất.
- Các thay đổi trong kịch bản được triển khai chỉ trong vài phút
- Không cần quay lại khi có bản cập nhật
- Kiểm soát phiên bản phục vụ kiểm toán tuân thủ
Từ tài liệu chính sách đến video đào tạo chỉ với 3 bước
Tải Lên Nội Dung Tuân Thủ Của Bạn
Bắt đầu với những gì bạn đang có—các tệp PDF chính sách, bộ slide, hoặc quy trình đã được viết. Trình tạo kịch bản AI của HeyGen sẽ chuyển tài liệu của bạn thành kịch bản sẵn sàng cho video, hoặc bạn có thể dán kịch bản của riêng mình.
Chọn hình đại diện và giọng nói
Chọn từ hơn 200 avatar AI đa dạng hoặc tạo bản sao kỹ thuật số của cán bộ tuân thủ của bạn. Hãy chọn một giọng nói phù hợp với tông thương hiệu, hoặc nhân bản giọng của chuyên gia nội bộ để tăng tính chân thực.
Tạo và Triển khai
Nhấp vào Tạo. Chỉ trong vài phút, bạn đã có một video đào tạo tuân thủ chuyên nghiệp. Xuất sang LMS của bạn với gói SCORM, hoặc tải xuống để phân phối nội bộ. Cần bản dịch? Tạo hơn 175 ngôn ngữ từ cùng một nguồn nội dung.
Được xây dựng cho mọi chức năng tuân thủ
Tuân thủ HIPAA và chăm sóc sức khỏe
Tạo chương trình đào tạo về quyền riêng tư của bệnh nhân đáp ứng các yêu cầu quy định. Video đào tạo chăm sóc sức khỏe bảo đảm mọi nhân viên — từ lễ tân đến bộ phận lâm sàng — đều nhận được chương trình đào tạo HIPAA nhất quán bằng ngôn ngữ họ ưa thích.
Trường hợp sử dụng: Thay thế các buổi đào tạo HIPAA trực tiếp dài dòng bằng các mô-đun video ngắn gọn, tự học dành cho nhân viên nội bộ.
Đào tạo An toàn Nơi làm việc
Các yêu cầu của OSHA, truyền đạt thông tin về mối nguy, quy trình PPE—chương trình đào tạo an toàn mà người lao động thực sự chịu xem. Các minh họa trực quan với thuyết minh bằng avatar hiệu quả hơn nhiều so với các sổ tay dày đặc chữ về khả năng ghi nhớ và tỷ lệ hoàn thành.
Trường hợp sử dụng: Triển khai các video an toàn phòng thí nghiệm trên các cơ sở toàn cầu với thông điệp nhất quán ở mọi khu vực.
Tuân thủ Nhân sự và Môi trường Làm việc
Ngăn chặn quấy rối tình dục, quy tắc ứng xử, chính sách chống phân biệt đối xử. Các chủ đề nhạy cảm được truyền tải một cách chuyên nghiệp và nhất quán. Cập nhật hằng năm mà không cần quay lại.
Trường hợp sử dụng: Sản xuất nhanh các video hướng dẫn về luật lao động, bao quát những điều nên và không nên làm để tuân thủ quy định lao động.
Trường hợp sử dụng: Sản xuất nhanh các video hướng dẫn về luật lao động, bao quát những điều nên và không nên làm để tuân thủ quy định lao động.
Tuân thủ Tài chính và Quy định
Tuân thủ SOX, chống rửa tiền, chính sách giao dịch nội gián. Các ngành được quản lý cần tài liệu chứng minh rằng đào tạo đã diễn ra — video kết hợp với hệ thống LMS theo dõi sẽ cung cấp điều đó.
Sản xuất và Tuân thủ Chất lượng
Các quy trình ISO, yêu cầu GMP, các quy trình kiểm soát chất lượng. Video đào tạo cho thấy quy trình thực hiện đúng giúp giảm sai sót và các phát hiện trong quá trình kiểm toán.
Ví dụ: Tập đoàn Würth đã cắt giảm 80% chi phí dịch thuật trong khi sản xuất một bài thuyết trình tuân thủ dài 65 phút bằng 8 ngôn ngữ chỉ trong 4 ngày.
Chương trình Tuân thủ Toàn cầu
Đào tạo tuân thủ đa quốc gia mà không tốn chi phí sản xuất đa quốc gia. Cùng một khóa đào tạo, mọi ngôn ngữ, từ một video nguồn duy nhất. Tính nhất quán mà các kiểm toán viên đánh giá cao.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ các chương trình đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội ngũ tin dùng vì chất lượng, sự đơn giản và tốc độ
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời cho bạn
Phần mềm video đào tạo tuân thủ là gì?
Phần mềm video đào tạo tuân thủ giúp các tổ chức tạo, quản lý và phân phối nội dung đào tạo dạng video để đáp ứng các yêu cầu về quy định và chính sách. HeyGen sử dụng avatar AI và công nghệ tổng hợp giọng nói để tạo ra các video đào tạo chuyên nghiệp từ kịch bản hoặc tài liệu—không cần máy quay, studio hay ê-kíp sản xuất. Kết quả là các chương trình đào tạo tuân thủ nhất quán, có khả năng mở rộng và có thể được cập nhật nhanh chóng khi quy định thay đổi.
Làm thế nào để tôi tạo video đào tạo tuân thủ HIPAA?
Tải lên tài liệu chính sách HIPAA của bạn hoặc dán kịch bản đào tạo vào HeyGen. Chọn một avatar AI để làm người thuyết trình trên màn hình, chọn một giọng đọc chuyên nghiệp và tạo video của bạn. Đối với các tổ chức chăm sóc sức khỏe phục vụ cộng đồng đa dạng, hãy sử dụng dịch video để tạo các phiên bản bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt và các ngôn ngữ khác mà lực lượng lao động của bạn sử dụng. Xuất bản với gói SCORM để hệ thống LMS theo dõi việc hoàn thành khóa học.
Tôi có thể cập nhật các video đào tạo tuân thủ khi quy định thay đổi không?
Có—đây là một trong những lợi thế chính của HeyGen dành cho các nhóm tuân thủ. Khi chính sách thay đổi, bạn chỉ cần cập nhật kịch bản và tạo lại video. Không cần phải sắp xếp quay lại, đặt studio hay điều phối lịch của chuyên gia. Hầu hết các bản cập nhật kịch bản sẽ tạo ra video mới trong chưa đến 30 phút, giúp chương trình đào tạo của bạn luôn cập nhật theo các yêu cầu quy định.
HeyGen có tích hợp với hệ thống LMS của chúng tôi không?
HeyGen xuất các gói SCORM 1.2 và SCORM 2004 hoạt động với hầu hết các hệ thống quản lý học tập lớn, bao gồm Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo và Absorb. Tải gói đã xuất trực tiếp lên LMS của bạn để theo dõi việc hoàn thành khóa học, điểm số và các xác nhận tuân thủ.
Chương trình đào tạo tuân thủ đa ngôn ngữ hoạt động như thế nào?
Tạo video đào tạo tuân thủ của bạn một lần bằng ngôn ngữ chính. Sau đó sử dụng tính năng dịch của HeyGen để tạo các phiên bản bằng bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản dịch bao gồm nhân bản giọng nói (giúp người thuyết trình của bạn nghe tự nhiên ở từng ngôn ngữ) và đồng bộ khẩu hình (để cử động miệng khớp với âm thanh đã dịch). Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của bạn sẽ nghe như người bản xứ, không phải tiếng Anh lồng tiếng.
Nội dung tuân thủ của tôi có được bảo mật không?
HeyGen đã đạt chứng nhận SOC 2 Type II và tuân thủ GDPR. Nội dung của bạn được mã hóa khi truyền và khi lưu trữ. Đối với các nhóm tuân thủ trong doanh nghiệp đang xử lý tài liệu chính sách nhạy cảm, HeyGen cung cấp không gian làm việc riêng với tích hợp SSO và quản lý người dùng tập trung. Chúng tôi không dùng nội dung của bạn để huấn luyện các mô hình AI của mình.
Tôi có thể tạo những loại khóa đào tạo tuân thủ nào?
HeyGen hỗ trợ mọi trường hợp sử dụng đào tạo tuân thủ, bao gồm: HIPAA và quyền riêng tư trong chăm sóc sức khỏe, OSHA và an toàn nơi làm việc, tuân thủ nhân sự (phòng chống quấy rối, quy tắc ứng xử), quy định tài chính (SOX, AML, giao dịch nội gián), tiêu chuẩn sản xuất (ISO, GMP), quyền riêng tư dữ liệu (GDPR, CCPA) và các chứng chỉ chuyên ngành. Nếu bạn có thể viết kịch bản cho nội dung đó, HeyGen có thể tạo ra video tương ứng.
Video đào tạo tuân thủ có thể dài bao lâu?
HeyGen hỗ trợ video với nhiều độ dài khác nhau để phù hợp với thiết kế chương trình đào tạo của bạn. Hầu hết các mô-đun tuân thủ đều hoạt động hiệu quả trong khoảng 3–10 phút cho các phương pháp microlearning, nhưng bạn cũng có thể tạo nội dung dài hơn cho các chủ đề chuyên sâu. Đối với các khóa đào tạo kéo dài (trên 20 phút), hãy cân nhắc chia nội dung thành các chương hoặc mô-đun để tăng mức độ tương tác và khả năng theo dõi của người học.
Nhiều người trong nhóm tuân thủ của tôi có thể sử dụng HeyGen không?
Có.HeyGen for Business bao gồm không gian làm việc nhóm, nơi các quản lý tuân thủ, chuyên viên thiết kế đào tạo và người sáng tạo nội dung có thể cộng tác với nhau. Thư viện tài nguyên dùng chung giúp toàn bộ nhóm của bạn dễ dàng truy cập các avatar đã được phê duyệt, yếu tố thương hiệu và mẫu nội dung. Các công cụ quản trị cho phép bạn quản lý quyền truy cập và theo dõi mức độ sử dụng.
HeyGen so với việc sản xuất video tuân thủ truyền thống thì như thế nào?
Việc sản xuất video tuân thủ truyền thống đòi hỏi phải sắp xếp lịch cho người thuyết trình, đặt studio, điều phối ê-kíp quay và dựng hậu kỳ — thường mất 2–3 tháng với chi phí từ 5.000–15.000+ USD cho mỗi video hoàn chỉnh. HeyGen tạo ra các video chất lượng tương đương chỉ trong vài phút đến vài giờ, với số lần chỉnh sửa không giới hạn mà không phát sinh thêm chi phí. Khi quy định thay đổi, bạn chỉ cần cập nhật và tạo lại video thay vì phải quay lại. Tập đoàn Würth ghi nhận giảm 50% thời gian sản xuất và 80% chi phí dịch thuật. Advantive cắt giảm 50% thời gian tạo nội dung.
Tôi có thể tạo một bản sao kỹ thuật số của nhân viên phụ trách tuân thủ của chúng tôi không?
Có. Tính năng AI clone của HeyGen tạo ra một bản sao kỹ thuật số từ một đoạn video ghi hình ngắn. Nhân viên phụ trách tuân thủ của bạn chỉ cần ghi hình một lần, sau đó avatar của họ có thể thực hiện số lượng không giới hạn các mô-đun đào tạo mà không cần sắp xếp lịch thêm. Khi họ rời tổ chức, bạn có thể cho avatar đó “nghỉ hưu” và tạo một avatar mới — không còn nội dung đào tạo bị bỏ rơi.
Những định dạng và độ phân giải video nào được hỗ trợ?
HeyGen xuất video ở định dạng MP4 với độ phân giải lên đến 4K. Đối với đào tạo tuân thủ, hầu hết các tổ chức sử dụng 1080p (Full HD) vì nó cân bằng tốt giữa chất lượng và dung lượng tệp cho việc phân phối qua LMS. Bạn cũng có thể xuất ở 720p cho các môi trường bị giới hạn băng thông hoặc các kịch bản ưu tiên thiết bị di động.
