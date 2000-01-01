Được xây dựng cho mọi nhu cầu về Thành công Khách hàng

Hướng Dẫn Khách Hàng Mới Giúp khách hàng nhận được giá trị nhanh hơn với video onboarding không phụ thuộc vào thời gian rảnh của CSM. Chuỗi chào mừng, hướng dẫn thiết lập và các tutorial cho thành công đầu tiên có thể mở rộng cho toàn bộ tệp khách hàng của bạn. Trường hợp sử dụng: Tạo các chuỗi onboarding tự động hướng dẫn mọi khách hàng mới qua quá trình thiết lập ban đầu và những hành động quan trọng đầu tiên.

Giới thiệu Tính năng Sản phẩm Mỗi lần ra mắt tính năng mới đều cần có nội dung hướng dẫn cho khách hàng. Video hướng dẫn giải thích các khả năng mới, minh họa quy trình làm việc và thúc đẩy việc sử dụng—được phát hành cùng lúc với tính năng, chứ không phải vài tháng sau đó. Trường hợp sử dụng: Tạo video thông báo tính năng cho mỗi lần phát hành, nhúng trực tiếp vào ghi chú phát hành và thông báo trong ứng dụng.

Nội dung Trung tâm trợ giúp Video giải đáp những câu hỏi mà văn bản khó diễn đạt. Hãy biến các bài viết trợ giúp được xem nhiều nhất của bạn thành các hướng dẫn trực quan để giảm nhầm lẫn và khối lượng yêu cầu hỗ trợ. Trường hợp sử dụng: Chuyển đổi 20 chủ đề yêu cầu hỗ trợ hàng đầu thành video hướng dẫn, giúp giảm số lượng yêu cầu liên quan đến các vấn đề đó.

Hỗ trợ khách hàng toàn cầu Khách hàng của bạn sử dụng hàng chục ngôn ngữ khác nhau. Nội dung hỗ trợ của bạn cũng nên như vậy. Hãy bản địa hóa toàn bộ cơ sở tri thức của bạn cho khách hàng toàn cầu mà không cần quy trình sản xuất riêng cho từng thị trường. Trường hợp sử dụng: Dịch toàn bộ thư viện onboarding sang 10 ngôn ngữ, phục vụ các phân khúc khách hàng quốc tế mà không cần tăng thêm nhân sự CS. Cách tiếp cận đã được kiểm chứng: AI Smart Ventures đã đào tạo hơn 10.000 người trên hơn 170 ngôn ngữ bằng nội dung video có khả năng mở rộng.

Các điểm chạm khách hàng được cá nhân hóa Tương tác sâu rộng ở quy mô lớn. Gửi video cá nhân hóa cho các lần gia hạn, QBR, gợi ý tính năng và các lần kiểm tra tình hình—mà không cần quay riêng từng video cho từng khách hàng. Trường hợp sử dụng: Tạo video tiếp cận gia hạn được cá nhân hóa, đề cập đến mức độ sử dụng cụ thể và các chỉ số thành công của từng khách hàng. Kết quả đã được xác thực: Videoimagem đạt mức tăng tương tác gấp 3 lần với video cá nhân hóa, sản xuất hơn 50.000 video cá nhân hóa cho các khách hàng doanh nghiệp.