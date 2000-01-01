Mở Rộng Quy Trình Onboarding Khách Hàng Mà Không Cần Mở Rộng Đội Ngũ
Hướng dẫn sản phẩm, giới thiệu tính năng, tài liệu onboarding—hãy tạo nội dung đào tạo khách hàng giúp giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ và thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm, mà không cần quay bất kỳ video nào hoặc phải chờ đợi các đội ngũ sản phẩm.
- Không cần thẻ tín dụng
- Hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ
Vấn đề trong đào tạo khách hàng
Xem cách các đội ngũ đào tạo khách hàng biến những sản phẩm phức tạp thành nội dung rõ ràng, có thể mở rộng, giúp tăng tốc độ tiếp nhận và thúc đẩy tăng trưởng.
Nút thắt cổ chai trong đào tạo khách hàng
Sản phẩm của bạn liên tục phát triển. Tính năng mới được ra mắt mỗi tuần. Nhưng tài liệu trợ giúp thì đã lỗi thời, video onboarding vẫn nhắc đến giao diện từ năm ngoái, và khách hàng cứ tiếp tục hỏi đi hỏi lại những câu hỏi mà nội dung của bạn lẽ ra phải giải đáp. Quy trình sản xuất video truyền thống không thể theo kịp—đến khi bạn phối hợp với đội sản phẩm, đặt lịch quay và dựng xong video thì giao diện đã lại thay đổi. Trong khi đó, đội hỗ trợ của bạn chìm trong hàng đống ticket mà lẽ ra nội dung tự phục vụ tốt hơn đã có thể ngăn chặn. Còn khách hàng toàn cầu của bạn thì sao? Họ chỉ có tài nguyên bằng tiếng Anh, hoặc thậm chí chẳng có gì để dùng.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến đội ngũ customer success của bạn thành một cỗ máy sản xuất nội dung vận hành với tốc độ của sản phẩm. Viết một kịch bản — hoặc để AI tạo kịch bản từ tài liệu trợ giúp của bạn — chọn một avatar AI và tạo ra các video hướng dẫn chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Giao diện sản phẩm thay đổi? Cập nhật kịch bản, tạo lại video, và nội dung của bạn luôn được cập nhật. Tệp khách hàng toàn cầu? Dịch sang hơn 175 ngôn ngữ ngay lập tức để mọi khách hàng đều được học bằng ngôn ngữ của họ. Xây dựng một thư viện tự phục vụ giúp mở rộng hỗ trợ, thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm và giảm số lượng ticket khiến đội ngũ của bạn phải phản ứng bị động thay vì tập trung vào chiến lược.
Mọi thứ mà các đội ngũ Customer Success cần để đào tạo ở quy mô lớn
Tạo Hướng Dẫn Nhanh Chóng
Theo kịp lộ trình phát triển sản phẩm của bạn. Tạo hướng dẫn sản phẩm và video giới thiệu tính năng chỉ trong vài phút, thay vì mất hàng tuần như quy trình sản xuất truyền thống. Khi giao diện thay đổi, chỉ cần cập nhật kịch bản và tạo lại video—nội dung luôn được cập nhật mà không cần quay lại.
• Tạo hướng dẫn chỉ trong vài phút
• Cập nhật ngay lập tức khi sản phẩm thay đổi
• Không có phụ thuộc trong môi trường sản xuất
Video tài liệu trợ giúp
Biến các tài liệu trợ giúp nhiều chữ thành nội dung video hấp dẫn. Video giải thích giúp khách hàng thấy rõ cách thực hiện từng tác vụ—giảm nhầm lẫn, giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ và rút ngắn thời gian đạt được giá trị.
• Chuyển đổi bài viết trợ giúp thành video
• Hướng dẫn trực quan hiệu quả hơn văn bản
• Nhúng trực tiếp vào trung tâm kiến thức
Giáo Dục Khách Hàng Đa Ngôn Ngữ
Phục vụ mọi khách hàng bằng ngôn ngữ của họ. Dịch video bằng AI giúp bản địa hóa nội dung onboarding của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Khách hàng Nhật Bản của bạn sẽ có trải nghiệm chất lượng tương đương với khách hàng nói tiếng Anh.
• Nhân bản giọng nói giữ nguyên tính chân thực
• Đồng bộ khẩu hình khớp với chuyển động khuôn mặt
• Một nguồn, phục vụ khách hàng toàn cầu
Tiếp cận khách hàng được cá nhân hóa
Biến một video thành hàng nghìn phiên bản được cá nhân hóa. Các biến động cho phép bạn tùy chỉnh tên, thông tin công ty và các đề xuất cụ thể cho các thông điệp giao tiếp được cá nhân hóa với khách hàng giúp thúc đẩy mức độ tương tác và gia hạn.
• Trường cá nhân hóa động
• Tạo hàng loạt ở quy mô lớn
• Nhắm mục tiêu từng khách hàng riêng lẻ
Trải Nghiệm Thương Hiệu Nhất Quán
Giữ vững bản sắc hình ảnh của bạn trên mọi nội dung dành cho khách hàng. Brand Kit đảm bảo mọi hướng dẫn, mọi video onboarding, mọi tài liệu trợ giúp đều trông và nghe như đến từ chính công ty của bạn — chứ không phải một tập hợp ngẫu nhiên các bản ghi màn hình.
• Tài sản thương hiệu được tập trung hóa
• Người thuyết trình và giọng điệu nhất quán
• Độ chuyên nghiệp được nâng tầm ở quy mô lớn
Thư viện Nội dung Tự phục vụ
Xây dựng thư viện tài nguyên mà khách hàng của bạn thực sự sử dụng. Nội dung video giải đáp các câu hỏi trước khi chúng trở thành yêu cầu hỗ trợ, giải thích tính năng trước khi cần đến cuộc gọi, và thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm trước khi khách hàng rời bỏ.
• Giảm số lượng phiếu hỗ trợ
• Đẩy nhanh thời gian tạo ra giá trị
• Mở rộng chuyển giao kiến thức 1:1
Từ tài liệu trợ giúp đến video cho khách hàng chỉ với 3 bước
Bắt đầu với kiến thức của bạn
Dán bài viết trợ giúp của bạn, tải lên tài liệu sản phẩm, hoặc để trình tạo kịch bản bằng AI tạo một kịch bản hướng dẫn từ mô tả tính năng của bạn. Hãy bắt đầu từ những gì đội ngũ của bạn đã biết.
Chọn Người Thuyết Trình Của Bạn
Chọn một avatar AI thể hiện thương hiệu của bạn, hoặc tạo một người đại diện CS nhất quán cho toàn bộ nội dung dành cho khách hàng. Điều chỉnh giọng điệu và phong cách cho phù hợp với các tiêu chuẩn giao tiếp khách hàng của bạn.
Tạo và Triển khai
Nhấp vào Tạo. Chỉ trong vài phút, bạn đã có video hướng dẫn khách hàng chuyên nghiệp. Dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào mà khách hàng của bạn sử dụng. Nhúng vào trung tâm trợ giúp, kho kiến thức, quy trình onboarding hoặc các kênh giao tiếp với khách hàng của bạn.
Được xây dựng cho mọi nhu cầu về Thành công Khách hàng
Hướng Dẫn Khách Hàng Mới
Giúp khách hàng nhận được giá trị nhanh hơn với video onboarding không phụ thuộc vào thời gian rảnh của CSM. Chuỗi chào mừng, hướng dẫn thiết lập và các tutorial cho thành công đầu tiên có thể mở rộng cho toàn bộ tệp khách hàng của bạn.
Trường hợp sử dụng: Tạo các chuỗi onboarding tự động hướng dẫn mọi khách hàng mới qua quá trình thiết lập ban đầu và những hành động quan trọng đầu tiên.
Giới thiệu Tính năng Sản phẩm
Mỗi lần ra mắt tính năng mới đều cần có nội dung hướng dẫn cho khách hàng. Video hướng dẫn giải thích các khả năng mới, minh họa quy trình làm việc và thúc đẩy việc sử dụng—được phát hành cùng lúc với tính năng, chứ không phải vài tháng sau đó.
Trường hợp sử dụng: Tạo video thông báo tính năng cho mỗi lần phát hành, nhúng trực tiếp vào ghi chú phát hành và thông báo trong ứng dụng.
Nội dung Trung tâm trợ giúp
Video giải đáp những câu hỏi mà văn bản khó diễn đạt. Hãy biến các bài viết trợ giúp được xem nhiều nhất của bạn thành các hướng dẫn trực quan để giảm nhầm lẫn và khối lượng yêu cầu hỗ trợ.
Trường hợp sử dụng: Chuyển đổi 20 chủ đề yêu cầu hỗ trợ hàng đầu thành video hướng dẫn, giúp giảm số lượng yêu cầu liên quan đến các vấn đề đó.
Hỗ trợ khách hàng toàn cầu
Khách hàng của bạn sử dụng hàng chục ngôn ngữ khác nhau. Nội dung hỗ trợ của bạn cũng nên như vậy. Hãy bản địa hóa toàn bộ cơ sở tri thức của bạn cho khách hàng toàn cầu mà không cần quy trình sản xuất riêng cho từng thị trường.
Trường hợp sử dụng: Dịch toàn bộ thư viện onboarding sang 10 ngôn ngữ, phục vụ các phân khúc khách hàng quốc tế mà không cần tăng thêm nhân sự CS.
Cách tiếp cận đã được kiểm chứng: AI Smart Ventures đã đào tạo hơn 10.000 người trên hơn 170 ngôn ngữ bằng nội dung video có khả năng mở rộng.
Các điểm chạm khách hàng được cá nhân hóa
Tương tác sâu rộng ở quy mô lớn. Gửi video cá nhân hóa cho các lần gia hạn, QBR, gợi ý tính năng và các lần kiểm tra tình hình—mà không cần quay riêng từng video cho từng khách hàng.
Trường hợp sử dụng: Tạo video tiếp cận gia hạn được cá nhân hóa, đề cập đến mức độ sử dụng cụ thể và các chỉ số thành công của từng khách hàng.
Kết quả đã được xác thực: Videoimagem đạt mức tăng tương tác gấp 3 lần với video cá nhân hóa, sản xuất hơn 50.000 video cá nhân hóa cho các khách hàng doanh nghiệp.
Hỗ trợ Thành công Khách hàng
Trao quyền cho đội CS của bạn với thông điệp và kịch bản trò chuyện nhất quán. Nội dung đào tạo giúp đảm bảo mọi CSM đều cung cấp cùng một chất lượng hướng dẫn, bất kể thâm niên.
Trường hợp sử dụng: Xây dựng thư viện hỗ trợ CSM bao quát xử lý từ chối, định vị tính năng và các cuộc trao đổi về mở rộng.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ các chương trình đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, là bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội ngũ tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời cho bạn
Video giới thiệu dành cho khách hàng là gì?
Video hướng dẫn khách hàng là nội dung mang tính giáo dục giúp khách hàng mới bắt đầu sử dụng sản phẩm của bạn. Chúng bao gồm thông điệp chào mừng, hướng dẫn thiết lập, video giới thiệu tính năng và các tài liệu hướng dẫn thực hành tốt nhất. HeyGen cho phép các đội ngũ phụ trách thành công khách hàng tạo video onboarding chuyên nghiệp bằng avatar AI và công nghệ tổng hợp giọng nói—không cần máy quay, studio hay quy trình sản xuất phức tạp—giúp bạn mở rộng hoạt động đào tạo khách hàng song song với tốc độ tăng trưởng khách hàng.
Làm thế nào để tôi tạo hướng dẫn sản phẩm mà không cần quay màn hình?
Viết kịch bản hướng dẫn của bạn hoặc để trình tạo kịch bản AI của HeyGen tạo kịch bản từ phần mô tả tính năng. Chọn một avatar AI làm người dẫn, thêm bất kỳ yếu tố hình ảnh hoặc điểm nhấn nào, rồi tạo video của bạn. Đối với các bản demo giao diện sản phẩm, bạn có thể chèn ảnh chụp màn hình hoặc quay màn hình song song với avatar người dẫn. Kết quả là nội dung hướng dẫn được trau chuốt mà không cần quy trình quay màn hình và chỉnh sửa thủ công.
Tôi có thể cập nhật video khi giao diện người dùng của sản phẩm thay đổi không?
Có—đây là một trong những lợi thế lớn nhất của HeyGen dành cho các đội ngũ thành công khách hàng. Khi giao diện sản phẩm của bạn thay đổi, bạn chỉ cần cập nhật kịch bản để phản ánh UI mới và tạo lại video. Không cần quay lại, không cần phối hợp với các đội sản xuất. Nội dung hướng dẫn khách hàng của bạn luôn được cập nhật theo lộ trình sản phẩm, chứ không bị chậm trễ hàng tháng.
Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ hoạt động như thế nào?
Tạo nội dung cho khách hàng một lần bằng ngôn ngữ chính của bạn. Sau đó sử dụng tính năng dịch của HeyGen để tạo phiên bản bằng bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản dịch bao gồm nhân bản giọng nói (giúp người dẫn của bạn nghe tự nhiên ở từng ngôn ngữ) và đồng bộ khẩu hình (để cử động miệng khớp với lời nói). Khách hàng Nhật, Đức và Tây Ban Nha của bạn đều nhận được trải nghiệm onboarding chất lượng như nhau.
Tôi có thể cá nhân hóa video cho từng khách hàng riêng lẻ không?
Có. HeyGen hỗ trợ cá nhân hóa động với các trường biến cho tên khách hàng, tên công ty, dữ liệu sử dụng và các thông tin tùy chỉnh. Bạn chỉ cần tạo một mẫu, sau đó có thể tạo hàng nghìn phiên bản video được cá nhân hóa cho quy trình onboarding, tiếp cận gia hạn, QBR hoặc các cột mốc thành công. Videoimagem đã sản xuất hơn 50.000 video cá nhân hóa theo cách này và đạt được mức độ tương tác tăng gấp 3 lần.
Làm cách nào để nhúng video vào trung tâm trợ giúp hoặc kho kiến thức của chúng tôi?
HeyGen xuất file video MP4 tiêu chuẩn và cung cấp mã nhúng hoạt động với mọi nền tảng trung tâm trợ giúp—Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion hoặc hệ thống kiến thức tùy chỉnh của bạn. Tải video lên trực tiếp hoặc nhúng qua liên kết. Nội dung hướng dẫn khách hàng của bạn sẽ xuất hiện ngay tại nơi khách hàng vốn đã tìm kiếm sự hỗ trợ.
Nội dung video có thực sự giúp giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ không?
Các video giải thích luôn vượt trội hơn văn bản khi hướng dẫn sử dụng sản phẩm phức tạp. Khách hàng ghi nhớ nhiều hơn, hoàn thành tác vụ nhanh hơn và đặt ít câu hỏi tiếp theo hơn. Yếu tố then chốt là giữ cho nội dung luôn cập nhật — điều mà HeyGen hỗ trợ bằng cách cho phép cập nhật tức thời thay vì phải tái sản xuất toàn bộ. Các nhóm cho biết số lượng ticket giảm đáng kể đối với những chủ đề đã được đề cập trong video hướng dẫn.
Làm thế nào để tôi duy trì chất lượng nhất quán cho tất cả nội dung dành cho khách hàng?
Bộ Nhận Diện Thương Hiệu của HeyGen tập trung hóa toàn bộ bản sắc hình ảnh của bạn—từ bảng màu, phông chữ, logo cho đến lựa chọn avatar đã được phê duyệt. Hãy chọn một avatar người dẫn và giọng nói nhất quán cho tất cả nội dung hướng đến khách hàng. Dù bạn tạo chuỗi video onboarding, hướng dẫn tính năng hay tài liệu trợ giúp, mọi video đều tự động tuân thủ các tiêu chuẩn thương hiệu chuyên nghiệp.
Nhiều người trong đội CS của tôi có thể cùng tạo nội dung không?
Có.HeyGen for Business bao gồm không gian làm việc nhóm, nơi các quản lý thành công khách hàng, chuyên viên đào tạo và vận hành hỗ trợ có thể cộng tác. Thư viện tài nguyên dùng chung giúp mọi người dễ dàng truy cập các yếu tố thương hiệu và mẫu đã được phê duyệt. Các quyền quản trị đảm bảo tính nhất quán đồng thời cho phép đội ngũ của bạn tạo nội dung ở quy mô lớn.
Tôi có thể tạo video đào tạo khách hàng nhanh đến mức nào?
Hầu hết các video hướng dẫn và giới thiệu đều được tạo trong vài phút. Advantive ghi nhận thời gian tạo nội dung giảm 50%, với phần lồng tiếng rút ngắn từ vài ngày xuống còn 2–3 giờ. Việc chuyển từ quy trình sản xuất truyền thống (mất hàng tuần) sang giao hàng trong cùng ngày đồng nghĩa với việc nội dung dành cho khách hàng có thể được phát hành song song với các bản ra mắt sản phẩm.
Tôi có thể tạo những loại nội dung thành công khách hàng nào?
HeyGen hỗ trợ hầu như mọi định dạng video hướng đến khách hàng: chuỗi video onboarding, hướng dẫn tính năng, video giới thiệu sản phẩm, tài liệu trợ giúp, thông báo ra mắt, tiếp cận cá nhân hóa, tóm tắt QBR, thông tin gia hạn, video chúc mừng các cột mốc thành công và các khóa đào tạo khách hàng. Nếu bạn có thể viết kịch bản, HeyGen có thể tạo ra video — bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
Nội dung của khách hàng tôi có được bảo mật không?
HeyGen đã đạt chứng nhận SOC 2 Type II và tuân thủ GDPR. Nội dung của bạn được mã hóa trong quá trình truyền và khi lưu trữ. Đối với các đội ngũ thành công khách hàng xử lý thông tin sản phẩm nhạy cảm hoặc dữ liệu khách hàng trong các video cá nhân hóa, HeyGen cung cấp các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp, bao gồm tích hợp SSO và quản lý truy cập tập trung.
Bắt đầu tạo video đào tạo khách hàng ngay hôm nay
Đừng tiếp tục phải lựa chọn giữa nội dung hiện tại và năng lực của đội ngũ. Hãy tạo video khách hàng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, dịch tức thì cho khách hàng toàn cầu và luôn cập nhật nội dung đào tạo nhanh chóng theo tốc độ phát triển của sản phẩm. Hãy cùng các đội ngũ customer success tại HubSpot, Miro và Coursera, những đơn vị đã thay đổi hoàn toàn cách họ mở rộng quy mô đào tạo khách hàng.
