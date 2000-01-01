Đừng tiếp tục đánh đổi hàng giờ cho từng video. Hãy tạo nội dung chuyên nghiệp cho khách hàng chỉ trong vài phút—quảng cáo sáng tạo, video giải thích, nội dung mạng xã hội, video sản phẩm. Đội ngũ của bạn tập trung vào chiến lược và xây dựng quan hệ với khách hàng, trong khi HeyGen xử lý khối lượng sản xuất.

• Tạo video trong vài phút, không phải vài ngày

• Xử lý nhiều khách hàng hơn cho mỗi thành viên trong nhóm

• Mở rộng sản lượng mà không cần tăng nhân sự