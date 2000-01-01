Mở rộng sản xuất video cho khách hàng mà không cần mở rộng đội ngũ của bạn
Nội dung quảng cáo, bản địa hóa, chiến dịch cá nhân hóa, nội dung UGC—tạo nhiều video hơn cho nhiều khách hàng hơn, bằng nhiều ngôn ngữ hơn mà không cần tuyển thêm biên tập viên. Biến khâu sản xuất video từ điểm nghẽn thành trung tâm lợi nhuận.
- Không cần thẻ tín dụng
- Hơn 175 ngôn ngữ
- Được các agency hàng đầu tin dùng
Vấn đề mở rộng quy mô của agency
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển văn bản thành video AI sáng tạo nhất.
Vấn đề khả năng mở rộng của agency
Lịch nội dung của bạn không bao giờ dừng lại. Ra mắt sản phẩm cần có video. Các kênh mạng xã hội đòi hỏi nội dung mỗi ngày. Các chiến dịch cần ấn phẩm sáng tạo được bản địa hóa cho từng thị trường. Nhưng quy trình sản xuất video truyền thống lại đồng nghĩa với việc phải đặt studio, điều phối nhân sự, chờ hàng tuần để chỉnh sửa — và đốt sạch ngân sách chỉ cho một buổi quay. Đến khi nội dung sẵn sàng thì thời điểm vàng đã trôi qua. Đối thủ của bạn tung video mỗi ngày trong khi bạn vẫn còn đang ở giai đoạn tiền sản xuất. Còn thuyết phục lãnh đạo xuất hiện trước ống kính ư? Chúc may mắn với cơn ác mộng sắp xếp lịch đó.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến mọi nhân viên kinh doanh thành người bán hàng xuất sắc nhất của bạn. Chỉ cần tạo một mẫu video, sau đó tạo ra hàng nghìn phiên bản được cá nhân hóa — mỗi video đều có tên, công ty và những điểm đau cụ thể của từng khách hàng tiềm năng — mà không cần quay thêm bất kỳ video nào.Cá nhân hóa tiếp cận bán hàng ở quy mô tự động hóa nhưng vẫn giữ được mức độ tương tác như kết nối 1:1. Xây dựng thư viện hỗ trợ bán hàng luôn được cập nhật khi sản phẩm thay đổi. Đào tạo nhân viên mới với thông điệp nhất quán. Tiếp cận khách hàng tiềm năng trên toàn cầu bằng ngôn ngữ của họ. Trao cho toàn bộ đội ngũ của bạn những công cụ để bán hàng hiệu quả như người giỏi nhất.
Mọi thứ đại lý cần để mở rộng quy mô công việc cho khách hàng
Sản Xuất Nội Dung Nhanh Chóng
Đừng tiếp tục đánh đổi hàng giờ cho từng video. Hãy tạo nội dung chuyên nghiệp cho khách hàng chỉ trong vài phút—quảng cáo sáng tạo, video giải thích, nội dung mạng xã hội, video sản phẩm. Đội ngũ của bạn tập trung vào chiến lược và xây dựng quan hệ với khách hàng, trong khi HeyGen xử lý khối lượng sản xuất.
• Tạo video trong vài phút, không phải vài ngày
• Xử lý nhiều khách hàng hơn cho mỗi thành viên trong nhóm
• Mở rộng sản lượng mà không cần tăng nhân sự
Quy trình làm việc đa khách hàng
Quản lý nhiều thương hiệu trên cùng một nền tảng. Mỗi khách hàng có Bộ nhận diện thương hiệu riêng với màu sắc, phông chữ, logo và lựa chọn ảnh đại diện đã được phê duyệt. Chuyển đổi giữa các dự án khách hàng mà không trộn lẫn tài sản hay gây nhầm lẫn về thương hiệu.
• Bộ nhận diện thương hiệu riêng cho từng khách hàng
• Quản lý dự án có tổ chức
• Phân tách tài sản rõ ràng
Kiểm thử sáng tạo ở quy mô lớn
Khách hàng muốn có nhiều phiên bản khác nhau. Hãy cho họ những phiên bản đó. Tạo nhiều phiên bản nội dung quảng cáo để thử nghiệm A/B — với các thông điệp mở đầu khác nhau, chân dung khách hàng khác nhau, thông điệp khác nhau — mà không cần sản xuất riêng lẻ cho từng biến thể.
• Nhiều biến thể nội dung sáng tạo ngay lập tức
• Kiểm thử nhiều hơn, học hỏi nhanh hơn
• Không cần quay lại để làm thêm phiên bản
Bản địa hóa Toàn cầu
Khách hàng đang mở rộng ra quốc tế? Hãy bản địa hóa nội dung của họ sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Chỉ với một video gốc, bạn có thể tạo thành một chiến dịch toàn cầu mà không cần sản xuất riêng cho từng thị trường.
• Công nghệ nhân bản giọng nói giữ nguyên giọng thương hiệu
• Đồng bộ khẩu hình khớp với chuyển động khuôn mặt
• Một lần sản xuất, tiếp cận không giới hạn thị trường
Nội dung phong cách UGC
Nội dung trông chân thực mà không phải đau đầu vì influencer. Hãy tạo ra video phong cách UGC hoạt động hiệu quả trên mạng xã hội—dạng testimonial, phản ứng với sản phẩm, nội dung trò chuyện tự nhiên trước ống kính—với số lượng lớn và đúng thời hạn.
• Nhiều tùy chọn avatar đa dạng
• Cách truyền tải chân thực, tự nhiên
• Mở rộng quy mô mà không cần điều phối với nhà sáng tạo
Chiến dịch được cá nhân hóa
Biến một video thành hàng nghìn phiên bản được cá nhân hóa cho các chiến dịch của khách hàng. Các biến động chèn tên, công ty và những chi tiết tùy chỉnh.Video được cá nhân hóa giúp thúc đẩy mức độ tương tác ở quy mô mà khách hàng cần.
• Cá nhân hóa động
• Tạo hàng loạt
• Nội dung sẵn sàng cho chiến dịch
Từ bản tóm tắt của khách hàng đến nội dung hoàn chỉnh chỉ trong 3 bước
Thiết lập máy khách
Tạo một Bộ Nhận Diện Thương Hiệu riêng cho từng khách hàng với đầy đủ tài sản đã được phê duyệt—màu sắc, phông chữ, logo, hướng dẫn giọng điệu. Sau khi thiết lập, mọi video sẽ tự động duy trì tính nhất quán thương hiệu.
Tạo nội dung với tốc độ cao
Tự viết kịch bản hoặc để AI tạo kịch bản từ bản tóm tắt của khách hàng. Chọn avatar phù hợp với thương hiệu của khách. Tạo video chỉ trong vài phút. Cần biến thể? Tạo nhiều phiên bản khác nhau. Cần bản địa hóa? Dịch chỉ với một cú nhấp chuột.
Giao hàng và lập hóa đơn
Xuất video ở mọi định dạng—16:9, 9:16, 1:1—cho mọi nền tảng. Giao sản phẩm cho khách hàng nhanh hơn cả mong đợi của họ. Tính phí dựa trên giá trị bạn tạo ra, không phải số giờ bạn bỏ ra.
Được xây dựng cho mọi mô hình agency
Các công ty tiếp thị kỹ thuật số
Mở rộng nội dung mạng xã hội, ấn phẩm quảng cáo và video chiến dịch mà không cần mở rộng đội ngũ của bạn. Cung cấp nhiều hơn cho từng khách hàng, nhận thêm nhiều khách hàng mới và cải thiện biên lợi nhuận của bạn.
Trường hợp sử dụng: Tạo hơn 50 video mạng xã hội mỗi tháng cho mỗi khách hàng, thay vì chỉ 5–10 video như trước đây.
Kết quả đã được kiểm chứng: Vision Creative Labs đã giúp khách hàng tăng từ 1–2 video mỗi năm lên 50–60 video mỗi ngày với HeyGen.
Các công ty sáng tạo
Tạo ra các biến thể ý tưởng, video giới thiệu và nội dung chiến dịch với tốc độ tương đương tốc độ nảy sinh ý tưởng. Thử nghiệm nhiều hướng sáng tạo hơn mà không bị giới hạn bởi các ràng buộc sản xuất.
Trường hợp sử dụng: Tạo 20 phương án sáng tạo để khách hàng duyệt trong cùng khoảng thời gian mà trước đây chỉ tạo được 2 phương án.
Các công ty cung cấp dịch vụ bản địa hóa
Biến hoạt động bản địa hóa từ một trung tâm chi phí thành một trung tâm lợi nhuận. Dịch nội dung video của khách hàng sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình—nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với lồng tiếng truyền thống.
Trường hợp sử dụng: Bản địa hóa các chiến dịch của khách hàng sang 15 ngôn ngữ chỉ trong vài giờ thay vì vài tuần.
Kết quả đã được kiểm chứng: Attention Grabbing Media rút ngắn thời gian sản xuất từ 3 ngày xuống còn vài giờ, đồng thời mở rộng sang hơn 10 ngôn ngữ mới.
Các công ty sản xuất video
Thêm dịch vụ sản xuất được hỗ trợ bởi AI như một dòng dịch vụ mới. Cung cấp cho khách hàng thời gian xử lý nhanh hơn, nhiều phiên bản đa dạng hơn và khả năng bản địa hóa trên toàn cầu song song với các năng lực sản xuất truyền thống.
Trường hợp sử dụng: Cung cấp các gói "nội dung nhanh" cho kênh mạng xã hội và kỹ thuật số song song với dịch vụ sản xuất truyền thống cao cấp.
Các công ty quảng cáo hiệu suất
Kiểm thử sáng tạo đòi hỏi phải có số lượng nội dung sáng tạo đủ lớn. Hãy tạo các biến thể quảng cáo ở quy mô lớn để bạn có thể thử nghiệm nhiều hơn, học hỏi nhanh hơn và tối ưu hóa các chiến dịch của khách hàng dựa trên dữ liệu hiệu quả thực tế.
Trường hợp sử dụng: Tạo 100 biến thể quảng cáo để kiểm thử sáng tạo trên nhiều nền tảng, nhóm đối tượng và thông điệp khác nhau.
Kết quả đã được xác thực: Videoimagem đã sản xuất hơn 50.000 video cá nhân hóa cho AB InBev, giúp tăng mức độ tương tác gấp 3 lần.
Các công ty tư vấn cá nhân hóa
Triển khai các chiến dịch video được cá nhân hóa ở quy mô lớn. Cá nhân hóa linh hoạt với tên, công ty và các chi tiết tùy chỉnh—tạo hàng nghìn video độc nhất từ một mẫu duy nhất.
Trường hợp sử dụng: Tạo các chiến dịch video được cá nhân hóa cho chương trình ABM của khách hàng với hàng nghìn mục tiêu.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ các chương trình đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, là bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội ngũ tin dùng vì chất lượng, sự đơn giản và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời cho bạn
Các agency sử dụng HeyGen như thế nào để mở rộng quy mô sản xuất video?
Các agency sử dụng HeyGen để nhân bội năng lực sản xuất mà không cần tuyển thêm người. Thay vì đánh đổi thời gian lấy số lượng video, các đội ngũ có thể tạo nội dung chỉ trong vài phút—từ video quảng cáo sáng tạo, video mạng xã hội, bản địa hóa nội dung đến các chiến dịch cá nhân hóa. Vision Creative Labs đã chuyển từ việc chỉ bàn giao 1–2 video cho mỗi khách hàng mỗi năm lên 50–60 video mỗi ngày. Bài toán kinh tế của sản xuất video tại agency thay đổi hoàn toàn khi thời gian sản xuất rút ngắn từ vài ngày xuống chỉ còn vài phút.
Tôi có thể quản lý nhiều thương hiệu khách hàng trong HeyGen không?
Có.HeyGen for Business hỗ trợ nhiều Bộ Nhận Diện Thương Hiệu (Brand Kit), mỗi bộ có các tài sản được phê duyệt riêng—màu sắc, phông chữ, logo và lựa chọn avatar. Bạn có thể chuyển đổi giữa các dự án khách hàng mà không bị trộn lẫn tài sản. Nội dung của từng khách hàng luôn tuân thủ tiêu chuẩn thương hiệu của họ một cách tự động, giúp giảm thời gian kiểm duyệt chất lượng và loại bỏ rủi ro nhầm lẫn thương hiệu.
HeyGen hỗ trợ khách hàng kiểm thử ý tưởng sáng tạo như thế nào?
Tạo ngay nhiều phiên bản nội dung sáng tạo khác nhau. Thay đổi hook, thay đổi nhân vật, thay đổi thông điệp, thay đổi định dạng — mà không cần sản xuất riêng cho từng biến thể. Các agency cho biết họ có thể thử nghiệm nhiều hơn gấp 10–20 lần ý tưởng sáng tạo so với cách sản xuất truyền thống, từ đó tạo ra các chiến dịch hiệu quả hơn và tối ưu hóa dựa trên dữ liệu nhiều hơn.
Tôi có thể bản địa hóa nội dung cho khách hàng sang nhiều ngôn ngữ không?
Có—đây là một trường hợp sử dụng chính dành cho các agency. Hãy tạo nội dung bằng ngôn ngữ chính, sau đó dùng tính năng dịch của HeyGen để tạo phiên bản bằng bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản dịch bao gồm nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Attention Grabbing Media đã mở rộng sang hơn 10 thị trường ngôn ngữ mới, đồng thời rút ngắn thời gian sản xuất từ 3 ngày xuống chỉ còn vài giờ.
Làm thế nào để tôi tạo nội dung phong cách UGC cho khách hàng?
Có. Ngoài việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, HeyGen còn hỗ trợ xây dựng trọn bộ thư viện hỗ trợ bán hàng. Hãy tạo video demo sản phẩm, video định vị cạnh tranh, hướng dẫn xử lý từ chối và tóm tắt câu chuyện khách hàng. Khi sản phẩm hoặc thông điệp thay đổi, chỉ cần cập nhật kịch bản và tạo lại video — thư viện của bạn luôn được cập nhật mà không cần quay lại. Các nhóm cho biết thời gian cập nhật nội dung nhanh hơn đáng kể so với quy trình sản xuất video truyền thống.
Tôi có thể cung cấp các chiến dịch video cá nhân hóa cho khách hàng không?
Có. HeyGen hỗ trợ cá nhân hóa động với các trường biến cho tên, công ty và các chi tiết tùy chỉnh. Chỉ cần tạo một mẫu, bạn có thể tạo ra hàng nghìn phiên bản được cá nhân hóa cho các chiến dịch ABM cho khách hàng, chương trình thư trực tiếp hoặc hoạt động tiếp cận bán hàng. Videoimagem đã sản xuất hơn 50.000 video được cá nhân hóa cho AB InBev, đạt mức tăng tương tác gấp 3 lần.
Cách tính giá và biên lợi nhuận cho việc sử dụng của agency hoạt động như thế nào?
Mô hình tính phí dựa trên tín dụng của HeyGen cho phép bạn sản xuất nhiều nội dung hơn với chi phí thấp hơn so với sản xuất truyền thống. Hầu hết các agency tính phí khách hàng dựa trên giá trị mang lại (video được sản xuất, chiến dịch được triển khai, kết quả đạt được) thay vì thời gian bỏ ra. Phần chênh lệch giữa chi phí HeyGen của bạn và số tiền tính cho khách hàng trở thành biên lợi nhuận. Các agency cho biết hiệu quả kinh tế được cải thiện đáng kể so với các mô hình sản xuất truyền thống.
Tôi có thể bàn giao nội dung cho khách hàng nhanh đến mức nào?
Hầu hết video được tạo chỉ trong vài phút. Attention Grabbing Media cho biết họ đã rút ngắn chu kỳ sản xuất từ 3 ngày xuống còn vài giờ. Việc chuyển từ tiến độ truyền thống (vài tuần) sang giao hàng trong cùng ngày đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ với khách hàng — bạn trở thành agency luôn giao đúng hẹn, chứ không phải bên liên tục xin gia hạn.
Cả đội của tôi có thể sử dụng HeyGen không?
Có. HeyGen cung cấp tính năng theo dõi lượt xem và phân tích mức độ tương tác để bạn biết những khách hàng tiềm năng nào đã xem video của bạn, họ xem trong bao lâu và vào thời điểm nào. Hãy sử dụng dữ liệu về ý định này để ưu tiên các bước chăm sóc tiếp theo — những khách hàng xem hết video của bạn thường có mức độ quan tâm cao hơn so với những người không mở xem. Việc tích hợp với CRM của bạn giúp dữ liệu này luôn được liên kết với hồ sơ giao dịch.
Tôi có thể tạo những loại nội dung nào cho khách hàng?
HeyGen hỗ trợ hầu như mọi định dạng video mà các agency sản xuất: video quảng cáo, nội dung mạng xã hội, video giới thiệu sản phẩm, video giải thích, video lời chứng thực, nội dung phong cách UGC, chiến dịch cá nhân hóa, phiên bản bản địa hóa, video đào tạo và nhiều hơn nữa. Nếu khách hàng của bạn cần nội dung video, HeyGen có thể tạo ra nhanh hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống.
Điều này so với quy trình sản xuất video truyền thống như thế nào?
Quy trình sản xuất truyền thống đòi hỏi viết kịch bản, làm storyboard, thuê diễn viên, chuẩn bị thiết bị, quay phim và dựng phim—mất từ vài ngày đến vài tuần cho mỗi dự án. HeyGen tạo ra chất lượng tương đương chỉ trong vài phút. Đối với một agency, điều này có nghĩa là xử lý khối lượng công việc gấp 10–50 lần với cùng một đội ngũ, nhận thêm nhiều khách hàng hơn và cải thiện biên lợi nhuận. Những agency đang chiến thắng hiện nay là những đơn vị đã tìm ra cách để mở rộng quy mô. HeyGen chính là cách họ làm được điều đó.
Nội dung của khách hàng có được bảo mật không?
HeyGen đã đạt chứng nhận SOC 2 Type II và tuân thủ GDPR. Nội dung của bạn được mã hóa khi truyền và khi lưu trữ. Đối với các đội ngũ bán hàng xử lý thông tin giao dịch nhạy cảm hoặc tài liệu mang tính cạnh tranh, HeyGen cung cấp các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp, bao gồm tích hợp SSO và quản lý truy cập tập trung. Chúng tôi không dùng nội dung của bạn để huấn luyện các mô hình AI của mình.
Khám Phá Thêm Các Giải Pháp
Use Cases
Tools
Câu chuyện khách hàng
- Vision Creative Labs: 50–60 video mỗi ngày
- Phương tiện thu hút sự chú ý: Tốc độ sản xuất nhanh hơn gấp 3 lần
- Videoimagem: Tăng tương tác gấp 3 lần
- AI Smart Ventures: Hơn 10.000 người đã được đào tạo
- Ogilvy: Các chiến dịch cá nhân hóa
- Publicis Groupe: Quy mô toàn cầu
- HubSpot: Video AI ở quy mô lớn
- Advantive: Tạo nội dung nhanh hơn 50%
- Workday: Bản địa hóa trong vài phút
Bắt đầu mở rộng sản xuất video cho khách hàng ngay hôm nay
Đừng tiếp tục phải chọn giữa chất lượng và số lượng. Hãy tạo nội dung chuyên nghiệp cho khách hàng chỉ trong vài phút, bản địa hóa ngay lập tức cho các thị trường toàn cầu và bàn giao nhiều video hơn cho nhiều khách hàng hơn mà không khiến đội ngũ của bạn kiệt sức. Hãy cùng các agency như Ogilvy, Publicis và Vision Creative Labs – những đơn vị đã chuyển đổi mạnh mẽ năng lực sản xuất của họ – tham gia vào cuộc thay đổi này.
- Không cần thẻ tín dụng
- Hơn 175 ngôn ngữ
- Hủy bất cứ lúc nào