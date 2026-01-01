Được xây dựng với trọng tâm là bảo mật, đạo đức và an toàn
Nền tảng video AI của chúng tôi được thiết kế với ưu tiên hàng đầu là bảo mật và đạo đức, tích hợp các biện pháp bảo vệ vào hạ tầng và chính sách đồng thời vẫn thúc đẩy đổi mới. Công nghệ mạnh mẽ phải đặt niềm tin lên hàng đầu, chứ không được xem đó là tùy chọn.
Bảo mật toàn diện cho từng khung hình
Cam kết của chúng tôi vượt xa các biện pháp bảo mật cơ bản; chúng tôi triển khai những lớp bảo vệ toàn diện ở mọi bước trong quy trình tạo video. Từ thời điểm bạn tải nội dung lên cho đến khi video AI được tạo ra được bàn giao cuối cùng, dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ bằng các giao thức bảo mật hàng đầu trong ngành. Chúng tôi liên tục nâng cấp các biện pháp bảo mật để đi trước các mối đe dọa mới nổi, đồng thời vẫn duy trì trải nghiệm liền mạch, dễ sử dụng — yếu tố khiến HeyGen trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho việc tạo video bằng AI.
Được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ toàn cầu
Các giá trị cốt lõi của chúng tôi tạo nên nền tảng về sự tin cậy, trách nhiệm và không ngừng cải tiến cho đội ngũ Trust and Safety.
Chúng tôi tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất về tính trung thực và minh bạch, bảo đảm mọi quyết định và hành động đều phù hợp với các nguyên tắc đạo đức và cam kết của chúng tôi đối với sự an toàn của người dùng.
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với người dùng, đối tác và các chuyên gia trong ngành để xây dựng một hệ sinh thái số an toàn hơn, tận dụng tri thức tập thể và phản hồi để không ngừng cải thiện các chính sách và quy trình của mình.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các chính sách, quyết định và hành động của mình, luôn nỗ lực trở thành những người quản lý đáng tin cậy, có trách nhiệm đối với tính toàn vẹn của nền tảng.
Chúng tôi chủ động dự đoán và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn bằng cách liên tục giám sát, phân tích và cải thiện các khung an toàn của mình, xử lý các vấn đề trước khi chúng leo thang.
Sự an toàn và hạnh phúc của người dùng luôn là trọng tâm trong mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi luôn lắng nghe những mối quan tâm của họ và đặt việc bảo vệ họ lên hàng đầu trong mọi chính sách và quyết định.
Chúng tôi bảo vệ dữ liệu người dùng với mức độ cẩn trọng cao nhất, bảo đảm quyền riêng tư luôn được giữ an toàn và tôn trọng trong mọi tương tác trên nền tảng của chúng tôi.
Chúng tôi đón nhận các công nghệ tiên tiến nhất nhưng luôn cam kết triển khai một cách thận trọng, bảo đảm các biện pháp an toàn được phát triển song hành với đổi mới.
Bạn giữ toàn quyền sở hữu đối với mọi avatar mà bạn tạo ra — dù là ảnh hay tùy chỉnh — nhưng bạn phải đảm bảo rằng mình có đầy đủ quyền hợp pháp và sự đồng ý rõ ràng của bất kỳ cá nhân nào có hình ảnh được sử dụng. Điều này bao gồm cả việc tôn trọng các yêu cầu gỡ bỏ từ những người xuất hiện trong đó.
Chúng tôi nghiêm cấm mọi nội dung mang tính bạo lực, thù hằn, lừa dối, khiêu dâm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lạm dụng, mang tính chính trị (ví dụ: vận động tranh cử) hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên. Điều này cũng bao gồm các nội dung bị cấm như lừa đảo, thông tin sai lệch hoặc hàng hóa bị hạn chế.
Một số chủ đề nhạy cảm nhất định — như tài liệu giáo dục có chứa yếu tố người lớn hoặc nội dung tôn giáo được trình bày một cách tôn trọng — có thể được cho phép, nhưng chỉ khi được gắn nhãn rõ ràng và sử dụng đúng cách.
Tại HeyGen, chúng tôi tin rằng công nghệ AI mang tính cách mạng phải được xây dựng với các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và đạo đức ngay từ đầu. Đội ngũ Trust & Safety chuyên trách của chúng tôi đảm bảo dữ liệu của bạn luôn an toàn và AI của chúng tôi được sử dụng một cách có đạo đức.
Chúng tôi sử dụng các công cụ quét được hỗ trợ bởi máy học để phát hiện nội dung có thể không được phép ngay khi chúng được tải lên hoặc tạo ra.
Nội dung bị gắn cờ hoặc được đánh giá là nghiêm trọng sẽ được đội ngũ kiểm duyệt viên được đào tạo xem xét thủ công để đảm bảo tính công bằng và chính xác.
Nếu xảy ra vi phạm, HeyGen có thể gỡ bỏ nội dung, chặn việc tạo nội dung đó, tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập, hoặc báo cáo cho cơ quan chức năng khi phù hợp.
Người dùng có thể khiếu nại các quyết định kiểm duyệt bằng cách gửi email đến [email protected], kèm theo chi tiết về nội dung bị gắn cờ và lý do khiếu nại. Các khiếu nại sẽ được xem xét — lý tưởng là bởi một người kiểm duyệt khác với người đầu tiên — nhưng việc gửi khiếu nại không đảm bảo sẽ nhận được phản hồi.
Các chính sách kiểm duyệt của chúng tôi luôn được điều chỉnh theo những mối đe dọa mới, phản hồi từ người dùng và những thay đổi trong xã hội. Mọi cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố — đó là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi đối với niềm tin và an toàn.
Kiểm thử xâm nhập hằng năm, Quy trình rà soát mã nguồn, Vòng đời phát triển phần mềm, Quản lý lỗ hổng bảo mật
Sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày, Mã hóa dữ liệu lưu trữ, Chính sách bảo mật, Bắt buộc sử dụng SSL/TLS, Chính sách kiểm soát truy cập hệ thống
Tường lửa, ghi nhật ký/giám sát
Hạn chế lưu trữ dữ liệu trên đám mây, Chính sách mật khẩu
Chính sách sử dụng chấp nhận được, Kế hoạch BCDR, Quy tắc ứng xử, Kế hoạch khôi phục sau thảm họa, Kế hoạch ứng phó sự cố, Đội ứng phó sự cố, Đào tạo bảo mật
MFA cho tài khoản, Khóa phiên, Điều khoản dịch vụ
Chuyển văn bản thành giọng nói
Hỗ trợ khách hàng và trung tâm trợ giúp
Lưu trữ web, lưu trữ dữ liệu, kiểm duyệt nội dung hình ảnh và xử lý video
Giám sát và cảnh báo ứng dụng, lưu trữ và thu thập nhật ký
DNS
Tại HeyGen, niềm tin và an toàn đồng nghĩa với việc xây dựng nền tảng video AI dựa trên đạo đức trong AI và bảo vệ người dùng ngay từ cốt lõi. Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu cho sự liêm chính, trách nhiệm và tôn trọng quyền riêng tư trong mọi quyết định, đảm bảo đổi mới luôn đi đôi với trách nhiệm. Bằng cách trực tiếp giải quyết các mối lo ngại về an toàn AI và tích hợp các biện pháp bảo vệ vào hạ tầng cũng như chính sách, chúng tôi tạo ra một môi trường tôn trọng, bao trùm, nơi sự sáng tạo có thể phát triển mạnh mẽ mà không đánh đổi an ninh.
HeyGen đáp ứng các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn toàn cầu như SOC 2 Type 2, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework và Đạo luật AI của EU. Các chứng nhận và xác nhận này cho thấy chúng tôi xử lý các rủi ro an toàn AI song song với các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu. Các cuộc kiểm toán định kỳ, tài liệu đầy đủ và báo cáo minh bạch đảm bảo hệ thống của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và quyền riêng tư, đồng thời phù hợp với các khung quy định quốc tế.
Bảo vệ quyền riêng tư là trọng tâm trong cách tiếp cận an toàn AI của chúng tôi. Mọi bước trong quy trình tạo video — từ khi tải lên đến khi hoàn tất phân phối — đều được bảo vệ bằng các giao thức bảo mật hàng đầu trong ngành. Chúng tôi sử dụng mã hóa, giám sát chủ động và các phương pháp thực hành tốt nhất luôn được cập nhật từ nghiên cứu an toàn AI để dự đoán và phòng vệ trước các mối đe dọa. Vượt lên trên các biện pháp kỹ thuật, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các giá trị về quyền riêng tư và trách nhiệm đạo đức để đảm bảo dữ liệu luôn được xử lý với mức độ cẩn trọng cao nhất.
HeyGen thực thi một Chính sách Sử dụng Chấp nhận được và Kiểm duyệt chặt chẽ, chủ động giải quyết các mối lo ngại về an toàn AI và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến an toàn AI. Các biện pháp bảo vệ của chúng tôi bao gồm:
Bằng cách điều chỉnh các chính sách của mình theo những rủi ro mới và phản hồi từ cộng đồng, chúng tôi giữ cho HeyGen luôn phù hợp với các thực tiễn tốt nhất về an toàn AI và việc sử dụng AI một cách có đạo đức.
Việc phát triển công nghệ của HeyGen được xây dựng trên các chuẩn mực đạo đức trong AI và được định hướng bởi những nguyên tắc đảm bảo an toàn và trách nhiệm:
Những giá trị này đặt an toàn và đạo đức AI lên hàng đầu trong mọi thứ chúng tôi xây dựng, đảm bảo nền tảng của chúng tôi luôn đáng tin cậy, an toàn và có trách nhiệm.
Không. Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng doanh nghiệp không được sử dụng để huấn luyện các hệ thống AI của chúng tôi, cũng như không được kết hợp với bất kỳ dữ liệu nào khác cho mục đích này.
Dữ liệu của khách hàng không thuộc gói doanh nghiệp có thể được sử dụng để huấn luyện và cải thiện các mô hình vận hành Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng có thể chọn không tham gia việc huấn luyện này, xem tại: https://www.heygen.com/privacy.
Không. HeyGen có các thỏa thuận với các nhà cung cấp AI của mình, trong đó không cho phép họ sử dụng dữ liệu khách hàng của HeyGen để huấn luyện mô hình.
