Các giá trị cốt lõi của chúng tôi tạo nên nền tảng về sự tin cậy, trách nhiệm và không ngừng cải tiến cho đội ngũ Trust and Safety.

Tính liêm chính Chúng tôi tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất về tính trung thực và minh bạch, bảo đảm mọi quyết định và hành động đều phù hợp với các nguyên tắc đạo đức và cam kết của chúng tôi đối với sự an toàn của người dùng.

Cộng tác Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với người dùng, đối tác và các chuyên gia trong ngành để xây dựng một hệ sinh thái số an toàn hơn, tận dụng tri thức tập thể và phản hồi để không ngừng cải thiện các chính sách và quy trình của mình.

Trách nhiệm giải trình Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các chính sách, quyết định và hành động của mình, luôn nỗ lực trở thành những người quản lý đáng tin cậy, có trách nhiệm đối với tính toàn vẹn của nền tảng.

Tính chủ động Chúng tôi chủ động dự đoán và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn bằng cách liên tục giám sát, phân tích và cải thiện các khung an toàn của mình, xử lý các vấn đề trước khi chúng leo thang.

Lấy người dùng làm trung tâm Sự an toàn và hạnh phúc của người dùng luôn là trọng tâm trong mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi luôn lắng nghe những mối quan tâm của họ và đặt việc bảo vệ họ lên hàng đầu trong mọi chính sách và quyết định.

Tôn trọng quyền riêng tư Chúng tôi bảo vệ dữ liệu người dùng với mức độ cẩn trọng cao nhất, bảo đảm quyền riêng tư luôn được giữ an toàn và tôn trọng trong mọi tương tác trên nền tảng của chúng tôi.