Video Truyền Thông Nội Bộ Mà Nhân Viên Thực Sự Muốn Xem
Cập nhật từ CEO, thông báo công ty, truyền thông về thay đổi—hãy tạo các video chuyên nghiệp tiếp cận toàn bộ lực lượng lao động của bạn bằng ngôn ngữ của họ, mà không cần phải sắp xếp lịch với lãnh đạo hay đặt lịch với các ekip sản xuất.
Vấn Đề Truyền Thông Nội Bộ
Xem cách các nhóm nội bộ giống như của bạn mở rộng quy mô giao tiếp và thúc đẩy sự thống nhất nhờ một nền tảng chuyển đổi văn bản thành video AI sáng tạo.
Thách thức trong Truyền thông Nội bộ
Lực lượng lao động của bạn mang tính toàn cầu, phân tán khắp nơi và đang chìm trong email. Những thông điệp quan trọng bị thất lạc. Các buổi town hall diễn ra lúc 3 giờ sáng đối với một nửa nhân viên của bạn. Các lãnh đạo chỉ có 15 phút giữa các cuộc họp—chứ không phải hai ngày để quay video. Và khi bạn đã sản xuất được video, nó chỉ có một ngôn ngữ trong khi lực lượng lao động của bạn nói hàng chục thứ tiếng. Kết quả là: các thông tin trọng yếu không được tiếp nhận đúng cách, các sáng kiến thay đổi bị đình trệ và nhân viên cảm thấy xa cách với ban lãnh đạo. Các bản ghi nhớ bằng văn bản không còn hiệu quả nữa, nhưng việc sản xuất video với tốc độ và quy mô mà tổ chức của bạn cần dường như là điều không thể.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến đội ngũ truyền thông nội bộ của bạn thành một cỗ máy sản xuất video. Viết thông điệp của bạn — hoặc để AI hỗ trợ soạn thảo — chọn một avatar AI hoặc nhân bản giọng nói lãnh đạo của bạn, và tạo video chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Không còn xung đột lịch trình. Không còn chậm trễ sản xuất. CEO đi vắng? Bản sao kỹ thuật số của họ vẫn có thể gửi bản cập nhật hàng quý. Lực lượng lao động toàn cầu? Dịch sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình để mọi nhân viên đều nghe được thông điệp bằng ngôn ngữ của họ. Triển khai thông tin nội bộ với tốc độ vận hành của tổ chức bạn.
Mọi điều đội ngũ Truyền thông Nội bộ cần để tiếp cận mọi nhân viên
Bản sao số điều hành
CEO của bạn không thể tự mình ghi lại mọi bản cập nhật. Hãy tạo bản sao kỹ thuật số cho các lãnh đạo của bạn một lần, rồi triển khai sự hiện diện của họ trên mọi kênh giao tiếp không giới hạn. Giọng nói nhất quán, truyền tải chân thực, không còn xung đột lịch trình. Đội ngũ lãnh đạo vẫn luôn hiện diện ngay cả khi họ không thể trực tiếp tham gia.
• Tạo avatar lãnh đạo từ các bản ghi hình ngắn
• Giữ gìn giọng nói và sự hiện diện chân thực
• Cập nhật kịch bản mà không cần thu âm lại
Bản địa hóa lực lượng lao động toàn cầu
Một thông điệp, mọi ngôn ngữ mà nhân viên của bạn sử dụng. Dịch video bằng AI giúp bản địa hóa các thông điệp từ lãnh đạo sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Thông điệp của CEO bạn sẽ nghe như người bản xứ bằng tiếng Tây Ban Nha, Quan Thoại, Đức, Hindi—chứ không giống nội dung lồng tiếng.
• Công nghệ nhân bản giọng nói giữ trọn sự chân thực của lãnh đạo
• Đồng bộ khẩu hình khớp với chuyển động khuôn mặt
• Triển khai trên toàn cầu chỉ từ một video nguồn
Thời Gian Sản Xuất Nhanh Chóng
Các thông báo không thể chờ theo lịch sản xuất. Hãy tạo video nội bộ chỉ trong vài phút, thay vì mất hàng tuần như quy trình sản xuất truyền thống. Tin nóng, cập nhật khẩn cấp, thay đổi nhạy cảm về thời gian—hãy truyền đạt ngay lập tức khi thời điểm là điều quan trọng.
• Tạo video chỉ trong vài phút
• Không cần đặt studio
• Phản hồi các sự kiện theo thời gian thực
PowerPoint sang Video
Biến các bài thuyết trình hiện có thành nội dung video hấp dẫn. Tải lên bộ slide cho buổi họp toàn công ty hoặc buổi town hall của bạn và HeyGen sẽ thêm lời dẫn bằng avatar, hiệu ứng chuyển cảnh và phần hoàn thiện chuyên nghiệp. Thư viện nội dung của bạn sẽ trở thành thư viện video mà không cần bắt đầu lại từ đầu.
• Nhập các bài thuyết trình hiện có
• Tự động thêm người thuyết trình dạng avatar
• Giữ nguyên cấu trúc và thông điệp
Tính nhất quán về thương hiệu và thông điệp
Chuẩn hóa thông điệp đã được phê duyệt, nhận diện hình ảnh và thuật ngữ với Brand Kit. Brand Glossary đảm bảo tên công ty, tên sản phẩm và tên lãnh đạo được phát âm chính xác — mọi lúc, bằng mọi ngôn ngữ.
• Tài sản thương hiệu được tập trung hóa
• Điều khiển cách phát âm cho các thuật ngữ quan trọng
• Đầu ra nhất quán trên mọi kênh giao tiếp
Truyền thông dễ tiếp cận
Tiếp cận mọi nhân viên, bất kể họ tiêu thụ nội dung theo cách nào. Phụ đề tự động, nhiều bản âm thanh ngôn ngữ và các định dạng có thể tải xuống giúp thông điệp của bạn được truyền tải dù nhân viên xem trên máy tính, thiết bị di động hay ngoại tuyến.
• Phụ đề được tạo tự động
• Nhiều phiên bản ngôn ngữ
• Định dạng phân phối linh hoạt
Từ thông điệp đến phân phối toàn cầu chỉ với 3 bước
Soạn thảo thông điệp của bạn
Viết kịch bản của bạn, tải lên một bản ghi nhớ hiện có, hoặc để trình tạo kịch bản bằng AI giúp bạn xây dựng thông điệp. Bắt đầu từ các ý chính, ghi chú thuyết trình hoặc bản tóm tắt chiến lược—không cần phải bắt đầu lại từ đầu.
Chọn người thuyết trình của bạn
Chọn một avatar AI đại diện cho tổ chức của bạn, hoặc sử dụng bản sao kỹ thuật số của lãnh đạo để thể hiện sự hiện diện lãnh đạo một cách chân thực. Tùy chỉnh giọng nói, tông giọng và phong cách hình ảnh sao cho phù hợp với thương hiệu và kiểu nội dung truyền thông của bạn.
Tạo và Phân phối
Nhấp vào Tạo. Chỉ trong vài phút, bạn đã có một video nội bộ chuyên nghiệp. Dịch sang mọi ngôn ngữ mà lực lượng lao động của bạn sử dụng chỉ với một cú nhấp chuột. Phân phối qua intranet, Slack, email hoặc nền tảng video nội bộ của bạn.
Được xây dựng cho mọi nhu cầu truyền thông nội bộ
Truyền thông Điều hành
Giữ cho ban lãnh đạo luôn hiện diện mà không làm lịch trình của họ quá tải. Các bản cập nhật từ CEO, thông báo từ hội đồng quản trị, định hướng chiến lược—video lãnh đạo giúp duy trì sự hiện diện chân thực trong mọi hoạt động truyền thông.
Trường hợp sử dụng: Gửi bản cập nhật hàng quý của CEO đến lực lượng lao động toàn cầu bằng 12 ngôn ngữ mà không cần sắp xếp bất kỳ buổi ghi hình nào.
Thông báo của công ty
Tin nóng, thay đổi trong tổ chức, cập nhật chính sách — hãy truyền đạt ngay lập tức khi thời điểm là yếu tố quan trọng. Không phải chờ đợi tình trạng sẵn sàng của bộ phận sản xuất hay lịch trình của lãnh đạo.
Trường hợp sử dụng: Thông báo việc mua lại hoặc tin tức quan trọng của công ty trong vòng vài giờ sau khi được phê duyệt, tiếp cận mọi nhân viên cùng một lúc.
Quản lý thay đổi
Các sáng kiến lớn cần có sự truyền đạt rõ ràng, nhất quán ở mọi cấp độ và địa điểm. Video giải thích lý do đằng sau (“tại sao”) tốt hơn so với các bản ghi nhớ, và việc bản địa hóa giúp đảm bảo không ai bị bỏ sót.
Trường hợp sử dụng: Hỗ trợ chuyển đổi số bằng video giải thích các hệ thống, quy trình và kỳ vọng mới bằng ngôn ngữ của từng nhân viên.
Họp Thị Trấn và Toàn Công Ty
Không phải ai cũng có thể tham gia trực tiếp. Hãy tạo các phiên bản theo yêu cầu của những cuộc họp quan trọng để nhân viên có thể xem khi phù hợp với họ — theo múi giờ của họ, bằng ngôn ngữ của họ.
Trường hợp sử dụng: Biến các buổi họp toàn công ty hàng quý thành loạt video theo yêu cầu, có thể truy cập cho mọi ca làm, mọi địa điểm và mọi nhóm ngôn ngữ.
Cách làm đã được kiểm chứng: Workday sản xuất nội dung nội bộ bằng 10–15 ngôn ngữ cho mỗi video, rút ngắn thời gian bản địa hóa từ hàng tuần xuống còn vài phút.
Văn hóa và Giá trị
Củng cố văn hóa tổ chức bằng những video mang cảm giác gần gũi, cá nhân thay vì mang tính doanh nghiệp. Các thông điệp chào mừng, nội dung làm nổi bật giá trị cốt lõi, thông báo ghi nhận thành tích—tất cả đều là nội dung giúp xây dựng sự gắn kết giữa các nhóm làm việc phân tán.
Trường hợp sử dụng: Tạo các video điểm nhấn văn hóa hàng tháng với sự góp mặt của nhiều lãnh đạo và thành viên trong đội ngũ khác nhau mà không cần phải sắp xếp lịch quay.
Truyền thông Khủng hoảng
Khi các tình huống khẩn cấp đòi hỏi phải truyền đạt ngay lập tức, rõ ràng, bạn không thể chờ quy trình sản xuất. Hãy tạo video ứng phó khủng hoảng chỉ trong vài phút, dịch tức thì và phân phối trên mọi kênh.
Trường hợp sử dụng: Truyền đạt các thông báo quan trọng về an toàn hoặc vận hành đến toàn bộ lực lượng lao động trong vòng vài giờ kể từ khi tình huống phát sinh.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ các chương trình đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội ngũ tin dùng vì chất lượng, sự đơn giản và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời cho bạn
Video truyền thông nội bộ là gì?
Video truyền thông nội bộ là các nội dung video được tạo ra dành cho nhân viên, thay vì cho mục đích marketing bên ngoài. Chúng bao gồm cập nhật từ lãnh đạo, thông báo của công ty, truyền thông quản lý thay đổi, họp toàn công ty (town hall), nội dung về văn hóa doanh nghiệp và truyền thông trong khủng hoảng. HeyGen cho phép các đội ngũ truyền thông nội bộ sản xuất video chuyên nghiệp ở quy mô lớn bằng cách sử dụng avatar AI và tổng hợp giọng nói — mà không phải chịu chi phí sản xuất như video truyền thống.
Làm thế nào để tôi tạo nội dung truyền thông cho lãnh đạo mà không cần quay phim lãnh đạo?
Nhân bản lãnh đạo của bạnchỉ một lần từ một đoạn video ngắn. Bản sao số của họ sau đó có thể truyền tải không giới hạn các thông điệp—cập nhật hàng quý, thông báo, tin nhắn gửi đội ngũ—mà không cần thêm thời gian ghi hình. Khi kịch bản thay đổi, bạn chỉ cần chỉnh sửa và tạo lại. Lãnh đạo chỉ ghi hình một lần; sự hiện diện chân thực của họ được nhân rộng trong mọi thông điệp truyền thông.
Tôi có thể dịch các video nội bộ cho lực lượng lao động toàn cầu của chúng tôi không?
Có—đây là một trong những thế mạnh cốt lõi của HeyGen cho truyền thông nội bộ. Bạn có thể tạo nội dung giao tiếp bằng một ngôn ngữ, sau đó dùng dịch video bằng AI để tạo các phiên bản trong bất kỳ ngôn ngữ nào trong hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản dịch bao gồm nhân bản giọng nói (để các lãnh đạo nghe tự nhiên ở từng ngôn ngữ) và đồng bộ khẩu hình (để cử động miệng khớp với lời nói). Workday sản xuất nội dung bằng 10–15 ngôn ngữ cho mỗi video theo cách này.
Tôi có thể tạo video truyền thông nội bộ nhanh đến mức nào?
Hầu hết các video nội bộ chỉ mất vài phút để tạo. Workday cho biết họ đã rút ngắn thời gian bản địa hóa từ hàng tuần xuống còn vài phút. Thời gian chính xác phụ thuộc vào độ dài và mức độ phức tạp của video, nhưng việc chuyển từ quy trình sản xuất truyền thống (mất từ vài ngày đến vài tuần) sang giao hàng trong cùng ngày là điều thường thấy. Các thông điệp khẩn cấp có thể được tạo và phân phối trong vòng vài giờ.
Tôi có thể chuyển các bài thuyết trình tại buổi họp toàn thể của chúng tôi thành video không?
Có. Hãy tải lên các bài thuyết trình PowerPoint, Google Slides hoặc PDF của bạn và HeyGen sẽ chuyển chúng thành video với phần thuyết minh bằng avatar. Cấu trúc và nội dung hiện có của bạn được giữ nguyên, đồng thời được bổ sung phần hoàn thiện video chuyên nghiệp. Điều này đặc biệt hữu ích để tạo các phiên bản theo yêu cầu của những sự kiện trực tiếp, giúp nhân viên ở các múi giờ khác nhau có thể truy cập.
Làm thế nào để tôi duy trì thông điệp nhất quán trong tất cả các kênh giao tiếp?
Bộ Nhận Diện Thương Hiệu của HeyGen tập trung hóa toàn bộ bản sắc hình ảnh của bạn—từ bảng màu, phông chữ, logo được phê duyệt đến lựa chọn avatar. Từ điển Thương Hiệu kiểm soát cách phát âm tên công ty, tên lãnh đạo, tên sản phẩm và thuật ngữ nội bộ. Dù bạn tạo video cập nhật từ CEO hay thông báo cho đội ngũ, mọi video đều duy trì tiêu chuẩn thương hiệu nhất quán.
HeyGen có đủ an toàn cho các trao đổi nội bộ nhạy cảm không?
HeyGen đã đạt chứng nhận SOC 2 Type II và tuân thủ GDPR. Nội dung của bạn được mã hóa khi truyền và khi lưu trữ. Đối với các nhóm truyền thông nội bộ doanh nghiệp xử lý thông tin nhạy cảm của tổ chức, HeyGen cung cấp không gian làm việc riêng với tích hợp SSO và quản lý truy cập tập trung. Chúng tôi không dùng nội dung của bạn để huấn luyện các mô hình AI của mình.
Tôi có thể phân phối video thông qua các kênh nội bộ hiện có của chúng tôi không?
Có. HeyGen xuất các tệp video MP4 tiêu chuẩn hoạt động với mọi kênh phân phối—mạng nội bộ (intranet), SharePoint, Slack, Microsoft Teams, email, các nền tảng video nội bộ hoặc màn hình kỹ thuật số. Bạn cũng có thể nhúng video trực tiếp hoặc chia sẻ qua đường dẫn. Định dạng này hoạt động ở bất cứ nơi nào nhân viên của bạn đang xem nội dung.
Tôi nên xử lý các múi giờ và lịch làm việc khác nhau như thế nào?
Có. HeyGen cung cấp tính năng theo dõi lượt xem và phân tích mức độ tương tác để bạn biết những khách hàng tiềm năng nào đã xem video của bạn, họ xem trong bao lâu và vào thời điểm nào. Hãy sử dụng dữ liệu về ý định này để ưu tiên các bước chăm sóc tiếp theo — những khách hàng xem hết video của bạn thường có mức độ quan tâm cao hơn so với những người không mở xem. Việc tích hợp với CRM của bạn giúp dữ liệu này luôn được liên kết với các hồ sơ giao dịch.
Nhiều người trong đội ngũ truyền thông của chúng tôi có thể sử dụng HeyGen không?
Có.HeyGen for Business bao gồm các không gian làm việc nhóm, nơi các quản lý truyền thông, nhà sáng tạo nội dung và trưởng bộ phận khu vực có thể cộng tác. Thư viện tài sản dùng chung giúp mọi người dễ dàng truy cập các avatar lãnh đạo đã được phê duyệt, yếu tố thương hiệu và mẫu nội dung. Các công cụ quản trị cho phép bạn quản lý quyền truy cập và đảm bảo tính nhất quán của thông điệp.
Tôi có thể tạo những loại hình truyền thông nội bộ nào?
HeyGen hỗ trợ hầu như mọi hình thức truyền thông nội bộ: cập nhật từ lãnh đạo, thông báo công ty, video quản lý thay đổi, tóm tắt town hall, nội dung onboarding, giải thích chính sách, nội dung về văn hóa và giá trị, thông báo ghi nhận thành tích, truyền thông khủng hoảng và nhiều hơn nữa. Nếu bạn có thể viết thông điệp, HeyGen có thể tạo video — bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
Điều này so với quy trình sản xuất video nội bộ truyền thống như thế nào?
Quy trình sản xuất video nội bộ truyền thống đòi hỏi phải sắp xếp lịch với lãnh đạo, đặt studio, quay phim và dựng hậu kỳ — thường mất tối thiểu 2–4 tuần cho một nội dung duy nhất. Rồi nhân con số đó lên với từng ngôn ngữ bạn cần tiếp cận. HeyGen tạo ra video chất lượng tương đương chỉ trong vài phút, với khả năng dịch tức thì sang bất kỳ ngôn ngữ nào. Các đội ngũ truyền thông nội bộ ghi nhận mức tăng đột biến về số lượng video sản xuất mà không cần bổ sung thêm nguồn lực hay nhân sự.
Bắt đầu tạo video truyền thông nội bộ ngay hôm nay
Đừng chờ hàng tuần mới gửi được những thông điệp quan trọng ngay lúc này. Hãy tạo video nội bộ chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, tiếp cận lực lượng lao động toàn cầu bằng ngôn ngữ của họ ngay lập tức, và giúp ban lãnh đạo luôn hiện diện mà không làm quá tải lịch trình của các lãnh đạo. Hãy cùng các đội ngũ truyền thông nội bộ tại Workday, Miro và nhiều tập đoàn toàn cầu khác đã thay đổi hoàn toàn cách họ giao tiếp.
