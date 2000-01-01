Truyền thông Điều hành Giữ cho ban lãnh đạo luôn hiện diện mà không làm lịch trình của họ quá tải. Các bản cập nhật từ CEO, thông báo từ hội đồng quản trị, định hướng chiến lược— video lãnh đạo giúp duy trì sự hiện diện chân thực trong mọi hoạt động truyền thông. Trường hợp sử dụng: Gửi bản cập nhật hàng quý của CEO đến lực lượng lao động toàn cầu bằng 12 ngôn ngữ mà không cần sắp xếp bất kỳ buổi ghi hình nào.

Thông báo của công ty Tin nóng, thay đổi trong tổ chức, cập nhật chính sách — hãy truyền đạt ngay lập tức khi thời điểm là yếu tố quan trọng. Không phải chờ đợi tình trạng sẵn sàng của bộ phận sản xuất hay lịch trình của lãnh đạo. Trường hợp sử dụng: Thông báo việc mua lại hoặc tin tức quan trọng của công ty trong vòng vài giờ sau khi được phê duyệt, tiếp cận mọi nhân viên cùng một lúc.

Quản lý thay đổi Các sáng kiến lớn cần có sự truyền đạt rõ ràng, nhất quán ở mọi cấp độ và địa điểm. Video giải thích lý do đằng sau (“tại sao”) tốt hơn so với các bản ghi nhớ, và việc bản địa hóa giúp đảm bảo không ai bị bỏ sót. Trường hợp sử dụng: Hỗ trợ chuyển đổi số bằng video giải thích các hệ thống, quy trình và kỳ vọng mới bằng ngôn ngữ của từng nhân viên.

Họp Thị Trấn và Toàn Công Ty Không phải ai cũng có thể tham gia trực tiếp. Hãy tạo các phiên bản theo yêu cầu của những cuộc họp quan trọng để nhân viên có thể xem khi phù hợp với họ — theo múi giờ của họ, bằng ngôn ngữ của họ. Trường hợp sử dụng: Biến các buổi họp toàn công ty hàng quý thành loạt video theo yêu cầu, có thể truy cập cho mọi ca làm, mọi địa điểm và mọi nhóm ngôn ngữ. Cách làm đã được kiểm chứng: Workday sản xuất nội dung nội bộ bằng 10–15 ngôn ngữ cho mỗi video, rút ngắn thời gian bản địa hóa từ hàng tuần xuống còn vài phút.

Văn hóa và Giá trị Củng cố văn hóa tổ chức bằng những video mang cảm giác gần gũi, cá nhân thay vì mang tính doanh nghiệp. Các thông điệp chào mừng, nội dung làm nổi bật giá trị cốt lõi, thông báo ghi nhận thành tích—tất cả đều là nội dung giúp xây dựng sự gắn kết giữa các nhóm làm việc phân tán. Trường hợp sử dụng: Tạo các video điểm nhấn văn hóa hàng tháng với sự góp mặt của nhiều lãnh đạo và thành viên trong đội ngũ khác nhau mà không cần phải sắp xếp lịch quay.