Video bán hàng cá nhân hóa thực sự nhận được phản hồi
Tiếp cận khách hàng tiềm năng, theo dõi sau buổi demo, nội dung trong deal room—hãy tạo video cá nhân hóa cho từng khách hàng mà không cần quay từng video một. Giúp toàn bộ đội ngũ bán hàng của bạn đạt được tỷ lệ tương tác như người bán hàng xuất sắc nhất.
Vấn đề Tiếp cận Bán hàng
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển văn bản thành video AI tiên tiến nhất.
Vấn đề trong hoạt động tiếp cận khách hàng bán hàng
Lịch nội dung của bạn không bao giờ dừng lại. Ra mắt sản phẩm thì cần video. Các kênh mạng xã hội đòi hỏi nội dung mỗi ngày. Các chiến dịch cần ấn phẩm sáng tạo được bản địa hóa cho từng thị trường. Nhưng quy trình sản xuất video truyền thống lại đồng nghĩa với việc phải đặt studio, điều phối nhân sự, chờ hàng tuần để chỉnh sửa — và đốt sạch ngân sách chỉ cho một buổi quay. Đến khi nội dung sẵn sàng thì thời điểm vàng đã trôi qua. Đối thủ của bạn tung video mỗi ngày trong khi bạn vẫn còn đang ở giai đoạn tiền sản xuất. Còn thuyết phục lãnh đạo xuất hiện trước ống kính ư? Chúc may mắn với cơn ác mộng sắp xếp lịch đó.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến mọi nhân viên kinh doanh thành người bán hàng xuất sắc nhất của bạn. Tạo một mẫu video duy nhất, rồi tạo ra hàng nghìn phiên bản được cá nhân hóa — mỗi video đều có tên, công ty và những điểm đau cụ thể của từng khách hàng tiềm năng — mà không cần quay thêm bất kỳ video nào.Tiếp cận bán hàng được cá nhân hóa ở quy mô tự động hóa nhưng vẫn giữ được mức độ tương tác như kết nối 1:1. Xây dựng thư viện hỗ trợ bán hàng luôn được cập nhật khi sản phẩm thay đổi. Đào tạo nhân viên mới với thông điệp nhất quán. Tiếp cận khách hàng tiềm năng trên toàn cầu bằng ngôn ngữ của họ. Trao cho toàn bộ đội ngũ của bạn những công cụ để bán hàng hiệu quả như người giỏi nhất.
Mọi Thứ Đội Ngũ Bán Hàng Cần Để Chốt Nhiều Thương Vụ Hơn
Video cá nhân hóa ở quy mô lớn
Biến một bản ghi thành hàng nghìn video tiếp cận được cá nhân hóa. Các biến động chèn tên khách hàng tiềm năng, tên công ty, những điểm đau trong ngành và các chi tiết tùy chỉnh. Mỗi video đều mang cảm giác được ghi hình riêng cho từng người—vì mức độ cá nhân hóa là thật—nhưng bạn chỉ cần tạo một lần và triển khai cho toàn bộ pipeline của mình.
• Trường cá nhân hóa động
• Tạo hàng loạt cho các chiến dịch
• Nhắm mục tiêu từng khách hàng tiềm năng
Tích hợp CRM
Video hòa vào quy trình bán hàng của bạn ngay trong những công cụ bạn đang dùng.Tích hợp HubSpot tự động kích hoạt video cá nhân hóa—khách hàng tiềm năng mới sẽ nhận video chào mừng, cuộc hẹn được đặt sẽ tạo video giới thiệu trước cuộc gọi, thay đổi giai đoạn thương vụ sẽ gửi case study phù hợp. Zapier, Make và n8n kết nối HeyGen với hầu như mọi hệ thống CRM.
• Tích hợp gốc với HubSpot
• Tự động hóa với Zapier/Make
• Kích hoạt video từ các giai đoạn của deal
Thư viện Hỗ trợ Bán hàng
Trang bị cho từng nhân viên kinh doanh đầy đủ nội dung họ cần để chốt deal. Bản demo sản phẩm, định vị cạnh tranh, xử lý từ chối, câu chuyện khách hàng — một thư viện tài liệu bán hàng luôn được cập nhật theo sự phát triển của sản phẩm và thông điệp của bạn.
• Thư viện nội dung tập trung
• Cập nhật thông điệp ngay lập tức
• Đồng nhất trên tất cả các nhân viên kinh doanh
Hướng Dẫn & Đào Tạo Nhân Viên Bán Hàng Mới
Rút ngắn thời gian hòa nhập cho nhân viên mới với các video đào tạo truyền đạt phương pháp, sản phẩm và kịch bản trò chuyện của bạn. Mỗi nhân viên kinh doanh đều nhận được chương trình onboarding chất lượng như nhau, bất kể ai đào tạo họ hoặc họ bắt đầu khi nào.
• Đào tạo về phương pháp và quy trình
• Video kiến thức sản phẩm
• Quy trình hội nhập nhân viên kinh doanh nhất quán
Tiếp cận Đa ngôn ngữ
Các khách hàng tiềm năng của bạn nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hoạt động tiếp cận của bạn cũng nên như vậy. Dịch video bằng AI giúp bản địa hóa video bán hàng của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói nhân bản và đồng bộ khẩu hình. Tiếp cận khách hàng tiềm năng tại EMEA, APAC và LATAM bằng chính ngôn ngữ bản địa của họ.
• Nhân bản giọng nói giữ trọn tính chân thực
• Đồng bộ khẩu hình khớp với chuyển động khuôn mặt
• Một mẫu, quy trình toàn cầu
Phân tích video
Biết được video nào tạo ra tương tác và khách hàng tiềm năng nào đã sẵn sàng mua. Theo dõi lượt xem, thời lượng xem và mức độ tương tác để ưu tiên các bước chăm sóc tiếp theo và hiểu thông điệp nào đang tạo được tiếng vang.
• Theo dõi lượt xem và mức độ tương tác
• Tín hiệu về ý định của khách hàng tiềm năng
• Tối ưu hóa dựa trên dữ liệu
Từ Mẫu Có Sẵn Đến Nội Dung Tiếp Cận Cá Nhân Hóa Chỉ Với 3 Bước
Tạo Mẫu Của Bạn
Chỉ cần ghi một lần hoặc viết một đoạn script. Hãy xây dựng thông điệp tiếp cận của bạn với các biến giữ chỗ cho tên khách hàng tiềm năng, công ty, ngành và các trường tùy chỉnh. Một mẫu có thể tạo ra vô số video được cá nhân hóa.
Chọn nội dung sáng tạo của bạn
Chọn từ hơn 200 avatar AI đa dạng phù hợp với thương hiệu và khán giả của bạn. Tùy chọn giọng nói, phông nền và phong cách hình ảnh. Hoặc tạo một người đại diện ảo giống bạn để duy trì sự hiện diện thương hiệu nhất quán trên mọi nội dung.
Gửi và theo dõi
Tạo video cá nhân hóa theo lô hoặc theo yêu cầu. Nhúng vào chuỗi email, chia sẻ qua đường dẫn hoặc đẩy trực tiếp vào CRM của bạn. Theo dõi mức độ tương tác và ưu tiên những khách hàng tiềm năng thể hiện tín hiệu mua hàng.
Được xây dựng cho mọi quy trình bán hàng
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho SDR
Nổi bật trong những hộp thư đến chật kín. Các video tiếp cận khách hàng được cá nhân hóa đề cập đến công ty, vai trò và những thách thức cụ thể của khách hàng tiềm năng — ở quy mô lớn. Giúp mọi SDR đạt được tỷ lệ phản hồi như những người làm video thủ công xuất sắc nhất của bạn.
Trường hợp sử dụng: Tạo 500 video tiếp cận khách hàng được cá nhân hóa cho một chiến dịch ABM trong khoảng thời gian mà bạn chỉ có thể tự quay thủ công 5 video.
Kết quả đã được xác thực: Videoimagem đạt mức tăng tương tác gấp 3 lần với video cá nhân hóa, sản xuất hơn 50.000 video cá nhân hóa cho các khách hàng doanh nghiệp.
Bản demo về các bước theo dõi tiếp theo
Tăng hiệu quả bản demo của bạn với các video tóm tắt được cá nhân hóa. Tóm lược những điểm chính, giải đáp các câu hỏi cụ thể và duy trì đà tiến triển trong suốt vòng đời thương vụ mà không cần sắp xếp thêm cuộc gọi nào khác.
Trường hợp sử dụng: Gửi video follow-up bản demo trong cùng ngày, trong đó nhắc lại những điểm đau cụ thể của khách hàng tiềm năng đã được thảo luận trong buổi họp.
Nội dung Phòng Giao Dịch
Trang bị cho những người ủng hộ bạn nội dung họ cần để thuyết phục nội bộ.Các tài liệu giải thích về sản phẩm, tóm tắt ROI và thông điệp dành riêng cho từng bên liên quan giúp đầu mối liên hệ của bạn chốt được thỏa thuận trong nội bộ của họ.
Trường hợp sử dụng: Tạo video tóm tắt điều hành riêng cho từng bên liên quan trong một thương vụ doanh nghiệp phức tạp.
Hỗ trợ Bán hàng
Trang bị cho đội ngũ của bạn nội dung luôn cập nhật và nhất quán. Từ các bản cập nhật sản phẩm, thông tin tình báo cạnh tranh đến xử lý từ chối — tất cả trong một thư viện hỗ trợ liên tục phát triển cùng sản phẩm và thị trường của bạn.
Trường hợp sử dụng: Triển khai thông điệp sản phẩm mới cho toàn bộ đội ngũ bán hàng với các video đào tạo được gửi đi cùng ngày với thời điểm ra mắt sản phẩm.
Hướng dẫn hội nhập cho đại diện mới
Rút ngắn thời gian làm quen với nội dung onboarding có cấu trúc. Đào tạo phương pháp, tìm hiểu chuyên sâu về sản phẩm và các ví dụ kịch bản hội thoại giúp nhân viên mới nhanh chóng trở nên hiệu quả hơn.
Trường hợp sử dụng: Xây dựng chương trình đào tạo hội nhập 30 ngày để các nhân viên kinh doanh mới hoàn thành theo tốc độ riêng của họ với chất lượng nhất quán.
Các đội ngũ bán hàng toàn cầu
Bán hàng ở mọi thị trường mà không cần nội dung riêng cho từng khu vực. Bản địa hóa tài liệu bán hàng cho các đội ngũ tại EMEA, APAC và LATAM ngay lập tức.
Trường hợp sử dụng: Dịch thư viện hỗ trợ bán hàng sang 10 ngôn ngữ cho buổi khởi động bán hàng toàn cầu.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ các chương trình đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội ngũ tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời cho bạn
Video bán hàng cá nhân hóa là gì?
Video bán hàng cá nhân hóa là nội dung tiếp cận chứa các chi tiết cụ thể về từng khách hàng tiềm năng — tên của họ, công ty, những thách thức trong ngành và các ý chính phù hợp — khiến mỗi video đều mang cảm giác được quay riêng cho người nhận đó. HeyGen cho phép cá nhân hóa video ở quy mô lớn: bạn chỉ cần tạo một mẫu với các biến động, sau đó tạo ra hàng nghìn phiên bản độc nhất cho toàn bộ pipeline của mình mà không phải tự quay từng video.
Làm thế nào để tôi tạo video cá nhân hóa cho hoạt động tiếp cận bán hàng?
Viết kịch bản của bạn hoặc để trình tạo kịch bản AI của HeyGen tạo kịch bản từ bản tóm tắt của bạn. Chọn một avatar AI làm người dẫn trên màn hình, chọn giọng nói và phong cách hình ảnh, rồi tạo video của bạn. Toàn bộ quy trình chỉ mất vài phút và không cần chuyên môn sản xuất. Để đảm bảo tính nhất quán thương hiệu, hãy nhân bản người phát ngôn của bạn để bản sao kỹ thuật số của họ có thể đại diện cho thương hiệu của bạn trên mọi nội dung.
HeyGen có tích hợp với hệ thống CRM của tôi không?
Có—HeyGen cho phép xuất video với nhiều tỷ lệ khung hình chỉ từ một dự án. Tạo một lần, rồi xuất ở tỷ lệ 16:9 cho YouTube, 9:16 cho TikTok và Instagram Reels, và 1:1 cho các bài đăng trên bảng tin Instagram. Không cần phải tạo lại nội dung cho từng nền tảng hoặc quản lý nhiều quy trình sản xuất khác nhau.
Video cá nhân hóa giúp tăng tỷ lệ phản hồi như thế nào?
Tạo video marketing của bạn bằng ngôn ngữ chính, sau đó sử dụng tính năng dịch của HeyGen để tạo các phiên bản bằng bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản dịch bao gồm nhân bản giọng nói (giúp giọng thương hiệu của bạn nghe tự nhiên trong từng ngôn ngữ) và đồng bộ khẩu hình (để cử động miệng khớp với âm thanh đã dịch). Triển khai các chiến dịch toàn cầu chỉ từ một video nguồn.
Tôi có thể dùng HeyGen để tạo nội dung hỗ trợ bán hàng không?
Có. Ngoài việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, HeyGen còn hỗ trợ xây dựng trọn bộ thư viện hỗ trợ bán hàng. Hãy tạo video demo sản phẩm, video định vị cạnh tranh, hướng dẫn xử lý từ chối và tóm tắt câu chuyện khách hàng. Khi sản phẩm hoặc thông điệp thay đổi, chỉ cần cập nhật kịch bản và tạo lại video — thư viện của bạn luôn được cập nhật mà không cần quay lại. Các nhóm cho biết thời gian cập nhật nội dung nhanh hơn đáng kể so với quy trình sản xuất video truyền thống.
Làm thế nào để tôi đào tạo nhân viên kinh doanh mới với HeyGen?
Xây dựng nội dung onboarding có cấu trúc bao quát phương pháp luận, sản phẩm, thị trường và các kịch bản hội thoại của bạn. Nhân viên kinh doanh mới có thể tiếp thu đào tạo theo tốc độ riêng của họ trong khi vẫn nhận được hướng dẫn nhất quán, chất lượng, bất kể ai đào tạo họ hoặc họ bắt đầu khi nào. Cập nhật nội dung đào tạo ngay lập tức khi quy trình thay đổi—không còn tài liệu lỗi thời hoặc trải nghiệm onboarding thiếu nhất quán.
Tôi có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng quốc tế bằng ngôn ngữ của họ không?
Có. Hãy tạo nội dung bán hàng bằng ngôn ngữ chính của bạn, sau đó sử dụng tính năng dịch của HeyGen để tạo phiên bản bằng bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản dịch bao gồm nhân bản giọng nói (thông điệp của bạn nghe tự nhiên ở từng ngôn ngữ) và đồng bộ khẩu hình (cử động miệng khớp với âm thanh đã dịch). Tiếp cận khách hàng tiềm năng tại EMEA, APAC và LATAM mà không cần sản xuất riêng cho từng khu vực.
Tôi có thể tạo video bán hàng cá nhân hóa nhanh đến mức nào?
HeyGen hỗ trợ video với nhiều độ dài khác nhau để phù hợp với thiết kế khóa đào tạo của bạn. Hầu hết các mô-đun tuân thủ đều hoạt động hiệu quả trong khoảng 3–10 phút cho các phương pháp microlearning, nhưng bạn cũng có thể tạo nội dung dài hơn cho những chủ đề chuyên sâu. Đối với các khóa đào tạo kéo dài (trên 20 phút), hãy cân nhắc chia nội dung thành các chương hoặc mô-đun để tăng mức độ tương tác của người học và cải thiện việc theo dõi.
Tôi có thể theo dõi ai xem các video bán hàng của mình không?
Có. HeyGen cung cấp tính năng theo dõi lượt xem và phân tích mức độ tương tác để bạn biết những khách hàng tiềm năng nào đã xem video của bạn, họ xem trong bao lâu và vào thời điểm nào. Hãy sử dụng dữ liệu về ý định này để ưu tiên các bước chăm sóc tiếp theo—những khách hàng xem hết video của bạn thường có mức độ quan tâm cao hơn so với những người không mở xem. Việc tích hợp với CRM của bạn giúp dữ liệu này luôn được liên kết với các hồ sơ giao dịch.
Làm thế nào để tôi duy trì thông điệp nhất quán trong toàn bộ đội ngũ bán hàng của mình?
Hệ thống mẫu của HeyGen đảm bảo mỗi nhân viên kinh doanh đều truyền tải đúng thông điệp đã được phê duyệt. Hãy tạo các mẫu cho những kịch bản tiếp cận khác nhau, phản hồi xử lý từ chối và giải thích sản phẩm. Nhân viên có thể cá nhân hóa cho từng khách hàng tiềm năng mà vẫn bám sát thông điệp. Bộ Nhận Diện Thương Hiệu (Brand Kit) cố định yếu tố hình ảnh, và các thư viện tập trung giúp mọi người luôn sử dụng nội dung mới nhất thay vì các slide hoặc kịch bản đã lỗi thời.
Tôi có thể tạo những loại video bán hàng nào?
HeyGen hỗ trợ hầu như mọi định dạng video bán hàng: tiếp cận khách hàng tiềm năng, video theo dõi sau demo, nội dung cho deal room, hướng dẫn đề xuất, tóm tắt cho lãnh đạo, thuyết trình case study, định vị cạnh tranh, xử lý từ chối, đào tạo nhân viên kinh doanh mới, giải thích phương pháp luận và nhiều hơn nữa. Nếu đội ngũ bán hàng của bạn cần nội dung video, HeyGen có thể sản xuất ở quy mô lớn.
Nội dung bán hàng của tôi có được bảo mật không?
HeyGen đã đạt chứng nhận SOC 2 Type II và tuân thủ GDPR. Nội dung của bạn được mã hóa trong quá trình truyền và khi lưu trữ. Đối với các đội ngũ bán hàng xử lý thông tin giao dịch nhạy cảm hoặc tài liệu mang tính cạnh tranh, HeyGen cung cấp các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp, bao gồm tích hợp SSO và quản lý truy cập tập trung. Chúng tôi không sử dụng nội dung của bạn để huấn luyện các mô hình AI của mình.
Bắt đầu tạo video bán hàng cá nhân hóa ngay hôm nay
Đừng tiếp tục phải chọn giữa cá nhân hóa và khả năng mở rộng. Hãy tạo video tiếp cận khách hàng tiềm năng được cá nhân hóa chỉ trong vài phút, trang bị cho đội ngũ của bạn nội dung hỗ trợ bán hàng luôn cập nhật, và trao cho mỗi nhân viên kinh doanh những công cụ để bán hàng hiệu quả như người giỏi nhất trong đội. Hãy gia nhập cùng các đội ngũ bán hàng tại Reply.io, HubSpot và nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn thế giới, những đơn vị đã thay đổi hoàn toàn cách họ tiếp cận khách hàng.
