Tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho SDR Nổi bật trong những hộp thư đến chật kín. Các video tiếp cận khách hàng được cá nhân hóa đề cập đến công ty, vai trò và những thách thức cụ thể của khách hàng tiềm năng — ở quy mô lớn. Giúp mọi SDR đạt được tỷ lệ phản hồi như những người làm video thủ công xuất sắc nhất của bạn. Trường hợp sử dụng: Tạo 500 video tiếp cận khách hàng được cá nhân hóa cho một chiến dịch ABM trong khoảng thời gian mà bạn chỉ có thể tự quay thủ công 5 video. Kết quả đã được xác thực: Videoimagem đạt mức tăng tương tác gấp 3 lần với video cá nhân hóa, sản xuất hơn 50.000 video cá nhân hóa cho các khách hàng doanh nghiệp.

Bản demo về các bước theo dõi tiếp theo Tăng hiệu quả bản demo của bạn với các video tóm tắt được cá nhân hóa. Tóm lược những điểm chính, giải đáp các câu hỏi cụ thể và duy trì đà tiến triển trong suốt vòng đời thương vụ mà không cần sắp xếp thêm cuộc gọi nào khác. Trường hợp sử dụng: Gửi video follow-up bản demo trong cùng ngày, trong đó nhắc lại những điểm đau cụ thể của khách hàng tiềm năng đã được thảo luận trong buổi họp.

Nội dung Phòng Giao Dịch Trang bị cho những người ủng hộ bạn nội dung họ cần để thuyết phục nội bộ. Các tài liệu giải thích về sản phẩm , tóm tắt ROI và thông điệp dành riêng cho từng bên liên quan giúp đầu mối liên hệ của bạn chốt được thỏa thuận trong nội bộ của họ. Trường hợp sử dụng: Tạo video tóm tắt điều hành riêng cho từng bên liên quan trong một thương vụ doanh nghiệp phức tạp.

Hỗ trợ Bán hàng Trang bị cho đội ngũ của bạn nội dung luôn cập nhật và nhất quán. Từ các bản cập nhật sản phẩm, thông tin tình báo cạnh tranh đến xử lý từ chối — tất cả trong một thư viện hỗ trợ liên tục phát triển cùng sản phẩm và thị trường của bạn. Trường hợp sử dụng: Triển khai thông điệp sản phẩm mới cho toàn bộ đội ngũ bán hàng với các video đào tạo được gửi đi cùng ngày với thời điểm ra mắt sản phẩm.

Hướng dẫn hội nhập cho đại diện mới Rút ngắn thời gian làm quen với nội dung onboarding có cấu trúc. Đào tạo phương pháp, tìm hiểu chuyên sâu về sản phẩm và các ví dụ kịch bản hội thoại giúp nhân viên mới nhanh chóng trở nên hiệu quả hơn. Trường hợp sử dụng: Xây dựng chương trình đào tạo hội nhập 30 ngày để các nhân viên kinh doanh mới hoàn thành theo tốc độ riêng của họ với chất lượng nhất quán.