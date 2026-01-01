Trình tạo video highlight: Tạo reel nổi bật thật nhanh
Biến video dài của bạn thành nhiều đoạn highlight chỉ với một cú nhấp chuột. Tải video lên, chọn kiểu phụ đề và định dạng xuất, rồi nhận các đoạn highlight sẵn sàng đăng lên nền tảng chỉ trong vài phút. Không cần kinh nghiệm chỉnh sửa, không cần tua qua hàng giờ cảnh quay.
Các tính năng của Instant Highlights
Tạo điểm nhấn bằng AI chỉ với một cú nhấp chuột
Tải video của bạn lên bằng cách kéo thả tệp hoặc dán một URL cụ thể vào trình tạo video AI và Instant Highlights sẽ quét toàn bộ bản ghi để tự động phát hiện những khoảnh khắc hấp dẫn nhất. AI tạo ra nhiều video highlight từ một video dài chỉ trong vài phút, thay thế hàng giờ tua và cắt thủ công thông qua quy trình làm việc url to video.
Kiểu chú thích được thiết kế để khiến người xem dừng lướt
Mỗi video highlight đều cần phụ đề phù hợp với nền tảng và nội dung. Instant Highlights đi kèm một thư viện các mẫu phụ đề được thiết kế sẵn, từ những lựa chọn tối giản như Subtle Gray và Subtle Cyan đến các phong cách nổi bật như Block Dark và Retro Gold, tất cả đều có trongtrình tạo phụ đề. Chỉ cần chọn một phong cách, mọi clip trong lô xuất ra sẽ tự động áp dụng giao diện đó.
Kiểm soát thời lượng và định dạng clip
Đặt thời lượng clip ở chế độ tự động hoặc chọn một độ dài tùy chỉnh phù hợp với nền tảng của bạn. Chuyển đổi giữa tỷ lệ dọc 9:16 cho Reels và TikTok, ngang 16:9 cho YouTube, hoặc vuông 1:1 cho LinkedIn và Facebook bằng trình chỉnh sửa video AI. Chỉ cần tải lên một lần, mọi định dạng đều được hỗ trợ, không cần chỉnh lại kích thước hay xuất lại.
Lồng tiếng đa ngôn ngữ cho mọi điểm nổi bật
Thêm lời thuyết minh cho bất kỳ đoạn highlight nào với AI Voice Cloning bằng hơn 175 ngôn ngữ và AI Lip Sync khớp khẩu hình theo từng khung hình. Bản địa hóa những khoảnh khắc hay nhất của bạn cho khán giả toàn cầu mà không cần thu âm lại hay thuê diễn viên lồng tiếng, biến một video highlight thành cả một thư viện nội dung đa ngôn ngữ.
Hướng dẫn tùy chỉnh để kiểm soát biên tập
Nhập hướng dẫn cụ thể vào trường chỉ dẫn để cho AI biết cần giữ gì, bỏ qua gì và cách trình bày các điểm nổi bật của bạn. trình tạo reel sử dụng phần góp ý biên tập của bạn để ưu tiên những khoảnh khắc phù hợp với giọng điệu thương hiệu, kỳ vọng của khán giả hoặc bản tóm tắt chiến dịch.
Trường hợp sử dụng
Điểm nhấn sự kiện marketing
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Điểm nhấn từ webinar và podcast
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Truyền thông nội bộ doanh nghiệp và các buổi họp toàn công ty
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Video ngắn và reel cho mạng xã hội
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Bản demo sản phẩm và lời chứng thực từ khách hàng
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
Nội dung đào tạo và hội nhập nhân viên
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Cách hoạt động
Chuyển từ một video dài thành nhiều video nổi bật sẵn sàng cho mọi nền tảng chỉ với bốn bước. Hầu hết người dùng tạo được những đoạn highlight đầu tiên của họ trong chưa đầy năm phút.
Tải video của bạn lên
Kéo và thả tệp video của bạn (MP4, MOV hoặc WEBM dung lượng tối đa 10GB) hoặc dán một URL cụ thể. Instant Highlights chấp nhận nội dung với độ dài bất kỳ.
Đặt thời lượng và định dạng
Chọn thời lượng clip tự động hoặc đặt độ dài tùy chỉnh. Chọn tỷ lệ 9:16 dọc, 16:9 ngang hoặc 1:1 vuông phù hợp với nền tảng bạn muốn đăng.
Chọn một kiểu phụ đề và thêm hướng dẫn
Duyệt thư viện kiểu phụ đề và chọn một mẫu có sẵn phù hợp với thương hiệu của bạn. Nhập bất kỳ hướng dẫn tùy chỉnh nào để hướng dẫn AI về những gì cần ưu tiên hoặc bỏ qua.
Tạo và xuất bản
Instant Highlights quét video của bạn và tạo ra nhiều đoạn highlight. Xem trước, tải xuống và chia sẻ lên bất kỳ nền tảng nào.
Câu hỏi thường gặp
Instant Highlights khác gì so với việc tự cắt ghép clip thủ công?
Chỉnh sửa thủ công nghĩa là bạn phải xem toàn bộ bản ghi, đánh dấu mốc thời gian, cắt từng đoạn và xuất từng clip một. Instant Highlights quét toàn bộ video và tạo ra nhiều reel sẵn sàng đăng chỉ trong một lượt thông qua quy trình trình tạo clip, với phụ đề và tỷ lệ khung hình bạn chọn đã được áp dụng cho mọi clip.
AI quyết định những khoảnh khắc nào cần được làm nổi bật như thế nào?
AI phân tích các mẫu lời nói, mức độ năng lượng hình ảnh, thay đổi cảnh quay và các tín hiệu tương tác của khán giả trong toàn bộ bản ghi hình. Hệ thống xác định những đoạn có khả năng thu hút sự chú ý cao nhất trên các nền tảng mạng xã hội và ghép chúng thành các clip độc lập bằng công cụ tô đậm điểm nhấn video. Bạn có thể tinh chỉnh nội dung được ưu tiên bằng cách nhập hướng dẫn như "tập trung vào phần demo sản phẩm" hoặc "bỏ qua phần Hỏi & Đáp (Q&A)."
Tôi có thể kiểm soát độ dài và định dạng của từng đoạn highlight không?
Đặt thời lượng clip ở chế độ tự động để AI chọn độ dài lý tưởng cho từng khoảnh khắc, hoặc đặt thời lượng cố định để tất cả clip đồng nhất. Nút chuyển định dạng đầu ra cho phép bạn chọn 9:16 dọc cho Reels và TikTok, 16:9 ngang cho YouTube, và 1:1 vuông cho LinkedIn và Facebook. Thay đổi bất kỳ thiết lập nào và tạo lại video mà không cần tải lên lại.
Có những kiểu phụ đề nào và tôi có thể xem trước chúng trước khi tạo không?
Instant Highlights bao gồm một thư viện cuộn được với các mẫu phụ đề, từ những phong cách tối giản như Subtle Gray đến các thiết kế ấn tượng như Block Dark, Racing và Retro Gold. Mỗi mẫu đều hiển thị trước một đoạn văn bản mẫu để bạn có thể xem giao diện trước khi tạo, và phong cách bạn chọn với thêm phụ đề vào video sẽ được áp dụng nhất quán cho mọi clip trong toàn bộ lô.
Giải pháp này có dùng được cho các video ghi hình trận đấu thể thao và video highlight không?
Tải lên toàn bộ bản ghi hình trận đấu và AI sẽ tự động phát hiện những khoảnh khắc cao trào, bao gồm bàn thắng, pha bóng nổi bật, màn ăn mừng và các bước ngoặt của trận đấu. Sử dụng trường hướng dẫn để chỉ định tên cầu thủ hoặc số áo, AI sẽ ưu tiên những khoảnh khắc liên quan đến họ hơn. Xuất video theo tỷ lệ dọc 9:16 cho Reels và TikTok, nơi các clip highlight thể thao nhận được mức độ tương tác cao nhất.
Tôi có thể chuyển một video highlight thành nhiều ngôn ngữ khác nhau cho khán giả toàn cầu không?
Mỗi đoạn clip được tạo bởi Instant Highlights đều có thể được bản địa hóa bằng trình dịch video AI sử dụng lồng tiếng AI với hơn 175 ngôn ngữ. Giọng thuyết minh được nhân bản sang ngôn ngữ đích với chuyển động môi đồng bộ, vì vậy chỉ với một bộ highlight, bạn đã có thể tạo ra một thư viện nội dung đa ngôn ngữ mà không cần thu âm lại hay thuê phiên dịch.
Instant Highlights so với các công cụ như OpusClip hoặc VEED thì có gì khác?
Hầu hết các công cụ tạo highlight chỉ cắt những đoạn thô với phụ đề cơ bản và không có điều khiển âm thanh. Instant Highlights của HeyGen bổ sung một thư viện đầy đủ các kiểu phụ đề, hướng dẫn biên tập bằng ngôn ngữ tự nhiên, lồng tiếng đa ngôn ngữ kèm đồng bộ khẩu hình, và tích hợp với một nền tảng tạo video hoàn chỉnh bao gồm trình tạo kịch bản video và các công cụ avatar.
Các đội ngũ marketing có thấy được kết quả đo lường rõ ràng khi tái sử dụng nội dung theo cách này không?
Attention Grabbing Media báo cáo rằng họ đã tạo nội dung nhanh hơn gấp 3 lần cho các chiến dịch của mình nhờ sử dụng các công cụ video của HeyGen. Việc biến mọi webinar, sự kiện và bản ghi nội dung dài thành một loạt video nổi bật sẵn sàng đăng tải trên các nền tảng giúp tăng tốc hơn nữa bằng cách loại bỏ nút thắt cổ chai trong khâu chỉnh sửa từng clip.
Tôi có thể tải lên những loại tệp nào và có giới hạn dung lượng không?
Instant Highlights chấp nhận các tệp MP4, MOV và WEBM dung lượng tối đa 10GB. Bạn cũng có thể dán trực tiếp URL video thay vì tải tệp lên. Công cụ xử lý bản ghi có độ dài bất kỳ, vì vậy cả webinar 30 phút lẫn bản ghi hội nghị 3 giờ đều hoạt động mà không cần cắt ngắn video gốc trước.
Instant Highlights có miễn phí sử dụng không?
HeyGen cung cấp gói miễn phí bao gồm quyền truy cập vào Instant Highlights. Tải video lên, tạo các đoạn nổi bật và thử toàn bộ quy trình, bao gồm kiểu phụ đề, tùy chọn định dạng và hướng dẫn, trước khi quyết định nâng cấp lên gói trả phí. Các gói Creator bắt đầu từ $24/tháng với giới hạn sử dụng cao hơn và xuất video không có watermark.
